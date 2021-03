Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Freitag

Written by: Redaktion (dpa) | 26/03/2021 | Aktualisiert um: 21:35 | Überblick

Schweden hat einen neuen Prinzen

Stockholm (dpa)- Nachwuchs im schwedischen Königshaus: Prinz Carl Philip (41) und Prinzessin Sofia (36) haben am Freitag einen Sohn bekommen. Das teilte das schwedische Königshaus mit. «Wir freuen uns sehr, unseren dritten Sohn in der Familie begrüßen zu dürfen», sagte Carl Philip laut der Mitteilung. Auf diesen Tag hätten sich das Paar und die beiden großen Brüder gefreut.

In einem Kommuniqué des Reichmarschalls Fredrik Wersäll hieß es, Mutter und Sohn ginge es gut. Wie der Kleine heißen soll, wurde nicht bekannt.

Prinz Carl Philip ist der Sohn von König Carl Gustaf und der Bruder von Kronprinzessin Victoria. Seit 2015 ist er mit Prinzessin Sofia verheiratet.

Ärzte: Fritz Wepper nach Operation «stabil»

MÜNCHEN: Der Schauspieler Fritz Wepper (79, «Um Himmels Willen») ist nach Angaben der Universitätsklinik in Innsbruck in einem stabilen Zustand. Er werde nach einer Operation weiterhin auf der Intensivstation behandelt, teilte ein Sprecher der Tirol Kliniken am Freitag mit. Bei dem Eingriff sei es aber zu keiner Komplikation gekommen.

Der «Augsburger Allgemeinen» hatte Wepper vor wenigen Tagen gesagt, er kämpfe gegen eine Krebserkrankung. Er befinde sich auf dem Weg der Besserung, sagte sein Anwalt Norman Synek der Deutschen Presse-Agentur in München am Donnerstag.

Der Klinik-Sprecher bat darum, die Privatsphäre des Patienten und seiner Familie zu respektieren.

Ibrahimovic hält Versprechen - und krönt sich zu «Carl XVII Guztaf»

SOLNA: Zlatan Ibrahimovic hält, was er verspricht. In seiner ihm typischen Bescheidenheit hatte er schon das Comeback in der schwedischen Fußball-Nationalmannschaft als «Die Rückkehr von Gott» angekündigt. Und auch nach dem 1:0 gegen Georgien zog der 39 Jahre alte Ausnahmestürmer einen bemerkenswerten Vergleich: Er krönte sich zum neuen König der Schweden - bei Twitter mit einem Foto eines lachenden und sich freuenden Ibrahimovic. Drüber stand nicht viel, aber es war klar, was gemeint war: «Carl XVII Guztaf». Der tatsächliche König von Schweden ist Carl XVI Gustaf und 74 Jahre alt. Ibrahimovic, 39 Jahre alt, erweiterte also einfach die Zahl - 17 statt 16 - und statt des s kam ein z - für Zlatan.

Jane Fonda: Romantik nur noch mit jüngeren Männern vorstellbar

BERLIN: US-Schauspielerin Jane Fonda (83) kann sich eine romantische Beziehung nach eigenen Worten nur noch mit einem jüngeren Mann vorstellen. «Ist das nicht schrecklich? Es ist die Haut. Ich würde einen jüngeren Mann wollen und ich bin zu eitel», sagte die Oscar-Gewinnerin in einem Interview mit dem Modemagazin «Harper's Bazaar».Eigentlich habe sie aber mit romantischen Beziehungen abgeschlossen. «Ich habe nicht mehr dieses Verlangen.» Fonda hat drei Scheidungen hinter sich. Ihre Ex-Männer seien nicht Schuld gewesen, sondern sie, sagte der Hollywood-Star. Sie habe Probleme mit Intimität. Außerdem fühle sie sich nur zu Männern hingezogen, die ihr Neues beibringen und andere Leben führen, so gebe sie sich dem hin. «In erster Linie möchte ich gefallen. Das ist ein Problem.» Manchmal fantasiere sie aber darüber, noch mal einen Mann kennenzulernen, sagte sie.

Giovanni Zarrella: Gastgeber-Rolle «mit der Muttermilch aufgesogen»

AUGSBURG: Sänger und Realitystar Giovanni Zarrella blickt mit großer Vorfreude auf seine neue Schlagershow im ZDF. Er sei dort in erster Linie Gastgeber, sagte der 43-Jährige der «Augsburger Allgemeinen». «Und diese Rolle habe ich sozusagen mit der Muttermilch aufgesogen. Denn ich bin ein Gastronomen-Kind.» Als Teenager habe er jahrelang im Restaurant seiner Eltern bedient. «Schon dort habe ich versucht, alle Gäste abzuholen», sagte Zarrella weiter. Sein Ziel sei es gewesen, «dass auch schlecht gelaunte Gäste unseren Laden gut gelaunt verließen.» Die neue Musikshow soll im Herbst 2021 samstags zur Primetime anlaufen

«Arrested Development»-Cast gedenkt Schauspielerin Jessica Walter

NEW YORK: Hollywood-Star Jason Bateman und andere Schauspieler aus der Comedy-Serie «Arrested Development» haben der verstorbenen US-Schauspielerin Jessica Walter gedacht. «Ich werde die Zeit mit ihr nicht vergessen», schrieb Bateman auf Twitter. Sie sei einzigartig gewesen. Der 52-Jährige spielte in der Serie Michael Bluth, den Sohn von Jessica Walters Figur Lucille Bluth. Oscarpreisträger Ron Howard (67), der die Serie produzierte und als Erzähler fungierte, schrieb: «Was für eine brillante, lustige, intelligente und starke Frau.» Darsteller David Cross (56) nannte es ein Privileg, mit ihr gearbeitet zu haben. «Lucille Bluth ist eine der großartigsten Fernseh-Figuren aller Zeiten.»

