Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Donnerstag

Written by: Redaktion (dpa) | 15/04/2021 | Aktualisiert um: 22:45 | Überblick

Prozess gegen Berlusconi in Siena - Verhandlung erneut verschoben

SIENA: Der Prozesstermin in einem Verfahren gegen Italiens Ex-Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi ist am Donnerstag erneut verschoben worden. Das Gericht in Siena stimmte einem Antrag der Verteidigung zu, wie die Nachrichtenagentur Ansa am frühen Abend berichtete. Diese hatte demnach um Aufschiebung gebeten, weil der 84-Jährige nicht selbst zum Termin erscheinen konnte. Der Chef der konservativen Partei Forza Italia befindet sich derzeit nach Angaben seines Anwalts im Krankenhaus.

Berlusconi wird Zeugenbestechung vorgeworfen. Das Verfahren bezieht sich auf einen früheren Prozess um seine «Bunga Bunga Partys» mit jungen Frauen. Der Nachrichtenagentur Adnkronos mit Sitz in Rom zufolge ist es bereits das sechste Mal, dass der Prozess verschoben wurde. Berlusconi war schon zuvor wegen seines Gesundheitszustandes nicht erschienen. Die Staatsanwaltschaft fordert vier Jahre und zwei Monate Haft. Das Gericht setzte den nächsten Verhandlungstermin für Donnerstag kommender Woche (22. April) fest. Berlusconis Partei Forza Italia ist seit Mitte Februar Teil des Regierungsbündnisses von Regierungschef Mario Draghi.

Viele Prinz-Philip-Berichte: BBC erhält Rekordzahl an Beschwerden

LONDON: Die BBC hat nach dem Tod von Prinz Philip eine Rekordzahl an Zuschauerbeschwerden wegen ihrer Berichterstattung über den gestorbenen Ehemann der Queen erhalten. Wie die British Broadcasting Corporation am Donnerstag mitteilte, gingen 110.000 Beschwerden wegen der Fernseh- und Radioberichte über den am vergangenen Freitag im Alter von 99 Jahren gestorbenen Royal ein. Vor allem der große Umfang scheint bei vielen Zuschauern nicht gut angekommen zu sein.

Die öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt hatte vorübergehend ein eigenes Online-Formular eingerichtet, um mit der großen Zahl an Zuschriften zurechtzukommen. Einige Kanäle des BBC-Fernsehens änderten am Freitag nach Bekanntwerden des Todes von Philip ihr Programm. Davon waren Sendungen am Freitag und Samstag betroffen. Unter anderem das Finale der Koch-Castingshow «MasterChef». Einem Bericht des «Guardian» zufolge waren auch die Einschaltquoten daraufhin deutlich zurückgegangen. Der Sender BBC Two habe sogar rund zwei Drittel seiner Zuschauer eingebüßt, hieß es.

«Wir nehmen solche Änderungen nicht ohne sorgfältige Abwägungen vor, und die getroffenen Entscheidungen spiegeln die Rolle der BBC als nationaler Rundfunkanstalt in Momenten nationaler Bedeutung wider», hieß es in einer Mitteilung auf der BBC-Webseite.

Auch für Ärger bei Zuschauern sorgte, dass Prinz Andrew prominent im BBC-Fernsehen gezeigt wurde. Der 61-Jährige hatte sich am Sonntag nach einem Gottesdienst in Windsor den Fragen von Reportern gestellt und seinen Vater Prinz Philip unter anderem als «Großvater der Nation» bezeichnet. Der zweitälteste Sohn von Königin Elizabeth II. hatte sich Ende 2019 aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, nachdem ihm eine Verwicklung in den Epstein-Missbrauchsskandal vorgeworfen wurde. In einem BBC-Interview stritt er alle Vorwürfe ab, machte jedoch keine gute Figur dabei.

