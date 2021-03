Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Donnerstag

Written by: Redaktion (dpa) | 12/03/2021 | Aktualisiert um: 03:05 | Überblick

Model Emily Ratajkowski ist Mutter geworden

LOS ANGELES: US-Model und Schauspielerin Emily Ratajkowski (29) ist Mutter geworden. Ratajkowski, seit 2018 mit dem Produzenten und Schauspieler Sebastian Bear-McClard verheiratet, gab die Ankunft von Sylvester Apollo Bear am Donnerstag auf Instagram bekannt. «Sly kam am 8. März an dem surrealsten, schönsten und mit Liebe gefüllten Morgen meines Lebens an», schrieb die Schauspielerin («Gone Girl - Das perfekte Opfer») zu einem Foto von sich mit dem Baby im Arm.

Im vorigen Oktober hatte Ratajkowski die Schwangerschaft verkündet. Auf Instagram postete sie damals ein Video, auf dem sie mit Babybauch für das Cover der «Vogue» posierte. Es sei ein «neues Gefühl des Friedens», schrieb sie in einem von ihr verfassten Artikel für das Magazin. Sie äußerte sich nur indirekt zum Geschlecht des Kindes. «Wir werden es nicht wissen, bis unser Kind 18 ist und es uns dann mitteilt», erklärte die Schauspielerin in dem Beitrag.

Noch eine Ehrung für «Sir Paul»: Coveralbum zu «McCartney III»

BERLIN: Als «Sir Paul» hat er einen weiteren Ritterschlag gar nicht mehr nötig - dennoch darf sich Paul McCartney (78) von dieser Würdigung durch jüngere Kolleginnen und Kollegen geehrt fühlen. Sein im Dezember erschienenes, von der Popkritik hoch gelobtes Nummer-eins-Album «McCartney III» wird von einer Reihe namhafter Musiker neu interpretiert. Die Coverversionen und Remixe kommen am 16. April unter dem Titel «McCartney III Imagined» digital heraus (CD/Vinyl im Sommer). Das teilte das Label Capitol/Universal am Donnerstagabend mit.

Zu den Künstlern, die die aktuellsten Songs der Beatles-Ikone aufgenommen oder bearbeitet haben, zählen Beck, Damon Albarn (Blur, Gorillaz), Josh Homme (Queens Of The Stone Age), Ed O'Brien (Radiohead) sowie die angesagten US-Singer-Songwriterinnen Phoebe Bridgers und St. Vincent. Das Tribute-Werk sei von McCartney persönlich kuratiert worden, hieß es. Die Gästeliste umfasse Freunde, Fans und neue Bekanntschaften, «die jeweils ihren Lieblingsmoment von «McCartney III» in ihrem eigenen, unverwechselbaren Stil covern und/oder neu interpretieren».

Das fast komplett solo im britischen Lockdown eingespielte McCartney-Album war von Kritikern als eines seiner besten seit dem Ende der Beatles vor 50 Jahren bewertet worden. «III» wurde am 18. Dezember 2020 als letzter Teil einer Trilogie zu Hause produzierter und selbstbenannter Alben veröffentlicht: Der erste Teil war das 1970 erschienene Solodebüt, 1980 kam die Fortsetzung mit «McCartney II». Unter anderem in Deutschland und Großbritannien eroberte «McCartney III» die Spitze der Albumcharts zu Weihnachten, in den USA Platz 2.

Schwedens Kronprinzessin Victoria positiv auf Coronavirus getestet

STOCKHOLM: Die schwedische Kronprinzessin Victoria (43) und ihr Ehemann Prinz Daniel (47) sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte das schwedische Königshaus am Donnerstag mit. Die Thronfolgerin und ihr Gatte hätten sich bereits am Mittwoch wegen Anzeichen einer Erkältung bei Victoria in Quarantäne begeben, daraufhin seien dann die Infektionen festgestellt worden.

