Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Freitag

Written by: Redaktion (dpa) | 04/06/2021 | Aktualisiert um: 22:15 | Überblick

Regierungschefin Dreyer lädt Riesling-Fan Pink in ihre Heimat ein

MAINZ: Nach ihrem Bekenntnis zum Riesling hat US-Sängerin Pink eine offizielle Einladung nach Rheinland-Pfalz erhalten. «Wer Riesling liebt, muss nach Rheinland-Pfalz kommen», erklärte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Donnerstag über den Kurznachrichtendienst Twitter. Rheinland-Pfalz sei «Weinland Nummer 1».

Dreyer schlug vor, ihre Heimatregion an der Mosel zu besuchen, Deutschlands älteste Weinregion. Sie würde sich freuen, wenn sie Begegnungen mit Winzerinnen und Winzern vermitteln könne. Angefügt war ein Foto Dreyers mit einem Weinglas in der Hand.

Pink hatte in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur vom deutschen Wein geschwärmt. Sie habe ein T-Shirt mit der Aufschrift: «Wenn du keinen Riesling magst, bist du ein verdammter Idiot». Sie wolle «auf jeden Fall einmal die Weinregionen in Deutschland besuchen, dort war ich noch nie», sagte die 41-Jährige. Die Einladung an das Management von Pink habe die Staatskanzlei am Mittwoch versendet, hieß es von dort.

Butterbier für alle: Großer Harry-Potter-Laden in New York eröffnet

NEW YORK: Butterbier, Zauberstäbe und natürlich Bücher: In New York hat ein großer Laden mit Produkten aus der Welt von Zauberschüler Harry Potter eröffnet. Direkt hinter dem berühmten Flatiron Building am Broadway in Manhattan können Fans der Buchserie der britischen Autorin Joanne K. Rowling seit Donnerstag nicht nur Merchandise wie T-Shirts oder Schuluniformen von Gryffindor oder Slytherin kaufen, sondern auch einen persönlichen Brief zur Zulassung an der Zauberschule Hogwarts erstehen.

Wer vom shoppen eine Pause braucht, kann in einem separaten Barbereich Butterbier trinken und spezielle Süßigkeiten aus der Harry-Potter-Welt bestellen. In der Zauberstab-Ecke von Hersteller Ollivander stehen unterdessen mehr als 50 Stäbe zum Ausprobieren bereit - unter anderem die von Harry, Hermine, Ron, Dumbledore und Voldemort. Mit Videomasken sollen demnächst unter anderem auch Flüge mit Wildhüter Hagrid über Hogwarts möglich werden.

Der neue Laden zog in den ersten Stunden seiner Eröffnung bereits viele Fans an. Der TV-Sender NBC berichtete über lange Schlangen und Harry-Potter-Anhänger, die angeblich sogar die Nacht vor dem Geschäft verbracht hätten, um als erste eingelassen zu werden.

Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Freitag

Kim Kardashian über Ehe-Probleme: «Fühle mich wie eine Versagerin» (Foto-Archiv)

BERLIN: Mit emotionalen Worten hat US-Reality-Star Kim Kardashian in ihrer eigenen Fernsehserie über die Ehe-Probleme mit Rapper Kanye West (43) gesprochen. «Ich fühle mich wie eine verdammte Versagerin, weil das meine dritte verdammte Ehe war», sagte die 40-Jährige unter Tränen in der neuesten Folge der Serie «Keeping Up with the Kardashians». Die Folge wurde laut dem Promi-Portal «TMZ» um Thanksgiving herum im vergangenen Jahr aufgenommen - rund drei Monate, bevor Kardashian nach fast sieben Jahren Ehe die Scheidung einreichte. Sie und West haben vier gemeinsame Kinder.

Seehofers Sehnsucht nach Privatheit (Foto-Archiv)

MÜNCHEN: Nach vier Jahrzehnten in der Politik sehnt Bundesinnenminister Horst Seehofer (71/CSU) sich nach einem Privatleben. «Es überwiegt eine Sehnsucht nach Privatheit, nach dieser Freiheit von Terminen und Zwängen», sagte er dem Magazin der «Süddeutschen Zeitung» (Freitag). Seehofer, der frühere bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef, beendet seine Karriere mit der Bundestagswahl im September - zeitgleich mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Nach mehr als 40 Jahren in der Politik sei er «eigentlich weit über den Durst», sagte er dem SZ-Magazin.

Leute kompakt

Wincent Weiss und Johannes Oerding: EM-Song in Sauna eingesungen (Foto-Archiv)

BERLIN: Die Sänger Wincent Weiss (28) und Johannes Oerding (39) haben ihren Song «Die guten Zeiten» an einem ungewöhnlichen Ort aufgenommen: in einer Sauna in Sankt Peter-Ording. «Wir hatten keinen Mikrofonständer dabei und haben unser Mikro einfach auf den Saunatopf gestellt. Ich habe noch ein Foto, auf dem zu sehen ist, wie ich das Lied halb nackt einsinge», sagte Weiss der Deutschen Presse-Agentur. Die ARD hat das Pop-Duett, das auf dem aktuellen Album «Vielleicht irgendwann» von Weiss zu hören ist, für die Berichterstattung rund um die Fußball-Europameisterschaft ausgewählt.

