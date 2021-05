Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Donnerstag

Written by: Redaktion (dpa) | 27/05/2021 | Aktualisiert um: 23:25 | Überblick

Mit dem Broadway kommen auch die Tony Awards zurück

NEW YORK: Mit den Theaterstücken und Musicals des New Yorker Broadway kommen nach der Corona-Pause auch die Tony Awards zurück. Die Theaterpreise, die im vergangenen Jahr wegen der Pandemie nicht verliehen wurden, sollen bei einer Gala am 26. September wieder vergeben werden, teilten die Organisatoren mit. Wie genau die Veranstaltung ablaufen wird und welche Stücke teilnahmeberechtigt sind, war zunächst allerdings noch nicht klar.

Die Theater des Broadways sind wegen der Pandemie seit März 2020 größtenteils geschlossen. Ab dem 14. September dürfen die Säle aber wieder mit einer Kapazität von 100 Prozent genutzt werden. Zahlreiche beliebte Stücke wie «Hamilton» oder «Der König der Löwen» haben schon eine Rückkehr angekündigt.

Der Bundesstaat New York - und vor allem die darin gelegene gleichnamige Millionenmetropole - waren im vergangenen Frühjahr zum Epizentrum der Pandemie in den USA geworden. Inzwischen hat sich das Infektionsgeschehen jedoch stabilisiert, die Zahl der Neuinfektionen war zuletzt stetig gesunken und die Impfkampagne kommt rasch voran.

Brexit-Minister lehnt Verantwortung für britische ESC-Pleite ab

LONDON: Das miserable Abschneiden Großbritanniens beim Eurovision Song Contest (ESC) hat das britische Parlament erreicht. Brexit-Minister David Frost musste sich im Oberhaus fragen lassen, ob er Verantwortung übernehme für die «Demütigung» beim ESC. «Ich übernehme gerne Verantwortung für viele Dinge», sagte Frost am Donnerstag. Das Ergebnis vom Samstagabend gehöre aber nicht dazu. Frost hatte den Brexit-Handelspakt mit der EU ausgehandelt.

Großbritannien mit Sänger James Newman hatte beim ESC ohne einen einzigen Punkt den letzten Platz belegt. In Sozialen Netzwerken machten Kommentatoren nur halb im Spaß den Brexit für das schlechte Abschneiden des Mutterlands des Pop verantwortlich.

Auch fast ein halbes Jahr nach dem endgültigen Austritt aus der Europäischen Union gibt es noch immer keine Vereinbarung mit der EU über Arbeitsvisa für Kunstschaffende. Frost gab erneut der Staatengemeinschaft die Schuld daran.

«Wir haben in den Verhandlungen Vorschläge gemacht, die die Schwierigkeiten unserer großen Kreativwirtschaft weitgehend gelöst hätten, die Vorschläge der EU hätten dies nicht getan», sagte das Kabinettsmitglied. Die Regierung arbeite «so hart wie möglich» an einer Lösung. Pop- und Schauspielstars haben wiederholt auf die Schwierigkeiten für die Branche hingewiesen. So sind seit dem Brexit teure Visa für Auftritte britischer Künstler in der EU notwendig - und andersherum.

«Prince of Wales» trinkt Bier im «Prince of Wales»

LONDON: Ein Bier im Pub «Prince of Wales» hat sich Prinz Charles (72) gegönnt - in Großbritannien vor allem als «Prince of Wales» bekannt. Der Thronfolger zapfte sich bei dem Besuch in London ein Pint Bitter, also ein britisches Pale Ale, und nippte daran, während er seine Corona-Schutzmaske hochhob. Dabei scherzte der älteste Sohn von Queen Elizabeth II., es wäre lustig, jedes «Prince of Wales» genannte Pub im Land zu besuchen. Vielleicht spränge ja ein Freigetränk dabei heraus, sagte Charles lachend, in Begleitung seiner Ehefrau Herzogin Camilla (73).