Beide zeigten leichtere Symptome, ihnen gehe es den Umständen entsprechend gut, hieß es vom Hof in Stockholm. Auch ihre beiden Kinder, Prinzessin Estelle (9) und Prinz Oscar (5), sitzen nun in Quarantäne.

Für Victoria kommt das Ganze zur Unzeit: Am Freitag ist ihr Namenstag, der in Schweden traditionell größer gefeiert wird. Eine ohnehin wegen der Corona-Krise in begrenzter Form geplante Veranstaltung an dem Tag wird nun gänzlich abgesagt.

Für den schwedischen Hof sind es nicht die ersten Corona-Fälle: Bereits im November waren Victorias jüngerer Bruder Carl Philip (41) und seine Frau Sofia (36) positiv auf das Virus getestet worden.

Robert Geiss in Flugzeug verhaftet - Behörden-Posse in Spanien

MADRID/BERLIN: Der deutsche Reality-TV-Promi Robert Geiss (57) ist in Spanien auf der Rückreise aus dem Urlaub im Flugzeug festgenommen und mehrere Stunden eingesperrt worden. Grund sei eine Computerpanne bei der spanischen Justiz gewesen, teilte die Familie in einem Statement vom Donnerstag mit, das ihrem Haussender RTLzwei übermittelt wurde. Die Posse habe sich am vorigen Sonntag ereignet.

Nach Darstellung der Familie Geiss («Die Geissens») stiegen drei spanische Beamte in Madrid in den Jet zu und vollstreckten einen Haftbefehl aus dem Jahr 1999. Die Justiz habe ihn erlassen, weil Robert Geiss als Zeuge in einem Gerichtsverfahren vorgeladen gewesen sei, damals aber nicht erschienen sei. Der Vorwurf sei schon lange verjährt, aber niemals aus dem Computer gelöscht worden.

Beim Umstieg von der Heimreise aus der Dominikanischen Republik nach Nizza sei dann der Behördenvorgang in Gang gesetzt worden. Seit Montag dieser Woche sei das Verfahren nun offiziell eingestellt. Robert Geiss sei jedoch mehrere Stunden eingesperrt gewesen. Die Familie richtete Vorwürfe an die spanische Justiz. Von den spanischen Behörden war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.

Frosch Kermit bei «The Masked Singer» in den USA enttarnt

NEW YORK: Kermit der Frosch ist bei der US-Version der TV-Show «The Masked Singer» als Sänger aufgetreten. Die Froschfigur versteckte sich mit Hilfe ihres Puppenspielers in einem Schneckenkostüm und trug das Lied «You Make My Dreams (Come True)» vor, wurde aber bereits zum Auftakt der fünften Staffel am Mittwochabend (Ortszeit) enttarnt. Bei der Show, die auch in Deutschland mit großem Erfolg läuft, singen bekannte Menschen unter aufwendigen Kostümen und versuchen, ihre wahre Identität zu verschleiern. Wer die wenigsten Stimmen bekommt, muss sein Geheimnis lüften.

«Nach Jahren, in denen ich ein ganz normaler sprechender Frosch war, dachte ich, dass es Spaß machen würde, mal jemand anders zu sein», teilte Kermit laut Branchenmagazin «Variety» mit. «Die Möglichkeit, eine Schnecke zu werden - mit eigenem Haus immer dabei - war einfach zu gut, um sie nicht zu nutzen. Ich war nicht lange bei der Show dabei, aber ich habe jede Minute genossen.» Kermit war in den 70er Jahren als beliebter Bewohner der «Sesamstraße» und als Hauptdarsteller der erfundenen «Muppet Show» berühmt geworden.

Hindu-Fest in Nepal mit Cannabis in Tempeln und zu Hause

KATHMANDU: Eigentlich ist Cannabis in Nepal verboten - und der Konsum kann mit bis zu einem Monat Gefängnis bestraft werden. Aber am Donnerstag rauchten in dem Himalaya-Land trotzdem Zehntausende Cannabis in Tempeln oder zu Hause - als Zeichen der Verehrung des Hindu-Gotts Shiva beim jährlichen Maha-Shivaratri-Fest.

