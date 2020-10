Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 10.10.20 | Überblick

Queen ehrt fast 1500 Briten - von der Medaille bis zum Ritterschlag

LONDON: Rapper, Corona-Helfer, Naturforscher: Insgesamt 1495 Briten hat Königin Elizabeth II. in diesem Jahr anlässlich ihres 94. Geburtstages geehrt. Darunter waren nach Palast-Angaben vom späten Freitagabend auch viele Frauen und Männer, die anderen selbstlos in der Corona-Krise geholfen haben - etwa Ärzte und Krankenpfleger.

Traditionell zeichnet die Queen anlässlich ihres Geburtstages eine ganze Reihe von Briten mit verschiedenen Ehrungen aus, jedoch mit Verspätung. Denn die Queen hat am 21. April Geburtstag. Da das Wetter dann aber in der Regel schlecht ist, findet die offizielle Feier stets im Juni statt. Dieses Mal fiel aber wegen der Pandemie die Geburtstagsparade aus. Und die Auszeichnungen wurden später vergeben - fast ein halbes Jahr nach dem Geburtstag der Monarchin.

Ehrungen der Queen bekamen unter anderem der Naturforscher David Attenborough, die Schauspielerin Maureen Lipman und der Musiker Jeff Lynne (Electric Light Orchestra). Die Rapperin Lady Leshurr erhielt die British-Empire-Medaille für einen Song, mit dem sie die Menschen an das Händewaschen während der Corona-Krise erinnert hat. Sie könne nicht glauben, dass «die Königin von England die Königin des (Musikstils) Grime» wahrgenommen habe, so Leshurr. Der Maler Frank Bowling zeigte sich «extrem stolz», im Alter von 86 Jahren zum Ritter geschlagen zu werden. Er arbeitet noch fast täglich im Atelier.

Agentur entschuldigt sich bei Harry und Meghan für Paparazzi-Fotos

LOS ANGELES: Im Streit um Paparazzi-Fotos ihres Sohnes haben Prinz Harry und Herzogin Meghan einen wichtigen Sieg eingefahren. Nach einer Klage der Beiden entschuldigte sich die Agentur X17 der PR-Firma des Paares zufolge: «Wir haben diese Fotos zu Unrecht angeboten und uns verpflichtet, dies nicht noch einmal zu tun», hieß es in einem Schreiben. Die Drohnen-Bilder vom kleinen Archie im Garten im kalifornischen Beverly Hills seien Paar ausgehändigt, Kopien zerstört worden.

Der Vorgang wird als großer Erfolg für Harry und Meghan bei ihrem Kampf für mehr Privatsphäre in ihrer neuen Heimat gewertet. Das Paar hatte Anfang des Jahres ihren Rückzug aus dem engeren Kreis der britischen Royals verkündet und ihre Verbindungen zum Königshaus teilweise gekappt. Ein paar Monate lang lebten es mit Archie in Los Angeles, zog dann aber nach Santa Barbara, etwa zwei Autostunden nördlich von LA.

Schon in Großbritannien galt das Verhältnis des Paares zu Fotografen und Boulevardmedien als angespannt. Unter anderem klagte es gegen die «Mail on Sunday»: Es ging um einen Brief Meghans an ihren Vater, den das Blatt in Auszügen veröffentlicht hatte. Die Herzogin fühlt sich dadurch in ihren Persönlichkeitsrechten verletzt.

US-Schauspielerin Mindy Kaling zum zweiten Mal Mutter

NEW YORK: Die US-Schauspielerin Mindy Kaling (41) ist zum zweiten Mal Mutter geworden. Sie habe bereits Anfang September einen Sohn zur Welt gebracht, gab Kaling in der «Late Show with Stephen Colbert» im US-Fernsehen in der Nacht zum Freitag bekannt. Sein Name sei Spencer. «Ich erzähle das jetzt zum ersten Mal, es fühlt sich merkwürdig an», sagte Kaling, die ihre Schwangerschaft zuvor nicht öffentlich gemacht hatte. «Ich weiß, das ist für viele Leute jetzt neu.»

