Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Freitag

17/07/2020

4 Stühle, 6 Coaches: «The Voice of Germany» geht in Jubiläumsstaffel

BERLIN: Mit so vielen Coaches wie noch nie startet im Herbst die zehnte Staffel der Musikshow «The Voice of Germany». Neben Dauerbrenner Mark Forster (37) und Neuzugang Nico Santos (27) werden erstmals auch zwei Zweier-Teams an den Start gehen, wie ProSieben und Sat.1 am Freitag der Deutschen Presse-Agentur mitteilten. Auf den roten Doppelstühlen werden altbekannte «Voice»-Gesichter Platz nehmen: Der irische Sänger Rea Garvey (47) und sein finnischer Kollege Samu Haber (44), sowie die beiden Musikerinnen Yvonne Catterfeld (40) und Stefanie Kloß (35) von Silbermond.

Joko und Klaas holen sich das Saalpublikum zurück

BERLIN: Es ist der Alptraum jedes Spaßmachers: Die Entertainer Joko Winterscheidt (41) und Klaas Heufer-Umlauf (36) mussten wegen der Corona-Auflagen wie viele andere TV-Größen zeitweise vor leeren Rängen auftreten. Die vierte Staffel von «Joko & Klaas gegen ProSieben» wird im August nun wieder mit Publikum produziert. «Allerdings mit deutlich weniger Zuschauern», wie ProSieben am Freitag mitteilte. «Pro Show dürfen nur 90 der 750 Plätze im Studio in den Bavaria Filmstudios in München besetzt werden.» Alle Vorgaben und Auflagen der Behörden würden weiter eingehalten.

Niederländische Königsfamilie: Corona-Krise war nicht einfach (Foto-aktuell)

DEN HAAG: Die Corona-Krise ist auch für die niederländischen Prinzessinnen nicht leicht gewesen. Das räumten deren Eltern, König Willem-Alexander (53) und Königin Máxima (49), am Freitag beim traditionellen Fototermin zu Beginn der Sommerferien ein. Monatelang durften Amalia (16), Alexia (15) und Ariane (13) nicht zur Schule gehen, sondern mussten selbstständig lernen oder online dem Unterricht folgen. «Das war nicht einfach», sagte Máxima Reportern in Den Haag. Am Ende hätten sie sich daran gewöhnt. «Die Zeugnisse waren sehr gut.» Vater Willem-Alexander fügte scherzend hinzu, er habe nie gedacht, dass seine Töchter jemals «die Schule vermissen würden». Kronprinzessin Amalia will nach dem Abitur nächstes Jahr erst einmal nicht studieren, sondern erst «die Welt sehen». Konkrete Pläne gebe es noch nicht, sagten ihre Eltern. Amalia wird im Dezember 17 Jahre alt und im nächsten Sommer das Gymnasium verlassen.

In Jeans durch die Pandemie: Herzogin Camilla feiert 73. Geburtstag

LONDON: Die Frau des britischen Thronfolgers Prinz Charles, Herzogin Camilla, hat am Freitag ihren 73. Geburtstag gefeiert. Auf dem offiziellen Twitter-Account des Paares wurde ein Foto veröffentlicht, auf dem Camilla im Garten ihrer Residenz Clarence House in London zu sehen ist. Sie zeigte sich in einem blauen Seidenkleid der Designerin Anna Valentine. In ihrer Freizeit trägt Camilla aber auch gerne Jeans, wie sie kürzlich in einem BBC-Radiointerview verriet. Während der Coronavirus-Pandemie hatte sie dazu viel Gelegenheit. «Ich war mit meinen Jeans sehr, sehr glücklich. Es wird schwer, sie wieder abzulegen», sagte Camilla.

Wim Wenders und Campino feiern in Hamburg «Desperado»-Premiere

HAMBURG: Hamburg statt Cannes: Der neue Dokumentarfilm über den deutschen Regisseur und Fotografen Wim Wenders hatte am Donnerstag in der Hansestadt Weltpremiere. Weil die Filmfestspiele in Cannes in diesem Jahr coronabedingt abgesagt werden mussten, wurde der Film «Wim Wenders, Desperado» erst jetzt erstmals einem Publikum gezeigt, wie der Betreiber des Zeise-Kinos, Matthias Elwardt, der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg sagte. In das Zeise-Kino kamen die beiden Regisseure Andreas Frege alias Campino (Die toten Hosen) und Eric Friedler («It Must Schwing! The Blue Note Story») und auch der 74 Jahre alte Wenders («Himmel über Berlin», «Buena Vista Social Club»). Das Regie-Duo kombiniert bisher unveröffentlichtes Archivmaterial mit außergewöhnlichen Begegnungen - etwa mit Francis Ford Coppola, Willem Dafoe, Andie MacDowell, Hanns Zischler, Patti Smith und Werner Herzog.

Schwedischer Prinz Carl Philip zurück auf der Rennstrecke

STOCKHOLM: Nach einem Jahr Pause feiert der schwedische Prinz Carl Philip (41) sein Motorsport-Comeback. Beim ersten Lauf des skandinavischen Porsche Carrera Cups im schwedischen Falkenberg sollte der jüngere Bruder von Kronprinzessin Victoria (43) an diesem Wochenende auf die Rennstrecke zurückkehren, wie die Veranstalter am Freitag mitteilten. Carl Philip ist ein großer Motorsport-Fan und fährt seit 2008 in verschiedenen nationalen Rennklassen mit, hatte zuletzt aber ein Jahr Auszeit vom Rennsport genommen. «Im letzten Jahr wollte ich mehr Zeit mit der Familie und den Jungs haben, das war herrlich. In diesem Jahr funktioniert es wieder, zu fahren», wurde der Prinz in einer Mitteilung zitiert.