Es ist ein jahrhundertealtes Fest aus einer Zeit, in der Nepal noch ein Marihuana-Hotspot war. Dem Gott wird nachgesagt, dass er Cannabis geliebt und ein sorgenfreies Leben geführt habe. Doch in den 70ern, als Hippies auch deshalb nach Nepal kamen, verbot das Land die Produktion, den Verkauf und den Gebrauch - auf Druck des damaligen US-Präsidenten Richard Nixon, der Drogen den Kampf angesagt hatte.

Beim Maha-Shivaratri-Fest schaut die Polizei jedoch weg. Einige Menschen trinken dann auch Getränke aus Marihuana oder essen entsprechende Süßigkeiten. Einige fasten auch.

Nach Angaben der Polizei kamen in einem der weltgrößten Tempel für Shiva in Nepals Hauptstadt Kathmandu am Mittwoch und Donnerstag insgesamt etwa eine halbe Million Menschen vorbei.

Hannelore Hoger fehlt Bella Block nicht (Foto-Archiv vom 08.03.)

BERLIN: Schauspielerin Hannelore Hoger hat drei Jahre nach dem Serien-Aus keine Sehnsucht nach ihrer Rolle als Hamburger Hauptkommissarin Bella Block. «Ich vermisse sie gar nicht», sagte die 78-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. «Ich bin froh, dass ich das nicht mehr mache, das war ja die Absicht.» Sie werde oft gefragt, ob es nochmal einen Film gibt. Aber solche Rollen seien irgendwann auch auserzählt, und es sei ihr zu langweilig geworden. «Ich durfte keinen Freund mehr haben, nicht mehr rauchen und nicht mehr Mal einen kippen.»

Regisseur Erwa: Regeln für mehr Diversität sind notwendig (Foto-Archiv)

BERLIN: Der Regisseur Jakob M. Erwa (39) findet Quoten oder Selbstverpflichtungen für mehr Diversität in Film und TV sinnvoll. «Da wir als Gesellschaft noch nicht so weit sind, dass es der Markt - wie man so schön sagt - von selbst regelt, halte ich es schon für notwendig, Regeln zu machen», sagte der Österreicher («Die Mitte der Welt», «Katakomben») dem Portal «Queer.de». «Wenn wir irgendwann mal in einer idealen Welt leben, in der solche Dinge selbstverständlich sind, dann können wir vielleicht drüber diskutieren, ob so etwas unnötig ist. Aber im Moment sind wir noch nicht so weit, deswegen glaube ich, dass es solche Maßnahmen braucht.»

Glückwünsche zur 40 - Matthias Schweighöfer feiert Geburtstag (Foto-Archiv vom 10.03.)

BERLIN: Zu seinem 40. Geburtstag hat Schauspieler Matthias Schweighöfer viele Glückwünsche von prominenten Kollegen bekommen. Auf Instagram teilte Schweighöfer am Donnerstag ein Schwarz-Weiß-Foto von sich, auf dem er ein breites Grinsen zu unterdrücken scheint. «Endlich biste erwachsen!», schrieb etwa Florian David Fitz (46) darunter, der mit Schweighöfer Komödien wie «100 Dinge» drehte. «Ich wünsche dir einen Bart!», ergänzte Fitz noch. Zu den prominenten Gratulanten gehörten auch die Schauspielerin Alexandra Maria Lara (42) und Model Barbara Meier (34).

