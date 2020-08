Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Donnerstag

Nationalspieler Rüdiger: Rassismus im Fußball ist schlimmer geworden

LONDON: Der deutsche Fußball-Nationalspieler Antonio Rüdiger sieht im Fußball eine negative Entwicklung in Sachen Rassismus. «Um ehrlich zu sein, ist es meines Erachtens schlimmer geworden», sagte der Profi des FC Chelsea im Interview des DFB-Journals. «In Stuttgart damals habe ich nie etwas erlebt, auch während meiner Jahre als Juniorenspieler so ab 2005 in Berlin gab es keinen Vorfall. Als ich nach Italien ging, wurde es schon schlimmer.» Der 27-Jährige, der in der Vergangenheit selbst Opfer rassistischer Anfeindungen wurde, kritisierte, dass Unbeteiligte in solchen Fällen oft wegschauen. «Wenn Menschen rassistisch attackiert werden, erlebt man komischerweise nur selten Zivilcourage von den Menschen drumherum», so Rüdiger.

Brasiliens Vizepräsident lädt DiCaprio ins Amazonasgebiet ein

BRASÍLIA: Der brasilianische Vizepräsident Hamilton Mourão hat den US-Schauspieler und Umweltaktivisten Leonardo DiCaprio zu einem gemeinsamen Besuch im Amazonasgebiet eingeladen. «Wir könnten einen achtstündigen Marsch durch den Regenwald unternehmen. Er würde dann besser verstehen, wie die Dinge in diesem riesigen Gebiet funktionieren», sagte er am Mittwoch bei einer Konferenz des Nationalen Industrieverbandes. DiCaprio (45) engagiert sich für den Erhalt des Regenwaldes im Amazonasgebiet und kritisiert immer wieder die Umweltpolitik des rechten brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro. Zuletzt warf er dem Staatschef in den sozialen Netzwerken vor, die jüngste Welle der Brandrodungen in der Region herunterzuspielen.

Netflix: Starbesetzung bei «Pinocchio»-Film von Guillermo del Toro

LOS ANGELES: Der mexikanische Oscar-Preisträger Guillermo del Toro (55) hat die Starbesetzung für seine geplante «Pinocchio»-Verfilmung zusammen. Die Streaming-Plattform Netflix gab am Mittwoch (Ortszeit) auf Twitter die Besetzung bekannt. In dem animierten Spielfilm wirken unter anderem Cate Blanchett, Tilda Swinton, Christoph Waltz, John Turturro und Ron Perlman mit. Die Hauptrollen spielen Gregory Mann (Pinocchio), Ewan McGregor (Cricket) und David Bradley als der Holzschnitzer Gepetto. Die Geschichte der Holzpuppe mit der Nase, die bei jeder Lüge wächst, soll im Italien der 1930er Jahre unter dem faschistischen Diktator Benito Mussolini spielen. Del Toro («Hellboy», «Pans Labyrinth») will zusammen mit Mark Gustafson («Der fantastische Mr. Fox») Regie führen.

Olivia Wilde soll bei Superheldinnenfilm Regie führen

LOS ANGELES: Hollywood-Star Olivia Wilde (36, «Her», «Rush - Alles für den Sieg») will erneut Regie führen, diesmal bei einem Superheldenfilm mit einer weiblichen Hauptfigur. Wilde habe sich mit Sony Pictures und Marvel Studios auf ein gemeinsames Projekt geeinigt, berichteten die Filmportale «Deadline.com» und «Variety» am Mittwoch. Demnach soll sie auch am Skript mitschreiben. Die Filmblätter spekulierten, dass es sich bei dem Projekt um eine Spider-Woman-Story handeln soll, für die bereits Katie Silberman als Autorin an Bord ist. Silberman schrieb 2019 auch das Skript für die Mädchen-Komödie «Booksmart», mit der Wilde ihr Regiedebüt gab. Das Duo hat von dem Studio Universal auch schon einen Auftrag für eine gemeinsame Weihnachtskomödie bekommen.

