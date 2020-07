Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Donnerstag

Written by: Redaktion (dpa) | 23/07/2020 | Aktualisiert um: 20:50 | Überblick

«Überraschung...»: Taylor Swift veröffentlicht Album «Folklore»

LOS ANGELES: Pop-Superstar Taylor Swift hat kurzfristig eine neue Platte angekündigt. «Überraschung, heute um Mitternacht werde ich mein 8. Studioalbum veröffentlichen», schrieb die 30-jährige Sängerin völlig überraschend am Donnerstag auf Twitter. Sie habe alle ihre «Launen, Träume, Ängste und Überlegungen» in die 16 Songs von «Folklore» hineingesteckt. Zudem kündigte die US-Amerikanerin für die gleiche Zeit das Musikvideo zum Song «Cardigan» an, bei dem Swift nach eigenen Angaben auch Regie führte.

Die Ankündigung schlug in den Sozialen Netzwerken ein: Schon nach etwas über einer Stunde war die Ankündigung auf Twitter mehr als 170.000 Mal geteilt worden. Erst im vorigen August hatte Swift ihr siebtes Album «Lover» herausgebracht und dafür sehr gute Kritiken erhalten.

Swift gilt als eine der bestverdienenden Musikerinnen der Welt. Schon früh mit herausragenden Songschreiber-Qualitäten gestartet, war sie lange eine Vorzeige-Frau der besonders bei Weißen in den USA beliebten Countrypop-Musik. Jahrelang hielt sie sich mit politischen Äußerungen zurück - inzwischen positioniert sich Swift indes klar gegen US-Präsident Donald Trump, rechte Umtriebe und Rassismus in ihrem Land. So rief sie zur Abwahl Trumps im November auf und machte ihre Sympathien für die US-Bürgerrechtsbewegung «Black Lives Matter» deutlich.

Katholischer Frauenverband lobt Video von Komikerin Kebekus

KÖLN: Die Vorsitzende der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands, Mechthild Heil, hat ein kirchenkritisches Video von Carolin Kebekus gelobt. Mit dem Film wandte sich die Kölner Komikerin gegen die Diskriminierung der Frauen in der katholischen Kirche. «Wir haben das genau so empfunden und gut mitfühlen können», sagte die CDU-Politikerin Heil dem «Kölner Stadt-Anzeiger» (Freitagsausgabe).

Die Deutsche Bischofskonferenz hatte Kebekus' Video auf Facebook blasphemische Elemente und die Verletzung religiöser Gefühle vorgeworfen. Heil wies dies als «abgegriffen» und «völlig falsch» zurück. «Ich kann nur sagen: Was ist eigentlich mit den Gefühlen unzähliger Frauen, die von der Kirche über Jahrhunderte verletzt wurden, ohne dass sie sich darum geschert hätte?»

Kebekus betonte in dem Interview, sie wolle sich nicht über den Glauben lustig machen, sondern im Gegenteil zeigen: «Es gibt in der Kirche so viele Frauen mit solch einer großen Liebe.» Trotzdem ließen die Männer am Ruder «das Schiff lieber untergehen, als dass sie die Frauen ranlassen. Das ist absurd. Und ich glaube: Dahinter steckt am Ende nichts anderes als die uralte Angst vor der Frau.» Trotz ihres Kirchenaustritts, der aufgrund zahlreicher Missstände für sie «der einzige Ausweg» gewesen sei, fühle sie sich dem Christentum weiterhin sehr verbunden, meinte Kebekus.