Kneipenbesitzer Dermot Connell freute sich über den Besuch. Es sei ein gutes Signal dafür, dass Pub-Besuche wieder sicher sind, sagte Connell.

Der Tagesbesuch von Charles und Camilla im Stadtteil Clapham erinnerte fast an Vor-Corona-Zeiten. Die beiden besuchten ein Sterne-Restaurant, ein Theater, einen Blumenladen, einen Friseursalon, eine Tierhandlung und eine Feuerwache.

Pianist Igor Levit erhält ifa-Preis für Dialog der Kulturen

BERLIN: Der international gefeierte deutsche Pianist Igor Levit (34) erhält in diesem Jahr den Preis für den Dialog der Kulturen des Instituts für Auslandsbeziehungen (ifa). Damit würdige die «nachhaltig von seinem politisch-gesellschaftlichen Engagement beeindruckte» Jury Levits «entschiedene Haltung und persönlichen Mut im Widerstand gegen Rechtsextremismus, Antisemitismus und Rassismus», wie das Institut am Donnerstag in Berlin mitteilte.

Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert, die einer von den Preisträgern ausgewählten wohltätigen Organisation zugute kommen. Die Auszeichnung soll am 14. September in Berlin vergeben werden.

«Wie wenige andere Künstler der Gegenwart versteht Levit es, sowohl durch seine Kunst als auch durch seine politische Botschaft die Herzen der Menschen zu bewegen und sie zu einem offenen, dem Verstehen der Anderen und der Verständigung mit ihnen dienenden Gespräch zu ermutigen», schrieb die Jury. «In Zeiten, in denen die liberale Demokratie und ihre Botschaft von Individualität und Freiheit unter extremen Druck steht, scheint dies wichtiger als je zuvor.»

Mit dem Preis werden seit 2009 Persönlichkeiten und Institutionen für ihr soziales, gesellschaftspolitisches oder künstlerisches Engagement im Dialog der Kulturen geehrt. Zu den bisher Ausgezeichneten gehören unter anderem die Bildende Künstlerin und Musikerin Yoko Ono, der Generalmusikdirektor der Staatsoper Berlin, Daniel Barenboim, und die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch.

Schlagzeuger aus «School of Rock»: US-Schauspieler Kevin Clark tot

NEW YORK: Der US-Schauspieler Kevin Clark, der in der Komödie «School of Rock» einen Schlagzeuger spielte, ist tot.

Clark sei bei einem Fahrradunfall ums Leben gekommen, berichteten US-Medien am Donnerstag unter Berufung auf Polizei und gerichtsmedizinische Behörden in Chicago. Er sei auf seinem Fahrrad von einem Auto erfasst worden. Clark wurde nur 32 Jahre alt. In «School of Rock» hatte er 2003 die Rolle des Schlagzeugers Freddy Jones an der Seite von Hauptdarsteller Jack Black gespielt. Es blieb seine einzige Hollywood-Rolle, Schlagzeug spielte Clark aber weiter.

«Doc Caro» wechselt von Essen an Duisburger Klinik

ESSEN: Die Ärztin und Bloggerin Carola Holzner («Doc Caro») hat die Essener Universitätsklinik verlassen und arbeitet künftig in einem Krankenhaus in Duisburg. Ein Sprecher der Essener Klinik bestätigte einen entsprechenden Beitrag Holzners auf ihrer Facebook-Seite. Am neuen Arbeitsplatz im Heliosklinikum in Duisburg will Holzner, wie sie schreibt, «die Notaufnahme nochmal neu beziehen» und die Schockraumversorgung weiter optimieren. Weitermachen will die 38-Jährige offenbar auch als Bloggerin zu Gesundheitsthemen und der Corona-Pandemie. «Und natürlich wäre ich nicht Doc Caro, wenn es nicht bestimmt spannend würde und ich euch mitnehme. Wer ist dabei?», schreibt die Ärztin.

