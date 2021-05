Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Freitag

Written by: Redaktion (dpa) | 21/05/2021 | Überblick

Mit Musik-Stars: Grundsteinlegung für Hip-Hop-Museum in New York

NEW YORK: Mit Musik-Stars wie Nas, LL Cool J und Grandmaster Flash ist in New York der Grundstein für ein neues Hip-Hop-Museum gelegt worden. Der Bau der Ausstellungshalle im Stadtviertel Bronx soll 2024 abgeschlossen sein und rund 80 Millionen Dolar (etwa 65 Millionen Euro) kosten. «Hip-Hop ist eine der Sachen, die meinem Leben eine Bedeutung gegeben haben», sagte LL Cool J bei der Grundsteinlegung am Donnerstag (Ortszeit).

Der Hip-Hop soll in den 70er Jahren in der Bronx entstanden sein, als Musiker wie DJ Kool Herc nicht die kompletten Songs ihrer Platten, sondern nur die Instrumentalteile zwischen dem Gesang spielten - dazu kam dann Sprechgesang. Heute ist Hip-Hop in all seinen Ausprägungen einer der am weitesten verbreiteten Musikstile überhaupt.

Macron kündigt «Kulturscheck» von 300 Euro für 18-Jährige an

PARIS: Konzerte, Kino, Mangas oder ein Foto-Kurs: Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hat einen «Kulturscheck» von 300 Euro für 18-Jährige angekündigt.

Das Angebot sei zwei Jahre lang verfügbar und über eine besondere Applikation abrufbar, teilte Macron am Freitag via Twitter mit. Im Land gibt es nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP rund 800.000 Menschen im Alter von 18 Jahren. Frankreich hatte erst Mitte der Woche coronabedingte Beschränkungen für Kultureinrichtungen wie Museen oder Kinos gelockert. Das Land ist hart von der Pandemie getroffen worden. Auch viele junge Menschen leiden stark unter den Folgen der Pandemie.

Finale des Eurovision Song Contest geht in Rotterdam über die Bühne

ROTTERDAM: In Rotterdam kämpfen am Samstag (ab 21.00 Uhr live im Ersten) unter Corona-Regeln 26 Finalisten um den Sieg beim diesjährigen Eurovision Song Contest. Es ist der 65. ESC, letztes Jahr fiel der Musikwettbewerb wegen der Corona-Pandemie erstmals seit 1956 aus. Viele der 2020 nominierten Teilnehmer nehmen erneut teil - jedoch mit einem neuen Lied. Für Deutschland (Startnummer 15) geht der neu gefundene Jendrik Sigwart mit «I Don't Feel Hate» ins Rennen. Bei den Buchmachern hat der 26-Jährige aus Hamburg wenig Chancen. Als Favoriten gelten Länder wie Malta, Frankreich, Island, Italien und die Schweiz. Das Siegerlied steht nach der traditionell komplizierten Punktevergabe gegen 1.00 Uhr nachts (Pfingstsonntagfrüh) fest.

Erwartet wird wieder, dass weltweit mehr als 150 Millionen Leute zuschauen, in der Halle sind etwa 3500 Fans. Die Show findet unter strikten Bedingungen statt. Alle Besucher müssen ein negatives Corona-Testergebnis vorweisen, genauso wie Künstler und Mitarbeiter.

In den Halbfinals waren Länder wie Österreich, Tschechien, Polen, Dänemark, Irland, Kroatien und das seit 2015 teilnehmende Australien rausgewählt worden.

Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Freitag

Neuer «Tatort»-Kommissar war in königlicher Leibgarde in Dänemark (Foto-Archiv)

BREMEN/KOPENHAGEN: Der neue Bremer «Tatort»-Kommissar Dar Salim war als junger Mann Mitglied der königlichen Leibgarde in Dänemark - und ist oft von asiatischen Touristen fotografiert worden. Nach dem Abitur habe er während seines Militärdienstes vier Monate lang Dienst vor dem Schloss Amalienborg in Kopenhagen geleistet, berichtete der 43 Jahre alte dänische Schauspieler der «Neuen Osnabrücker Zeitung». «Wahrscheinlich hängt mein Bild in vielen chinesischen und japanischen Küchen am Kühlschrank.» Salim war als irakisches Flüchtlingskind mit seinen Eltern als Siebenjähriger über Syrien und Bulgarien nach Dänemark gekommen.