Olivia Jones: St.-Pauli-Spaß mit «Schnutenpulli»

HAMBURG: Mit einem neuen Konzept will die Hamburger Dragqueen Olivia Jones die Lebensfreude auf St. Pauli in Hamburg zurückholen. «Wir haben wieder geöffnet», rief sie begleitet von einem Konfettiregen am Mittwoch vor ihrem Club. In Absprache mit den Behörden werde streng auf die Corona-Hygieneregeln geachtet. «Wir haben eine Desinfektions-Transe am Eingang», gab die 50 Jahre alte Entertainerin - Zweitplatzierte des RTL-Dschungelcamps 2013 - im Paillettenkleid bekannt. Statt 150 Gästen könnten nur jeweils 50 die Vorstellungen in «Olivias Show Club» besuchen. Ein Schild neben der Bühne warnt: «Bitte nicht laut mitsingen». Auch Tanzen ist tabu.

Neuer Ärger um Herzogin Meghan - Vorwurf: Einmischung in Politik

LONDON: Herzogin Meghan nimmt nach Medienberichten an einer Diskussionsveranstaltung anlässlich der Präsidentschaftswahl in den USA teil - und hat damit heftige Kritik ausgelöst. Die 39-Jährige tritt demnach als Gast bei einem Online-Treffen auf, um Frauen zu ermutigen, bei der Wahl im November ihre Stimmen abzugeben. Eine offizielle Bestätigung ihres Sprechers in London lag bis Donnerstagmittag nicht vor. In sozialen Medien forderten wütende Briten, die Herzogin von Sussex solle ihren Titel abgeben, da sie sich in politische Angelegenheiten der USA einmische. Meghan gilt als scharfe Kritikerin von US-Präsident Donald Trump.

Guido Cantz reist mit «Verstehen Sie Spaß?» nach Mecklenburg

BADEN-BADEN/MIROW: Der Fernsehmoderator Guido Cantz (49) hat durch Dreharbeiten für «Verstehen Sie Spaß?» ein neues Urlaubsziel für sich entdeckt. Die sommerliche Spezialsendung der ARD-Unterhaltungsshow kommt dieses Jahr von der Mecklenburgischen Seenplatte, sagte Cantz: «Das ist eine Region, in der ich noch nie war, in die ich immer schon mal wollte und die mich begeistert hat», sagte er. «Die Menschen sind sehr locker und aufgeschlossen, die Landschaft ist absolut idyllisch und die Urlaubsstimmung passt zu unserer Sendung, die wir traditionell zur Ferienzeit ausstrahlen.» Gezeigt wird sie am Samstag (22. August), 20.15 Uhr, im Ersten und im österreichischen ORF 1.

Grammy-Preisträgerin Billie Eilish ruft zur Abwahl von Trump auf

WASHINGTON: Die Sängerin und Grammy-Preisträgerin Billie Eilish hat beim Parteitag der Demokraten in Milwaukee (Wisconsin) zur Abwahl von US-Präsident Donald Trump im November aufgerufen. «Donald Trump zerstört unser Land und alles, was uns wichtig ist», sagte Eilish am Mittwochabend (Ortszeit) bei ihrem Video-Auftritt im Rahmen des weitgehend virtuellen Parteitags. «Wir brauchen Anführer, die Probleme wie den Klimawandel und Covid lösen und sie nicht leugnen. Anführer, die systemischen Rassismus und Ungleichheit bekämpfen.»

Eilish fügte hinzu: «Das beginnt damit, gegen Donald Trump und für Joe Biden zu stimmen. Schweigen ist keine Option, und wir können das nicht aussitzen.» Ex-Vizepräsident Biden (77) wurde am Dienstag vom Parteitag als Kandidat nominiert. Er tritt bei der Präsidentschaftswahl im November gegen Trump (74) an.

Eilish sang nach ihrem Appell, wählen zu gehen, ihren Ende Juli veröffentlichten Song «My Future».