Verona Pooth plaudert in «POOTHCAST» mit Sohn über das Familienleben

KÖLN: Moderatorin und Werbe-Ikone Verona Pooth (52) plaudert nun in einem Podcast mit ihrem Sohn San Diego über ihr Familienleben. Das Format trägt den passenden Titel «POOTHCAST» und ist ab sofort jeden Mittwoch auf Audio Now zu hören, wie die Produktionsfirma Audio Alliance am Donnerstag mitteilte. Pooth versprach «eine Menge Einblicke» in das Familienleben. «Und wir reden ohne Punkt und Komma - ehrlich gesagt, wüsste ich aber auch gar nicht, wo die hinkommen. So eine Poothcast-Aufnahme fühlt sich für mich an wie eine Stunde beim Psychologen.» Themen zwischen Mutter und pubertierendem Sohn sollen unter anderem Mamas erste Model-Erfahrungen («nachts allein am Pariser Hauptbahnhof») und «total verrückte Dates zwischen den Beziehungen mit Dieter Bohlen und Franjo» sein.

Wotan Wilke Möhring: Corona war eine familiär sehr intensive Zeit

BERLIN: Der Schauspieler Wotan Wilke Möhring hat versucht, aus der Corona-Zeit das Beste zu machen. «Man will ja auch, dass die Kinder diese außergewöhnliche Zeit nicht nur mit negativen Dingen verbinden», sagte der 53-Jährige («Tatort») dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Donnerstag). «Natürlich muss man auch weiterhin seine Rechnungen bezahlen, und mir fehlte die Leidenschaft des künstlerischen Ausdrückens, aber es war eine familiär sehr intensive Zeit», sagte er weiter.

Silbereisen hat wieder Live-Publikum bei TV-Show in den Alpen

KITZBÜHEL: Die ARD-Show «Schlager, Stars & Sterne - Die große Seeparty in Österreich» mit Florian Silbereisen (38) geht am Samstag (25.7., 20.15 Uhr) trotz andauernder Corona-Krise mit Zuschauern vor Ort über die Bühne. Etwa 400 Zuschauer seien live am etwa 1800 Meter hoch gelegenen Speichersee Ehrenbachhöhe bei Kitzbühel dabei, sagte eine MDR-Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur - «selbstverständlich unter entsprechenden Hygieneauflagen». Zuletzt war ein ARD-Fest mit Silbereisen am 6. Juni aus Leipzig zu sehen - allerdings wegen Corona noch ohne Hallenpublikum. Als Gäste werden diesen Samstag zum Beispiel Thomas Anders, Roland Kaiser, Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis erwartet.

Electra-Sänger Stephan Trepte mit 70 Jahren gestorben

BERLIN: Stephan Trepte, Musiker und Sänger der in der DDR bekannt gewordenen Rockband Electra («Nie zuvor», «Tritt ein in den Dom»), ist tot.

Er starb im Alter von 70 Jahren, wie sein Sohn, der Schauspieler Ludwig Trepte, auf seinem Instagram-Account bestätigte.

Kylie Minogue zurück mit Dance-Beats - Neues Album «Disco» im Herbst

BERLIN: Mit einem treibenden Dance-Song hat sich Kylie Minogue in der Popwelt zurückgemeldet. Die 52 Jahre alte Hit-Garantin veröffentlichte am Donnerstag die Single «Say Something» - und damit einen Vorgeschmack auf ihr im Herbst erscheinendes 15. Studioalbum. Dessen bezeichnender Titel: «Disco». Im britischen Radio sagte Australiens Pop-Export Nummer eins bei der Premiere ihres neuen Songs: «Es ist wie in einer galaktischen Disco.» Es gehe um die ewige Suche nach Liebe. Als Nachfolger von Minogues Countrypop-Platte «Golden», die 2018 Platz drei der deutschen Charts erreichte, soll «Disco» ab 6. November veröffentlicht werden.

