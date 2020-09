Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 05.09.20 | Überblick

Anna Faris steigt kurz vor Drehstart bei US-Sitcom «Mom» aus

LOS ANGELES: US-Schauspielerin Anna Faris (43) ist kurz vor dem geplanten Drehstart zur achten Staffel der Sitcom «Mom» von der Comedy-Serie abgesprungen. Sie wolle neue Möglichkeiten verfolgen, zitierten der Sender CNN und das Filmportal «Hollywood Reporter» am Freitag aus einer Mitteilung der Schauspielerin. Die vergangenen sieben Jahre bei der Show zählten mit zu den «erfüllendsten» ihrer Karriere, betonte Faris. Sie bedankte sich bei ihren Kollegen und bei Serienschöpfer Chuck Lorre. Zu möglichen neuen Plänen machte sie keine Angaben.

In «Mom» spielte Faris die Hauptrolle der alleinerziehenden Christy Plunkett, die zu ihrer eigenen Mutter Bonnie (Allison Janney) ein chaotisch-kompliziertes Verhältnis hat.

Die Dreharbeiten zu der achten Staffel sollen Mitte September anlaufen. Unklar war zunächst, wie Faris' plötzliches Fehlen in der Serie verarbeitet wird.

De Niro als chaotischer Produzent in Trailer für Action-Komödie

LOS ANGELES: Als Produzent des Mafia-Dramas «The Irishman» war Robert De Niro (77) im Frühjahr für einen Oscar nominiert. In der Rolle eines chaotischen, völlig unfähigen Filmproduzenten kehrt der zweifache Oscar-Gewinner («Wie ein wilder Stier», «Der Pate II») nun in die Kinos zurück. Der Trailer für die Action-Komödie «The Comeback Trail» wurde am Freitag ins Netz gestellt.

De Niro, mit grauer, schmieriger Lockenfrisur, mimt einen Produzenten, der dringend Geld aufbringen muss, um Schulden bei einem Mafiaboss (Morgan Freeman) zu begleichen. Sie hecken einen Versicherungsbetrug aus. Dazu heuern sie einen abgewrackten Western-Star (Tommy Lee Jones) an, mit der Absicht, ihn bei den Dreharbeiten um die Ecke zu bringen und die Versicherungssumme zu kassieren.

Die hochkarätig besetzte Komödie von Regisseur George Gallo soll im November in die US-Kinos kommen. Gallo schrieb 1988 das Drehbuch für die Kriminalkomödie «Midnight Run - Fünf Tage bis Mitternacht», in der De Niro einen Kopfgeldjäger spielte.

Pianist Levit: Zuhören im Saal nicht wertvoller als online

BERLIN: In der Corona-Krise hat der Pianist Igor Levit täglich Konzerte aus seiner Wohnung gestreamt - und das Handy-Publikum ähnlich genossen wie das im Konzertsaal. «Ich weiß, da sind Menschen, und die schenken mir das Wertvollste, was sie haben - ihre Zeit. Und das reicht», sagte Levit der «Berliner Zeitung» (Samstag). «Wer bin ich zu sagen, dass das Zuhören offline wertvoller ist als online?», fragte Levit.

Andere Musiker hätten die missglückte Frage gestellt, ob ihre Online-Zuhörer während des Konzerts auf der Toilette säßen. Levit bemerkte, diesen Kollegen würde er sagen: «Was bildest du dir ein? Die Leute können auf der Toilette sitzen oder wo auch immer: Sie hören dir zu. Hab mal ein bisschen Demut.»

Als die Konzerthäuser geschlossen waren, ist Levit nach eigenen Worten jeden Tag zweieinhalb Stunden Fahrrad gefahren. «Das Fahrradfahren ist für mich so eine Art Nebenbühne, auch ein Freiheitsort», sagte der Musiker. Er habe ein Zimmer voller Fahrräder, Rennräder und Mountainbikes.

Agentur: Sängerin Annie Cordy 92-jährig gestorben

PARIS: Die aus Belgien stammende Sängerin und Schauspielerin Annie Cordy ist tot. Wie die französische Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf ihre Nichte Michèle Lebon berichtete, starb die vielseitige Künstlerin und bekannte Vertreterin des französischen Chansons am Freitag im Alter von 92 Jahren in Vallauris in der Nähe des südfranzösischen Badeortes Cannes.

Cordy wurde als Léonie Cooreman im Juni 1928 im Brüsseler Stadtbezirk Laeken geboren. Sie trat zunächst als Sängerin in ihrer Heimatstadt auf, von 1950 dann auch im Pariser «Lido». Später wirkte sie in Operetten und Filmen mit. Beim französischen Meisterregisseur Claude Chabrol stand sie in «La Rupture» («Der Riss») vor der Kamera. 2015 war sie im Streifen «Zu Ende ist alles erst am Schluss» von Jean-Paul Rouve zu sehen, der in Frankreich ein Millionenpublikum hatte. In der Nähe des königlichen Schlosses in Laeken ist ein Park nach Cordy benannt.

