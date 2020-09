Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Mittwoch

Emil Steinberger übt sich als Krankenpfleger

ZÜRICH: Der Schweizer Komiker und Kabarettist Emil Steinberger findet sich mit 87 Jahren in einer neuen Rolle wieder, allerdings im echten Leben: als Krankenpfleger, weil seine Frau Niccel sich bei einem Sturz Handgelenk und Ellbogen gebrochen hat.

Die Sache sei sehr schmerzhaft, berichtet die Künstlerin und Fotografin der Zeitung «Blick». Dennoch nehmen es beide mit Humor: «Ich hatte schon viele Berufe, aber Krankenpfleger war ich noch nie», scherzt Emil Steinberger. Seine Frau malt und schreibt einfach mit links: Neben die Zeichnung eines verbundenen Unterarms schrieb sie mit krakeliger Schrift: «Why didn't you say a word if you wanted a little break?» «break» kann sowohl Bruch als auch Pause bedeuten. Übersetzt etwa: Warum hast Du nichts gesagt, wenn Du mal einen Bruch/eine Pause wolltest?.

Isabelle Huppert und Lars Eidinger drehen gemeinsam

BERLIN: Die französische Starschauspielerin Isabelle Huppert (67) übernimmt die Hauptrolle in einer internationalen Koproduktion, für die in Deutschland, Frankreich und Irland gedreht wird. An ihrer Seite spielt der Berliner Theater- und Filmschauspieler Lars Eidinger (44).

In dem Film mit dem Arbeitstitel «Joan» ruft sich die Titelfigur die letzten 40 Jahre ihres Lebens in Erinnerung und «zeichnet ein romantisches, bruchstückhaftes Bild ihres Lebenswegs mit vielen lustigen Momenten, die der Geschichte eine eigene Leichtigkeit verleihen», wie es in einer Mitteilung am Mittwoch hieß.

Regie führt der französische Regisseur Laurent Larivière. Produzent auf deutscher Seite ist Reza Bahar («Das Löwenmädchen»). Gedreht wird unter anderem in Köln, Lyon und Dublin, die Dreharbeiten sollen den Angaben zufolge voraussichtlich bis Anfang November dauern. Der Kinostart ist für 2021 geplant.

Pianist Lang Lang und seine Frau wünschen sich eine große Familie

HAMBURG: Der chinesische Star-Pianist Lang Lang (38) und seine Frau, die Pianistin Gina Alice Redlinger (26), haben über ihre Familienplanung gesprochen. «Unser Nachwuchs soll mit Geschwistern aufwachsen», so Redlinger im Doppelinterview mit der Zeitschrift «Gala». Beide sind als Einzelkinder aufgewachsen und seit einem Jahr verheiratet. «Wir sind immer zusammen - das gibt uns ein Gefühl von Zuhause», schwärmt die Pianistin.

Bei der Erziehung will Lang Lang nicht allzu streng sein. «Ich möchte meine Kinder nicht dermaßen unter Druck setzen», so der Musiker. Falls die Kinder allerdings wie der Papa Pianist werden wollen, gebe es nur eine Möglichkeit: viel üben. «Sonst hat es keine Chance vorwärtszukommen.»

Wiener Opernball soll wegen Corona-Pandemie abgesagt werden

WIEN: Der Wiener Opernball soll aufgrund der Corona-Pandemie nicht wie geplant im Februar 2021 stattfinden. Das teilten Österreichs Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) der Nachrichtenagentur APA mit. Die Absage des bedeutenden Gesellschaftsevents soll demnach noch am Mittwoch im Ministerrat beschlossen werden. «Aufgrund der Corona-Situation wäre es verantwortungslos, den Ball in gewohnter Art und Weise abzuhalten», erklärte Kurz in dem Statement. Der Opernball sei für Wien und Österreich als Kulturnation ein großes Aushängeschild und die Entscheidung sei nicht leicht gefallen.

Der Ball gilt als gesellschaftlicher Höhepunkt in Österreich. Für das Event wird die Staatsoper in einen riesigen Tanzsaal umgebaut. Die Tickets für das stets ausverkaufte Ereignis kosten zwischen 315 Euro und 23.600 Euro für eine Loge. Die Staatsoper macht nach Abzug aller Kosten einen Gewinn von mehr als einer Million Euro.

Corona-Pandemie: Renommierter Van-Cliburn-Musikwettbewerb verschoben

FORT WORTH: Wegen der Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie ist der renommierte Van-Cliburn-Musikwettbewerb zum ersten Mal in seiner fast 60-jährigen Geschichte verschoben worden. Der Klavier-Wettbewerb, der normalerweise alle vier Jahre stattfindet, solle statt im Sommer 2021 nun im Sommer 2022 über die Bühne gehen, teilten die Veranstalter in Forth Worth im US-Bundesstaat Texas am Dienstag mit. Unter anderem wegen anhaltender Reisebeschränkungen und Planungsunsicherheiten sei es nicht möglich gewesen, die Veranstaltung im kommenden Jahr abzuhalten.

Zuletzt hatte 2017 der südkoreanische Pianist Yekwon Sunwoo den Wettbewerb und ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Dollar gewonnen. Die Veranstaltung ist nach dem US-Pianisten Van Cliburn (1934-2013) benannt, der 1958 als erster Amerikaner den Internationalen Tschaikowsky-Wettbewerb in Moskau gewann und damit in den USA zum Volkshelden wurde.