Bald 700 Jahre nach Urteilen gegen Dante: Fragwürdige Beweise

FLORENZ: Die juristischen Verfahren gegen Italiens Nationaldichter Dante Alighieri hatten zum Teil eine nebulöse Beweisgrundlage, wie ein Jurist am Freitag bei einer Anhörung in Florenz feststellte. Der Anwalt Alessandro Traversi verwies dabei nach Angaben der Nachrichtenagentur Adnkronos auch auf das politisch brisante Tauziehen, in das Dante um das Jahr 1302 in der toskanischen Metropole verwickelt war.

Der Poet, dessen 700-jähriger Todestag in diesem Jahr in Italien groß begannen wird, war damals zum Tode verurteilt worden. Am Freitag diskutierten Experten - großteils online - die historischen Prozessabläufe, deren Akten in Archiven aufbewahrt wurden.

Dante Alighieri war 1265 in Florenz geboren worden. Sein Versepos «Die Göttliche Komödie» beschreibt eine fiktive Wanderung durch die drei Reiche des Jenseits. Die Dichtung zählt zu den bedeutendsten Werken der Weltliteratur. Dante, der auch politisch aktiv war, wurde Anfang des 14. Jahrhunderts in seiner Heimat staatsfeindlicher Umtriebe bezichtigt. Er wurde zunächst verbannt und zu einer Geldbuße verurteilt. Später folgte, weil er den Spruch nicht akzeptierte, ein Todesurteil.

Der Autor floh ins Exil und starb am 14. September 1321 in Ravenna. Die Initiative zur Neubewertung der Urteile war unter anderem von Traversi ausgegangen. Auch der Astrophysiker und Dante-Nachkomme Sperello di Serego Alighieri hatte sich dabei engagiert. Die Veranstaltung war vom Rat der Anwaltskammer von Florenz und dem Bürgermeister Dario Nardella unterstützt worden.

Hänni kann weder deutschen noch schweizerischen ESC-Beitrag einordnen

BERLIN: Als ESC-Teilnehmer war er 2019 selbst ziemlich erfolgreich: Der Schweizer Sänger und frühere «Deutschland sucht den Superstar»-Sieger Luca Hänni kann weder den deutschen noch den schweizerischen Beitrag beim diesjährigen Eurovision Song Contest gut einordnen. «In diesem Jahr habt ihr mit Jendrik Sigwart und dem Song «I Don't Feel Hate» so eine Happy-Nummer, die musikalisch aber sehr viel durchmacht», sagte der 26-Jährige dem Nachrichtenportal «watson». «Der Song hat Ukulele und Funk, aber wird dann zu so einem ganz speziellen Popstück. Das kann funktionieren und kann nicht funktionieren.»

Zum Schweizer Beitrag «Tout l'univers» des Sängers Gjon's Tears sagte Hänni: «Das ist eine unglaubliche Power-Ballade. Der Typ singt schön und ich hoffe, dass es eine gute Inszenierung gibt, aber ich glaube, das wird ganz ruhig und kann sehr schön aussehen. Aber einzuschätzen, wie er am Ende ankommt, finde ich sehr schwierig.»

Hänni trat 2019 mit «She Got Me» beim ESC in Tel Aviv für die Schweiz an und erreichte den vierten Platz. Der Musik-Wettbewerb vor zwei Jahren in Israel war der letzte richtige vor der Pandemie. In diesem Jahr wird das Event in kleinerem Rahmen in Rotterdam abgehalten. Am Samstagabend ist das Finale. Hänni meinte: «Ich hoffe für euch, dass Deutschland ein bisschen besser abschneidet als 2019. Die zwei Mädels S!sters letztes Mal hatten so viel Pech, die Armen.» Deutschland war damals auf dem vorletzten Platz gelandet.

Lady Gaga: Wurde nach Vergewaltigung durch Musikproduzent schwanger

LOS ANGELES: US-Popstar Lady Gaga hat weitere Details zu dem sexuellen Missbrauch offenbart, den sie als junge Frau erlitten hat. Sie sei als 19-Jährige durch Vergewaltigung schwanger geworden, berichtete sie unter Tränen in einer am Freitag auf dem Streamingdienst Apple TV veröffentlichten Folge der Dokumentationsreihe «The Me You Can't See» («Das Ich, das du nicht sehen kannst»). Bei dem Täter habe es sich um einen Musikproduzenten gehandelt. Den Namen wollte sie aber nicht nennen. Sie fühle sich nicht wohl dabei. «Ich will diesen Menschen niemals wieder sehen.»

