Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Mittwoch

Written by: Redaktion (dpa) | 11/11/2020 | Aktualisiert um: 15:30 | Überblick

Rupert Grint teilt Foto seiner Tochter in erstem Instagram-Post

BERLIN: «Harry Potter»-Star Rupert Grint hat sich einen offiziellen Instagram-Account zugelegt und als ersten Post ein Foto seiner Tochter geteilt. «Ich möchte Euch allen Wednesday G. Grint vorstellen», schrieb der 32-Jährige am Dienstag. Auf dem Foto trägt er ein Basecap und schaut stolz in die Kamera, ein Baby im Arm. Das Foto erhielt innerhalb des ersten Tages mehr als 1,6 Millionen Likes. Grint kommentierte seinen vergleichsweise späten Beitritt zu dem Dienst mit den Worten: «Hey Instagram ... nur zehn Jahre zu spät, aber hier bin ich. Grint on the Gram!».

Im Mai war bekannt geworden, dass Grint und seine langjährige Partnerin Georgia Groome (28) Eltern geworden sind. Sie freuten sich, die Geburt ihres kleinen Mädchens bekanntzugeben, teilte ein Sprecher der US-Zeitschrift «People» mit. Das in London lebende Paar hatte im April die Schwangerschaft offiziell bestätigt. Ihr Privatleben halten sie gewöhnlich unter Verschluss. Grint war durch die Rolle von Ron Weasley, dem besten Freund des Zauberlehrlings Harry Potter, bekannt geworden. Groome spielte schon als Teenager in Fernsehproduktionen und Spielfilmen («Frontalknutschen») mit.

Alice Schwarzer mag ZDF-Serie «Der Bergdoktor»

BERLIN: Die Frauenrechtlerin Alice Schwarzer schaut gerne die ZDF-Serie «Der Bergdoktor». «In dieser wirklich guten Unterhaltungsserie ist der Feminismus angekommen», sagte die 77-Jährige der Zeitschrift «Bunte». Die Männer seien nachdenklich und versuchten, Beruf und Familie zu vereinbaren. «Und die Frauen haben gern mal einen jüngeren Liebhaber. Ist doch gut, oder?», fügte die Feministin hinzu.

In dem Interview lobte Schwarzer auch das feministische Engagement des britischen Prinzen Harry und seiner Frau Meghan. «Selbstverständlich kann ein Mann Feminist sein. Harry nehme ich das sogar ab», sagte Schwarzer der «Bunten». Den Umzug des Paares von Großbritannien in den US-Bundesstaat Kalifornien sieht die Frauenrechtlerin kritisch: «Einen englischen Prinzen kann man nicht nach Hollywood verpflanzen.»

Neue Präsidentin: Expertise von Goethe-Institut in Deutschland nutzen

BERLIN/MÜNCHEN: Die künftige Präsidentin des Goethe-Instituts, Carola Lentz, will die kulturpolitische Kompetenz von Deutschlands internationalem Aushängeschild verstärkt auch im Inland nutzen. Es gehe darum, «diesen vielfältigen Schatz an Expertise, Wissen, Netzwerken, der in der ganzen Welt entsteht, auch nach Deutschland zu bringen und hier sichtbar zu machen», sagte Lentz der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. «Das geht nicht alleine, sondern nur im Bündnis mit vielen anderen. Ich werde das zu meinen Antrittsbesuchen bei allen Institutionen mitnehmen und ausloten, wo Synergieeffekte möglich sind.»

Die 66 Jahre alte Ethnologin aus Mainz wird an diesem Freitag als Nachfolgerin von Klaus-Dieter Lehmann die ehrenamtliche Spitze des Goethe-Instituts übernehmen. Der 80 Jahre alte Lehmann war seit 2008 Präsident des Instituts.

«Das «Innen» und «Außen» in der Kulturpolitik läuft längst nicht mehr getrennt, sondern ist aufs Engste verschränkt, weil das Außen ja in Gestalt von Migrantinnen, von internationalen Wissenschaftlern und vielem mehr längst in unserer Gesellschaft präsent ist», sagte Lentz. «Wir arbeiten aber in mancher Hinsicht noch mit der Fiktion einer Trennung zwischen inländischer und auswärtiger Kulturpolitik.» Sie wolle als Präsidentin zusammen mit dem Vorstand und den Instituten in Deutschland «schauen, wie wir uns weiterentwickeln können».

Das Goethe-Institut dient mit 157 Instituten als kulturelle Vertretung Deutschlands im Ausland. Derzeit sitzt die Einrichtung in 98 Ländern. In Deutschland hat das Goethe-Institut zwölf Standorte.