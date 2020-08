Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 29.08.20 | Aktualisiert um: 00:35 | Überblick

Miterfinder von «Scooby-Doo»: Trickfilmzeichner Joe Ruby gestorben

LOS ANGELES: Der Trickfilmzeichner und Miterfinder der Zeichentrickserie «Scooby-Doo», Joe Ruby, ist tot.

Ruby sei im Alter von 87 Jahren im US-Bundesstaat Kalifornien gestorben, berichtete der Branchendienst «Variety» unter Berufung auf seinen Enkel und das Filmstudio Warner Bros. Der in Los Angeles geborene Ruby hatte nach einer Zeit bei der Armee seine gesamte Karriere in der Film- und Fernsehbranche verbracht. Ende der 60er Jahre erfand er gemeinsam mit Partner Ken Spears die Trickfilmserie «Scooby-Doo» rund um einen Hund und vier Detektive, die immer noch weltweit erfolgreich läuft.

Corona: Europas Filmfest-Macher wollen in Venedig ein Zeichen setzen

VENEDIG: Acht künstlerische Leiter und Leiterinnen von europäischen Filmfestivals wollen zur Eröffnung des Kinofests in Venedig ein Zeichen zur Stärkung der von der Corona-Pandemie geschwächten Branche setzen. Darunter werde für Deutschland Carlo Chatrian von der Berlinale sein, wie die Veranstalter in Venedig am Freitag mitteilten. Die 77. Internationalen Filmfestspiele starten am nächsten Mittwoch und laufen bis 12. September.

Insgesamt würden außer Alberto Barbera vom Festival in der Lagunenstadt selbst sieben weitere Persönlichkeiten erwartet. Genannt wurden neben Chatrian auch Thierry Fremaux (Cannes), Lili Hinstin (Locarno), Vanja Kaludjercic (Rotterdam), Karel Och (Karlsbad/Karlovy Vary), José Luis Rebordinos (San Sebastian) und Tricia Tuttle (London). Sie alle wollten «in diesem außergewöhnlichen Jahr bei dieser Gelegenheit die Bedeutung der Kunst des Kinos als Zeichen der Solidarität mit der globalen Filmindustrie bekräftigen», hieß es.

Bartoli leitet weitere fünf Jahre Salzburger Pfingstfestspiele

SALZBURG: Cecilia Bartoli bleibt weitere fünf Jahre die künstlerische Leiterin der Salzburger Pfingstfestspiele.

Ihr im kommenden Jahr auslaufender Vertrag sei bis 2026 verlängert worden, teilte das Direktorium der Salzburger Festspiele am Freitag mit. Die italienische Sängerin leitet das Minifestival der Festspiele bereits seit 2012. «Es ist mir eine große Freude, mit Cecilia Bartoli unsere so fruchtbare künstlerische Zusammenarbeit die gesamte Laufzeit auch meines Vertrages fortzusetzen», betonte Intendant Markus Hinterhäuser. Wegen der Coronapandemie wurden die diesjährigen Pfingstfestspiele abgesagt. Im Mittelpunkt des Programms für 2021 hat Bartoli ihre Heimatstadt Rom gestellt. Zentrales Werk wird die szenische Aufführung des Oratoriums «Il trionfo del Tempo e del Disinganno» von Georg Friedrich Händel.

«Der Tatortreiniger» bekommt britischen Ableger: «The Cleaner»:

HAMBURG: «Der Tatortreiniger», in der NDR-Kultserie gespielt von Bjarne Mädel, macht demnächst auch im britischen Fernsehen sauber. Nach dem erfolgreichen Dreh eines Pilotfilms habe BBC One sechs Folgen von «The Cleaner» bestellt, teilte Studio Hamburg mit. Produziert wird die Serie von der Tochtergesellschaft Studio Hamburg UK.

Hauptdarsteller der Sitcom, die auf der Formatidee des «Tatortreinigers» basiert, ist Comedian Greg Davies, der die Rolle des Paul «Wicky» Wickstead übernimmt. Wicky ist im englischen Shropshire mit seinem blauen Pick-up-Truck zur Stelle, wenn es darum geht, die Tatorte von den Spuren grässlicher Taten zu reinigen und dabei die Untiefen des Alltags auszuloten. Produziert werden die sechs Folgen á 30 Minuten von Vivien Muller-Rommel. Die Dreharbeiten sind für Ende 2020 geplant.

«Der Tatortreiniger» wurde von Mizzi Meyer (bürgerlich Ingrid Lausund) entwickelt und gewann mehrere Grimme-Preise und Auszeichnungen beim Deutschen Comedy-Preis. Sehr zum Bedauern vieler Fans und auch von Hauptdarsteller Bjarne Mädel («Schotty») hatte Meyer den «Tatortreiniger» 2018 in den Ruhestand geschickt.