Kaling, die unter anderem mit den Serien «Das Büro» und «The Mindy Project» bekannt wurde, hat bereits eine zweijährige Tochter namens Katherine. Den Vater der beiden Kinder hat Kaling bislang nicht verraten.

Gericht hört Berufung von Bill Cosby im Dezember an

PHILADELPHIA: Rund zwei Jahre nach der Verurteilung von Bill Cosby (83) will sich das höchste Gericht im US-Bundesstaat Pennsylvania Anfang Dezember mit dem Berufungsantrag des US-Schauspielers befassen. Für den 1. Dezember sei eine Anhörung geplant, die wegen der Coronavirus-Pandemie per Telefonschalte stattfinden werde, berichteten US-Medien am Freitag unter Berufung auf Gerichtsdokumente. Der Pennsylvania Supreme Court hatte zuvor im Sommer zwei der zahlreichen Einwände Cosbys akzeptiert.

Der Schauspieler und Comedian befindet sich seit 2018 wegen sexueller Nötigung im Gefängnis, wo er eine Strafe von mindestens drei und höchstens zehn Jahren Haft absitzen muss. Zahlreiche frühere Anträge auf Berufung und vorzeitige Haftentlassung waren abgelehnt worden.

Broadway-Theater bis Ende Mai 2021 dicht - wegen Corona-Krise

NEW YORK: Die Theater am Broadway in New York bleiben in der Corona-Krise nun deutlich länger geschlossen als bislang geplant. Alle Aufführungen bis einschließlich 30. Mai 2021 seien abgesagt, teilte die die Broadway League, die Dachorganisation der Theater, am Freitag mit. Die Theater sind aus Sorge vor einer weiteren Verbreitung des Coronavirus seit Mitte März geschlossen. Zunächst hatten die Betreiber gehofft, im September wieder öffnen zu können. Dann war der Start für den Jahresanfang 2021 angedacht.

Die Corona-Krise trifft die Kulturbranche der Millionenmetropole New York, die im Frühjahr eines der weltweiten Zentren der Pandemie war, seit Monaten hart. Museen dürfen inzwischen unter strengen Auflagen wieder öffnen. Zahlreiche andere Kultureinrichtungen haben aber bereits angekündigt, in diesem Jahr nicht mehr aufzumachen. Die renommierte Metropolitan Opera hat ihre Wiederöffnung sogar bereits auf Ende September 2021 verschoben.

Bericht: 200.000 Euro für Wendlers «Kaufland»-Werbung

NECKARSULM: Für den nun geplatzten Werbedeal mit «Kaufland» hat Schlagersänger Michael Wendler laut einem Bericht der «Heilbronner Stimme» 200.000 Euro in Rechnung gestellt. Die am Donnerstag angelaufene Kampagne war wegen Wendlers umstrittener Corona-Äußerungen am selben Tag zurückgezogen worden. Informierte Kreise bestätigten der Deutschen Presse-Agentur am Freitag die Summe. Ein Teil des Geldes sei auch geflossen. Die Supermarktkette lehnte eine Stellungnahme dazu ab. Vertragliche Vereinbarungen würden grundsätzlich vertraulich behandelt. In dem Videoclip war der 48-Jährige mit seiner Frau Laura (20) aufgetreten. Ob Wendler Anspruch auf die vereinbarte Gage hat, blieb zunächst unklar.

Der Sänger hatte zuvor über Instagram mit einem Knall seinen Rückzug aus der Jury der RTL-Show «Deutschland sucht den Superstar» (DSDS) verkündet. Der Grund: Er führte - offensichtlich abgelesen - aus, dass er der Bundesregierung in der Corona-Krise «grobe und schwere Verstöße gegen die Verfassung und das Grundgesetz» vorwerfe. Weiter beschuldigte er die Fernsehsender «gleichgeschaltet» zu sein.