(Foto - Archiv)

LOS ANGELES: Für Pop-Superstar und Oscar-Preisträgerin Lady Gaga (34, «A Star is Born») macht die Widerstandsfähigkeit der Japaner nach der Tsunami-Katastrophe vor zehn Jahren Hoffnung auch im Kampf gegen die Corona-Pandemie. «Ich habe großen Respekt vor den Menschen in Japan für ihre Stärke, Freundlichkeit und Liebe zueinander», sagte die US-Sängerin in einer Video-Botschaft anlässlich des Jahrestages der Dreifachkatastrophe aus Erdbeben, Tsunami und Atomunfall in Fukushima. Dies gebe den Menschen in aller Welt, die mit der Corona-Pandemie zu kämpfen haben, «Hoffnung».

(Foto-Archiv)

BERLIN: Die ZDF-Moderatorin Petra Gerster hat nach eigenen Angaben viele wütende Nachrichten bekommen, seit sie begonnen hat, in der Nachrichtensendung «heute» zu gendern. «Die Mehrheit der Zuschauer lehnt das ab», sagte Gerster am Mittwochabend in der Talkshow «Maischberger». «Ich bekomme viel Zuschauerpost und muss jede Woche sehr viele Briefe beantworten.» Ein Zuschauer habe ihr sogar ihre Bücher zurückgeschickt, weil er diese «nicht mehr im Regal stehen haben wollte». Seit Oktober spricht die 66-Jährige in ihren Moderationen eine Pause für ein sogenanntes Gendersternchen mit, sie spricht also etwa von «Zuschauer*innen» statt von «Zuschauern».

Dieter Bohlen hört bei «Deutschland sucht den Superstar» auf (Foto-Archiv)

KÖLN: Dieter Bohlen räumt nach fast 20 Jahren seinen Platz als Jury-Vorsitzender in der RTL-Castingshow «Deutschland sucht den Superstar». Die Sendung werde in der kommenden Staffel im Jahr 2022 erstmals mit einer komplett neu besetzten Jury präsentiert, teilte RTL am Donnerstag mit. Der 67-jährige Bohlen übergebe «das Kommando» dann an Nachfolger, die noch bekanntgegeben würden. Das Finale der aktuellen Staffel am 3. April 2021 sei somit die letzte Show des Pop-Titans auf dem Sessel des Chefjurors. «Deutschland sucht den Superstar» läuft bereits seit 2002 - Musikproduzent Bohlen war von Anfang an dabei und ist das Gesicht der Show. Mit seinen Sprüchen hat er sie über Jahrzehnte geprägt.

LOS ANGELES: Für Pop-Superstar und Oscar-Preisträgerin Lady Gaga (34, «A Star is Born») macht die Widerstandsfähigkeit der Japaner nach der Tsunami-Katastrophe vor zehn Jahren Hoffnung auch im Kampf gegen die Corona-Pandemie. «Ich habe großen Respekt vor den Menschen in Japan für ihre Stärke, Freundlichkeit und Liebe zueinander», sagte die US-Sängerin in einer Video-Botschaft anlässlich des Jahrestages der Dreifachkatastrophe aus Erdbeben, Tsunami und Atomunfall in Fukushima. Dies gebe den Menschen in aller Welt, die mit der Corona-Pandemie zu kämpfen haben, «Hoffnung».

Am 11. März 2011 hatte ein gewaltiger Tsunami in Folge eines schweren Erdbebens den Nordosten Japans verwüstet und rund 20.000 Menschen in den Tod gerissen. Im Atomkraftwerk Fukushima Daiichi kam es zum Super-Gau.

Sie könne sich vorstellen, dass es noch immer viele Menschen gebe, die emotional und mental leiden, sagte Lady Gaga weiter. «Daher lasst uns alle weiterhin einander unterstützen, freundlich zueinander sein und einander lieben», so die Sängerin und Schauspielerin. Sie freue sich darauf, bald wieder nach Japan zu kommen. Ihre Botschaft beendete Lady Gaga auf Japanisch mit den Worten: «Ich liebe Euch».