Die mentalen und körperlichen Folgen des Missbrauchs seien bis heute zu spüren, berichtete die 35 Jahre alte Sängerin. «Ich hatte einen vollständigen psychischen Zusammenbruch.» Sie sei wochenlang krank gewesen und habe auch teilweise heftige körperliche Schmerzen empfunden. «Ich hatte so viele MRT-Scans, bei denen nichts gefunden wurde, aber dein Körper erinnert sich (an den Missbrauch)», so die vielfache Grammy-Preisträgerin.

Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Freitag

Neuer «Tatort»-Kommissar war in königlicher Leibgarde in Dänemark (Foto-Archiv)

BREMEN/KOPENHAGEN: Der neue Bremer «Tatort»-Kommissar Dar Salim war als junger Mann Mitglied der königlichen Leibgarde in Dänemark - und ist oft von asiatischen Touristen fotografiert worden. Nach dem Abitur habe er während seines Militärdienstes vier Monate lang Dienst vor dem Schloss Amalienborg in Kopenhagen geleistet, berichtete der 43 Jahre alte dänische Schauspieler der «Neuen Osnabrücker Zeitung». «Wahrscheinlich hängt mein Bild in vielen chinesischen und japanischen Küchen am Kühlschrank.» Salim war als irakisches Flüchtlingskind mit seinen Eltern als Siebenjähriger über Syrien und Bulgarien nach Dänemark gekommen.

Neuer Finanzminister in Baden-Württemberg liebäugelt mit Elternzeit

HEIDELBERG: Der neue baden-württembergische Finanzminister und angehende Vater Danyal Bayaz (Grüne) spielt mit dem Gedanken, eine Art «Elternzeit» zu nehmen. «Gerade nach der Geburt will ich schauen, dass ich möglichst viel Zeit zuhause verbringe», sagte der 37-Jährige der «Rhein-Neckar-Zeitung» (Freitag). «Mich eine Zeit rauszuziehen aus den Geschäften, das ist mir ein wichtiges Anliegen.» Bayaz ist mit Katharina Schulze, der Fraktionschefin der Grünen im bayerischen Landtag, liiert.

Syrische Schwimmerin Yusra Mardini erhält Influencerpreis

HAMBURG: Die syrische Schwimmerin und UN-Sonderbotschafterin Yusra Mardini hat für ihren Auftritt in den Sozialen Medien einen Influencerpreis erhalten. Der Fernsehkoch Tim Mälzer überreichte der 23-Jährigen in der Nacht zum Freitag den «About you»-Award der Kategorie Sports. Mardini hatte 2015 für Schlagzeilen gesorgt: Gemeinsam mit ihrer Schwester hatte sie in der Ägäis ein vom Kentern bedrohtes Flüchtlingsboot schwimmend nach dreieinhalb Stunden sicher an Land gebracht. «Ich bin sehr dankbar, dass ich lebe. Als ich angefangen habe, zu schwimmen, hätte ich mir niemals vorstellen können, dass Sport mir das Leben retten würde», sagte Mardini.

Scorpions-Sänger Meine: «Nicht getraut, Bob Dylan anzusprechen»

BERLIN: Scorpions-Sänger Klaus Meine war vor Jahren einmal im selben Restaurant zu Gast wie sein US-Kollege Bob Dylan - aber hat ihn nicht angesprochen. Das erzählte er vor Dylans 80. Geburtstag am 24. Mai dem Nachrichtenportal «t-online»: «Ich habe mich einfach nicht getraut, Bob Dylan anzusprechen», sagte Meine. Der US-amerikanische Singer-Songwriter und Literaturnobelpreisträger drücke Dinge sehr tiefgründig aus, ohne sie direkt zu benennen, schwärmte der Scorpions-Sänger. «Bob Dylan war und ist ein politischer Musiker.» Seine Songs seien heute noch genauso relevant.