«Schwerer Fauxpas»: Mitarbeiter von der Leyens schreibt an Staatschef

BRÜSSEL: Das Team von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat sich im Umgang mit der Ukraine einen schweren diplomatischen Fauxpas geleistet. Diplomaten aus EU-Staaten, die namentlich nicht genannt werden wollten, kritisieren am Donnerstag, dass Kabinettschef Björn Seibert eine Antwort auf eine Einladung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj unterzeichnet hat. Wenn ein Staatschef eine persönliche Einladung an die Kommissionspräsidentin schicke, sei es taktlos, wenn diese sie nicht persönlich beantworte, hieß es. Das sei ein «schwerer Fauxpas».

Für besondere Aufmerksamkeit sorgte der Vorgang, weil sich das Einladungsschreiben Selenskyjs auf die Feierlichkeiten zum 30. Jahrestag der Unabhängigkeit der Ukraine bezog und Seibert die Teilnahme von der Leyens wegen eines «besonders vollen Terminkalenders» in dem betreffenden Zeitraum absagte. Kritiker lasen dies als mögliches Zeichen, dass die Deutsche die EU-Kommission so weit wie möglich aus dem zuletzt wieder eskalierenden Konflikt zwischen der Ukraine und Russland heraushalten wolle. Die Feierlichkeiten in Kiew sollen am 24. August organisiert werden, wenn es in Brüssel wegen der Sommerpause üblicherweise ruhig ist.

Der Sprecher der EU-Kommission erklärte am Donnerstag, dass von der Leyen dem ukrainischen Präsidenten noch persönlich antworten werde und dass die EU-Kommission bei den Feierlichkeiten «angemessen» repräsentiert sein werde. Zudem betonte er, dass das Schreiben von Kabinettschef Seibert nach seinen Informationen nicht über die «üblichen Kanäle» in die Ukraine gegangen sei.

Der Deutsche Björn Seibert kümmert sich für von der Leyen unter anderem um strategische und interinstitutionelle Fragen. Er arbeitete für die CDU-Politikerin schon früher im Bundesverteidigungsministerium in Berlin.

RTL: Trauernde Auma Obama bei «Let's Dance» am Freitag dabei

KÖLN: Die Journalistin und Soziologin Auma Obama (60), Halbschwester des früheren US-Präsidenten Barack Obama (59), trauert zwar um ihre Mutter, tritt aber weiter bei der Tanzshow «Let's Dance» an.

«Nach jetzigem Stand wird Auma am Freitag dabei sein», sagte ein RTL-Sprecher in Köln am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. «Habe gestern meine geliebte Mutter verloren. Habe keine Worte», hatte Obama bei Instagram am Mittwoch geschrieben. Sie und Barack Obama hatten denselben Vater, den 1982 in Nairobi in Kenia gestorbenen Ökonomen Barack Obama senior. Barack Obamas Mutter, Stanley Ann Dunham, starb 1995.

Oscargewinner Roberto Benigni erhält Goldenen Löwen für Lebenswerk

ROM: Der italienische Schauspieler und Regisseur Roberto Benigni («Das Leben ist schön») erhält den Goldenen Löwen für sein Lebenswerk bei der Kinobiennale von Venedig. Benigni sei ein beispielloses Vorbild in Italiens Unterhaltung, teilte der Direktor der Internationalen Filmfestspiele von Venedig, Alberto Barbera, am Donnerstag mit. Die 78. Ausgabe der Filmfestspiele ist in diesem Jahr vom 1. bis 11. September geplant.

«Mein Herz ist voller Freude und Dankbarkeit», erklärte der aus der Toskana stammende Benigni der Mitteilung zufolge. Für den 68-Jährigen sei es eine Ehre, eine so große Anerkennung für seine Arbeit zu erhalten.

Bekannt ist er vielen durch den Film «Das Leben ist schön» aus dem Jahr 1997, in dem er Regie führte und die Hauptrolle spielte. Das Werk wurde mit mehreren Oscars ausgezeichnet. Zuletzt hatte Benigni in «Pinocchio» (2019) von Regisseur Matteo Garrone in der Rolle des Tischlers Geppetto mitgespielt.