Backstreet Boy AJ MacLean wird Kandidat in Promi-Tanzshow

NEW YORK: Der Backstreet Boys-Sänger AJ McLean (42) tanzt demnächst im US-Fernsehen. Er werde an der Tanzshow «Dancing with the Stars» teilnehmen, teilte McLean am Donnerstag via Twitter mit. «Ich möchte mich bei meiner Frau und meinen zwei Töchtern bedanken, dass sie Daddy in dieses Abenteuer ziehen lassen.» Der TV-Sender ABC bestätigte seine Teilnahme. Die neue Staffel soll im September beginnen, weitere Teilnehmer sollen noch bekannt gegeben werden. McLean hatte mit der Boygroup Backstreet Boys vor allem in den 90er Jahren weltweit Erfolge gefeiert. Die Show ähnelt dem deutschen RTL-Format «Let's Dance».

Ivanka Trump verteidigt Kommunikationsstil ihres Vaters

WASHINGTON: Beim Parteitag der Republikaner hat US-Präsidententochter Ivanka Trump den umstrittenen Kommunikationsstil ihres Vaters Donald Trump verteidigt. «Mein Vater hat starke Überzeugungen. Er weiß, was er glaubt, und er sagt, was er denkt. Ob man mit ihm übereinstimmt oder nicht, man weiß immer, wo er steht», sagte Ivanka Trump am Donnerstagabend (Ortszeit) im Garten des Weißen Hauses. «Ich verstehe, dass der Kommunikationsstil meines Vaters nicht jedermanns Geschmack ist, und ich weiß, dass manche seiner Tweets sich ein bisschen ungefiltert anfühlen können. Aber die Ergebnisse, die Ergebnisse sprechen für sich.»

Man-United-Kapitän Maguire: «Hatte Angst um mein Leben»

LONDON: Der englische Fußball-Nationalspieler Harry Maguire hat nach seiner Verurteilung wegen schwerer Körperverletzung massive Vorwürfe gegen die griechische Polizei erhoben. «Ich hatte Angst um mein Leben. Sie haben mir auf die Beine geschlagen und gesagt, dass meine Karriere vorbei sei», sagte der Kapitän von Manchester United in einem BBC-Interview (Freitag). Der 27-Jährige war am Dienstag in Abwesenheit von einem griechischen Gericht für schuldig befunden worden, einen Polizisten angegriffen und versucht zu haben, Beamte zu bestechen. Er wurde zu einer Bewährungsstrafe von 21 Monaten und zehn Tagen verurteilt. Weil er Berufung einlegte, wird der Prozess neu aufgerollt.

Donald Trump wird Vorlage für Comic-Bösewicht

LOS ANGELES: Der Comic-Zeichner Jim Starlin benutzt US-Präsident Donald Trump als Vorlage für die Figur eines neuen Bösewichts. Der Charakter heißt König «Plunddo Tram» - ein Anagramm des Namens Donald Trump (Umstellung derselben Buchstaben) - wie das Branchenmagazin «Hollywood Reporter» berichtete. Die Figur tritt in Starlins «Dreadstar Returns» auf, einer mit Crowdfunding finanzierten Graphic Novel, die noch in diesem Jahr erscheinen soll. In «Dreadstar Returns» tritt Plunddo Tram als Gegner der Hauptfigur Dreadstar auf, einem Weltraum-Krieger.

Schauspiel-Verband ehrt Nicole Heesters mit Theaterpreis

BERLIN: Die Schauspielerin Nicole Heesters (83) erhält für ihre Solo-Leistung in dem Stück «Marias Testament» den Theaterpreis des Bundesverbands Schauspiel. «Sie ist eine Inspiration für uns alle, da sie in keinem Lebensalter je aufgehört hat zu suchen», begründete ihre Kollegin Katharina Abt als Preis-Patin ihre Wahl. Der Synchronpreis geht an Joachim Kerzel, wie der Verband am Freitag mitteilte. Kerzel gibt Stars wie Jack Nicholson und Dustin Hoffman die deutsche Stimme. Den Ehrenpreis «Inspiration» bekommt das Dresdner Kabarett «Die Herkuleskeule».

Countertenor Cencic nützt Corona-Krise zum Nachdenken

BAYREUTH: Countertenor Max Emanuel Cencic hat die Corona-Krise für eine Auszeit genützt. «Ich finde es manchmal ganz gut, dass man komplett Stopp, Pause macht und einfach mal über das Leben nachdenkt», sagte Cencic der Deutschen Presse-Agentur. «Ich bin zu Hause geblieben, habe gekocht und bin mit meinen Hunden rausgegangen.» Das erste Mal werde er wieder bei der Premiere des Opernfestivals «Bayreuth Baroque» am 3. September auftreten, dessen künstlerische Leitung er übernommen hat. Cencic zählt zu den weltweit berühmtesten Countertenören. Es sei wichtig, aus der Krise zu lernen. «Ich habe in meinem Leben als Künstler immer wieder die Erfahrung gemacht, dass Krisen eigentlich nichts Schlechtes sind», meinte Cencic.

