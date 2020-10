Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 23.10.20 | Überblick

Eva Mendes: Erst mit Ryan Gosling kam der Kinderwunsch

LOS ANGELES: Schauspielerin Eva Mendes hat nach eigenen Worten vor ihrer Beziehung zu Ryan Gosling nie daran gedacht, Mutter zu werden. «Ich wollte noch nie ein Baby haben, bis ich mich in Ryan verliebt habe», sagte die 46-Jährige in der australischen Radio-Sendung «Fitzy & Wippa». Mit 40 bekam sie dann ihr erstes Kind. «So hat es geklappt, dass ich Karriere machte und mich dann auf meine Familie konzentrierte.»

Nach sechs Jahren Schauspiel-Pause, denke sie auch über eine Rückkehr ins Filmgeschäft nach. «Ich beginne zu merken, dass mein Ehrgeiz zurückkehrt.» Mendes und Gosling haben zwei Töchter: Esmeralda Amada (6) und Amada Lee (4). Das Paar ist seit 2011 liiert.

Anna Loos und Jan Josef Liefers: seit Lockdown Profis in Tischtennis

BERLIN: Die Schauspielerin und Sängerin Anna Loos ist in der Zeit des Corona-Shutdowns kreativ gewesen und hat Songs geschrieben. «Es hilft, Gedanken zu Papier zu bringen», sagte die 49-Jährige («Helen Dorn») der Nachrichtenagentur dpa. «Für Musiker und alle Künstler, die live auftreten, für alle, die im Live Entertainment tätig sind, ist das eine harte Zeit. Eine Zeit, die es vorher so noch nicht gegeben hat. Ich hoffe, wir alle werden, auch wenn hier momentan die Hilfen fehlen, das alles irgendwie schaffen.»

Privat ist die Berlinerin mit ihrem Mann, dem Schauspieler Jan Josef Liefers (56, «Tatort»), und den beiden Töchtern bislang gut durch diese Krise gekommen. «Wir hatten eine Menge Zeit, waren ungewohnt viel zu Hause», sagte Loos. «Das Homeschooling hatte uns etwas gefordert und manchmal überfordert, dennoch hatten wir es schön miteinander und zusammen. Ich bin sicher, unsere Familie hat mittlerweile gute Chancen, jeden Tischtennis-Wettbewerb zu gewinnen.»

Dieses Wochenende ist Loos wieder als TV-Ermittlerin zu sehen: «Helen Dorn - Kleine Freiheit» läuft am Samstag um 20.15 Uhr im ZDF. Die Figur Helen Dorn ermittelt nun nicht mehr in Nordrhein-Westfalen, sondern in Hamburg. Anna Loos dazu: «Die Stadt beziehungsweise der Ort spielt im Film doch immer eine große Rolle, denn die Figuren sind hier zu Hause. Der Umzug nach Hamburg ermöglicht es uns, die Stadt in ihren vielen Facetten zu erzählen. Ich selbst habe 13 Jahre in Hamburg gelebt und verbinde eine Menge persönliche Geschichten mit der Stadt. Hamburg ist ein bisschen wie Heimat für mich.»

Miley Cyrus kündigt neues Album «Plastic Hearts» für November an

LOS ANGELES: Popsängerin Miley Cyrus («Midnight Sky») hat nach drei Jahren Pause ein neues Album angekündigt. Ihr siebtes Studioalbum mit dem Namen «Plastic Hearts» will die 27-Jährige am 27. November 2020 veröffentlichen. Das schrieb Cyrus am Freitag auf ihrem Instagram-Kanal. Sie habe die Arbeit an dem Album vor zwei Jahren begonnen.

«Ich dachte, ich hätte alles durchschaut. Nicht nur die Platte mit ihren Liedern und Klängen, sondern mein ganzes verdammtes Leben», schrieb sie weiter. Doch dann sei alles ausgelöscht gewesen. Die Waldbrände in Kalifornien hätten ihr Haus zerstört, aber ihre Mitarbeiter hätten glücklicherweise Aufzeichnungen ihrer neuen Song aufbewahrt.

Sänger Chris Norman rätselt über seinen Erfolg in Deutschland

LONDON: Der britische Sänger Chris Norman («Midnight Lady») kann sich nicht erklären, warum er in Deutschland schon seit Jahrzehnten erfolgreicher ist als in seiner Heimat. «Ich weiß es wirklich nicht, aber das war schon immer so», sagte der Musiker der Deutschen Presse-Agentur. «Aus irgendeinem Grund gab es schon immer einen großen Unterschied zwischen der Popularität in beiden Ländern.»