Altkanzler Schröder zum Geburtstag mit Opernsänger überrascht

HANNOVER: Altkanzler Gerhard Schröder ist an seinem 77. Geburtstag mit dem Ständchen eines Opernsängers vor dem Haus in Hannover überrascht worden. «Gerhard war sehr berührt, weil er mit einer solchen Feier gar nicht gerechnet hatte», sagte seine Ehefrau Soyeon Schröder-Kim dem Magazin «Gala» (Heft 16/2021).

Dargeboten wurden von einem befreundeten Musiker demnach «Mattinata» von Ruggero Leoncavallo, Franz Schuberts «Der Atlas» sowie Schröders Lieblingslied «My Way» von Frank Sinatra. In der «Gala» sind Fotos zu sehen, wie das festlich gekleidete Paar vom Fenster aus dem Sänger zuwinkt.

Zu den anderen Geschenken zählten nach Angaben von Schröder-Kim eine selbst gebackene Torte und eine Skulptur, die ein tanzendes Paar darstellt. Der frühere SPD-Chef feierte am 7. April seinen 77. Geburtstag. Seit 2018 ist Schröder mit der aus Südkorea stammenden Dolmetscherin verheiratet, es ist seine fünfte Ehe.

Schauspieler Peter Lohmeyer malt und zeichnet in Corona-Zeiten viel

HAMBURG: Der in Hamburg lebende Schauspieler Peter Lohmeyer (59, «Das Wunder von Bern») hat die Corona-Pandemie auch kreativ für eines seiner Hobbys genutzt. «Ich male viel und zeichne. Ich habe mir ein eigenes Atelier genommen. Das hätte ich so oder so gemacht. Da fühle mich wohl und da bin ich alleine mit meinen Bildern. Besser geht es hygienemäßig gar nicht», sagte Lohmeyer der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Dabei bewege er sich auf für ihn durchaus bekanntem Terrain. «Ich habe immer gemalt», sagte Lohmeyer. Auch wurden seine Bilder schon ausgestellt - in Österreich. «Das lief hervorragend. Meine engsten Freunde, meine engsten Feinde mögen meine Bilder.» Erst kürzlich habe ein Kollege ein Bild von ihm gekauft. Das habe ihn sehr gefreut, aber «ich mache es nicht deswegen».

Friedman: Politik hat in der Pandemie zu viel mit sich selbst zu tun

BERLIN: TV-Talker Michel Friedman macht sich angesichts der Corona-Krise Sorgen um die Bundesrepublik. «Eine Krise muss anders gemanagt werden als «normaler» Alltag. Das ist nicht der Fall», sagte der Moderator der Deutschen Presse-Agentur vor der ersten Ausgabe seiner neuen Talkshow «Open End» beim Nachrichtensender «Welt». «Es entsteht der Eindruck, dass Politik zu viel mit sich selbst und der anstehenden Bundestagswahl als mit dem Bewältigen der Pandemie zu tun hat», fügte Friedman hinzu. Dies könne «unserer Demokratie kurz- und langfristig Schaden zufügen». Das Thema der ersten «Open End»-Ausgabe lautet «Wut». Gäste sind die Schriftstellerin Thea Dorn, der Fernsehjournalist Michel Abdollahi und der Soziologe Heinz Bude.

Interaktives «Tatort»-Hörspiel mit «Kalli» aus München

MÜNCHEN: Deutschlands populärste TV-Krimireihe «Tatort» versucht sich auf dem Gaming-Markt als smartes Hörspiel - dabei lösen Spieler über Sprachbefehle einen Fall. Die Storys mit zahlreichen Handlungssträngen und Entscheidungsmöglichkeiten spielen im Universum der Teams des Fernseh-«Tatorts». Bei der ersten der zunächst zwei geplanten Episoden namens «Höllenfeuer» geht es um Terror im Umfeld des Oktoberfests. Ferdinand Hofer (28) ist dabei laut Bayerischem Rundfunk (BR) die Hauptfigur. Der Schauspieler stellt seit 2014 im Münchner «Tatort» den Kriminalkommissar Kalli Hammermann an der Seite von Ivo Batic und Franz Leitmayr dar. Im Herbst soll eine zweite Episode mit Figuren aus dem Dortmunder «Tatort» folgen. Mit dabei sind dann die Schauspieler Julia Reinsperger und Rick Okon.