Ex-«Miss Germany» Dagmar Wöhrl: Teilnehmerinnen heute ganz anders

BERLIN: Die Unternehmerin Dagmar Wöhrl, «Miss Germany» von 1977, findet den Wettbewerb heute viel spannender als damals. «Die Bewerberinnen von heute können teilweise auf enorme Lebensleistungen zurückblicken. Viele von ihnen stehen bereits mit beiden Beinen im Leben. Es gibt Mütter unter ihnen, Plus-Size-Kandidatinnen und Transgender-Frauen», sagte die 67-jährige Wahl-Berlinerin der Deutschen Presse-Agentur. Wöhrl, gebürtige Nürnbergerin, erreicht als Investorin in der Vox-Sendung «Die Höhle der Löwen» ein großes Fernsehpublikum. Die frühere CSU-Politikerin hat dieses Jahr bei der Neuausrichtung der «Miss Germany»-Organisation mitgewirkt.

Leute kompakt

Harry erneuert Vorwürfe gegen Royals: Schweigen und Gleichgültigkeit (Foto-Handout)

LOS ANGELES: Der britische Prinz Harry hat erneut schwere Vorwürfe gegen seine Familie erhoben. Als er und seine Frau Meghan (39) unter dem Druck der Aufmerksamkeit durch die Boulevardmedien standen, habe er von den Royals nichts als «Schweigen und Gleichgültigkeit» erfahren, sagte der 36-Jährige in einer am Freitag veröffentlichten Doku-Serie des Streamingdiensts Apple TV. Meghan habe unter sehr konkreten Suizidgedanken gelitten und sich nur aus Sorge um ihn nichts angetan, sagte Harry im Gespräch mit US-Talkshowlegende Oprah Winfrey.

Dortmunds Keeper Bürki fordert 21.500 Euro von Eurowings

DÜSSELDORF: Borussia Dortmunds Torwart Roman Bürki will 21.500 Euro von Eurowings als Schadenersatz erstattet bekommen. Am Freitag wurde seine Klage am Düsseldorfer Landgericht verhandelt. Wie sein Anwalt Matthias Böse vorab berichtete, hatte die Airline Bürki und seine Freundin am 3. Juli vergangenen Jahres trotz gültigen Tickets in Düsseldorf am Flughafen stehen lassen und war ohne ihn abgeflogen, weil der Flug überbucht gewesen sei (Az.: 22 O 129/20).

Unter Verweis auf einen dringenden Geschäftstermin habe der Schweizer Torhüter das Eurowings-Bodenpersonal vergeblich darum gebeten, nach Alternativen zu suchen. Bürki habe daraufhin einen Privatjet gechartert, um noch rechtzeitig von Paderborn aus nach Mallorca zu kommen. Dort wollte er ein Anwesen besichtigen, das er inzwischen auch gekauft habe.

Der Anwalt der Lufthansa-Tochter bezeichnete die Klage als unbegründet. Bürki und seine Begleiterin seien zum Zeitpunkt des Boardings nicht mehr da gewesen. Die Maschine sei daraufhin mit zwei freien Plätzen an Bord abgehoben. Außerdem hätte der Profi-Sportler noch wenige Stunden später einen Eurowings-Flug von Köln/Bonn aus nehmen können.

Anwalt Böse bestritt die Darstellung der Airline: Bürki habe vergeblich auf Mitnahme gewartet, sein Gepäck sei bereits eingecheckt gewesen. Der Abendflug von Köln/Bonn sei gar nicht mehr buchbar gewesen. Der Prozess soll am 5. Juli fortgesetzt werden. Bürki selbst hatte sich am Freitag in Düsseldorf von seinem Anwalt vertreten lassen.

Boygroup BTS will mit neuer Single erneut die US-Charts stürmen

SEOUL: Die südkoreanische Boygroup BTS will mit ihrer zweiten englischsprachigen Single «Butter» erneut die US-Charts erobern. Der neue Popsong der siebenköpfigen Gruppe wurde am Freitag unter großem Werbeaufwand als Single und Video veröffentlicht. «Wir werden unser Bestes geben, um mit 'Butter' wieder an die Spitze der Billboard Hot 100 Charts zu kommen», sagte das Bandmitglied Suga laut der Zeitung «The Korea Times» in Seoul nach der Single-Veröffentlichung. Auch wolle BTS einen neuen Versuch starten, bei den Grammy Awards in den USA ausgezeichnet zu werden, fügte Bandkollege RM hinzu.

