Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Donnerstag

Otti Fischer: «Meine Frau wird jeden Tag schöner»

VELDEN AM WÖRTHERSEE: Schauspieler Ottfried Fischer («Der Bulle von Tölz», 66) genießt die Flitterwochen mit seiner Frau Simone Brandlmeier (49) am Wörthersee in Österreich. «Ich kenne die Gegend gut, habe hier viele Bekannte durch meine Drehs früher bei «Ein Schloß am Wörthersee»», sagte er der «Bild»-Zeitung (Donnerstag). «Es ist für mich ein bisschen wie nach Hause kommen.» Die Natur sei so schön anzusehen. Und: «Die Berge geben mir innere Ruhe.»

Auch mit seiner Frau laufe es gut: «In meinem hohen Alter sind ja ständig Flitterwochen. Meine Frau wird jeden Tag schöner, und so geht es mir auch», sagte er weiter. «Sie kann mich gut aushalten, mich ertragen. Ich bin ein gewitzter Mann, aber ein witziger Mann ist ja nicht immer für alle witzig.» Nach 13 Jahren Partnerschaft hatte der Kabarettist seine Lebensgefährtin im Juni in Passau geheiratet.

Neubauer vor Sondergipfel: EU muss jetzt klimapolitisch vorangehen

BERLIN/BRÜSSEL: Vor dem EU-Sondergipfel zum Aufbauprogramm in der Corona-Krise fordern Klimaaktivistin Luisa Neubauer und die Bewegung Fridays for Future die Staatengemeinschaft auf, viel mehr für den Klimaschutz zu tun. «Die EU ist jetzt gefragt, klimapolitisch voran zu gehen, das wird uns niemand abnehmen», sagte Neubauer der Deutschen Presse-Agentur. Inmitten der Corona-Pandemie und Klimakrise ein Wirtschaftssystem «wiederbeleben» zu wollen, dass Krisen erschaffe, könne nicht funktionieren. ««Das Beste» zu geben reicht nicht mehr», sagte Neubauer. «Es braucht tiefen, systemischen Wandel, wenn wir noch eine Chance haben wollen die Klimakrise aufzuhalten.»

Von Freitag an beraten die Staaten der Europäischen Union zum mehrjährigen Finanzrahmen, also dem EU-Haushalt, und zum Milliarden-Programm zur Bewältigung der Corona-Wirtschaftskrise. Neubauer, die schwedische Aktivistin Greta Thunberg und andere fordern in einem offenen Brief an die Regierungen, der an diesem Donnerstag veröffentlicht werden soll, radikale Reformen.

«Wir wissen, dass viele der geforderten Veränderungen schwierig, und teils sogar unrealistisch sind», sagte Neubauer der dpa. «Aber nichts ist unrealistischer, als Gesellschaften sicher durch die großen globalen Krisen zu bringen, die wir weiterhin selbst befeuern.» Die EU müsse aufhören so zu tun, als würden ihre Pläne reichen. «Sie muss anfangen die Klimakrise ernst zu nehmen, und zwar sofort.»