Opernfestival in Verona trotz Corona - Muti dirigiert «Aida»

VERONA: Die Opernfestspiele von Verona sollen in diesem Jahr trotz der Corona-Pandemie mit einem hochkarätig besetzten Programm stattfinden. «Es wird eine außergewöhnliche Saison in einer außergewöhnlichen Zeit», sagte Veronas Bürgermeister Federico Sboarina am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in dem antiken Amphitheater der norditalienischen Stadt. 2020 hatten die Veranstalter das mehrwöchige Festival wegen der Pandemie abgesagt.

Eine Sicherheit für die diesjährige Saison vom 19. Juni bis 4. September sehen die Organisatoren in der Impfkampagne der neuen Regierung unter Ex-EZB-Präsident Mario Draghi, wie es hieß. Bislang verkaufte die Fondazione Arena di Verona für die 98. Ausgabe der Opernfestspiele 50.000 Tickets. Bei den Konzerten sollen rund 3000 Zuschauer je Vorstellung in der Arena dabei sein, wobei die Veranstalter hoffen, dass es bis Juni mehr sein können.

Star-Dirigent Riccardo Muti soll das Festival am 19. Juni mit Giuseppe Verdis Oper «Aida» eröffnen. Die Uraufführung des berühmten Werkes in Kairo 1871 feiert in diesem Jahr ihren 150. Jahrestag. Der 79-jährige Muti kehrt zudem nach 41 Jahren wieder an die Spielstätte nach Verona zurück. Mit Anna Netrebko können sich Opernfans in «Turandot» von Giacomo Puccini ebenfalls auf eine Starbesetzung freuen. Auf dem Programm steht auch der deutsche Opern-Tenor Jonas Kaufmann. Im August soll er an der Seite der österreichischen Sopranistin Martina Serafin auftreten.

Das Opernfestival in Verona ist weltberühmt. Es umfasst neben Opern auch Klassische Musik und Ballett. Alljährlich zieht es viele Touristen an. In dem antiken Amphitheater aus der Römerzeit treten über Wochen berühmte Opern-Künstler auf. Die Spielstätte war in der Antike noch Schauplatz von Gladiatorenkämpfen und fasste über 30.000 Zuschauer.

Kate Winslet würde gern in altem Gefängnis mit Banksy-Werk auftreten (Foto-Archiv)

READING: Die Schauspielerin Kate Winslet würde gern in dem alten Gefängnis im englischen Reading auftreten, das der Streetart-Künstler Banksy kürzlich mit einem neuen Werk verziert hat. Die 45-Jährige setzt sich mit einer Theatergruppe dafür ein, das kontroverse Gebäude in ihrer Heimatstadt westlich von London zu einem Kulturzentrum umgewandelt wird - und bot im BBC-Interview an, in diesem Fall bei der Eröffnung aufzutreten. «Ich bin begeistert, dass Reading einen Banksy hat», sagte Winslet. «Ein legendärer Ort, der von Generation zu Generation weitergegeben wird, könnte genauso wertvoll sein wie die zentralen Theater in London.»

Kekse ebneten Pilotin den Weg aus dem Township ins Cockpit

PRETORIA: Keks-Experiment geglückt: Trotz coronabedingter mehrmonatiger Unterbrechungen ihrer Ausbildung hat die Südafrikanerin Tshepang Ralehoko (24) erfolgreich ihren Traum verwirklicht. Seit Mittwoch ist sie Pilotin, erklärte sie der Deutschen Presse-Agentur. Finanziert hat die mittellose Frau aus Pretorias Township Atteridgeville die teure Ausbildung mit einer Aktion, die ihr auch international Aufmerksamkeit beschert hatte: Sie backte eimerweise Kekse, die sie an Firmen und Privatpersonen übers Internet verkaufte.

«Ich bin jetzt erst mal Privatpilotin, und nun beginnt die Arbeit so richtig: ein Sponsor tauchte plötzlich auf und zahlte für meine kommerzielle Pilotenlizenz», berichtete sie. Einzige Bedingung: Sie soll sich ab sofort nur noch ihrer Ausbildung widmen. Bei der jahrelangen Ausbildung zur Verkehrspilotin liegen die Kosten zwischen 70.000 und 100.000 Euro - die Privatpilotenlizenz ist dabei die erste Stufe.