«Wir haben unmittelbar die Konsequenzen gezogen und das Video und die dazugehörigen Inhalte von unseren Kanälen gelöscht», teilte Kaufland am Freitag mit. «Wir haben ein Video produziert, das einen Tag lang für viel Zustimmung, Kritik und Gesprächsstoff sorgte. Herr Wendler ist nach seinen aktuellen Aussagen kein geeigneter Werbeträger mehr für Kaufland.» Das Unternehmen distanziere sich mit Nachdruck von seinen Aussagen. «Eine weitere Zusammenarbeit mit Herrn Wendler können wir ausschließen.»

Spahn über das Schwulsein: Es waren nicht nur leichte Momente

BERLIN: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hält Schwulsein nicht für einen «Lebensentwurf». Mit dem Begriff, der mal in einem Beschluss der CDU gestanden habe, tue er sich in dem Zusammenhang schwer, sagte der 40-Jährige im Podcast von Moderatorin Sandra Maischberger. «Lebensentwurf bedeutet ja, ich wache morgens auf und hab irgendwie eine neue Idee von meinem Leben - ich bin jetzt mal schwul.» Wenn er es sich damals hätte aussuchen können, hätte er sich «wahrscheinlich anders entschieden, wenn man es genau nimmt». Er sei jetzt total damit im Reinen. «Aber es waren nicht nur leichte Momente, den Eltern ein paar Dinge zu erklären und so weiter und so fort.»

Schauspielerin Schwarz über Trump: Ich kann ihn nicht anschauen

BERLIN: Schauspielerin Jessica Schwarz («Das perfekte Geheimnis») verspürt eine große Abneigung gegenüber US-Präsident Donald Trump. Ihr falle es sogar schwer, Nachrichten mit dem Republikaner zu schauen, sagte die 43-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. «Weil ich ihn eigentlich gar nicht anschauen kann.» Trump habe frauenfeindliche, rassistische und dumme Dinge von sich gegeben, so Schwarz weiter. Sie könne alle Menschen verstehen, die momentan aus den USA auswandern wollten. Auch sie selbst würde momentan keinen Fuß in das Land setzen. «Einfach weil ich diese Politik nicht unterstützen kann und will.»

Manager: Laura wird an Wendlers Seite bleiben

KÖLN: Im Eklat um die Corona-Äußerungen von Schlagerstar Michael Wendler (48) wird dessen Frau Laura (20) nach Aussagen von Wendlers Manager an der Seite des Sängers bleiben. «Ja. Ich habe das ja schon gesagt: Also, das ist keine Fake-Beziehung, ich bin ja sehr häufig dabei gewesen. Die lieben sich wirklich», sagte Manager Markus Krampe am Freitag in einem Gespräch mit «Bild live». Die beiden seien ein Ehepaar, auch wenn der Altersunterschied groß sei. «Aber ich hoffe für beide, dass sie das gut überstehen. Weil ich glaube nicht, dass beide überhaupt abschätzen können, was da jetzt auf sie zukommt», ergänzte Krampe. Beide - sowohl Wendler als auch Laura - hätten ihm in der Nacht Nachrichten geschickt. Schlagersänger Wendler («Egal») hatte am Donnerstag seinen Rückzug aus der RTL-Show «Deutschland sucht den Superstar» erklärt. Als Grund nannte der 48-Jährige das Vorgehen von Bundesregierung und Medien in der Corona-Pandemie. RTL distanzierte sich umgehend von seinen Aussagen.