Auch mit seiner früheren Band Smokie («Living Next Door To Alice») hatte er in der Bundesrepublik mehr Erfolg. «Wir hatten Singles, die in England große Hits wurden, aber wir hatten dort nie eine Nummer eins», sagte Norman, der am Sonntag (25.10.) seinen 70. Geburtstag feiert. «Aber in Deutschland wurden viele Nummer eins. Wir haben dort auch mehr Alben verkauft. Und als wir angefangen haben zu touren, haben wir in England noch in Theatern vor 3000 Leuten gespielt, da haben wir in Deutschland schon Hallen mit 12000 Menschen gefüllt.»

Normans Solokarriere nahm ebenfalls in Deutschland Fahrt auf, als seine Single «Midnight Lady», der Titelsong für die «Tatort»-Folge «Der Tausch», 1986 die Spitze der Hitparade erreichte. Mit Dieter Bohlen, der das Lied komponiert hatte, nahm der Sänger anschließend ein ganzes Album auf.

Howard Carpendale über Corona: «Müssen uns jetzt zusammenraffen»

BERLIN: Schlagersänger Howard Carpendale (74) wünscht sich in der Corona-Krise mehr Hilfen für den Kulturbereich. «Ich finde es ziemlich nachlässig von der Regierung, die Unterhaltungsbranche nicht voll im Visier zu haben», sagte Carpendale der Deutschen Presse-Agentur. «Es ist eine Katastrophe. Viele Menschen leiden sehr darunter, nicht mehr arbeiten zu können.»

Insgesamt lobte der gebürtige Südafrikaner aber Politik und Bürger für ihr Verhalten in der Krise. «Ich bin froh, in Deutschland zu leben. Es gibt kaum ein anderes Land, das besser mit diesem Umstand umgegangen ist.» Allerdings würden sich nicht alle in der zweiten Welle so vernünftig benehmen. «Ich denke, einige sind coronamüde, was ich auch verstehen kann. Aber wir müssen uns jetzt zusammenraffen. Wer weiß, wo es sonst hinführt.»

Der Musiker («Ti Amo», «Hello Again») brachte an diesem Freitag sein Album «Symphonie meines Lebens 2» auf den Markt, das er mit dem Royal Philharmonic Orchestra in den berühmten Abbey Road Studios in London aufgenommen hat. Ansonsten habe er in der Corona-Zeit Golf gespielt, Yoga gemacht und mit einer Diät zwölf Kilogramm abgenommen. «Ich freue mich, dass ich mich gerade in dieser Zeit so diszipliniert verhalten habe», sagte Carpendale.

Scarlett Johansson in Sci-Fi-Drama «Bride» - als Star und Produzentin

LOS ANGELES: US-Schauspielerin Scarlett Johansson (35) wird in dem Science-Fiction-Drama «Bride» die Hauptrolle spielen und zugleich als Produzentin mitwirken. Der chilenische Oscar-Preisträger Sebastián Lelio («Eine fantastische Frau», bester fremdsprachiger Film 2018) soll den Film für den Streamingdienst Apple TV+ inszenieren, wie die Branchenblätter «Variety» und «Hollywood Reporter» am Donnerstag berichteten.

«Bride» ist die Geschichte einer Kreatur, die von einem besessenen Unternehmer als ideale Ehefrau geschaffen wurde. Sie flüchtet aber vor ihrem Schöpfer und muss sich in einer Welt durchschlagen, in der sie als Monster angesehen wird. Sie freue sich «extrem», die Geschichte der klassischen Anti-Heldin neu zu erzählen, sagte Johansson in einer Mitteilung mit Blick auf die Horror-Klassiker-Vorlage «Bride of Frankenstein».

Johansson war in diesem Frühjahr gleich für zwei Oscars nominiert, als beste Hauptdarstellerin in «Marriage Story» und als Nebendarstellerin in «Jojo Rabbit». Eigentlich sollte die Schauspielerin ab November mit dem Superhelden-Streifen «Black Widow» in die Kinos kommen, doch wegen der Coronavirus-Pandemie hat das Disney-Studio den Kinostart auf Mai 2021 verschoben.