10/06/2021

Ofczarek als Hotzenplotz - Dreh in Sachsen-Anhalt, Bayern und Schweiz

MAINZ: Nach Gert Fröbe 1974 und Armin Rohde 2006 macht im kommenden Jahr Nicholas Ofczarek (50) im Kino dem Kasperl und dem Seppel das Leben schwer: Der österreichische Schauspieler schlüpft für eine Neuverfilmung von «Der Räuber Hotzenplotz» in die Rolle der Kinderbuchfigur von Otfried Preußler (1923-2013).

Dessen Bestseller erschien 1962 und wurde in Dutzende Sprachen übersetzt. Gedreht wird bis Ende Juni im Harz - in Blankenburg und Quedlinburg in Sachsen-Anhalt - sowie in Bayern und in der Schweiz, wie das ZDF am Donnerstag mitteilte. Mit dabei sind auch Schauspieler wie Benedikt Jenke, Hans Marquardt und August Diehl. Christiane Paul mimt die Hellseherin Schlotterbeck, Olli Dittrich den Polizisten Dimpfelmoser. Kinostart soll im April sein. Ein ZDF-Sendetermin ist noch unklar.

Ausstellung in Lübeck zeigt 140 Bilder von Armin Mueller-Stahl Foto - aktuell

LÜBECK: Mit einer großen Ausstellung seines bildkünstlerischen Schaffens gratuliert die Lübecker Kunsthalle St. Annen dem Maler, Musiker und Schauspieler Armin Mueller-Stahl zu seinem 90. Geburtstag. Die Schau «Armin Mueller-Stahl. Nacht und Tag auf der Erde» zeigt rund 140 Gemälde, Zeichnungen und Druckgrafiken. Darunter sind auch Bilder aus seinem jüngsten Werkzyklus «Jüdische Schicksale, Freunde und Weggefährten». Darüber freue er sich besonders, da ihm die Porträtierten besonders am Herzen lägen, sagte Mueller-Stahl bei der Vorstellung der Ausstellung am Donnerstag. Der in der Nähe von Lübeck an der Ostsee lebende Künstler wurde 1930 in Tilsit, dem heutigen Sowjetsk, geboren.

Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Donnerstag

Mai Thi Nguyen-Kim begleitet Carolin Kebekus am Flügel Foto - Archiv und Foto Handout

KÖLN: Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen-Kim zeigt sich in der «Carolin Kebekus Show» mal von einer anderen Seite: Sie begleitet die Komikerin am Flügel und erweist sich als gute Pianistin. Ihr gemeinsames Lied richtet sich an Impfgegner und listet auf, welche verschiedenen Arten zu sterben es gibt: «Erschlagen von einer Kokosnuss, umgefahren werden von nem Linienbus, Leistenbruch und Darmverschluss, Herzinfarkt beim Samenerguss.» Auch «Erdogan kritisieren in der Türkei» oder «Als Schwarzer diskutier'n mit der US Polizei» stufen die beiden als gefährlich ein. Die neue Folge der «Carolin Kebekus Show» läuft am Donnerstagabend um 22.50 Uhr im Ersten.

Queen-Sohn Edward: Geburtstage waren nicht Prinz Philips Ding Foto-Archiv

LONDON: Geburtstagsfeiern waren nach Aussagen seines jüngsten Sohnes Prinz Edward keine große Leidenschaft des kürzlich verstorbenen Prinz Philip. «Geburtstage waren nicht unbedingt sein Ding. Er mochte all das Aufsehen und Klimbim nicht», sagte der Graf von Wessex in einem BBC-Interview zum Geburtstag seines Vaters am Donnerstag. Prinz Philip, mit offiziellem Titel Herzog von Edinburgh, wäre am 10. Juni 100 Jahre alt geworden. Er war im April auf Schloss Windsor gestorben. «Er hat sich nicht wirklich auf das hundertjährige Jubiläum gefreut, auch wenn wir das getan haben», sagte Edward (57) dem Sender.