Greta Thunberg zum 100.: Eine Menge ist passiert

STOCKHOLM: Die schwedische Aktivistin Greta Thunberg hat zum 100-wöchigen Jubiläum ihres Klimaprotests einen Blick zurückgeworfen. «Schulstreik Woche 100! Vor 100 Wochen hätte ich niemals geglaubt, dass ich das heute noch machen werde. Seitdem ist eine Menge passiert», schrieb die 17-Jährige am Freitag in den sozialen Netzwerken. Dazu stellte sie eine Reihe von Bildern von sich und ihrem berühmten Protestschild mit der Aufschrift «Skolstrejk för klimatet» (Schulstreik fürs Klima), die von ihrem ersten einsamen Protest vor dem Stockholmer Reichstag im August 2018 über die Großproteste in aller Welt und ihre Atlantik-Überquerung bis hin zum coronabedingten Protest zu Hause reichten.

Französische Ballerina und Sängerin Zizi Jeanmaire tot

PARIS: Die französische Balletttänzerin und Sängerin Zizi Jeanmaire ist tot. Jeanmaire, die bürgerliche Renée Marcelle Jeanmaire hieß, sei im Alter von 96 Jahren gestorben, berichtete die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf die Familie. Jeanmaire sei am Freitag friedlich in ihrem Haus in der Schweiz gestorben, teilte ihre Tochter, Valentine Petit, demnach laut einer Pressemitteilung mit. Jeanmaire war mit dem Star-Choreografen Roland Petit verheiratet gewesen. Petit war 2011 gestorben.

Jeanmaires Markenzeichen war ihre Tanznummer des Lieds «Mon truc en plumes» (auf Deutsch etwa: «Mein Federzeug»), die sie mit einem großen Feder-Fächer tanzte. Die gebürtige Pariserin war bereits in jungem Alter Teil renommierter Ballett-Ensembles. Im Laufe ihrer Karriere tanzte sie für die Pariser Oper, das Ballett von Monte-Carlo und in der von ihrem späteren Ehemann ins Leben gerufenen Gruppe «Les Ballets des Champs-Elysées». Sie interpretierte auch immer wieder französische Chansons bei ihren Auftritten.

Der britische Musiker Peter Sarstedt erwähnt Jeanmaire im Lied «Where Do You Go To (My Lovely)». Darin heißt es zu Beginn: «You talk like Marlene Dietrich, and you dance like Zizi Jeanmaire.» («Du sprichst wie Marlene Dietrich und du tanzt wie Zizi Jeanmaire.»)

Jim Carrey erlebte 2018 den falschen Raketenalarm auf Hawaii

LOS ANGELES: Schauspieler Jim Carrey (58) hat über seine Angst und Dankbarkeit gesprochen, die er während des falschen Raketenalarms auf Hawaii 2018 empfunden hat. «Meine Assistentin Linda hat mich angerufen unter Tränen und mir gesagt, ich hätte noch zehn Minuten», sagte Carrey im Gespräch mit US-Talkshow-Moderator Jimmy Fallon. «Für uns war es völlig real», sagte Carrey. Er habe versucht, mit seiner Tochter von der Insel zu kommen, aber das habe nicht funktioniert. Dann sei er an den Strand gegangen, um seine letzten Augenblicke mit Blick auf den Ozean zu verbringen. «An diesem Punkt begann ich zu sagen: Okay, was kann ich mit diesem letzten Moment anfangen? Ich beschloss einfach, eine Liste von Dankbarkeiten durchzugehen, und ehrlich gesagt, ich konnte einfach nicht aufhören, an die wunderbaren Dinge zu denken, die mir widerfahren sind.»

Leute kompakt

Model Barbara Meier ist Mutter geworden

BERLIN: Das deutsche Model Barbara Meier (33) ist Mutter geworden. «Unsere wunderschöne Tochter Marie-Therese hat das Licht der Welt erblickt!», schrieb Meier, die aus dem bayerischen Amberg stammt, auf Instagram unter ein Foto von Babyfüßen. «Wir sind unglaublich stolz und verzaubert von diesem süßen Wesen.» Gleichzeitig erklärte sie in dem Post die Namensfindung für ihre Tochter. «Nicht nur die Geburt, sondern auch ihr Name vereint unsere Familien: «Marie» war Klemens unglaublich beeindruckende Großmutter und «Theresia» meine wundervolle Oma», schrieb das Model. Der Vater des Kindes ist der Österreicher Klemens Hallmann. Die Gewinnerin der zweiten Staffel von «Germany's next Topmodel» und der Unternehmer hatten im vergangenen Jahr geheiratet.

Ruf als Frauenschwarm ist Schauspieler Ralf Bauer fremd

BAD HERSFELD: Schauspieler Ralf Bauer (53) ist in den 1990er Jahren mit Aussehen und Ausstrahlung zum Frauenschwarm geworden. Doch die Zeit als Surfer-Typ und Sunnyboy in der ARD-Fernsehserie «Gegen den Wind» hat für ihn nichts mehr mit seinem aktuellen Leben zu tun. «Das ist wie eine fremde Welt. Wenn ich mal Fotos von früher in die Finger bekomme, habe ich Schwierigkeiten, das mit mir in Verbindung zu bringen.» Es sei schon so lange her und gar nicht mehr greifbar. Seine Devise: «Ich lebe nicht in der Vergangenheit, sondern in der Gegenwart.» Und in der gebe es als Schauspieler noch viel zu erleben. «Ich habe dieses Jahr 30-jähriges Bühnenjubiläum. Theater liegt mir extrem, weil ich auf grandiose Rollen zurückgreifen kann. Hamlet würde ich gern mal spielen.»