«Writers Against Trump»: US-Autoren um Paul Auster protestieren

NEW YORK: Eine Gruppe von US-Autoren um Paul Auster und dessen Ehefrau Siri Hustvedt protestiert gegen eine mögliche Wiederwahl von US-Präsident Donald Trump. Die Schriftsteller haben sich unter dem Namen «Writers Against Trump» (auf Deutsch etwa: Autoren gegen Trump) zusammengeschlossen. Unter den Gründungsmitgliedern seien neben Auster und Hustvedt auch deren Tochter Sophie Auster sowie Carolyn Forché, Peter Balakian und Todd Gitlin, hieß es auf der Webseite der Organisation.

«Wir sind amerikanische Schriftsteller, die zusammengekommen sind, um sich gegen das rassistische, destruktive, inkompetente, korrupte und faschistische Regime von Donald Trump zu stellen und unsere Sprache, Gedanken und Zeit zu geben, um ihn ihm November zu besiegen», hieß es dort weiter. «Wir glauben, dass diese Präsidentschaft auf einzigartige Weise gefährlich ist für unsere derzeitige und zukünftige Gesellschaft.»

Dutzende weitere Autoren haben sich angeschlossen, darunter die Kanadierin Margaret Atwood. Auf der Webseite werden unter anderem zahlreiche Online-Veranstaltungen angekündigt, bei denen die Schriftsteller auf ihr Anliegen aufmerksam machen wollen.

Christian Friedel und seine Liebe zu Shakespeare

DRESDEN: Schauspieler Christian Friedel («Babylon Berlin») steht gern in Klassikern auf der Bühne. Auch als Regisseur kommt der Shakespeare-Fan dabei nicht an dem englischen Dramatiker vorbei. Für seine erste Inszenierung am Staatsschauspiel Dresden hat er sich - dank der Corona-Auszeit - ganz intensiv mit dessen «Macbeth»-Stoff beschäftigt. «Ich liebe Shakespeare schon seit meiner Jugend», sagte Friedel der Deutschen Presse-Agentur. «Mich fasziniert die Mischung aus den Geschichten, die er erzählt, und den starken Szenen und Charakteren.» Vor allem die Sprache sei großartig.

Dieter Hallervorden rät zu Fatalismus

BERLIN: Dieter Hallervorden kennt nach eigenen Worten keine Angst - auch nicht während der aktuellen Pandemie. «Ich finde, man muss Fatalist sein», sagte der Schauspieler und Kabarettist der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. «Man muss einfach sagen: «Okay, die Umstände sind jetzt so. Wie kann ich das Beste für mich daraus machen?» Vielleicht nicht nur für mich, sondern auch für die Zuschauer.» Hallervorden wird an diesem Samstag (5.9.) 85 Jahre alt. Er habe eine große Lebensfreude. Es seien verschiedene Zutaten nötig, um das Leben genießen zu können. «Also einmal: Eine Begleitung, mit der man durchs Leben gehen kann, die gut zu einem passt. Zweitens: Sonne, viel Sonne. Und sehr viel Musik.»

Kirsten Dunst und Jesse Plemons: «Wir sind beide ganz okay»

LOS ANGELES: Hollywood-Schauspielerin Kirsten Dunst (38) und ihr Ehemann Jesse Plemons (32) können mit ihrem Frühstart in der Filmbranche gut umgehen. «Wir lachen beide darüber, dass wir zwei Kinderdarsteller waren», sagte Dunst der «New York Times». «Und wir sind beide ganz okay geworden.» Dunst spielte in Filmen wie «Marie-Antoinette» und «Spider-Man», stand jedoch auch schon als Kind an der Seite von Robin Williams in «Jumanji» vor der Kamera. Als Teenager wurde sie 1994 für ihre Rolle in «Interview mit einem Vampir» für einen Golden Globe nominiert. Plemons spielte in der Erfolgsserie «Breaking Bad». Er hatte aber auch schon Fernsehauftritte als Kind, ehe er mit 18 eine Hauptrolle in der Serie «Friday Night Lights» bekam. Dunst und Plemons lernten sich bei Dreharbeiten zur TV-Serie «Fargo» kennen, in der sie ein Ehepaar spielten. Seit 2018 haben sie einen gemeinsamen Sohn.

Foo-Fighters-Frontmann im Drummer-Duell mit zehnjähriger Britin

SUFFOLK: Dave Grohl (51), Frontmann der US-Rockband Foo Fighters, hat sich ein virtuelles Drummer-Duell mit einer Zehnjährigen geliefert. Die junge Britin Nandi Bushell veröffentlichte am Donnerstagabend auf Instagram ein Video, in dem sie mit weit aufgerissenen Augen und vollem Körpereinsatz parallel mit Grohl Schlagzeug spielt. «Es war eine Ehre, Teil des epischsten Rock Battles der Geschichte zu sein!», schrieb Bushell dazu. Auf Instagram, wo ihr mehr als 620.000 Abonnenten folgen, postet sie regelmäßig kurze Clips, auf denen sie sich am Schlagzeug oder der Gitarre verausgabt. Bei Grohl hat die junge Musikerin wohl Eindruck hinterlassen: «Ok, Nandi, Runde eins hast du gewonnen - aber es ist noch nicht vorbei», schrieb der Foo-Fighters-Star auf dem Instagram-Profil seiner Band.

