Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Donnerstag

Ex-Sprecher im DDR-Fernsehen vermisst positive Nachrichten

BERLIN: Der einstige Sprecher im DDR-Fernsehen, Klaus Feldmann, hält viel von dem ARD-Nachrichtenmann Thorsten Schröder. «Er ist sehr sachlich und neutral», sagte Feldmann der Deutschen Presse-Agentur. Er wolle keine Noten verteilen, aber an Schröder finde er auch gut, dass dieser als Nachrichtensprecher kein Mienenspiel zeige. Feldmann, der am 24. März 85 Jahre alt wird, las in der «Aktuellen Kamera» des DDR-Fernsehens die Meldungen des Tages. «Es geht nicht, dass man seine eigene Meinung in die Interpretation, in die Diktion mit hineinlegt. Die Meinung soll sich der Zuschauer oder Zuhörer selbst bilden.» In der Corona-Berichterstattung vermisst Feldmann positive Trends. «Aber es gehört doch auch dazu, mal zu betonen, wie viele Menschen genesen sind.» Seine Generation sei noch durch den Krieg geprägt und dadurch «ein bisschen härter», sagte er.

Lotto King Karl, Lienen und Co. - Promis erinnern an Maskenpflicht

HAMBURG: Zahlreiche Hamburger Prominente erinnern von diesem Freitag an mit persönlichen Durchsagen an die Maskenpflicht in Bus und Bahn. An der neuen Informationskampagne des Hamburger Verkehrsverbundes (HVV) beteiligen sich unter anderem Nachrichtensprecherin Linda Zervakis, Lotto King Karl, die Musikerin Ina Müller, der Ex-St.-Pauli-Trainer Ewald Lienen und Porky von der Band Deichkind, wie HVV und Hochbahn am Donnerstag mitteilten. Die persönlichen Botschaften fürs Durchhalten werden an Haltestellen und in Fahrzeugen zu hören sein. Denn auch wenn nach wie vor über 95 Prozent der Fahrgäste in Bussen und Bahnen eine medizinische Maske trügen, sei die vielzitierte «Corona-Müdigkeit» nicht zu leugnen, teilten HVV und Hochbahn weiter mit.

13. «Dein Song»-Finale am Freitag live aus Leipzig

LEIPZIG: Die Finalshow der Kinderkanal-Sendung «Dein Song» kommt in diesem Jahr am Freitag (19.3., 19.05 Uhr bis 21.00 Uhr) live aus Leipzig, wie der Kika (Erfurt) und das verantwortliche ZDF (Mainz) am Donnerstag mitteilten. Den Abschluss der 13. Staffel moderieren Johanna Klum und Bürger Lars Dietrich. Wer von den acht Finalistinnen und Finalisten gewinnt, entscheidet das Publikum per Telefon und online über kika.de während der Sendung. Der Preis sind 5000 Euro und die «Dein Song»-Trophäe. Im Finale sind Greta (11) aus Berlin («Towards the Moonlight»), Fine (14) aus Braunschweig («Ich will»), Sarah (15) aus dem münsterländischen Bocholt («Leise Worte werden laut»), Sophie (15) aus Gehrden bei Hannover («Let me dream»), Lars (18) aus Göttingen («Perfekt sein»), Lola (16) aus Bonn («What if»), Leon (17) aus Schriesheim bei Heidelberg («Wir schweigen») und Lion (16) aus Bielefeld («Fallschirm»).

Maite Kelly feiert ihr «Let's Dance»-Jubiläum bei RTL

KÖLN: Die Sängerin Maite Kelly (41) feiert an diesem Freitag (19. März) bei RTL das Jubiläum ihres Siegs bei «Let's Dance» vor zehn Jahren. Die Autorin und DSDS-Jurorin habe Auftritte bei den Magazinen «Guten Morgen Deutschland», «Punkt 12» und «Exclusiv». Am Abend werde sie dann live bei «Let's Dance» im Studio auftreten und auf ihren Tanzpartner von 2011, Christian Polanc, treffen. «Ich bin sehr glücklich, dass ich zehn Jahre nach dem Gewinn von «Let's Dance» an den «Ort des Geschehens» zurückkehre, um dort meinen neuen Song zu präsentieren», zitierte RTL am Donnerstag die Sängerin («Warum hast du nicht nein gesagt»). Am 18. Mai 2011 hatte Kelly die RTL-Tanzshow gewonnen.