Nach Schätzungen der International Society of Women Airline Pilots gab es vor den coronabedingten Lockdowns in vielen Ländern rund fünf Prozent Flugzeugführerinnen. Wegen der Corona-Krise könnte sich das ändern: Aktuell sind Tausende Piloten-Jobs bedroht.

«Driver's License»-Sängerin Olivia Rodrigo: vier Anläufe für Führerschein

BERLIN: Mit ihrer ersten Single «Driver's License» erreichte Sängerin Olivia Rodrigo gleich in mehreren Ländern die Chartspitze - für ihren eigenen Führerschein hat die 18-Jährige nach eigenen Angaben jedoch vier Versuche gebraucht. «Eigentlich lag es aber nicht an mir», erzählte sie in der Radiosendung «PopCrush Nights». Ihre erste Prüfung sei wegen der Corona-Pandemie ausgefallen, den zweiten Termin habe sie wegen Dreharbeiten absagen müssen. Beim dritten Mal habe die Hupe am Auto ihrer Mutter nicht funktioniert, sodass sie gar nicht erst losfahren durfte. «Und ich bin extra von Utah nach Los Angeles geflogen, weil ich die Prüfung in Kalifornien ablegen musste», berichtete die 18-Jährige. Beim vierten Anlauf habe sie die Fahrprüfung dann aber bestanden.

Olivia Rodrigo erlangte als Darstellerin in der Disney-Serie «High School Musical: The Musical: The Series» Bekanntheit. Ihr im Januar veröffentliches Songdebüt «Driver's License» wurde zum viralen Hit auf der Social-Media-Plattform TikTok und steht mittlerweile seit acht Wochen auf Platz 1 der US-amerikanischen Charts.

Mutter schwer verletzt - Krankenschwester stillt hungriges Baby

TEL AVIV: Ungewöhnliche Hilfe von Mutter zu Mutter: Eine Palästinenserin ist bei einem Unfall schwer verletzt in ein Krankenhaus in Jerusalem gebracht worden. Ihr vier Monate altes Baby schrie vor Hunger und wollte kein Fläschchen nehmen, wie die Hadassah-Klinik am Donnerstag mitteilte. Daraufhin habe eine jüdische Krankenschwester das Kind kurzerhand an die Brust gelegt und gestillt. «Ich habe sofort gesehen, wie hungrig die Kleine war», erzählte die Krankenschwester Jael Cohen, die selbst ein einjähriges Kleinkind hat.

Sie habe die Tante des Babys aber zuvor um Erlaubnis gebeten. Die Schwester der Verletzten sagte den Angaben zufolge: «Wir waren sehr erleichtert, als das Baby nach mehreren Stunden Hunger und Weinen endlich getrunken hatte.» Sie seien der Krankenschwester sehr dankbar. «Nicht jede Frau hätte das getan, es ist nicht leicht, ein Kind zu stillen, das nicht das eigene ist.» Nun hoffe man auf die rasche Genesung der Mutter, die bei dem Unfall nahe Hebron im Westjordanland am Samstag mehrere Knochenbrüche erlitten habe.

Drew Barrymore möchte erst mal keine Filme drehen (Foto-Archiv)

BERLIN: US-Schauspielerin Drew Barrymore («Drei Engel für Charlie») hat nicht vor, bald wieder vor der Kamera zu stehen. «Im Moment möchte ich nicht an einem Filmset sein», sagte die 46-Jährige am Mittwoch (Ortszeit) in der SiriusXM-Sendung «Radio Andy». «Das könnte sich aber ändern, wenn meine Kinder älter sind.» Mit ihrem Exmann Will Kopelman hat Barrymore zwei Töchter, Olive (8) und Frankie (6). Als Mutter sei es ihr wichtig, ihre Töchter selbst großzuziehen. «Ich möchte nicht am Set sein und das Kindermädchen fragen müssen, wie es den Kindern geht», erklärte Barrymore. Eine Ausnahme machte sie 2017 für die Netflix-Serie «Santa Clarita Diet», in der sie drei Staffeln lang die Hauptrolle Sheila Hammond spielte.