Jannik Schümann hatte «schönsten Lockdown» mit Freund Felix (Foto-Archiv)

BERLIN: Der Corona-Lockdown ist für Schauspieler Jannik Schümann nach eigenen Worten bislang eine gute Probe für seine Beziehung mit seinem Freund Felix gewesen. «Wir hatten den schönsten Lockdown, den man sich vorstellen kann», sagte der 28-Jährige im Podcast des Männermagazins «Esquire». Er sei «total der Beziehungsmensch», sagte Schümann weiter. «Ich liebe Beziehung, ich liebe Vertrauen». Schürmann hatte Ende Dezember bei Instagram ein inniges Foto mit seinem Freund gepostet. Dafür habe er ausschließlich positive Reaktionen erhalten, sagte er. «Und es hat mir total Hoffnung gegeben, dass wir doch schon so weit sind».

Schauspieler Peter Lohmeyer kontert Corona-Kritik gern mit Fakten

HAMBURG: Schauspieler Peter Lohmeyer (59, «Das Wunder von Bern») hat im Gespräch mit Maskenverweigern und Anhängern von Verschwörungstheorien meist eine klare Linie. «Meine Strategie ist in der Pandemie, den Glauben an die Wissenschaft weiterzugeben», sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg kurz vor der Aufnahme für die 20. Folge des Podcasts «Laut gegen Nazis», die am Freitag, 20.00 Uhr, als Videopodcast gesendet werden soll. Die Wissenschaft helfe, zu verstehen, was gerade passiert. «Das Schwierige ist immer, dass sich so viele Menschen beeinflussen lassen von den sozialen Medien.» Und diese Informationen nehme er dann gern in der Diskussion mit wissenschaftlichen Fakten auseinander. «Die Verführung stoppen. Das ist nicht leicht. Das dauert manchmal auch.» Es gehe schlussendlich immer um das Wissen.

Ballettstar Spuck mit «Orlando» am Moskauer Bolschoi Theater gefeiert

MOSKAU: Mit seiner Weltpremiere des Balletts «Orlando» nach dem Klassiker von Virgina Woolf hat der deutsche Choreograph Christian Spuck am Moskauer Bolschoi Theater Begeisterung ausgelöst. «Jetzt, da viele Theater in der Welt wegen der Pandemie geschlossen sind, habe ich die Ehre und die Möglichkeit, hier zu arbeiten», sagte der frühere Stuttgarter Ballettstar in der russischen Hauptstadt. Das Ballett in Zürich, das der 51-Jährige leitet, ist wegen der Corona-Pandemie im Lockdown. Spuck lässt in dem gefeierten Stück in Moskau die Ballerina Olga Smirnowa die Rolle des jungen Orlando tanzen, der nach einem tiefen Schlaf als Frau aufwacht.

Weil Fragen von geschlechtlicher Identität in Russland oft tabuisiert werden und Spuck auch Männer mit Männern und Frauen mit Frauen zärtliche Tänze aufführen lässt, ist das Ballett erst ab 18 Jahren frei gegeben. Der Solist Semjon Tschudin ist in einer Doppelrolle als Königin Elisabeth I. und als Liebhaber des weiblichen Orlando zu sehen. Spuck hatte auf die Frage russischer Journalisten, ob es nicht schwierig sei in einer «homophoben Gesellschaft» zu arbeiten, erklärt, dass es ihm um Persönlichkeiten und nicht um Geschlechterfragen gehe bei der Zeitreise durch 350 Jahre.

Viel Applaus gab es etwa für das männliche Duett des Italieners Jacopo Tissi und des Brasilianers David Motta Soares. Die Ballettkritikerin Tatjana Kusnezowa schrieb in der Moskauer Zeitung «Kommersant» am Freitag, dass die Inszenierung so harmlos sei, dass sie auch leicht Kindern gezeigt werden könne. Dabei habe Spuck aber kaum das klassische tänzerische Potenzial der weltberühmten Compagnie ausgeschöpft. Ihr Urteil: «eine professionell tragbare, aber zu nüchterne Choreographie».

Das Publikum reagierte mit viel Szenenapplaus - besonders in der zweiten und deutlich stärkeren Hälfte des rund zweistündigen Abends - und am Ende mit Ovationen. Die Theater sind in der russischen Hauptstadt ungeachtet der Pandemie geöffnet - bei maximal 50 Prozent Auslastung.

US-Rapper 24kGoldn freut sich über mehr Toleranz in Rapszene

BERLIN: Der US-Rapper 24kGoldn, der im vergangenen Jahr mit «Mood» einen weltweiten Hit feierte, sieht heutzutage mehr Toleranz in der Rapszene. «Die Gesellschaft ist einfach viel offener, das ist eng verbunden mit der Kultur. Heute sagen sich die Menschen: «Natürlich akzeptieren wir dich. Hauptsache, deine Musik ist cool»», sagte der 20-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. «Es ist sehr schön, dass die Menschen sie selbst sein können und sich nicht verstecken müssen.» Homophobe und sexistische Texte gehörten lange Zeit auch im Mainstream-Rap zum Alltag. Mittlerweile dominieren auch Frauen wie Cardi B oder Megan Thee Stallion die Szene. Der erfolgreiche Rapper Lil Nas X (21, «Old Town Road») sprach vor zwei Jahren erstmals öffentlich darüber, schwul zu sein.