Cate Blanchett über ihre Berufsbezeichnung: Ich bin Schauspieler

VENEDIG: Die australische Star-Schauspielerin Cate Blanchett (51) möchte auf eine geschlechtsspezifische Berufsbezeichnung gern verzichten. «Ich gehöre zu einer Generation, in der das Wort Schauspielerin (actress) immer auf eine abwertende Weise verwendet wurde», sagte Blanchett laut Nachrichtensender CNN bei einer Pressekonferenz in Venedig. «Ich habe mich selbst immer als Schauspieler (actor) bezeichnet.» Die Oscar-Preisträgerin ist in diesem Jahr Jurypräsidentin des Filmfestivals Venedig. Bei einer Pressekonferenz war sie auf eine Entscheidung der Berlinale angesprochen worden, wonach Schauspieler nicht mehr getrennt nach Geschlechtern ausgezeichnet werden sollen.

Für Robert Atzorn ist Partnerschaft eine Art Entwicklungshilfe

HAMBURG: Schauspieler Robert Atzorn («Unser Lehrer Dr. Specht») rät dazu, bei Problemen in der Partnerschaft die Geduld zu behalten und an sich selbst zu arbeiten. «Ich bin immer seltsam berührt, wenn sich Leute nach ein paar Jahren wieder trennen und so die Chance ihrer Entwicklung und der gegenseitigen Unterstützung dabei wegschmeißen», sagte der 75-Jährige in einem Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Der TV-Star, der seinen Beruf vor drei Jahren aus eigenem Entschluss aufgegeben hat, führte aus: «Du kannst hundertprozentig davon ausgehen: Wenn du deine Probleme nicht gelöst hast, machst du beim nächsten Partner mit goldenem Griff genau da weiter.»

Proteste in China gegen Beschränkungen für mongolische Sprache

PEKING: Die Ausweitung der chinesisch-sprachigen Schulbildung für Mongolen in China hat Schulstreiks und Proteste ausgelöst. Die Behörden der Inneren Mongolei gehen mit harter Hand gegen Eltern vor, die an Demonstrationen teilgenommen haben. Mit Fotos von öffentlichen Überwachungskameras leitete die Polizei die Fahndung ein und versprach Belohnungen für Informationen zur Ergreifung der Gesuchten. Die Zeitung «Global Times», die von der Kommunistischen Partei herausgegeben wird, sprach am Freitag von «Desinformationen», die «Verdrehungen» in der zweisprachigen Ausbildung ausgelöst hätten.

Neue Vorschriften zum Schuljahresbeginn diese Woche, wonach mehr Fächer als bisher in chinesischer Sprache unterrichtet werden, seien den Eltern «nicht ausreichend erklärt worden», schrieb das Blatt. «Und Desinformationen haben die Öffentlichkeit in die Irre geführt - mit einer möglichen Einmischung von Separatisten in Übersee.» Hintergrund sind Sorgen unter den rund vier Millionen Mongolen in der Inneren Mongolei, dass ihre Kinder durch verstärkten Unterricht auf Chinesisch ihre kulturelle Identität verlieren könnten.

Als Minderheit in China können die Mongolen aussuchen, ob sie ihre Kinder auf vornehmlich mongolische oder chinesische Schulen schicken. Die Änderung betrifft die ethnisch mongolischen Schulen, in denen die Fächer Literatur, Politik und Geschichte jetzt nicht mehr auf Mongolisch, sondern auf Chinesisch unterrichtet werden sollen. Die Volksgruppe der Mongolen verteilt sich auf die Autonome Region der Inneren Mongolei in der Volksrepublik und den im Norden angrenzenden demokratischen Staat Mongolei, wo weitere drei Millionen leben.

Autobahnfotos im Museum - Brüggemann-Schau in Mannheim

MANNHEIM: Die Band Kraftwerk schuf ihr ein musikalisches Monument, der Künstler Jörg Brüggemann setzt ihr ein fotografisches Denkmal - der Autobahn. Eine Ausstellung im Zephyr - Raum für Fotografie der Reiss-Engelhorn-Museen in Mannheim zeigt Brüggemanns Eindrücke von seiner Reise durch das Autobahnland Deutschland. 46 Farbaufnahmen des Mitglieds der Berliner Fotografen-Agentur sind ab Samstag (5.9.) bis 6. Januar zu sehen. Der Titel «wie lange noch?» verweist auf die Zweifel, die Brüggemann bezüglich der Zukunft dieser, wie er es sieht, Architektur des 20. Jahrhunderts hat.

Mit dem «grauen Band, weiße Streifen, grüner Rand» (Kraftwerk) beschäftigte sich der 1979 geborene Brüggemann fünf Jahre lang. Ein Netz von 13.100 Kilometern Stahl, Beton und Asphalt, das sich vom Rhein bis zur Oder und von der Nordsee bis zu den Alpen erstreckt. In Europa haben eine ähnlich Autobahndichte nur die Spanier. Die deutsche Autobahn ist aber die einzige ohne durchgehendes Tempolimit.