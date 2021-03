Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Donnerstag

Written by: Redaktion (dpa) | 26/03/2021 | Aktualisiert um: 04:30 | Überblick

US-Schauspielerin Jessica Walter gestorben

NEW YORK: Die US-Schauspielerin Jessica Walter ist tot. Walter, die unter anderem mit Rollen in der Comedy-Serie «Arrested Development» und Hollywood-Filmen wie «Grand Prix» berühmt geworden war, sei im Alter von 80 Jahren in New York gestorben, berichtete der Branchendienst «Deadline» am Donnerstag unter Berufung auf Walters Tochter.

«Schweren Herzens bestätige ich den Tod meiner geliebten Mutter Jessica», zitierte «Deadline» aus einer Mitteilung von Tochter Brooke Bowman. «Ihr Vermächtnis wird durch ihr Werk weiterleben und viele werden sich an ihren Witz, ihre Klasse und ihre Lebensfreude erinnern.» Walter sei bereits am Mittwoch im Schlaf gestorben, hieß es.

Rund fünf Jahrzehnte lang war die 1941 in New York geborene Schauspielerin, die zweimal verheiratet war, am Theater und in Film und Fernsehen aktiv. Für ihre Rolle in dem Rennfahrer-Film «Grand Prix» von 1966 sowie für ihre Rolle an der Seite von Clint Eastwood in dem Thriller «Sadistico» wenige Jahre später wurde sie für die Golden Globes nominiert.

Auch in zahlreichen Serien wie «Amy Prentiss» und «Arrested Development» spielte sie mit und bekam noch mehrere weitere Preise, darunter auch einen Emmy.

Steinmeier: Heinrich Mann Vorbild für Verteidiger der Demokratie

BERLIN: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sieht den Schriftsteller Heinrich Mann («Der Untertan») als Vorbild für die heutige Zeit.

Mann (1871-1950) habe die Katastrophe des Nationalsozialismus viel früher als andere kommen sehen, sagte Steinmeier laut Manuskript am Donnerstag während einer digitalen Festveranstaltung der Berliner Akademie der Künste zu Manns 150. Geburtstag. «Ein Anhänger der Aufklärung und Verteidiger der Demokratie sollte uns gerade heute Vorbild sein», sagte Steinmeier. «Denn wir erleben ja wieder, wie die Demokratie verächtlich gemacht wird, wie der Hass öffentliche Debatten vergiftet, wie sich autoritäres Denken und Irrationalismus verbünden, wie mancherorts die Sehnsucht nach nationaler Abschottung wächst.».

Ex-Bond Pierce Brosnan wird zum Comic-Superhelden

LOS ANGELES: Von James Bond zum Comic-Superhelden: Der frühere Bond-Darsteller Pierce Brosnan («Stirb an einem anderen Tag»), der den berühmten Geheimagenten 007 in vier Filmen spielte, will erstmals in einer Comic-Superheldenrolle vor der Kamera stehen. Als die Figur Doctor Fate soll Brosnan an der Seite von Dwayne Johnson in der Comic-Verfilmung «Black Adam» mitspielen. Nach Angaben der Branchenblätter «Variety» und «Hollywood Reporter» ist der Drehstart für April geplant. Regie führt der Spanier Jaume Collet-Serra, der mit Johnson bereits den Disney-Film «Jungle Cruise» drehte.

Der gute Held Doctor Fate, mit bürgerlichem Namen Kent Nelson, verfügt über magische Kräfte, sobald er sich einen goldenen Helm anzieht. Johnson ist als Black Adam der gefürchtete Gegenspieler.

Brosnan war zuletzt in der Netflix-Komödie «Eurovision Song Contest» zu sehen, davor spielte er in der Fortsetzung «Mamma Mia! Here We Go Again» mit.

Pub vor Haarschnitt: Boris Johnson setzt Prioritäten

LONDON: Der mittlerweile recht zottelig aussehende britische Premier Boris Johnson hat es mit dem Besuch im Biergarten eiliger als mit dem Haarschnitt. «Ich brauche wirklich dringend einen Haarschnitt», sagte der 56-Jährige am Donnerstag in London zu einer «Sky News»-Reporterin. Von dieser gefragt, ob er schon einen Termin für den 12. April gebucht habe, sagte Johnson: «Für den Pub? Ja!» Beim Haarschnitt wisse er noch nicht so genau.