Schlagersänger Guildo Horn ist durch Corona «fett geworden»

KÖLN: Die Corona-Pandemie hat sich bei Schlagersänger Guildo Horn («Guildo hat Euch lieb») auch auf der Waage bemerkbar gemacht. «Im Grunde meines Herzens bin ich schlichtweg Live-Musiker. Coronabedingt konnten meine Combo - die Orthopädischen Strümpfe - und ich aber seit einem Jahr so gut wie gar nicht auftreten», sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Das habe auch dazu geführt, dass er sich viel weniger bewegt habe. «Lange Rede, kurzer Sinn: Das führte zu einem gewissen körperlichen Verfall. Was ich sagen will: Ich bin durch Corona fett geworden», sagte Horn. Mittlerweile habe sich die Situation verändert. Seit dem Jahreswechsel arbeite er an seinem Gewicht und habe schon acht Kilogramm abgespeckt. Hinzu kam sein Engagement bei der ProSieben-Show «The Masked Singer», in der er einen athletischen Stier spielte. Die Rolle habe ihn «körperlich in neue Gefilde katapultiert», sagte Horn.

Möglicher Wedel-Prozess: Mutmaßliches Opfer nun Nebenklägerin

MÜNCHEN: Im Strafverfahren gegen den Regisseur Dieter Wedel (81) wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung ist sein mutmaßliches Opfer Jany Tempel nun offiziell als Nebenklägerin zugelassen worden. Das sagte Tempels Anwalt Alexander Stevens der Deutschen Presse-Agentur in München. Damit ist allerdings noch längst nicht entschieden, ob es tatsächlich zum Prozess gegen den erfolgreichen Regisseur («Der große Bellheim», «Der Schattenmann») kommt. Nachdem die Staatsanwaltschaft München I Anfang März nach dreijährigen Ermittlungen Anklage erhoben hat, muss nun das Gericht entscheiden, ob es diese auch zur Hauptverhandlung zulässt und Wedel sich dann vor Gericht verantworten muss. Laut Anklage soll Wedel «zu einem nicht mehr genau bestimmbaren Zeitpunkt zwischen Juni und Oktober 1996, vermutlich Ende Oktober 1996» die damals 27 Jahre alte Schauspielerin Tempel in einem Münchner Luxushotel vergewaltigt haben. Wedel weist die Vorwürfe zurück.

Belgische Frittenbuden wollen Unesco-Weltkulturerbe werden

BRÜSSEL: Die belgischen Frittenbuden wollen Weltkulturerbe werden. Einen entsprechenden Antrag hat der nationale Dachverband der Frittenbuden-Betreiber Navifrit zusammen mit anderen Vereinigungen bei der Landesregierung Flanderns eingereicht. Diese könnte den Vorschlag anschließend als Belgiens Kandidaten bei der Unesco einreichen, wie belgische Medien berichteten. Die Bier-Kultur des kleinen Königreichs trägt den Titel des Immateriellen Weltkulturerbes der Menschheit bereits.

«Diese Kultur ist bei uns allen eingebrannt. Dabei handelt es sich um etwas ganz normales, um eine feste Wertschätzung in unserem Leben», sagte der Navifrit-Vorsitzende Bernard Lefèvre dem flämischen Rundfunk VRT zufolge am Mittwoch über die Frittenbuden. «Vielleicht müssen wir uns gerade deswegen gemeinsam um die Pflege dieses Kulturguts kümmern.» Dies sei die beste Art und Weise, die Frittenbuden wertzuschätzen. Viele Leute hielten es für normal, dass es Frittenbuden im Straßenbild gebe und immer geben werde. «Doch wir beobachten weltweit, dass die kleinen Handwerker immer mehr verschwinden.»

Die belgischen Regionen haben die Frittenbuden-Kultur bereits als Kulturerbe anerkannt. Belgien darf alle zwei Jahre einen neuen Kandidaten für die Liste des Immateriellen Kulturgutes der Unesco einreichen; die Länder und Regionen wechseln sich ab. Im kommenden Jahr ist Flandern an der Reihe. Mitte Mai will Landeskulturminister Jan Jambon seine Entscheidung auf Grundlage eines Gutachtens bekanntgeben.

US-Promis prangern nach Massagesalon-Angriffen Rassismus an

ATLANTA: Als Reaktion auf die Serie tödlicher Attacken in drei Massage-Salons um die US-Stadt Atlanta haben amerikanische Prominente zunehmenden Rassismus gegen asiatischstämmige Menschen angeprangert. «Ich bin es ehrlich so leid, dass Menschen nicht wissen, was passiert, und dass Menschen nicht verstehen, wo diese Taten von Hass und Gewalt gegenüber asiatischstämmigen Menschen herkommen», sagte die koreanisch-amerikanische Schauspielerin Ashley Park (29, «Emily in Paris») in einem Video auf Instagram. Sie kritisierte - ebenso wie Schauspielerin Shannon Lee, Tochter der Kung-Fu-Legende Bruce Lee - die Bezeichnung «Kung Flu» für das Coronavirus, an der der ehemalige Präsident Donald Trump festgehalten hatte. Er und seine Anhänger hatten auch immer wieder vom «China-Virus» gesprochen. Auch andere Prominente prangerten in den sozialen Medien einen zunehmenden Rassismus an und teilten den Hashtag #StopAsianHate. Am Dienstag waren im Bundesstaat Georgia acht Menschen erschossen worden. Medienberichten zufolge handelte es sich bei sechs der Toten um asiatischstämmige Frauen. Der Polizei zufolge nannte der Verdächtige bei seiner ersten Vernehmung keine rassistischen Beweggründe, sondern eine Sexsucht als Motiv.

