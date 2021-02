Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Freitag

Written by: Redaktion (dpa) | 26/02/2021 | Aktualisiert um: 16:25 | Überblick

Zum Verwechseln ähnlich: Kenneth Branagh als Boris Johnson

LONDON: Der etwas zu große Anzug, die hellbonden, ungekämmt wirkenden Haare: Schauspieler Kenneth Branagh (60) sieht dem britischen Premierminister Boris Johnson zum Verwechseln ähnlich - zumindest während seiner aktuellen Dreharbeiten. In der Mini-Serie «This Sceptred Isle» (Dies gekrönte Eiland) schlüpft er in die Rolle des umstrittenen Politikers. Der britische Sender Sky hat nun ein Foto des Schauspielers in seiner Johnson-Verkleidung veröffentlicht. In sozialen Medien in Großbritannien wird gewitzelt, die Haarpracht hätte ruhig noch zerzauster sein können, um nah am Original zu sein.

Verfilmt wird der Beginn der Corona-Pandemie im Vereinigten Königreich. Die Mini-Serie soll vor allem Johnsons Rolle in den Blick nehmen, seine Corona-Erkrankung und die Geburt seines Sohnes, aber auch den Einsatz von Pflegepersonal, Wissenschaftlern und Ärzten. Regisseur ist Michael Winterbottom. Die Ausstrahlung ist für Herbst 2022 zunächst auf Sky Atlantic und Now TV geplant.

Sky TV twitterte am Donnerstag: «Nein, das ist keine Fata Morgana. Das ist Kenneth Branagh als britischer Premierminister Boris Johnson am ersten Drehtag von This «Sceptred Isle».»

Grammy-Gewinner Bruno Mars hat eine neue Band und kündigt Album an

BERLIN: Grammy-Gewinner Bruno Mars hat eigenen Angaben zufolge eine neue Band gegründet und ein neues Album aufgenommen.

«Die Band heißt Silk Sonic», schrieb der 35-jährige R&B- und Funk-Sänger auf Twitter. Der erste Song seines neuen Projekts mit Rapper Anderson Paak (35) solle in einer Woche erscheinen. Mars' neuer Bandkollege freut sich über die Kollaboration: «Raketen-Emojis und alles das», schrieb Anderson Paak bei Instagram. Es wäre das erste neue Album von Bruno Mars seit 2016. «24K Magic» wurde bei den Grammys 2018 als bestes Album des Jahres ausgezeichnet. Insgesamt holte er bei der Verleihung sechs der begehrten Trophäen.

Schauspieler Albrecht Schuch: Verführungen bodenständig begegnen

BERLIN: Schauspieler Albrecht Schuch (35) bemüht sich um Bodenhaftung. Er versuche, auf dem Boden zu bleiben und einfach seine Arbeit zu machen. «Und allen Verführungen, die dieser Beruf natürlich mit sich bringt - roter Teppich, Hauptrolle, ein Preis und noch ein Preis - so bodenständig wie möglich entgegenzutreten», sagte er der Deutschen Presse-Agentur in einem Videogespräch.

Schuch hat im vergangenen Jahr gleich zwei deutsche Filmpreise gewonnen - für seine Rollen im Drama «Systemsprenger» und in der Literaturverfilmung «Berlin Alexanderplatz». Nun ist er erneut in einem Wettbewerbsfilm der Berlinale zu sehen - in Dominik Grafs Literaturverfilmung «Fabian oder Der Gang vor die Hunde».

Außerdem wird er als eines von zehn europäischen Nachwuchstalenten geehrt. Zu früheren deutschen «Shooting Stars», die jährlich zur Berlinale bekanntgegeben werden, gehören zum Beispiel Daniel Brühl, Anna Maria Mühe, Moritz Bleibtreu und Jella Haase.

Wie bleibt man da auf dem Boden? «Naja, indem man es genießt an dem Abend und sich darüber freut. Und dann sagt: «Alright, war ein schöner Abend, eine schöne Party. Weiter geht's»», sagte Schuch, der auch in der Serie «Bad Banks» mitspielt. Schuch hat seine Auszeichnungen nach eigenen Angaben auch nicht bei sich im Regal stehen. Die Preise stünden, so erzählt er, bei seiner Mutter.

Alvaro Soler sammelte erste Erfahrungen in japanischen Karaokebars

BERLIN: Popsänger Alvaro Soler (30) hat seine ersten musikalischen Erfahrungen in japanischen Karaokebars gesammelt. «Ich war damals sehr schüchtern. Da kam es mir gelegen, dass die Karaokebars dort keine große Bühne haben, sondern man mit seinen Freunden in kleinen Räumen singt, in die kein anderer reinkommt», sagte Soler der Deutschen Presse-Agentur. «Wir haben japanische Lieder gesungen, aber auch englische Klassiker von Oasis oder den Beatles.»

Der in Barcelona geborene Musiker («La Cintura», «Sofia») lebte als Jugendlicher in Tokio. Mittlerweile wohnt er in Madrid und Berlin. Bei seinen ersten Auftritten mit seiner Schulband sei er noch sehr nervös gewesen. «Ich hab mich damals noch nicht so wohl auf der Bühne gefühlt, habe ständig auf den Boden oder zu meinen Bandkollegen geschaut.»

Der 30-Jährige ist ab Samstag (20.15 Uhr) als Coach bei der Sat.1-Musikshow «The Voice Kids» zu sehen. Außerdem sind seine Kollegen Wincent Weiss (28), Stefanie Kloß (36), sowie Smudo (52) und Michi Beck (53) von den Fantastischen Vier dabei.

Zoe Kravitz und Steven Soderbergh drehen für Streamingdienst HBO Max

LOS ANGELES: «Ocean's Eleven»-Regisseur Steven Soderbergh (58) will US-Schauspielerin Zoe Kravitz (32, «Big Little Lies», «Mad Max: Fury Road») vor die Kamera holen. Für den Streamingdienst HBO Max planen sie den Thriller «KIMI», wie die US-Branchenportale «Deadline.com» und «Variety» am Donnerstag berichteten. Als Drehbuchautor und Produzent ist demnach David Koepp («Jurassic Park», «Mission: Impossible») an Bord.

Der Krimi dreht sich um eine am Raumangst leidende Mitarbeiterin in der Tech-Industrie, die Videoaufnahmen von einem brutalen Verbrechen entdeckt. Um dem Fall nachzugehen, muss sie die eigenen Ängste überwinden, um ihre Wohnung zu verlassen.

Kravitz, Tochter von Rocksänger Lenny Kravitz und der Schauspielerin Lisa Bonet, stand zuletzt neben Robert Pattinson für «The Batman» als Catwoman vor der Kamera.

Soderbergh ist vor allem für Filme wie «Sex, Lügen und Video», «Erin Brockovich» und die «Ocean's»-Reihe bekannt. Für die Regie des Drogenthrillers «Traffic - Macht des Kartells» (2000) wurde er mit dem Oscar ausgezeichnet. Zuletzt drehte er mit Hollywood-Star Meryl Streep für HBO Max die Komödie «Let Them All Talk».