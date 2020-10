Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Freitag

Irischer Dichter Derek Mahon gestorben

BELFAST: Der irische Dichter Derek Mahon ist tot. Der in Belfast geborene Poet sei nach kurzer Krankheit im Alter von 78 Jahren gestorben, teilte sein Verlag am Freitag mit. Oft wurde Mahon mit Louis MacNeice oder Samuel Beckett verglichen, viele Iren lasen seine Werke schon zu Schulzeiten.

Der irische Fernsehsender RTÉ hatte im Frühjahr zu Beginn der Corona-Krise seine Nachrichten damit beendet, ein Gedicht von Mahon namens «Everything is Going to be All Right» («Alles wird gut werden») vorzutragen. Ein letzter Gedichtband namens «Washing Up» des Verstorbenen soll noch in diesem Monat erscheinen.

Sofia Coppola: Wunderbar, viel Zeit mit Bill Murray zu verbringen

BERLIN: 17 Jahre nach «Lost in Translation»: Regisseurin Sofia Coppola hat in ihrem neuen Film «On the Rocks» erneut mit ihrem Lieblingsschauspieler Bill Murray (70) zusammengearbeitet. Eine Entscheidung ohne Bedenken sei dies aber nicht gewesen: «Es gibt Konstellationen im Leben, wo einfach alles passt. «Lost in Translation» war so ein Moment für mich. (...) Wenn man dann wieder zusammenkommt, wird man daran gemessen. Das kann auch eine Last sein», sagte die 49 Jahre alte Regisseurin der «Süddeutsche Zeitung» über ihre erste Zusammenarbeit mit Murray im Jahr 2003.

«Aber schließlich überwog meine Lust, mit Bill zu arbeiten und ihn noch einmal ganz anders zu sehen, in einer Vater-Tochter-Beziehung. (...) Es war wunderbar, wieder so viel Zeit mit ihm zu verbringen», sagte sie über die Dreharbeiten für ihre Komödie mit Murray. «Wenn er sich erst einmal davonstiehlt, weiß man nicht, ob man ihn so bald wiedersieht.»

Coppola erhielt 2004 für ihren Spielfilm «Lost in Translation» einen Oscar für das beste Original-Drehbuch. Der Film «On the Rocks» läuft ab dem 2. Oktober in deutschen Kinos.

Millie Bobby Brown möchte Amy Winehouse in Biopic spielen

LONDON: Die britische Nachwuchs-Schauspielerin Millie Bobby Brown träumt davon, die verstorbene Soul-Sängerin Amy Winehouse in einem biographischen Film zu verkörpern. «Ich persönlich denke, sie ist wie eine Ikone des R&B und Blues und im Grunde der gesamten Musikkultur», sagte die 16 Jahre alte Schauspielerin, bekannt aus der Serie «Stranger Things», in einem Netflix-Interview. «Ich liebe ihre Musik einfach, und ich wurde wirklich von ihrer ganzen Geschichte beeinflusst - deshalb würde ich immer sagen, dass ich sie gerne spielen würde.»

Winehouse («Rehab») starb im Jahr 2011 im Alter von 27 an einer Alkoholvergiftung, nachdem sie jahrelang mit Drogen- und Alkoholproblemen gekämpft hatte. Während ihrer kurzen Karriere wurde sie für ihre Musik mit mehreren Grammys ausgezeichnet.

Jim Carrey verwandelt sich für Sketchshow in Joe Biden

LOS ANGELES: Jim in der Rolle des Joe: US-Komiker Jim Carrey («Truman Show») hat sich für einen Dreh in US-Präsidentschaftskandidat Joe Biden verwandelt. In einer Video-Ankündigung für die neue Staffel der Sketchshow «Saturday Night Live» ist der 58 Jahre alte Schauspieler in der Rolle des 77 Jahre alten demokratischen Herausforderers von US-Präsident Donald Trump zu sehen. Schauspielerin Maya Rudolph (48, «Wine Country») steht ihm zur Seite - in der Rolle von Kamala Harris (55), Bidens Kandidatin für das Vize-Präsidenten-Amt, wie das US-Promimagazin «People» berichtete.

In dem Clip setzen Carrey und Rudolph in einer Garderobe Perücken auf, dann enthüllen sie ihren neuen Look. In dem Spot ist auch die Rückkehr von Hollywood-Star Alec Baldwin (62) als US-Präsident Donald Trump zu sehen. Baldwin hatte bereits in der vergangenen Staffel von «Saturday Night Live» die Rolle Trumps übernommen.