Bericht: Royals bei Trauerfeier ohne Militäruniform - wegen Harry

WINDSOR: Die britischen Royals werden bei der Trauerfeier für Prinz Philip einem Medienbericht zufolge aus Rücksicht auf Prinz Harry wohl keine Militäruniformen tragen. Die Queen wolle, dass die Männer der Familie zivile Kleidung tragen, schrieb die Zeitung «The Sun» unter Berufung auf Insider-Quellen in einem Bericht, den am Donnerstag auch der «Guardian» zitierte. Eine Stellungnahme des Buckingham-Palasts zur Kleiderordnung stand zunächst noch aus. Neben dem engsten Familienkreis werden am Samstag auf Schloss Windsor mehrere Hundert Militärvertreter Teil der Zeremonie sein. Da Prinz Harry sich mit seiner Frau Meghan aus dem Königshaus zurückgezogen hat, musste er auch seine militärischen Titel abgeben. Laut Protokoll darf er daher auch nicht mehr in militärischer Uniform auftreten, sondern höchstens seine Medaillen auf einem Anzug tragen.

Michelle Hunziker entschuldigt sich für TV-Sketch: «Ich war so naiv»

ROM: Die Fernsehmoderatorin Michelle Hunziker hat sich für einen rassistischen Auftritt in einer italienischen Satireshow entschuldigt. Sie hatte sich in der TV-Sendung «Striscia la notizia» zusammen mit ihrem Co-Moderator Gerry Scotti mit Grimassen und L- statt R-Lauten über Chinesen lustig gemacht. «Es tut mir wirklich leid, falls ich jemanden damit verletzt habe», sagte die in der Schweiz geborene 44-Jährige in einem am Mittwoch auf der Plattform Instagram geposteten Video. Die Show des Medienunternehmens Mediaset war am Montag ausgestrahlt worden und hatte daraufhin eine Welle der Empörung vor allem in sozialen Medien ausgelöst. «Mir ist klar geworden, dass wir in Zeiten leben, in denen Menschen empfindlich in Bezug auf ihre Rechte reagieren und ich war so naiv, das nicht bedacht zu haben», erklärte sie.

Comedians Hazel Brugger und Thomas Spitzer sind Eltern geworden

BERLIN: Komikerin Hazel Brugger («Tropical») und ihr Partner Thomas Spitzer (32) haben eine kleine Tochter bekommen. «Diese winzige kleine Lady hat mich vor ein paar Wochen zu einer stolzen Mutter gemacht», schrieb die 27-Jährige am Donnerstag auf Instagram neben einem Foto von sich und ihrer Tochter. «Wir sind alle drei überglücklich und übermüdet, aber ansonsten ist unser Leben genauso wie vorher. (Kleiner Scherz, natürlich hat sich ALLES verändert)», schrieb die in den USA geborene Schweizerin weiter. Auch Spitzer postete auf seinem Account ein Foto und schrieb dazu: «Dieser kleine Frosch hat uns in den letzten Wochen unendliche Freude bereitet.» Das Paar ist seit 2020 verheiratet und lebt in Köln.

Wegen Corona-Infektion: Jauch fällt Samstag zum zweiten Mal aus

KÖLN/POTSDAM: Der mit Corona infizierte Fernsehmoderator Günther Jauch fällt am Samstag ein zweites Mal bei der RTL-Liveshow «Denn sie wissen nicht, was passiert» aus. Er befinde sich wegen des positiven Corona-Tests bis Sonntag in häuslicher Quarantäne, sagte er am Mittwochabend bei «stern TV». Am Freitag werde er sich erneut testen lassen und dürfe dann erst am Sonntag laut Gesundheitsamt wieder raus, sagte der in Potsdam lebende Jauch in der Sendung.