Dave Franco wird Rapper Vanilla Ice in Filmbiografie spielen

LOS ANGELES: Der Schauspieler Dave Franco (35, «Superbad») wird in einem Biopic über die 1990er-Jahre-Ikone Vanilla Ice, die Hauptrolle übernehmen. Der Erfolg des Rappers, der mit bürgerlichem Namen Robert Van Winkle heißt, war zwar kurz, aber gewaltig: «Ice Ice Baby» war sein größter Hit. Sein Album «To the Extreme» stand 1990 16 Wochen lang auf Platz 1 der US-Charts und verkaufte sich weltweit 15 Millionen Mal. Das berichtete das Magazin «Insider». Zu seiner Vorbereitung für den Film sagte Franco: «Rob (...) war super hilfreich bei dem Prozess, alle Details zu sortieren und uns Informationen zu geben, die die Öffentlichkeit nicht kennt.» Nach dem Gespräch, «kann ich nicht umhin, über die Kaninchenlöcher nachzudenken, in die ich gehen werde, um mich für die Rolle vorzubereiten», sagte Franco weiter.

Megan Fox: Freund Machine Gun Kelly mehr als ein Seelenverwandter

LOS ANGELES: Schauspielerin Megan Fox empfindet eine starke Verbindung zu ihrem neuen Freund, dem Rapper Machine Gun Kelly. «Ich wusste sofort, dass er das war, was ich eine Zwillingsflamme nenne», sagte die 34-Jährige. Das sei mehr als eine Seelenverwandtschaft. Zwillingsflammen seien zwei Hälften der gleichen Seele in zwei unterschiedlichen Körpern. Das sagte Fox in dem Podcast «Give Them Lala ... with Randall» wie das US-Promiportal «Entertainment Tonight» berichtete. Sie habe schon beim ersten Treffen mit dem Rapper (30, «Bloody Valentine») gespürt, «dass mir etwas Wildes passieren würde, aber ich war mir noch nicht sicher, was.» Die beiden haben sich auf dem Filmset von «Midnight in the Switchgrass» in Puerto Rico kennengelernt.

Cameron Diaz schwärmt vom Muttersein und von ihrer Tochter Raddix

LOS ANGELES: Schauspielerin Cameron Diaz genießt es nach eigenen Angaben sehr, Mutter zu sein. Ihre sechs Monate alte Tochter Raddix sei «das Beste, was Benji und mir je passiert ist», sagte die 47-Jährige in der Talkshow von Jimmy Fallon über sich und ihren Ehemann Benji Madden. Das US-Promiportal «People» berichtete darüber. «Es ist himmlisch», schwärmte Diaz demnach. Ihre Tochter wachse «so schnell», dass sie jetzt verstehe, warum Freunde, die Kinder haben, ihr früher sagten, man solle diese Zeit in Ehren halten. «Aber es ist so erfreulich, dieses Wachstum tatsächlich zu sehen und ein Teil davon zu sein», sagte Diaz weiter. «Wir sind einfach so glücklich.» Diaz und der «Good Charlotte»-Musiker Benji Madden (41) sind seit Januar 2015 verheiratet. Im Dezember 2019 kam ihre erste gemeinsame Tochter Raddix auf die Welt.

Französischer Schauspielstar Omar Sy geht «Bis an die Grenze»

BERLIN/PARIS: Seit seinem internationalen Erfolg mit «Ziemlich beste Freunde» («Intouchables») ist der französische Schauspieler Omar Sy auch ein Publikumsmagnet. Mit seinem neuesten Film «Bis an die Grenze» könnte er bei manchen Fans allerdings für Enttäuschung sorgen. Zwar spielt Sy den Pariser Polizisten Aristide mit der ihm eigenen und wieder überzeugenden Mischung aus Schnoddrigkeit und Feingefühl. Doch «Police», wie der Film von Regisseurin Anne Fontaine («Nathalie») im Original heißt, verheddert sich in zu vielen Strängen. Da ist die Perspektive der Polizistin Virginie (Virginie Efira), die vor einer Abtreibung steht. Ihr Kollege Erik (Grégory Gadebois) kommt in seiner Ehe auch nicht klar.