Kluge: Helge Schneiders Witz steht in Tradition von Till Eulenspiegel

MÜLHEIM/RUHR: Der Filmemacher Alexander Kluge (88) hat das Werk seines Freundes Helge Schneider anlässlich dessen 65. Geburtstages gewürdigt. Das Besondere an Schneiders Kunst sei, «dass sie nichts Künstliches hat», sagte Kluge der Deutschen Presse-Agentur. Er schätze an ihm, dass er «immer überraschend» sei. «Er hat einen bestimmten Ernst und er hat einen Witz, der in den Medien selten ist und der in der Tradition von Till Eulenspiegel steht.» Schneider und Büchner-Preisträger Kluge veröffentlichen seit vielen Jahren zumeist absurde Video-Telefonate zu zahlreichen Themen, in den vergangenen Monaten etwa zu Corona.

Leute kompakt

Filmregisseur Petzold freut sich auf Venedig

BERLIN: Regisseur Christian Petzold (59) freut sich auf das Filmfestival in Venedig, erwartet aber andere Bilder als sonst. Der Filmemacher («Undine») sitzt in diesem Jahr in der internationalen Jury. Venedig sei immer ein sehr überfülltes Festival gewesen - «und ich glaube, diesmal ist es dort sehr viel ruhiger», sagte Petzold der Deutschen Presse-Agentur. Geleitet wird die Jury diesmal von der australischen Schauspielerin Cate Blanchett. Das Gremium vergibt unter anderem den Goldenen Löwen für den besten Film. Wegen der Corona-Pandemie sind 2020 weniger Werke zu sehen sein als sonst.

UN-Menschenrechtsbüro besorgt um Nobelpreisträger Mukweges Leben

GENF/GOMA: Das UN-Menschenrechtsbüro macht sich große Sorgen um die Sicherheit des kongolesischen Friedensnobelpreisträgers Denis Mukwege. «Sein Leben scheint stark bedroht zu sein», teilte die UN-Hochkommissarin für Menschenrechte, Michelle Bachelet, am Freitag mit. Jüngst habe der 65-jährige Arzt Todesdrohungen in den Sozialen Medien und per Telefon erhalten. Die Drohungen kamen demnach im Zuge von Mukweges Verurteilung der andauernden Tötung von Zivilisten im Osten des Kongos und Menschenrechtsverletzungen in der Unruhe-Region.

Stabwechsel in schwerer Zeit: Haselböck startet Festspiele-Intendanz

SCHWERIN: Die aus Österreich stammende Musikmanagerin Ursula Haselböck tritt am 1. September ihren Posten als neue Intendantin der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern an. Die 38-Jährige kam über Stationen in Wien und Berlin nach Schwerin, wo die Festspiele ihren Sitz haben. Zuletzt arbeitete sie als Dramaturgin am Konzerthaus Berlin. Haselböck übernimmt das Steuer der Festspiele in einer schwierigen Zeit: Aufgrund der Corona-Krise mussten viele Konzerte in diesem Sommer abgesagt werden. Bis Ende August konnten nur 30 Veranstaltungen in stark verkleinerter Form über die Bühne gehen.

Prinz Harry zu Paralympics: Die wahre Stärke des menschlichen Geistes

LONDON: Prinz Harry hat anlässlich seines Netflix-Debüts in einer Dokumentation über die Paralympischen Spiele seine Bewunderung für die Athleten ausgedrückt. «Wir sind mit der wahren Stärke des menschlichen Geistes und der schieren Kraft der Gedanken konfrontiert - um das zu überwinden und zu erreichen, was die meisten für unmöglich halten», sagte der 35-Jährige dem US-Promimagazin «People». «Es beweist, dass Sport viel mehr ist als eine körperliche Fähigkeit. Er ist Zweck und Antrieb, Gemeinschaft und Kameradschaft, Ehrgeiz und Selbstwert.» Die Doku «Rising Phoenix» ist seit dem 26. August bei Netflix zu sehen.

Sea-Watch: Banksy unterstützt Schiff zur Rettung von Flüchtlingen

LONDON: Der geheimnisumwitterte Streetart-Künstler Banksy unterstützt laut der Hilfsorganisation Sea-Watch ein Schiff zur Rettung von Flüchtlingen im Mittelmeer.

Die deutsche Organisation twitterte am Donnerstag: «Ein Schiff gesponsort und bemalt von.

Miranda Kerr gratuliert Ex-Mann Bloom zum Nachwuchs mit Perry

LOS ANGELES: Das australische Model Miranda Kerr (37) hat ihrem Ex-Mann, Schauspieler Orlando Bloom (43), und Popstar Katy Perry (35) zu Töchterchen Daisy Dove Bloom gratuliert. «Ich freue mich so für euch. Kann es kaum erwarten, sie zu treffen», postete Kerr am Donnerstag in einer mit vielen Emojis verzierten Message auf Blooms Instagram. Sie schloss sich damit den vielen Glückwünschen von Fans und prominenten Freunden an, darunter Millie Bobby Brown, Justin Theroux und Josh Brolin. Perry und Bloom hatten die Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes am Mittwoch (Ortszeit) bekanntgegeben.