Leute kompakt

Norwegischer König erfolgreich am Herzen operiert

OSLO: Norwegens König Harald V. (83) ist erfolgreich am Herzen operiert worden. «Die Operation ist gelungen, und der Zustand des Königs ist gut», teilte das norwegische Königshaus am Freitag mit. Eine alte Herzklappe aus biologischem Material sei bei dem Eingriff im Reichskrankenhaus in Oslo unter lokaler Betäubung durch eine neue ersetzt worden. Der Monarch sei noch bis Ende Oktober krankgeschrieben. Der Hof hatte am Donnerstag mitgeteilt, dass der Eingriff notwendig sei, um die Atmung des 83-Jährigen zu verbessern. Harald hatte sich bereits im Jahr 2005 einer Operation der Herzklappe unterzogen. Dem Königshaus zufolge wurde eine Herzklappe damals durch eine künstliche Klappe aus biologischem Material ersetzt, die eine Lebensdauer von 10 bis 15 Jahren hatte.

US-Rapper 50 Cent: Keine Angst vor jüngeren Kollegen

BERLIN: Der US-Rapper 50 Cent («Candy Shop») arbeitet an neuen Songs. «Keine Sorge, ich habe schon eine Menge Aufnahmen fertig», sagte er dem Magazin «Playboy». Angst, von jüngeren Hip-Hop-Kollegen verdrängt zu werden, habe der mittlerweile 45-Jährige nicht. «Viele liefern einen Mega-Song ab und verschwinden danach in der Versenkung. Davon kann bei mir keine Rede sein», sagte 50 Cent, der mit bürgerlichem Namen Curtis Jackson heißt. Wann seine neuen Lieder veröffentlicht werden sollen, gab er nicht bekannt. Mittlerweile hat sich der Musiker weiterentwickelt und den Einstieg ins Filmgeschäft gewagt - laut eigener Aussage eine altersbedingte Idee. «Ich war schlau genug, zu erkennen, dass meine Rap-Fans nicht ewig jung bleiben und Partys im Club feiern», sagte der Künstler. Sie seien auch älter geworden und säßen jetzt abends vor dem Fernseher.

Proteste gegen Spaniens König Felipe in Barcelona

BARCELONA: Die spanische Konfliktregion Katalonien hat König Felipe VI. am Freitag in aller Öffentlichkeit eine Abfuhr erteilt. Die wichtigsten Politiker der Region ließen den Monarchen bei einer Preisverleihung in Barcelona allein. An dem Boykott nahmen Regionalpräsident Pere Aragonès und Parlamentspräsident Roger Torrent teil, die beide für Kataloniens Unabhängigkeit eintreten, sowie auch Barcelonas nicht-separatistische Bürgermeisterin Ada Colau. Vor dem alten Hauptbahnhof Estació França, in dem die Zeremonie stattfand, demonstrierten Hunderte. Sie verbrannten Fotos des 52 Jahren alten Monarchen und skandierten: «Katalonien hat keinen König».

Schweizer Rechtsaußen-Politiker Blocher tritt kürzer

BERN: Einer der bekanntesten Schweizer Politiker, Christoph Blocher, will kürzer treten. Das kündigte Blocher in einem Interview mit dem Sender SRF kurz vor seinem 80. Geburtstag an diesem Sonntag an. «Ich merke, meine Kräfte lassen nach, etwa das Gedächtnis», sagte Blocher in dem am Freitag veröffentlichten Interview. Jetzt müssten die Jüngeren übernehmen. Er mische sich kaum noch ins Tagesgeschäft ein, seit er sich aus den Führungsgremien der Partei zurückgezogen habe. Später betonte Blocher im Gespräch mit der Zeitung «Blick», er werde sich politisch weiter engagieren. Der Sender habe seine Aussagen fälschlich als Rückzug aus der Politik interpretiert.

Blocher war für den Aufstieg der rechtskonservativen SVP seit den 1990er Jahren zur heute stärksten Partei verantwortlich. Die SVP setzte sich in einigen der umstrittensten Volksabstimmungen durch, darunter die Ablehnung eines Schweizer EU-Beitritts und später das Verbot von neuen Minarett-Bauten.