Im vergangenen Jahr feierte die Boygroup ihren Durchbruch in den USA. Mit dem Stück «Life Goes On» landete sie den ersten Nummer-eins-Hit in der bis dahin 62-jährigen Geschichte der US-Charts, der «überwiegend im Koreanischen» gesungen wird. «Billboard» veröffentlicht jede Woche die US-Hitparade. Zuvor hatte es BTS dem Magazin zufolge als erste südkoreanische Musikgruppe bereits mit dem englischsprachigen Titel «Dynamite» an die Spitze der US-Charts geschafft. Bei den Grammy Awards im vergangenen März wurden sie in der Kategorie «Beste Popdarbietung eines Duos/einer Gruppe» nominiert, gingen aber leer aus.

«Butter» ist ein mit Rap-Einlagen aufgepepptes Electro-Dance-Stück. Auf dem Youtube-Kanal ihrer Agentur Hybe Labels erreichte das offizielle Musikvideo innerhalb von sechs Stunden fast 50 Millionen Aufrufe.

Cathy Lugner hat sich Brust-Implantate entfernen lassen (Foto-Archiv)

MÜNCHEN: Cathy Lugner, Social-Media-Sternchen und Ex von Bauunternehmer Richard «Mörtel» Lugner, hat sich ihre Brust-Implantate entfernen lassen. Ihre Münchner Ärztin Christina Günter sagte der «Bild» (Freitag) nach dem Eingriff: «Es war eine anspruchsvolle OP, die sechs Stunden dauerte. Aber es ist perfekt gelaufen.» Lugner selbst sagte der Zeitung: «Das ist für meine männlichen Follower vielleicht ganz nett, wenn sie da so dicke Euter sehen. Aber für mich ist das nicht mehr schön. Ich habe ja noch nen dicken Hintern. Der bleibt.» Lugner hatte dem Bericht zufolge gesundheitliche Probleme wegen der Brust-Implantate.

Harry erneuert Vorwürfe gegen Royals: Schweigen und Gleichgültigkeit

LOS ANGELES: Der britische Prinz Harry hat erneut schwere Vorwürfe gegen seine Familie erhoben. Als er und seine Frau Meghan (39) unter dem Druck der Aufmerksamkeit durch die Boulevardmedien standen, habe er von den Royals nichts als «Schweigen und Gleichgültigkeit» erfahren, sagte der 36-Jährige in einer am Freitag veröffentlichten Doku-Serie des Streamingdiensts Apple TV.

Meghan habe unter sehr konkreten Suizidgedanken gelitten und sich nur aus Sorge um ihn nichts angetan, sagte Harry. «Was sie davon abhielt, war, wie unfair das gegenüber mir sein würde, nach all dem was mit meiner Mutter geschehen ist und nun in eine Situation geworfen zu sein, eine weitere Frau in meinem Leben zu verlieren mit einem Baby in ihr», so Harry im Gespräch mit US-Talkshowlegende Oprah Winfrey. Harrys Mutter Prinzessin Diana starb 1997 bei einem Autounfall in Paris auf der Flucht vor Paparazzi.

Einer der wichtigsten Gründe, sich vom engeren Kreis des Königshauses loszusagen und seinen Lebensmittelpunkt in die USA zu verlegen, sei gewesen, dass er sich gefangen und kontrolliert von Angst gefühlt habe, fuhr Harry fort. Das sei sowohl von den Medien als auch vom Palast ausgegangen: «Ich werde mich sicherlich nicht mehr zum Schweigen bringen lassen», fügte er hinzu.

Harry: Tod meiner Mutter ließ mich zu Alkohol und Drogen greifen

LOS ANGELES: Der britische Prinz Harry hat in einem neuen Interview mit US-Talkshowlegende Oprah Winfrey über seine Emotionen nach dem Tod seiner Mutter gesprochen und neue Vorwürfe gegen die Royals erhoben. In dem Interview für die Doku-Reihe des Streamingdiensts von Apple «The Me You Can't See» («Das Ich, das Du nicht siehst») sagt Harry unter anderem, er habe zeitweise zu Alkohol und Drogen gegriffen, um mit seinen Gefühlen fertig zu werden.

«Ich war bereit zu trinken, ich war bereit, Drogen zu nehmen (...), so der 36 Jahre alte Royal, der im vergangenen Jahr aus dem engeren Kreis der britischen Königsfamilie ausgeschert ist. Er habe an einem einzigen Freitag oder Samstag Alkohol für eine ganze Woche getrunken, «nicht, weil mir das Spaß gemacht hat, sondern weil ich versucht habe, etwas zu verbergen», so Harry.