Neue Serie um «Sex and the City» - Chris Noth ist als Mr. Big dabei

LOS ANGELES: US-Schauspieler Chris Noth (66) kehrt in seiner ikonischen Rolle aus der Kultserie «Sex and the City» vor die Kamera zurück. Noth werde in der geplanten Serie «And Just Like That» als Mr. Big mitspielen, gab der Streamingdienst HBO Max am Mittwoch bekannt. «Wie könnten wir jemals ein neues Kapitel der «Sex And The City»-Story ohne unseren Mr. Big machen?», sagte Produzent Michael Patrick King laut der Mitteilung. Im Januar hatte HBO Max die Neuauflage der Kultserie um New Yorker Frauen und ihre Liebesabenteuer verkündet - mit Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon und Kristin Davis als Hauptdarstellerinnen und als ausführende Produzentinnen an Bord. Das Revival soll das Leben der drei Freundinnen ab 50 beleuchten.

Fernsehstar Erol Sander gibt Styling-Tipps: «Alles ganz locker»

BERLIN: Der Schauspieler Erol Sander (52, «Mordkommission Istanbul») legt auch im Alltag Wert auf schöne Garderobe. Dabei findet er, dass ein gepflegtes Outfit gar nicht schwierig sei. «Gute Qualität ist wichtiger als große Markennamen. Vor allem gute Baumwolle und geschmeidige Wolle sind extrem wichtig», sagte der TV-Star, der unter anderem 2012 den «Best Dressed Award» des Magazins Grazia erhalten hat, der Deutschen Presse-Agentur. Ein guter Look sieht in den Augen Sanders, der früher in Paris als Model gearbeitet hat, so aus: «Weißes T-Shirt, gutsitzende Jeans, ein paar schöne Sneakers, auch für's Büro. Dazu einen schönen Sweater oder Hoodie in Grau, vielleicht eine Windjacke und kleinen Schal. Alles ganz locker.» In angemessener Kleidung ermittelt der Schauspieler auch am Sonnabend (29. Mai) um 20.15 Uhr im Ersten im letzten Fall der erfolgreichen Krimireihe «Mordkommission Istanbul».

Caroline Link bei US-Filmfest «Berlin & Beyond» gefeiert

SAN FRANCISCO: Mit einem Lebenswerk-Preis ist die deutsche Filmregisseurin Caroline Link (56, «Als Hitler das rosa Kaninchen stahl») in der Nacht zum Donnerstag beim größten deutschsprachigen Filmfestival in den USA gefeiert worden. Wegen der Coronavirus-Pandemie konnte Link in San Francisco nicht vor Ort sein, die Veranstalter des «Berlin & Beyond»-Festivals ehrten sie mit einem Videotribut auf einer großen Leinwand in einem Drive-In-Kino, wo auch ihr oscarprämierter Film «Nirgendwo in Afrika» gezeigt wurde. Dies sei ihr erster Lebenswerk-Preis und sie fühle sich daher «so geehrt und geschmeichelt», sagte Link. «Dies ist ganz bestimmt ein Ansporn, weiterzumachen und Geschichten zu erzählen, die um die Welt gehen.»

Neu bei den «heute»-Nachrichten: Jana Pareigis

MAINZ: Vom «Mittagsmagazin» zu den Abendnachrichten: Jana Pareigis (39) steigt als Moderatorin bei der ZDF-Sendung «heute» ein. «Ab Juli 2021 wird sie im Wechsel mit Barbara Hahlweg und Christian Sievers die ZDF-Hauptnachrichtensendung präsentieren», teilte der Sender am Donnerstag mit. Am Mittwochabend hatte sich Petra Gerster nach mehr als 3600 Moderationen vom «heute»-Publikum verabschiedet. Pareigis ist den Zuschauern als Hauptmoderatorin des «ZDF-Mittagsmagazins» bekannt. Dort wird sie weiterhin einige Wochen im Jahr zu sehen sein.