Verteidiger von O. J. Simpson: US-Staranwalt F. Lee Bailey ist tot

LOS ANGELES/ATLANTA: US-Staranwalt F. Lee Bailey, der einst im Mordprozess gegen O.J. Simpson zu dessen Verteidiger-Team gehörte, ist tot. Er starb nach Angaben seines ältesten Sohnes Bendrix Lee Bailey am Donnerstag in einer Pflegeeinrichtung im US-Staat Georgia, wie die «New York Times» und das Promiportal «TMZ.com» berichteten. Bailey wurde 87 Jahre alt.

Der für scharfe Kreuzverhöre bekannte Starverteidiger hatte 1995 mit Kollegen wie Robert Shapiro den spektakulären Freispruch im Doppelmord-Prozess gegen den früheren amerikanischen Footballstar Simpson erwirkt. Der Sportlegende war vorgeworfen worden, seine Ex-Frau Nicole und deren Freund erstochen zu haben. Simpson (73) postete am Donnerstag ein Video auf Twitter, in dem er Bailey als «großartigen Mann» und als einen der klügsten und besten Anwälte überhaupt würdigte.

Bailey hatte zahlreiche Prominente vertreten, darunter auch die wegen bewaffneten Raubes angeklagte Verlegerstochter Patricia Hearst. Im Fall des wegen Mordes an seiner Ehefrau verurteilten Arztes Sam Sheppard, dessen Figur die Vorlage für die Erfolgs-Fernsehserie «Auf der Flucht» war, konnte Bailey in einem zweiten Verfahren 1966 einen Freispruch erwirken.

1996 verbrachte Bailey wegen Missachtung des Gerichts selbst sechs Wochen in einem Bundesgefängnis. Der Jurist hatte sich geweigert, dem Staat Millionen Dollar aus dem Vermögen eines französischen Drogenhändlers aushändigen. Bailey behauptete, dass sein früherer Klient ihm das Vermögen als Lohn für juristische Dienste gegeben habe.

Welche Rolle Jürgen Prochnow gerne gespielt hätte (Foto-Archiv)

BERLIN: Viele kennen ihn aus «Das Boot»: Der Schauspieler Jürgen Prochnow hat aber noch etliche andere Rollen gespielt. Besonders stolz ist er auf einen Film, der in der Gesellschaft etwas bewegt hat: In «Die Konsequenz» (1977) spielte Prochnow einen schwulen Mann. Der Bayerische Rundfunk blendete sich aus der Ausstrahlung aus. Homosexualität war da noch ein großes Tabuthema. «Dieser Film hatte einen ungeheuren Widerhall», sagte Prochnow, der am 10. Juni 80 Jahre alt wird, der Deutschen Presse-Agentur. Eine Hauptrolle hätte er gern gehabt, aber bekam sie nicht - in «Schindlers Liste» von Steven Spielberg. «Liam Neeson war hervorragend in der Rolle, muss man auch sagen, aber ich hätte das auch sehr gern gespielt.»

Drehstopp für «Mission: Impossible 7» nach positivem Corona-Test

LOS ANGELES/LONDON: Die Dreharbeiten zu dem Action-Streifen «Mission: Impossible 7» sind wegen eines positiven Coronavirus-Tests am Set gestoppt worden. Ein Sprecher für die Paramount-Produktion bestätigte am Donnerstag die Drehpause bis zum 14. Juni, wie die Branchenblätter «Variety» und «Hollywood Reporter» berichteten. Es gab aber keine Angaben zu der betroffenen Person. Der Fall sei bei routinemäßigen Tests entdeckt worden, hieß es.

Der Film mit Tom Cruise als Agent Ethan Hunt unter der Regie von Christopher McQuarrie wird derzeit in England gedreht. Im Februar 2020 war der Drehauftakt in Italien mit Beginn der Corona-Pandemie kurzfristig abgesagt worden. Die Filmarbeiten waren zu diesem Zeitpunkt gerade erst angelaufen. Im September stand das Team um Cruise wieder vor der Kamera. Der siebte Teil der «Mission: Impossible»-Agentensaga soll im Mai 2022 in den Kinos starten.

Isabella Rossellini: Männer haben's heute schwerer als Frauen (Foto-Archiv)

AUGSBURG: Nach Ansicht der italienisch-amerikanischen Schauspielerin Isabella Rossellini (68) ist es heutzutage womöglich schwerer, ein Mann zu sein als eine Frau. «Wenn ein Mann davon träumt, zu Hause zu leben und sich um die Kinder zu kümmern, wird das anders bewertet als bei einer Frau, die sagt, dass sie Ärztin, Richterin oder Politikerin werden will», sagte Rossellini der «Augsburger Allgemeinen» (Samstagausgabe). «Unsere Gesellschaft begegnet diesen Männern nicht mit der gleichen Bewunderung, die sie Frauen gegenüber zum Ausdruck bringt, die Karriere machen.»