ZDF-Moderatorin Petra Gerster: «viel Zuschauerpost» zum Gendersternchen

BERLIN: Die ZDF-Moderatorin Petra Gerster hat nach eigenen Angaben viele wütende Nachrichten bekommen, seit sie begonnen hat, in der Nachrichtensendung «heute» zu gendern. «Die Mehrheit der Zuschauer lehnt das ab», sagte Gerster am Mittwochabend in der Talkshow «Maischberger». «Ich bekomme viel Zuschauerpost und muss jede Woche sehr viele Briefe beantworten.»

Ein Zuschauer habe ihr sogar ihre Bücher zurückgeschickt, weil er diese «nicht mehr im Regal stehen haben wollte». Seit Oktober spricht die 66-Jährige in ihren Moderationen eine Pause für ein sogenanntes Gendersternchen mit, sie spricht also etwa von «Zuschauer*innen» statt von «Zuschauern».

Wie Gerster erzählte, habe sie zu Beginn vor allem ZDF-Kollege Claus Kleber motiviert, geschlechtersensible Sprache in ihren Moderationen zu verwenden. Als der 65-Jährige als erster ZDF-Moderator mit dem Gendern begann, habe er ihr damit die Zweifel genommen, ob das überhaupt funktionieren könne. «Es ist wirklich eine Gewöhnungsfrage», sagte Gerster.

Die Verwendung des als Gendersternchen bekannten Asterisken soll das generische Maskulinum ersetzen, also die allgemeine männliche Form. Das Sternchen dient dazu, in Personenbezeichnungen männliche, weibliche und auch weitere Geschlechter und Geschlechtsidentitäten einzubeziehen.

Sara Netanjahu mit Blinddarmentzündung im Krankenhaus

TEL AVIV: Sara Netanjahu, Ehefrau des israelischen Ministerpräsidenten, ist mit einer Blinddarmentzündung ins Krankenhaus eingeliefert worden.

Ein Sprecher der Familie Netanjahu bestätigte am Donnerstag entsprechende Medienberichte. Die 62-Jährige muss demnach für mehrere Tage im Hadassah-Krankenhaus in Jerusalem bleiben. Ihr Mann Benjamin Netanjahu war den Berichten zufolge bei den Untersuchungen an ihrer Seite. Es war zunächst unklar, ob die Erkrankung seiner Frau zu einer Absage der am Donnerstag erwarteten Reise Netanjahus in die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) führen könnte. Dort wollte er nach Medienberichten weniger als zwei Wochen vor der Wahl in Israel Kronprinz Mohammed bin Sajid al-Nahjan treffen.

Priyanka Chopra Jonas und Nick Jonas moderieren Oscar-Nominierungen (Foto-Archiv)

BERLIN: Bollywood-Schauspielerin Priyanka Chopra Jonas (38) und ihr Ehemann, Sänger Nick Jonas (28), werden gemeinsam die diesjährigen Oscar-Nominierungen bekanntgeben. Das teilte die Academy of Motion Picture Arts and Sciences am Donnerstag (Ortszeit) mit. Die zweistündige Präsentation werde am 15. März live auf der Oscar-Website sowie auf Facebook, YouTube und Twitter übertragen. US-Sänger Nick Jonas wurde als Mitglied der Geschwister-Band Jonas Brothers bekannt. Seit 2018 ist er mit der indischen Schauspielerin und Produzentin verheiratet. Die 93. Oscar-Verleihung findet am 25. April 2021 statt.