Fontaine erzählt die Szenen im Polizeirevier jeweils aus den unterschiedlichen Perspektiven von Virginie, Erik und Aristide, was den Film zunächst interessant macht, zumal die Kollegen in Fällen von Kindstötung oder Missbrauch stecken. Eher zufällig kommen alle drei dann zusammen, um nach anstrengenden Schichten noch den Flüchtling Tohirov (Payman Maadi) zur Abschiebung zum Flughafen zu fahren. Von hier an verzettelt sich der Film in zunehmend unglaubwürdigen Strängen. In kürzester Zeit scheinen die sonst so harten Pariser Flics angesichts einer möglicherweise tödlichen Bedrohung für Tohirov in seiner Heimat nach der Abschiebung zu radikalen Pflichtverletzungen bereit.

Thriller «Inception» mit Leonardo DiCaprio zurück im Kino

BERLIN: Ziemlich genau zehn Jahre ist es her, dass sich der britische Regisseur Christopher Nolan mit einem ungewöhnlichen Werk in die Kinos wagte: In dem rund 160 Millionen Dollar teuren Blockbuster «Inception» spielt Hollywoodstar Leonardo DiCaprio einen Traumexperten, der sich in die Tiefen des Unterbewusstseins katapultieren lässt. Es ist der Auftakt für einen vielschichtigen Science-Fiction-Thriller, der vier Oscars gewann und nun noch einmal als Wiederaufführung in die Kinos kommt.

Die Geschichte des Films nimmt an Fahrt auf, als ein japanischer Auftraggeber (Ken Watanabe) verlangt, dass Cobb und seine Spezialisten einem reichen Manager (Cillian Murphy) durch «Inception» eine Idee einpflanzen. Cobb heuert eine junge Studentin (Ellen Page) als «Architektin» an, die gleich bei ihrem ersten Testausflug ins Unterbewusstsein ein Pariser Stadtviertel in die Luft hebt und auf den Kopf stellt. Joseph Gordon-Levitt ist ein gewiefter Forscher, Oscar-Preisträgerin Marion Cotillard ist Cobbs tote Ehefrau, die in seinen Träumen gefährlich lebendig wird.

Fast zehn Jahre schrieb Nolan, der zuletzt unter anderem auch die Batman-«Dark Knight»-Trilogie mit Christian Bale drehte, eigener Aussage nach an dem Skript. Träume hätten ihn schon immer fasziniert, erzählte der Brite damals der «New York Times». Vor allem die Vorstellung, eine Traumwelt mit anderen teilen zu können. «Ich wollte das Gefühl erzeugen, dass am Ende des Film absolut alles möglich ist. Es musste im großen Umfang passieren», sagte er über sein Traumprojekt, das unter anderem in Paris, Tokio, London, Marokko und den kanadischen Bergen gedreht wurde. Zum dritten Mal griff Nolan dafür auf das deutsche Filmmusik-Genie Hans Zimmer zurück.

Elvis-Witwe Priscilla Presley trauert um ihren Enkel

LOS ANGELES: Priscilla Presley (75) trauert um ihren Enkel Benjamin Keough. «Dies sind einige der dunkelsten Tage im Leben meiner Familie. Der Schock, Ben zu verlieren, ist verheerend», schreibt die Witwe von Rock'n'Roll-Legende Elvis Presley nach dem Tod ihres 27 Jahre alten Enkels auf Facebook. «Der Versuch, alle Teile aus allen möglichen Gründen zusammenzufügen, ist in meine Seele eingedrungen. Jeden Tag wache ich auf und bete, dass es besser wird. Dann denke ich an meine Tochter [Lisa Marie Presley] und den Schmerz, den sie durchmacht, weil sie eine vernarrte Mutter war», schrieb Presley weiter. Vergangene Woche war bekannt geworden, dass Benjamin Keough im Alter von 27 Jahren gestorben ist. Keough stammte aus der ersten Ehe der US-Sängerin Lisa Marie Presley (52) mit dem Musiker Danny Keough.