Jauchs Infektion hatte für Aufsehen gesorgt, weil der 64-Jährige eines der Werbegesichter der Impf-Kampagne der Bundesregierung ist. Er stellte aber letzten Samstag klar, dass er noch nicht geimpft sei, für die Fotos nur mit einem Pflaster posiert habe. «Ich werde erst geimpft, wenn ich dran bin. Ich weiß noch nicht, wann es ist.»

Wer Jauch am Samstag (17.4., 20.15 Uhr) bei «Denn sie wissen nicht, was passiert» vertritt, soll wieder erst in der Show bekanntgegeben werden, wie RTL mitteilte. Jauch werde sich auch diesmal wieder live in die Sendung schalten lassen. Er hatte eigentlich damit gerechnet, wieder mit von der Partie neben Thomas Gottschalk und Barbara Schöneberger sein zu können. Vergangenen Samstag hatten Jauch acht Promi-Frauen vertreten, die nach und nach Günther-Jauch-Fotomasken ablegten.

Panikknopf gedrückt: Sedgwick rief aus Versehen Polizei zu Tom Cruise

LOS ANGELES: Weil sie einen mysteriösen Knopf am Kaminsims von Tom Cruise ausprobieren wollte, hat US-Schauspielerin Kyra Sedgwick («Phenomenon») nach eigenen Worten vor Jahren für einen Polizeieinsatz bei einer Dinnerparty gesorgt. Mit anderen Stars wie Demi Moore und Bruce Willis seien Sedgwick und ihr Mann Kevin Bacon Anfang der 90er bei Cruise eingeladen gewesen, sagte die 55-Jährige am Mittwoch in der «Drew Barrymore Show». «Da war dieser Kaminsims und ich schaute rum und da war dieser kleine Knopf.» Sie habe sich gefragt, wozu der da wohl ist. «Daher habe ich den kleinen Knopf gedrückt, weil ich dachte, vielleicht passiert was Interessantes.» Cruise habe ihr später gesagt, dass das der Notfallknopf gewesen sei. Die Polizei sei gekommen: «Ich glaube, da waren mehr als fünf Streifenwagen», so Sedgwick. «Ich wurde nicht nochmal eingeladen.»

Rockband The Offspring macht auf psychische Gesundheit aufmerksam

LOS ANGELES: Die US-Punkrockband The Offspring wirbt mit einem Song auf ihrem neuen Album «Let The Bad Times Roll» für mehr Verständnis von psychischen Problemen. «Es ist eine Krankheit, die genauso behandelt werden muss wie jede andere körperliche Krankheit», sagte Sänger Dexter Holland (55) der Deutschen Presse-Agentur. «Und es war mir wichtig, darüber zu sprechen.»

Offspring-Gitarrist Noodles (58) hofft, dass der Song «Behind Your Walls» betroffene Fans anspricht. «Wir erinnern uns, wie es uns früher ging, wenn wir Songs gehört haben, die uns das Gefühl gaben: Hey, Mann, du bist nicht allein», sagte er. «Solange man im Dialog bleibt und den Menschen, die damit zu kämpfen haben, klarmacht, dass sie nicht allein sind und es Leute gibt, die ihnen helfen wollen und zuhören, finde ich das eine gute Sache.»

Holland berichtete, auf einem Social-Media-Account der Band habe vor einem halben Jahr ein Fan seinen Suizid angekündigt. «Sowas passiert häufiger», sagte der Offspring-Frontmann. «Zum Glück hat unser Administrator das sofort gesehen und gemeldet. Es war nicht so leicht, die Person ausfindig zu machen, aber wir haben es geschafft. Und - Gott sei Dank - geht es ihm jetzt gut.»