Ariana Grande postet Fotos von ihrer Hochzeit mit Dalton Gomez

LOS ANGELES: US-Sängerin Ariana Grande (27, «Positions») hat elf Tage nach ihrer Hochzeit Fotos von der Feier im kalifornischen Montecito veröffentlicht. Auf Instagram postete Grande am Mittwoch eine Reihe von Bildern mit ihrem Mann Dalton Gomez, mit Verweis auf das Datum am 15. Mai. Ein Sprecher hatte der Zeitschrift «People» bestätigt, dass die Zeremonie an dem Tag im Haus des Paares im kleinen Kreis - mit weniger als 20 Gästen - stattgefunden habe. Im Dezember hatte die beiden nach fast einem Jahr Beziehung ihre Verlobung bekanntgegeben. Ihre Beziehung mit dem 25-jährigen Immobilienmakler hatte Grande zuvor weitgehend unter Verschluss gehalten.

Neues Buch, aber keine Feier: Lyrikerin Dagmar Nick wird 95

MÜNCHEN: Die Lyrikerin Dagmar Nick ist auch kurz vor ihrem 95. Geburtstag (30. Mai) voller Tatendrang. Gerade erst ist ein neuer Gedichtband erschienen, eine CD ist in Arbeit, ein weiteres Buch hat sie jüngst eingelesen und für ein filmisches Porträt hat Nick der Münchner Stadtbibliothek einen 40-minütigen Einblick in ihr Leben gegeben. «Gedichte kommen oder kommen nicht», sagt sie ganz pragmatisch. Die ersten Verse eines neuen Gedichts fielen ihr zumeist beim Spazierengehen ein. Das Schreiben sei für sie wie ein Ventil. In Breslau geboren und mit der Familie vor den Nazis nach Deutschland geflohen, ist sie schließlich in München heimisch geworden und zählt zu den wichtigsten deutschsprachigen Lyrikerinnen nach 1945.

Lottofee Tietze-Ludwig ist recht gut durch Corona-Zeit gekommen

FRANKFURT: Die frühere Lotto-Moderatorin Karin Tietze-Ludwig hat die Corona-Zeit «ziemlich unbelastet» erlebt. «Wenn man das Glück hat, einen Garten zu besitzen, und raus kann, dann kann man doch eine gewisse Freiheit genießen.» Diese Möglichkeit hätten viele Familien, die in kleineren Wohnungen lebten, nicht gehabt, sagte Tietze-Ludwig, die am Montag (31. Mai) 80 Jahre alt wird, der Deutschen Presse-Agentur. Insofern sei das schon ein Privileg. «Wenn ich dann in meinem Garten sitze und die Vögel zwitschern höre und etwas Unkraut zupfe, da fühle ich mich glücklich», sagte die TV-Prominente.

Tennis-Star Naomi Osaka will bei French Open keine Interviews geben

PARIS: Tennis-Star Naomi Osaka will bei den French Open in Paris nicht an Pressekonferenzen teilnehmen. «Ich hatte schon oft das Gefühl, dass die Menschen keine Rücksicht auf die psychische Gesundheit von Sportlern nehmen, und dies trifft besonders zu, wenn ich eine Pressekonferenz sehe oder an einer teilnehme», teilte die 23-Jährige am Mittwoch (Ortszeit) auf Instagram mit. Man werde entweder mit Fragen konfrontiert, die bereits oft gestellt wurden, oder mit «Fragen, die Zweifel in unsere Köpfe bringen», sagte die Weltranglisten-Zweite aus Japan. Gleichzeitig sei es nicht erlaubt, Pressekonferenzen fernzubleiben, weil man dann Strafgelder zahlen müsse. Gegen solche Strafgelder wolle sie ein Zeichen setzen, teilte Osaka mit.