Harry und Meghan setzen sich für Bildung von Mädchen ein

BERLIN: Prinz Harry (36) und seine Frau Meghan (39) haben sich mit der Friedensnobelpreisträgerin Malala Yousafzai (23) zusammengetan. Sie wollen auf die erschwerten Bildungschancen für Mädchen während der Corona-Krise aufmerksam machen. In einer Video-Diskussion werden die Royals mit der Kinderrechtsaktivistin sprechen, wie ein Sprecher des Paares sagte. Der Hintergrund: Die Pandemie hat sich laut dem Malala-Fonds stark auf den Zugang junger Frauen zu Bildung ausgewirkt. Zum Internationalen Mädchentag der Vereinten Nationen am 11. Oktober soll das Gespräch auf dem Youtube-Kanal von Yousafzais Fonds veröffentlicht werden.

John Lennons Sohn Sean: Seine Lieder sind wie eine Zeitmaschine

NEW YORK: John Lennons Sohn Sean hat zum Gedenken an den 80. Geburtstag seines Vaters an einer Licht-Zeremonie auf dem Empire State Building in New York teilgenommen. Für den ermordeten Musiker und Friedensaktivisten erstrahlte die Spitze des Wolkenkratzers in Blau. Der Sänger wäre am 9. Oktober 80 Jahre alt geworden.

Der 45 Jahre alte Sean Ono Lennon sagte kürzlich in einem Interview, er werde zutiefst berührt, wenn er die alten Lieder seines Vaters höre. «Es fällt mir schwer, auch nur daran zu denken, geschweige denn, mir einige davon anzuhören, besonders die späteren Sachen, weil ich so viele Erinnerungen daran habe, wie sie (das Soloalbum) «Double Fantasy» gemacht haben, und einige dieser Sachen brechen mir einfach das Herz, denn... es ist wie eine Zeitmaschine», sagte er der britischen Zeitung «Express».

Das ehemalige Beatles-Mitglied wurde 1980 in New York erschossen. Sean Ono Lennons Mutter ist die japanische Künstlerin Yoko Ono.

Schauspielerin Alyssa Milano: Noch nach Monaten Corona-Symptome

LOS ANGELES: Schauspielerin Alyssa Milano kämpft nach eigenen Angaben auch Monate nach ihrer Corona-Erkrankung mit Symptomen. So habe sie bis heute starken Haarausfall. «Es ist schwer, vor allem, wenn man Schauspielerin ist und so viel von der eigenen Identität mit Dingen zu tun hat wie langem, seidigem Haar und reiner Haut», sagte die 47 Jahre alte Schauspielerin in der amerikanischen Talkshow «Dr. Oz», wie das US-Promiportal «Justjared» berichtete. «Dazu kommt noch, dass ich Gehirnnebel habe. Was wiederum als Schauspielerin, also als jemand, die Dialoge auswendig lernen und in der Lage sein muss, sich zu bewegen, zu reagieren und auf Zack zu sein, beängstigend ist.» Mit Gehirnnebel wird umgangssprachlich ein Zustand der Abgeschlagenheit, Antriebslosigkeit und Vergesslichkeit bezeichnet.

Cumberbatch soll als Doctor Strange in «Spider-Man 3» erscheinen

LOS ANGELES: Der britische Schauspieler Tom Holland (24) soll für «Spider-Man 3» von einem Landsmann hochkarätige Unterstützung erhalten. Benedict Cumberbatch (44) werde in seiner Superheldenrolle als «Doctor Strange» in dem nächsten Spinnenmann-Abenteuer mitspielen, berichteten die Branchenblätter «Variety» und «Hollywood Reporter» am Donnerstag. Er werde Peter Parker alias Spider-Man als Mentor zur Seite stehen, so wie es zuvor Robert Downey Jr. als Tony Stark und Samuel L. Jackson als Nick Fury taten, heißt es. Die Dreharbeiten für «Spider-Man 3» sollen noch in diesem Monat in Atlanta (US-Staat Georgia) unter der Regie von Jon Watts beginnen.