Mit «Let The Bad Times Roll» veröffentlichen The Offspring ihr erstes Studioalbum seit fast einem Jahrzehnt. Die Kalifornier feierten in den 90er und 2000er Jahren mit launigen Punkrocksongs wie «Self Esteem», «Pretty Fly For A White Guy» oder «Want You Bad» auch in Deutschland große Erfolge.

Nach «Judy» auf den Golfplatz - Renée Zellweger dreht Sportkomödie

LOS ANGELES: Renée Zellweger (51) beeindruckte zuletzt in dem Drama «Judy», in dem sie die legendäre Show-Ikone Judy Garland (1922-1969) spielte. Der Auftritt brachte der Texanerin 2020 den Oscar als beste Hauptdarstellerin ein. Doch nun schwenkt Zellweger wieder auf das Komödienfach um. Sie übernimmt die Hauptrolle in der Golf- und Beziehungskomödie «The Back Nine», wie «Deadline.com» am Mittwoch berichtete.

«Sex and the City»- Regisseur Michael Patrick King (66) inszeniert die Comedy nach seinem eigenen Drehbuch. «Eine umwerfende Schauspielerin mit einer unglaublichen Bandbreite, sie kann dich zum Lachen und Weinen bringen und sie hat einen großartigen Golfschwung», sagte King dem Branchenportal. In «The Back Nine» spielt sie eine frühere Golferin, die ihre Karriere für die Familie und ihren Profi-Golfer-Gatten aufgegeben hat. Doch als die Ehe vor dem Aus steht, kehrt sie auf den Golfplatz zurück.

Zellweger ist auch als chaotische Single-Frau in der Filmreihe «Bridget Jones» bekannt. Für ihre Nebenrolle in dem Bürgerkriegsdrama «Unterwegs nach Cold Mountain» hatte sie 2004 ihren ersten Oscar erhalten.

Tom Jones: Tiger-Image passt nicht zu 80 Jahren

BERLIN: Pop-Star Tom Jones hat sich mit 80 Jahren von seinem «Tiger»-Image befreit. «Das würde ja nicht zu meinem Alter passen. Ich bin zwar noch fit, aber ein junger Mann könnte mit mir den Boden aufwischen», sagte der Brite den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Donnerstag). 80 Jahre alt zu sein, habe auch viele Vorteile. «Ich habe jetzt während der Pandemie nicht den Drang, um die Häuser zu ziehen, sondern bin glücklich und zufrieden, wenn ich mich vor den Fernseher setze», sagte Jones. Am 23. April kommt sein neues Album «Surrounded By Time» in den Handel.

Platz vor Lincoln Center in New York soll im Sommer Park werden

NEW YORK: Rund um den Springbrunnen auf dem Platz vor dem Lincoln Center in New York soll in diesem Sommer eine Art Park entstehen. Zwischen Metropolitan Oper, New York City Ballet und der Aufführungshalle der New Yorker Philharmoniker werde ein Kunstrasen verlegt, teilte der Veranstaltungsort am Dienstag (Ortszeit) mit.

Darauf solle es immer wieder Veranstaltungen unter freiem Himmel geben - aber auch täglich zwischen Mai und September Bücher zum Ausleihen sowie Snacks und Getränke. «Ich wollte einen Ort schaffen, an dem man auf einem Grashügel liegen und den ganzen Nachmittag lang ein Buch lesen kann», sagte die Künstlerin Mimi Lien, die die Installation im Auftrag des Lincoln Centers schuf. «Ich hoffe, dass sich die hügelige Gras-Oberfläche wie eine Umarmung und eine Erweiterung zugleich anfühlt und diesen Ort als Platz sozialer Infrastruktur neu denkt.»

Wegen der Corona-Pandemie sind die Oper sowie die Aufführungshallen des Ballet-Ensembles und der Philharmoniker derzeit geschlossen, vor Jahresende ist keine Öffnung geplant. Im Außenbereich können nun aber zumindest kleinere Veranstaltungen stattfinden.