Mitte April sollen - wenn sich die Infektionslage weiter positiv entwickelt - in England nach monatelangem Lockdown sowohl die Friseure als auch die Biergärten wieder öffnen. Die freien Plätze in den Pubs sind bereits weitgehend ausgebucht.

Thomas Gottschalk ersetzt Dieter Bohlen in Final-Shows von «DSDS»

KÖLN: Showmaster Thomas Gottschalk (70) nimmt in den diesjährigen Final-Shows von «Deutschland sucht den Superstar» den Platz von Chef-Juror Dieter Bohlen (67) ein. Das kündigte RTL am Donnerstag an. Bohlen hatte seine Teilnahme am Halbfinale und Finale der Sendung abgesagt. Der Pop-Titan meldete sich krank. Gottschalk erklärte per Mitteilung: «RTL hat mich gefragt und ich habe spontan zugesagt. Erstens lässt ein Titan den anderen nicht hängen und zweitens hatte ich nichts Besseres vor.»

Das «DSDS»-Halbfinale findet an diesem Samstag (27. März), das Finale eine Woche später (3. April) statt. Schon länger war bekannt, dass nach der aktuellen Staffel ein großer Umbau in der Jury des Casting-Formats erfolgen wird. RTL hat angekündigt, dass Bohlens Zeit in der Show nach fast 20 Jahren endet.

Todesdrohung gegen UN-Expertin? Ranghoher Saudi weist Vorwurf zurück

RIAD: Ein ranghoher Vertreter der saudischen Regierung hat den Vorwurf zurückgewiesen, er habe der UN-Menschenrechtsexpertin Agnes Callamard mit dem Tod gedroht. Er sei niedergeschlagen, «dass irgendetwas, was ich gesagt habe, als Drohung interpretiert werden könnte», erklärte Awwad al-Awwad, Präsident der saudischen Menschenrechtskommission, am Donnerstag über Twitter.

Die UN-Sonderberichterstatterin Callamard hatte den Mord an dem regierungskritischen saudischen Journalisten Jamal Khashoggi in Istanbul untersucht. Sie kam in einem Bericht zu dem Schluss, dass es glaubwürdige Hinweise auf eine mögliche persönliche Verantwortung des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman gebe.

Dem «Guardian» sagte Callamard vor einigen Tagen, ein ranghoher saudischer Vertreter habe 2020 bei einem Treffen in Genf gleich zwei Mal damit gedroht, sie erledigen zu lassen, wenn sie nicht von den UN zurückgehalten werde. Das habe ihr ein damals anwesender UN-Kollege erzählt. Auf die Frage, wie ihre in Genf ansässigen Kollegen die Bemerkung damals verstanden hätten, antwortete Callamard: «Eine Todesdrohung. So wurde es verstanden.» Einen Namen nannte sie nicht.

Nena verteidigt Unterstützung für Demos gegen Corona-Regeln

HAMBURG: Pop-Sängerin Nena (61) hat nach Kritik an ihrem jüngsten Instagram-Post ihre Unterstützung für die Proteste gegen Corona-Regeln in Kassel verteidigt. «Nena hat sich bei den Menschen in Kassel bedankt, die mit der derzeitigen Politik und den unmenschlichen Zuständen, die hier herrschen, nicht einverstanden sind und dafür auf der Straße waren», teilte ihr Management am Donnerstag mit. Sie gehöre keiner Gruppe oder Partei an. «Die Behauptung, Nena würde sich mit «Chaoten» und «Rechten» gemeinmachen, ist absurd und ein Schlag ins Gesicht der Tausenden friedlichen Menschen, die dort demonstriert haben.»

In Kassel waren am Samstag nach Polizeischätzung mehr als 20.000 Menschen gegen Corona-Eindämmungsmaßnahmen auf die Straße gegangen. Viele Demonstranten hielten sich nicht an die Auflagen, einen Mund-Nasenschutz zu tragen. Während eines illegalen Demonstrationszugs kam es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen. Hessens Innenminister Peter Beuth sagte nach der Demonstration, angesichts von fast 75.000 Corona-Toten in Deutschland könne diese Menschenmasse in Kassel nur Kopfschütteln auslösen.