Bochums Geschäftsführer: Für Gerland ist «immer eine Tür offen»

BOCHUM: Falls Bayern-Legende Hermann Gerland einen Job bei seinem Heimatverein VfL Bochum möchte, hätte er gute Chancen. «Wenn er will, ist beim VfL für ihn immer eine Tür offen», sagte Bochum-Geschäftsführer Ilja Kaenzig in einem Interview der «WAZ» (Donnerstag). Angefragt habe man bei dem früheren Bochum-Spieler und Trainer aber nicht. «Das wäre respektlos und vermessen, wenn wir jetzt auf ihn zugehen und ihn in der Euphorie des Aufstiegs bedrängen würden.» Falls Gerland nach seinem Abschied von den Bayern an einen Job beim VfL denken sollte, «dann werden wir das mitbekommen».

Bazon Brock sieht sich nicht als «alter weißer Mann»

BERLIN/WUPPERTAL: Der «Denker im Dienst» Bazon Brock sieht sich trotz seiner schlohweißen Haare nicht als «alter weißer Mann». «Man darf sich den Zuschreibungen nicht unterwerfen», sagte der emeritierte Wuppertaler Ästhetik-Professor kurz vor seinem 85. Geburtstag (2. Juni) der Deutschen Presse-Agentur. Der Aufklärungsphilosoph Immanuel Kant sei vom Rektor der Königsberger Universität schon zu seinem 50. Geburtstag als «verehrter Greis» angesprochen worden. Damals, also etwa 1774, habe man sich das noch gefallen lassen. «Heute muss man strikt gegen diese diskriminierenden Unterscheidungen antreten», forderte Brock. Zugleich warnte der Gründer diverser Institute, etwa für Rumorologie/Gerüchteverbreitung: «Alte Leute sind gefährlich, ihnen ist die Zukunft völlig egal».

Neue Serie um «Sex and the City» - Chris Noth ist als Mr. Big dabei

LOS ANGELES: US-Schauspieler Chris Noth (66) kehrt in seiner ikonischen Rolle aus der Kultserie «Sex and the City» vor die Kamera zurück. Noth werde in der geplanten Serie «And Just Like That» als Mr. Big mitspielen, gab der Streamingdienst HBO Max am Mittwoch bekannt. «Wie könnten wir jemals ein neues Kapitel der «Sex And The City»-Story ohne unseren Mr. Big machen?», sagte Produzent Michael Patrick King laut der Mitteilung. Im Januar hatte HBO Max die Neuauflage der Kultserie um New Yorker Frauen und ihre Liebesabenteuer verkündet - mit Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon und Kristin Davis als Hauptdarstellerinnen und als ausführende Produzentinnen an Bord. Das Revival soll das Leben der drei Freundinnen ab 50 beleuchten.

100 Jahre Mozartfest Würzburg eröffnet mit Steinmeier

WÜRZBURG: Mozart soll in Würzburg nur mal einen Kaffee getrunken haben - nun jährt sich dort das wohl älteste Mozartfest Deutschlands zum 100. Mal. Zur Eröffnung der Hundertjahrfeier am Freitag werden Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bayerns Kunstminister Bernd Sibler (CSU) erwartet.

Sibler vertritt Ministerpräsident Markus Söder (CSU), der Schirmherr des Festivals ist. Das teilte das Kunstministerium am Donnerstag mit.

«In der Jubiläumssaison stecken drei Jahre intensivster Arbeit», sagt die Intendantin des Musikfestivals, Evelyn Meining. Knapp 50 Konzerte sind nach Angaben der Veranstalter für den Festmonat bis zum 27. Juni 2021 vorgesehen. Neben Musik gibt es Veranstaltungen, Vorträge und Ausstellungen aus der Bildenden Kunst, Literatur und Architektur. Mit dem Universitätsbund Würzburg wird eine Vortragsreihe «Wie viel Mozart braucht der Mensch?» angeboten.