«Brigitte Live» mit Baerbock, Laschet und Scholz im Juli

HAMBURG/BERLIN: Vor vier Jahren hatte diese Veranstaltung erstaunliche Folgen: Angela Merkel rückte bei «Brigitte Live» vom klaren Nein ihrer CDU zur Ehe für alle ab. In den Tagen danach ermöglichte sie somit indirekt die vollwertige Ehe für Lesben und Schwule. Auch 2021 gibt es im Wahlkampf wieder diese Gesprächsreihe mit den Kanzlerkandidaten und der -kandidatin. Den Auftakt macht Annalena Baerbock (Grüne) am 1. Juli, am 7. Juli ist Armin Laschet (CDU) zu Gast und am 28. Juli Olaf Scholz (SPD).

Schriftsteller Karl-Heinz Ott wird mit Joseph-Breitbach-Preis geehrt

MAINZ: Die mit 50.000 Euro dotierte Literaturauszeichnung Joseph-Breitbach-Preis geht in diesem Jahr an den deutschen Schriftsteller Karl-Heinz Ott.

Der 63-Jährige werde für sein literarisches Gesamtwerk geehrt, teilte die Akademie der Wissenschaften und der Literatur am Donnerstag in Mainz mit. Ott zähle zu «den intellektuell und sprachlich versiertesten Autoren seiner Generation».

Der im baden-württembergischen Ehingen geborene Autor hat bereits mehrere Preise für seine Werke gewonnen. Verfasst hat er unter anderem die Romane «Die Auferstehung», «Und jeden Morgen das Meer» und «Hölderlins Geister». Der von der Akademie und der Stiftung Joseph Breitbach verliehene Preis soll Ott am 17. September im Theater Koblenz überreicht werden. Als Laudator ist der «FAZ»-Mitherausgeber Jürgen Kaube vorgesehen.

Der Joseph-Breitbach-Preis ist nach dem deutsch-französischen Schriftsteller und Publizisten (1903-1980) aus Koblenz benannt, der von 1929 an überwiegend in Frankreich lebte. Die Auszeichnung erhielten zuvor schon Schriftsteller wie Arno Geiger, Navid Kermani, Brigitte Kronauer, Ilse Aichinger, Ingo Schulze, Dieter Wellershoff, Herta Müller, Raoul Schrott oder Ursula Krechel. Zuletzt wurde die Autorin Nora Bossong geehrt.

Weitere Ehemänner und Freunde in «Sex and the City»-Neuauflage dabei Foto - Archiv

NEW YORK: Fans können sich auf vier weitere bekannte Gesichter in der Neuauflage von «Sex and the City» freuen: Die Schauspieler Mario Cantone, David Eigenberg, Willie Garson und Evan Handler kehren für die geplante Serie «And Just Like That...» vor die Kamera zurück. Handler spiele wieder als Charlottes Ehemann Harry Goldenblatt mit, Eigenberg als Mirandas Partner Steve Brady, wie die Produktionsfirma WarnerMedia am Mittwoch (Ortszeit) mitteilte. Im Januar hatte der Streamingdienst HBO Max die Neuauflage der Kultserie (von 1998 bis 2004) um New Yorker Frauen und ihre Liebesabenteuer verkündet - mit Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon und Kristin Davis als Hauptdarstellerinnen und als ausführende Produzentinnen an Bord.

Iris Berben hat Sehnsucht nach der großen Leinwand Foto - aktuell vom 9.6.

BERLIN: Schauspielerin Iris Berben (70) kennt die Sehnsucht nach Filmen im Kino. «Ich habe anderthalb Jahre viel gestreamt», sagte Berben am Mittwochabend am Rande der Eröffnung der Berlinale auf der Museumsinsel. «Aber die Sehnsucht nach der großen Leinwand, die wird heute erfüllt», sagte Berben. Es werde immer Filme geben, die man nur auf der großen Leinwand sehen könne. In diesem Jahr musste die Berline wegen der Pandemie geteilt werden: Im März konnten Fachleute Filme online schauen, auch die Preisträger wurden bereits bekanntgegeben. Nun folgt im Sommer ein nachgeholtes öffentliches Festival fürs Publikum.