Nena sei weder fremdenfeindlich noch homophob, teilte ihr Management weiter mit. «Sie lehnt jegliche Art von Hass und Gewalt ab.» Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung darüber berichtet.

Die in Hamburg lebende Musikerin («99 Luftballons») hatte am Vortag auf Instagram ein Video mit dem Titel «Danke Kassel» geposted. Der Clip zeigt im Zeitraffer eine demonstrierende Menge und war mit einem weißen Herz und dem Datum der Demonstration, «20.03.2021», versehen. Der Clip, der bis Mittwochfrüh zu sehen war, war Teil einer Instagram-Story, die nach 24 Stunden wieder verschwindet.

Fritz Wepper nach Operation auf Intensivstation

MÜNCHEN: Der Schauspieler Fritz Wepper (79,«Um Himmels Willen») liegt nach einer Operation auf der Intensivstation einer österreichischen Klinik. «Es geht ihm entsprechend den Umständen gut und er befindet sich auf dem Weg der Besserung», teilte sein Anwalt Norman Synek der Deutschen Presse-Agentur in München mit. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.

Der «Augsburger Allgemeinen» hatte Wepper gerade erst gesagt, er kämpfe gegen eine Krebserkrankung. In einer Klinik in Innsbruck habe er eine Infusion bekommen, «die dafür sorgt, dass sich die Metastasen zurückbilden». Wepper sagte der Zeitung: «Ich will nicht klagen.» Er habe schon zwei Herz-Operationen überlebt und sei dem Tod «schon ein paarmal von der Schaufel gesprungen».

Technopionier Dimitri Hegemann plant Club in Prenzlau (Foto-Archiv)

PRENZLAU: In Zeiten von Corona liegt die deutsche Clubszene am Boden, Tanzveranstaltungen sind fast unmöglich - der Berliner Technopionier Dimitri Hegemann (66) aber denkt schon an die Zeit nach der Pandemie. Ende vergangener Woche veröffentlichte Hegemann einen Aufruf auf Facebook: Er suche «junge Macher/innen in Prenzlau, die Interesse haben, einen kleinen Club für elektronische Musik aufzubauen und zu leiten». Auf Nachfrage bestätigte Hegemann entsprechende Pläne. Er betonte, das Projekt zusammen mit Anwohnern stemmen zu wollen, er selbst wolle nur Unterstützung leisten. «Die Jugend braucht Raum» sagte er, ein Club könne hier Impulse setzen.

Christoph Maria Herbst und die schlaflosen Nächte mit Wirecard (Foto-Archiv)

MÜNCHEN: Die Dreharbeiten zum Doku-Thriller «Der große Fake - Die Wirecard-Story» haben den Schauspieler Christoph Maria Herbst bis in seine Träume verfolgt. In dem Film ist der 55-Jährige jetzt als Ex-Manager Markus Braun zu sehen, der im Zusammenhang mit dem Bilanzskandal rund um den Zahlungsdienstleister Wirecard aus der Nähe von München in Untersuchungshaft sitzt. «Bei mir war es tatsächlich so, dass ich kurze Nächte gehabt habe, weil sich das alles so unschön und nicht zu mir gehörig anfühlte», sagte Herbst im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur in München. Seit dem Ende der Dreharbeiten geht es Herbst aber wieder besser. «Ich schlafe wieder durch.» Der Streamingdienst TVnow zeigt die Mischung aus Dokumentarfilm und Fiktion ab Mittwoch (31. März).

Chrissy Teigen verabschiedet sich von Twitter und löscht Account (Foto-Archiv)

LOS ANGELES: Das Model Chrissy Teigen, Ehefrau von Popstar John Legend, hat sich von Twitter verabschiedet. Zuvor richtete sie emotionale Zeilen an ihre Follower: «Seit über 10 Jahren seid ihr meine Welt. (...) Aber es ist Zeit für mich, mich zu verabschieden. Dies hier dient mir nicht mehr - positiv wie negativ», schrieb sie in einer letzten Abfolge von Tweets, ehe sie ihren Account löschte, wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichteten. Als Grund nannte Teigen (35) die negative Einstellung einiger Nutzer der Sozialen Medien: «Eine Sache, die ich nicht gelernt habe, ist, wie ich die Negativität ausblenden kann», schrieb sie weiter.