Zum Auftakt spielt am Freitagabend das Kammerorchester Camerata Salzburg unter der Leitung von Jörg Widmann im Kaisersaal der Würzburger Residenz. Die Musiker Renaud Capuçon und Gérard Caussé spielen auf Instrumenten aus Mozarts Privatbesitz: einer Violine und einer Viola.

Kim Kardashian fällt knapp durchs erste Jura-Examen

BERLIN: Reality-Star Kim Kardashian (40) hat einen Rückschlag in ihrer Ausbildung zur Anwältin hinnehmen müssen: Sie habe ihr erstes Examen nicht bestanden, sagte sie in einer Vorschau zur aktuellen Folge ihrer Sendung «Keeping Up With The Kardashians», die am Mittwoch (Ortszeit) ausgestrahlt wurde. Das als «Baby Bar» bekannte Examen steht in Kalifornien am Ende des ersten Studienjahrs. Kardashian habe dabei 474 Punkte erreicht, 560 seien zum Bestehen notwendig gewesen. «Ich weiß gar nicht, ob ich es nochmal machen kann. Ich habe die Zeit nicht.» In den vergangenen Jahren setzte sich die Unternehmerin immer wieder für die Begnadigung von Häftlingen in den Vereinigten Staaten ein. Seit 2018 lässt sie sich zur Anwältin ausbilden.

Jennifer Aniston: Brad Pitt war «wundervoll» in «Friends»

BERLIN: Für Jennifer Aniston war ihr Ex-Mann Brad Pitt einer der liebsten Stargäste in der Kultserie «Friends». «Mr. Pitt war wundervoll», sagte die 52-Jährige in der Talksendung «Access Hollywood». Anlässlich des langerwarteten «Friends»-Specials sprach Aniston am Dienstag (Ortszeit) mit ihren Co-Stars Lisa Kudrow (57) und Courteney Cox (56) über die Serie und das geplante Wiedersehen. Pitts Auftritt bei «Friends» brachte ihm 2002 sogar eine Emmy-Nominierung ein. Er spielte einen ehemaligen Mitschüler von Anistons Figur Rachel Green. Während der Dreharbeiten waren Aniston und Pitt bereits verheiratet. Sie trennten sich 2005.

Katja Ebstein ist «Brillenträgerin des Jahres 2021»

BERLIN: Die Popsängerin und Schauspielerin Katja Ebstein (76) ist vom Kuratorium Gutes Sehen (KGS) zur «Brillenträgerin des Jahres 2021» gekürt worden. «Längst sind die runde Brille und ihr langes, rotes Haar für Katja Ebstein zum Markenzeichen geworden. Schon zu Beginn ihrer eindrucksvollen Karriere trat sie mit Brille auf», erklärte das Kuratorium zur Begründung. Die Auszeichnung geht seit rund 20 Jahren an «Prominente, die mit ihrem Vorbild begeistern, leidenschaftlich Brille tragen und andere dazu ermutigen». Der Mitteilung zufolge hält Ebstein («Wunder gibt es immer wieder») Brillen-Verweigerern entgegen: «Es gibt für jedes Gesicht das passende Modell.» Vor allem aber sei es entscheidend für den Erhalt der Sehkraft, sich frühzeitig darum zu kümmern: «Eine Brille kann da viel bewirken.»

Chadwick Boseman wird posthum Namenspate für Universität

LOS ANGELES/WASHINGTON: Neun Monate nach seinem Tod ist «Black Panther»-Star Chadwick Boseman von der Howard Universität in Washington D.C. zum Namenspaten ernannt worden. Die Einrichtung werde ihrer neuen Akademie der schönen Künste den Namen «Chadwick A. Boseman College of Fine Arts» geben, teilte die Universität am Mittwoch mit. Boseman hatte dort Filmregie studiert und im Jahr 2000 seinen Bachelor-Abschluss gemacht. Boseman war im vorigen August mit 43 Jahren an Darmkrebs gestorben, nachdem er bereits vier Jahre lang gegen die Krankheit gekämpft hatte. Als Königssohn T'Challa in der Comic-Verfilmung «Black Panther» war er weltberühmt geworden. Für seine letzte Rolle in dem Jazz-Drama «Ma Rainey's Black Bottom» wurde er im März posthum mit dem Golden Globe als bester Drama-Darsteller ausgezeichnet.