Seine Mutter Prinzessin Diana starb im Jahr 1997 auf der Flucht vor Paparazzi bei einem Autounfall in Paris, als Harry erst zwölf Jahre alt war. Über ihre Beerdigung, bei der er gemeinsam mit seinem Bruder William und weiteren Familienmitgliedern vor den Augen Zehntausender Menschen kilometerweit hinter dem Sarg hinterhergehen musste, sagte er: «Es war, als hätte ich meinen Körper verlassen». Er habe nur ein Zehntel der Emotionen gezeigt, die alle anderen zeigten und gedacht: «Das war meine Mutter - ihr habt sie noch nicht einmal jemals getroffen.»

In seiner Familie sei nicht über den Tod Dianas gesprochen worden, so Harry weiter. Sein Vater habe immer zu ihm und seinem Bruder William (38) gesagt: «So war es für mich, dann wird es auch für euch so sein.» Das ergebe aber keinen Sinn. «Der einzige Weg, sich zu befreien und auszubrechen, ist, die Wahrheit zu sagen», so Harry. Er werde sich nie wieder zum Schweigen bringen lassen.

«Keine Fotobearbeitung»: Kate Winslet möchte Vorbild sein (Foto-Archiv)

BERLIN: Kate Winslet (45) möchte beim Thema Schönheit ein Vorbild für jüngere Frauen sein. «Ich finde, dass wir reiferen Frauen für die jüngeren verantwortlich sind», sagte die britische Schauspielerin («Titanic») dem Nachrichten-Portal «T-Online». Sie seien diejenigen, die sich die Filme und Magazine anschauen und zu denen aufblicken, die Karriere gemacht haben. «Mir ist es wichtig, dass ich für diese Generation echt und ehrlich bin, denn sie braucht starke Vorbilder.» Sie selbst sichere sich gegen retuschierte Fotos ab: «Ich setze Verträge auf und lasse mir schriftlich versichern, dass bei mir keine Fotobearbeitung stattfindet.» Winslet ist jetzt in der Streaming-Serie «Mare of Easttown» als Kleinstadtpolizistin zu sehen. Die neue Serie ist auf Sky Atlantic zu sehen sowie auf Sky Ticket abrufbar.

Queen-Schwiegertochter Sophie fordert Offenheit über Wechseljahre (Foto-Archiv)

LONDON: Die britische Gräfin Sophie (56) hat sich ausführlich über ihre eigenen Erfahrungen in den Wechseljahren geäußert und für mehr Offenheit bei dem Thema geworben. Die Frau des jüngsten Sohns von Queen Elizabeth II., Prinz Edward, litt demnach an Hitzewallungen, Gedächtnisverlust und Benommenheit. Beispielsweise könne es vorkommen, dass man mitten in einem Vortrag plötzlich nicht mehr wisse, worüber man eigentlich referiere, sagte Sophie in einem am Freitag veröffentlichten Gespräch mit Jane Cale, der Gründerin der Webseite Positive Menopause, die Frauen beim Durchlaufen der Lebensphase unterstützen soll.

«Hocus Pocus»-Fortsetzung mit Bette Middler und Sarah Jessica Parker

LOS ANGELES: Fast 30 Jahre nach dem Grusel-Spaß «Hocus Pocus» sollen Bette Midler, Sarah Jessica Parker und Kathy Najimy als drei Hexenschwestern vor die Kamera zurückkehren. Disney+ kündigte am Donnerstag (Ortszeit) die Fortsetzung «Hocus Pocus 2» des Halloween-Kultklassikers auf dem Jahr 1993 an. Der Film soll 2022 bei dem Streamingdienst Premiere feiern.

«Sistaaaahs! Es ist 300 Jahre her... Aber wir kommen zurück!», witzelte Midler (75, «Der Club der Teufelinnen») auf Twitter. Sie sei zum Amoklaufen bereit, flachste Parker (56, «Sex and the City») auf Instagram.

In dem Originalfilm unter der Regie von Adam Shankman werden die Sanderson-Schwestern Winifred, Sarah und Mary versehentlich zum Leben erweckt und treiben als Kinderschreck ihr Hexen-Unwesen. In der Fortsetzung werden sie ins heutige Salem versetzt, wo sie Opfern nach dem Leben trachten. Die Dreharbeiten unter der Regie von Anne Fletcher («Selbst ist die Braut», «Miss Bodyguard») sollen im Herbst beginnen.