Johnny Depp verliert erneut vor Gericht (Foto-aktuell)

LONDON: Im Rechtsstreit mit der britischen Boulevardzeitung «The Sun» hat Hollywood-Star Johnny Depp vor Gericht erneut eine Niederlage einstecken müssen. «Wir lehnen Herrn Depps Antrag, weitere Beweise einzubringen, ab und kommen zu dem Schluss, dass seine Berufung keine wirklichen Aussichten auf Erfolg hat», sagte der zuständige Richter am Donnerstag in London. Depp (57) hatte gegen den Verlag der «Sun» wegen eines Artikels geklagt, in dem behauptet wurde, er habe seine Ex-Frau Amber Heard (34) körperlich misshandelt. Der High Court in London hatte die Klage Anfang November abgewiesen: Die Mehrheit der in der Zeitung erwähnten Vorwürfe habe sich als wahr erwiesen, stellten die Richter damals in ihrem Urteil fest.

US-Sender will Film über «Megxit» drehen (Foto-Archiv)

LOS ANGELES: Die Loslösung von Prinz Harry (36) und Herzogin Meghan (39) vom britischen Königshaus soll verfilmt werden. Das kündigte der US-Sender Lifetime Television auf Facebook an. Der Spielfilm soll den Namen «Harry & Meghan: Escaping the Palace» tragen und vervollständigt ein Trilogie über die Geschichte des Paares. 2018 hatte der Sender «Harry & Meghan: A Royal Romance» und ein Jahr später «Harry & Meghan: Becoming Royal» als Filme produziert. «Escaping the Palace» wird laut Pressemitteilung «enthüllen, was wirklich im Inneren des Palastes geschah, was Harry und Meghan dazu trieb, alles hinter sich zu lassen, um eine Zukunft für sich und ihren Sohn Archie zu schaffen.» Die Verfilmung des «Megxits» soll nach Angaben des Senders im Herbst erscheinen.

Medien: Britney Spears beantragt neuen dauerhaften Vormund (Foto-Archiv)

LOS ANGELES: Popstar Britney Spears (39) hat Berichten zufolge eine Ablösung ihres Vaters als Vormund vor Gericht beantragt. Die US-amerikanische Sängerin («Baby One More Time») will demnach die übergangsweise eingesetzte Jodi Montgomery zu ihrem dauerhaften Vormund machen. Das berichteten übereinstimmend die US-Magazine «TMZ.com» und «People». Sie bezogen sich dabei auf Gerichtsdokumente. Nachdem die Sängerin wegen beruflicher und privater Probleme psychisch zusammengebrochen war, hatte ein Gericht 2008 entschieden, ihrem Vater Jamie Spears die Vormundschaft zu übertragen. Dazu gehört auch die Verwaltung ihres Vermögens. Der Vater war im September 2019 aus «persönlichen gesundheitlichen Gründen» von dieser Aufgabe vorübergehend zurückgetreten. Montgomery sprang ein.

Jessica Alba: Kinder haben Karrierewandel bewirkt (Foto-Archiv)

LOS ANGELES: Sie wurde vom Hollywood-Star zur Unternehmerin - den Anstoß zum Umdenken verdankt Jessica Alba (39) nach eigenen Worten ihren Kindern. «Ich konnte nicht mehr zu dem zurückkehren, was ich vorher gemacht hatte und gleichzeitig authentisch sein. Ich konnte es einfach nicht. Es war mir nicht mehr so wichtig», sagte sie dem Online-Lifestyle-Magazin «Romper». Alba wurde ab dem Jahr 2000 als Soldatin in der Serie «Dark Angel» ein Star. Sie habe aber etwas Größeres schaffen wollen: «Ich hatte das Gefühl, wenn ich schon diese Plattform habe, was kann ich dann damit machen, das sinnvoll ist und einen Unterschied macht? Das fühlte sich einfach so real an, als ich zum ersten Mal Mutter wurde.» Alba, die drei Kinder hat, gründete 2012 die Naturkosmetik-Pflegemarke «The Honest Company».