«Star Wars»-Heldin Daisy Ridley äußert Interesse am Marvel-Universum

LONDON: In der jüngsten «Star Wars»-Trilogie spielte Daisy Ridley die Jedi-Schülerin Rey. Demnächst ist die britische Schauspielerin im Kino in der Verfilmung der populären «Chaos Walking»-Bücher von Patrick Ness zu sehen. Dass beides beliebte Franchises mit großen Fangemeinden sind, ist laut Ridley Zufall. «Ich wähle nicht danach aus, ich plane nicht den nächsten «großen» Film», sagte die 29-Jährige. «Ich habe einfach das Drehbuch gelesen, und es hat mir gefallen und ich fand die Idee super.» «Chaos Walking» kommt am 17. Juni in die Kinos.

An den Gerüchten um eine mögliche Rolle als «Spider-Woman» sei aber nichts dran, versicherte Ridley, die für «Chaos Walking» zusammen mit «Spider-Man»-Darsteller Tom Holland vor der Kamera stand. «Jemand hat mich aus dem Nichts nach Spider-Woman gefragt, und ich habe gesagt: «Oh, das klingt toll!»», erzählte die Britin und lachte. «Und damit hatte ich mich offenbar selbst zur Topkandidatin erklärt, was nicht stimmt.»

Sie hätte allerdings Interesse, eine Rolle im Marvel Cinematic Universe, zu dem neben Filmen wie «Spider-Man» oder «Avengers» auch die Serie «WandaVision» gehört, zu übernehmen. «Wenn etwas Großartiges auftaucht, dann wäre ich natürlich offen für alles», deutete sie an. «Ich habe gerade «WandaVision» zu Ende geschaut. Was sie da gemacht haben, ist so toll und anders und spannend. Teil dieser besonderen Welt zu sein, die sich ständig erweitert und neu erfindet, wäre sehr aufregend.»

US-Moderator Colbert bringt Show vor Zuschauer zurück - mit Stewart Foto - Archiv

NEW YORK: Nach mehr als 200 von zu Hause aus gesendeten Folgen bringt der US-Moderator Stephen Colbert (57) seine Late Night Show zurück ins Studio - vor ein ausverkauftes und komplett Corona-geimpftes Publikum. Gäste der Studio-Show am Montag seien unter anderem Colberts Comedy-Kollege Jon Stewart (58) und die Sängerin H.E.R., teilten die Veranstalter am Mittwoch mit. Colbert hatte die «Late Show» 2015 von David Letterman übernommen. Nach den Einschränkungen in der Corona-Pandemie hatte er im März 2016 damit begonnen, die Show bei sich zu Hause zu produzieren - und sich etwa aus seiner Badewanne zu Wort gemeldet.

Queen pflanzt Rose zu Prinz Philips 100. Geburtstag

WINDSOR: Die Queen hat zu Ehren des 100. Geburtstags ihres erst kürzlich gestorbenen Ehemanns Prinz Philip eine nach ihm benannte Rose pflanzen lassen. «Sie sieht schön aus», sagte die Monarchin während der Pflanzaktion auf Schloss Windsor der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge. Prinz Philip war im April nur wenige Wochen vor seinem Geburtstag in Windsor im Beisein seiner Familie gestorben. Am 10. Juni wäre er 100 Jahre alt geworden.

Die pink-weiße Rose, die von der Royal Horticultural Society gezüchtet und für Königin Elizabeth II. eingepflanzt wurde, ist nach dem Herzog von Edinburgh benannt. Unter diesem Namen sollen auch andere Pflanzen der gleichen Sorte verkauft werden und dabei jeweils einige Pfund an eine von Prinz Philip ins Leben gerufene Organisation gespendet werden, die sich für benachteiligte Kinder einsetzt.