«Black Panther»-Star Michael B. Jordan führt bei «Creed III» Regie

LOS ANGELES: «Black Panther»-Star Michael B. Jordan (34) will mit der Fortsetzung des Boxdramas «Creed II - Rocky's Legacy» sein Regiedebüt geben. Wie das Studio MGM am Mittwoch mitteilte, wird Jordan in «Creed III» - wie bereits in den ersten beiden Filmen - auch wieder die Hauptrolle spielen. «Regie führen war schon immer mein Bestreben, aber der Zeitpunkt musste stimmen», zitierte das Branchenblatt «Variety» den Schauspieler aus der Studio-Mitteilung. Er fühle sich nun reif für diese Aufgabe und habe von Regie-Größen wie Ryan Coogler und Denzel Washington viel gelernt.

In «Creed - Rocky's Legacy» (2015) spielte Sylvester Stallone die Rolle des gealterten Rocky Balboa, der nun als Box-Trainer des jungen Adonis Creed (Jordan), Sohn des berühmten Boxers Apollo Creed, im Ring steht. Regie führte Ryan Coogler. Die Fortsetzung wurde 2018 von Steven Caple Jr. inszeniert. «Creed III» soll im November 2022 in die Kinos kommen.

Neben Blockbusterfilmen wie «Black Panther» und «Creed» drehte Jordan auch Indie-Filme wie «Fruitvale Station» und das Justizdrama «Just Mercy». 2020 wurde er von der Zeitschrift «People» zum «Sexiest Man Alive» gekürt.

US-Schuhdesigner versteigert seltene, teure Briefmarken und Münzen

NEW YORK: Der US-Schuhdesigner Stuart Weitzman (79) versteigert einige der seltensten und teuersten Briefmarken und Münzen aus seiner Sammlung. Weitzman trenne sich unter anderem von der Briefmarke «British Guiana», die er 2014 für den Rekordpreis von 9,5 Millionen Dollar ersteigert hatte, teilte das Auktionshaus Sotheby's am Mittwoch (Ortszeit) in New York mit. Die Marke mit dem Ausgabedatum 1856 soll angeblich Ende des 19. Jahrhunderts von einem zwölfjährigen Schüler entdeckt worden sein. Danach war sie durch zahlreiche prominente Hände gegangen - und könnte bei der für den 8. Juni geplanten Versteigerung nun laut Schätzung des Auktionshauses bis zu 15 Millionen Dollar einbringen.

Außerdem biete Weitzman noch den sogenannten «24-Cent Inverted Jenny Plate Block» aus dem Jahr 1918 zum Verkauf an. Es handelt sich um vier Marken von ursprünglich 100, auf denen ein Flugzeug fälschlicherweise auf den Kopf gedreht abgedruckt wurde. Sie waren vor 16 Jahren zuletzt für knapp drei Millionen Dollar versteigert worden. Weitzman kaufte sie danach privat, bei der anstehenden Auktion könnten sie nun bis zu sieben Millionen Dollar einbringen.

Auch der «1933 Double Eagle Coin» aus der Sammlung von Weitzman steht zum Verkauf. Die 20-Dollar-Goldmünze, von der es nur noch sehr wenige gibt und nur diese eine in Privatbesitz, hatte der Designer 2002 für 7,59 Millionen Dollar ersteigert - damals Auktionsrekord für eine Münze. Nun könnte sie bis zu 15 Millionen Dollar einbringen.

«Ich hatte mein Leben lang den Traum, die größten Raritäten in den beiden großen Sammlerwelten der Briefmarken und Münzen zu sammeln und diese über Jahrzehnte versteckten außergewöhnlichen Schätze dann der Öffentlichkeit zur Betrachtung zur Verfügung zu stellen», wurde Weitzman, der schon die Füße von Stars wie Taylor Swift und Beyoncé eingekleidet hat, zitiert. «Das wollte ich machen und das habe ich gemacht. Das war mein Traum. Heute ist es mein Traum, etwas für den guten Zweck zu hinterlassen, und dafür werde ich die Einnahmen aus diesen Verkäufen verwenden.»