Neue Serie um «Sex and the City» - Chris Noth ist als Mr. Big dabei

LOS ANGELES: US-Schauspieler Chris Noth (66) kehrt in seiner ikonischen Rolle aus der Kultserie «Sex and the City» vor die Kamera zurück. Noth werde in der geplanten Serie «And Just Like That» als Mr. Big mitspielen, gab der Streamingdienst HBO Max am Mittwoch bekannt. «Wie könnten wir jemals ein neues Kapitel der «Sex And The City»-Story ohne unseren Mr. Big machen?», sagte Produzent Michael Patrick King laut der Mitteilung.

Im Januar hatte HBO Max die Neuauflage der Kultserie um New Yorker Frauen und ihre Liebesabenteuer verkündet - mit Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon und Kristin Davis als Hauptdarstellerinnen und als ausführende Produzentinnen an Bord. Von der weiblichen Original- Besetzung fehlt nur Kim Cattrall in der Rolle der selbstbewussten Samantha Jones. Parker spielt erneut die Beziehungskolumnistin Carrie Bradshaw, Davis die brünette Charlotte York und Cynthia Nixon die rothaarige Anwältin Miranda Hobbes. Das Revival soll das Leben der drei Freundinnen ab 50 beleuchten. Geplant sind zehn halbstündige Episoden, mit einem Drehstart im Sommer.

Als Mr. Big verkörperte Noth im Original (von 1998 bis 2004) die große Liebe von Carrie Bradshaw, mit vielen Auf und Abs. Auch in den zwei Filmen zur Serie (2008 und 2010) übernahm er diese Rolle. Bekannt ist Noth auch durch die Serien «Criminal Intent», «Good Wife» und «The Equalizer».

«Die kleine Raupe Nimmersatt»: US-Autor Eric Carle gestorben

STUTTGART/NEW YORK: Millionen Kinder weltweit lieben die Geschichte der «kleinen Raupe Nimmersatt». Jetzt ist ihr Erfinder - der in Deutschland aufgewachsene US-Autor Eric Carle - im Alter von 91 Jahren gestorben.

Der US-Autor Eric Carle, dessen Kinderbuch «Die kleine Raupe Nimmersatt» zum Welterfolg wurde, ist tot. Carle sei bereits am Sonntag im Alter von 91 Jahren gestorben, teilte seine Familie am Mittwoch auf seiner Webseite mit. Sein Vater sei in seinem Studio im US-Bundesstaat Massachusetts einem Nierenversagen erlegen, sagte Sohn Rolf der «New York Times».

Der 1929 in Syracuse im US-Bundesstaat New York geborene Carle war Sohn deutscher Auswanderer, die mit ihm 1935 zurück nach Deutschland zogen. Anfang der 50er Jahre kehrte Carle zurück in die USA, wo die schmerzhaften Kindheitserinnerungen aus Deutschland im Nationalsozialismus Antrieb für seine Arbeit als Kinderbuchautor wurden.

Mehr als 100 Bücher veröffentlichte er, die in rund 70 Sprachen übersetzt wurden. «Die kleine Raupe Nimmersatt» - die Geschichte einer Raupe, die aus einem Ei schlüpft, sich durch allerlei Lebensmittel frisst und dann dick und rund verpuppt, bevor sie zu einem Schmetterling wird - machte Carle Ende der 60er Jahre weltberühmt.