Beileidsbekundungen nach Tod von Tansanias Präsidenten Magufuli

DARESSALAM: Nach dem Tod des populistischen und zunehmend autokratisch regierenden Präsidenten von Tansania, John Magufuli, haben Staats- und Regierungschefs Afrikas ihr Beileid ausgedrückt. «Afrika und die Welt hat tatsächlich einen erhabenen Anführer verloren, dessen Vision, Passion und enorme Führung die Nation von Tansania nach vorne getrieben hat», teilte erklärte Präsident Uhuru Kenyatta am Donnerstag. Ugandas Staatschef Yoweri Museveni nannte Magufuli einen «pragmatischen Anführer, der an die wirtschaftliche Ermächtigung der Menschen Ostafrikas glaubte und dafür arbeitete».

Magufuli starb nach Angaben seiner Vizepräsidentin Samia Suluhu Hassan im Alter von 61 Jahren am Mittwoch an Herzversagen. Allerdings hatte zuvor eine längere Abwesenheit in der Öffentlichkeit für Spekulationen über eine mögliche Covid-19-Erkrankung gesorgt. Magufuli hatte lange die Existenz von Covid-19 in dem Land dementiert und die Gefahr durch das Coronavirus heruntergespielt. Tansania hat seit Mai 2020 keine offiziellen Corona-Zahlen mehr bekanntgegeben.

Der seit 2015 amtierende Präsident - wegen seines kompromisslosen Führungsstil auch «Bulldozer» genannt - polarisierte in dem ostafrikanischen Land mit seinen rund 58 Millionen Einwohnern. Von Befürwortern wurde er unter anderem wegen seines Führungsstils, großer Infrastrukturprojekte und Versprechen der Korruptionsbekämpfung unterstützt. Kritiker und Menschenrechtler aber verurteilten seine zunehmenden Beschränkungen von Presse- und Meinungsfreiheit sowie seinen Umgang mit der Corona-Pandemie.

Drei Frauen gewinnen Hamburger Stipendium für Nichtstun

HAMBURG: Hilistina Banze, Mia Hofner und Kimberley Vehoff sind die Gewinnerinnen der drei mit jeweils 1600 Euro dotierten Stipendien für Nichtstun der Hochschule für bildende Künste Hamburg (HFBK). «Ich bin total happy, umgangssprachlich würde man sagen «geflasht»», sagte Initiator Friedrich von Borries am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur über das weltweite Echo. Menschen aus aller Welt - darunter Wissenschaftler, Künstler, aber auch Kinder und Rentner - hätten an dem Projekt teilgenommen. Die Jury habe die Gewinnerinnen aus insgesamt 2864 Bewerbern aus 70 Ländern ausgewählt. «Ich werde mein Kopftuch eine Woche nicht tragen», so das Vorhaben von Hilistina Banze. Die Sozialpädagogin und Integrationsberaterin aus Hamburg möchte ihr auf drei Millimeter kurzrasiertes Haar zeigen und so gleich mehreren Rollenklischees entgegentreten. Mia Hofner, Studentin aus Köln, will für zwei Wochen keine verwertbaren, personenbezogenen Daten über sich generieren. Und Kimberley Vehoff, Fachkraft für Lebensmitteltechnik aus Bad Fallingbostel, will ihren Beruf nicht mehr ausüben, weil ihre sozialen Beziehungen unter wechselnden Früh-, Spät- und Nachtschichten leiden.

Klezmer-Musiker Feidman nutzt Corona-Pandemie für neue Projekte

TEL AVIV: Der Klezmer-Musiker Giora Feidman hat der Corona-Pandemie auch etwas Gutes abgewinnen können. «Ich habe Zeit. Ich nehme Musik auf», sagte der Klarinettist der Deutschen Presse-Agentur. «Für mich persönlich war das Virus eine willkommene Gelegenheit.» Er könne sich über das Virus nicht beklagen, gleichwohl sei diese Zeit aber natürlich schrecklich. Freunde und Kollegen seien gestorben. «Das tut weh», sagte Feidman. Der Musiker, der einen großen Teil seines Lebens in Israel verbracht hat, wird am 25. März 85 Jahre alt. Aus diesem Anlass erscheinen die CD «85» und das Buch «Klang der Hoffnung».