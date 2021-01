Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Donnerstag

Written by: Redaktion (dpa) | 07/01/2021 | Aktualisiert um: 22:55 | Überblick

Liebesbriefe aus Erstem Weltkrieg finden zu Familie zurück

SUNDERLAND: Ein Bündel Liebesbriefe aus dem Ersten Weltkrieg hat nach mehr als 100 Jahren seinen Weg zurück zur Familie der Empfängerin gefunden. «Es ist wirklich großartig, was Menschen für einen Aufwand betrieben haben, um mich zu finden», sagte der Urenkel des Bruders der Angeschriebenen, David Bambrough, der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge.

Ein Second-Hand-Laden im englischen Sunderland hatte die Briefe in der Schublade einer Kommode gefunden und eine Kampagne gestartet, um die Nachfahren der angeschriebenen Mary Fortune zu finden. Hobby-Ahnenforscher, die sich auf der Webseite Ancestry engagieren, machten den 53-jährigen Urenkel ausfindig und kontaktierten ihn per E-Mail. Dieser soll die Briefe nun bald zugeschickt bekommen. Marys Ehemann George Fortune hatte ihr die Briefe während des Ersten Weltkriegs geschrieben, in dem er später als Soldat gefallen war.

«Verbotene Liebe»-Schauspieler Thomas Gumpert mit 68 gestorben

BERLIN: Der aus der Fernsehserie «Verbotene Liebe» bekannte Schauspieler Thomas Gumpert ist tot. Er sei am Donnerstagmorgen «nach kurzer schwerer Krankheit» gestorben, teilte seine Agentur mit. Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung berichtet. Zuschauer kennen Gumpert vor allem in der Rolle des Johannes Graf von Lahnstein, die er von 2003 bis 2008 in der ARD-Vorabendserie «Verbotene Liebe» spielte.

Im Anschluss war er in mehr als 120 Folgen der ZDF-Telenovela «Alisa - Folge deinem Herzen» zu sehen. Er hatte auch viele Gastauftritte, etwa bei der RTL-Reihe «Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei», dem ZDF-Krimi «Ein starkes Team» oder beim ARD-«Polizeiruf 110».

Zudem stand Gumpert bei renommierten Theatern auf der Bühne, etwa bei der Berliner Schaubühne und beim Ernst Deutsch Theater in Hamburg. Gumpert wurde 68 Jahre alt. Er lebte zuletzt in Berlin.

Ski-Star Vlhova trainiert am Schlagzeug und mit Fallschirm

ROM: Um sich den Traum vom Gewinn des Gesamtweltcups zu erfüllen, setzt Skistar Petra Vlhova aus der Slowakei auch auf unkonventionelle Trainingsmethoden. «Mein Bruder Boris hat mich zum Moto-Cross-Fahren gebracht, das verbessert das Gleichgewicht», sagte die 25-Jährige im Interview der italienischen Zeitung «Corriere della Sera». Um ihre Koordination zu trainieren, spiele sie zum Beispiel Schlagzeug. Mit der Kampfsportart Krav Maga verbessere sie ihre Reaktionsfähigkeiten, erklärte sie weiter. Und noch ein Trainingsgeheimnis lüftete Vlhova: «Ich gehe mit einem angehängten Fallschirm joggen.»

Hollywood-Stars empört über Gewalt von Trump-Anhängern in Washington

LOS ANGELES/WASHINGTON: Viele Hollywoodstars haben auf den Sturm von Trump-Anhängern auf das US-Kapitol in Washington mit Empörung reagiert. «Dies ist ein Staatsstreichversuch, um einen Reality-TV-Star an der Macht zu halten», schrieb Schauspielerin Alyssa Milano auf Twitter. «Trump ist nun völlig der wahnsinnige König und muss abgesetzt werden», schrieb Oscar-Preisträgerin Mira Sorvino auf Twitter. «Dies ist ein trauriger Tag für Amerika», kommentierte Pop-Star Pink auf Twitter. Als US-Bürgerin und Tochter von zwei Veteranen schäme sie sich für Verlogenheit und Heuchelei in Washington. Auch Hollywood-Star Arnold Schwarzenegger, ehemaliger Gouverneur von Kalifornien, meldete sich zu Wort. «Ich hoffe, dass alle unsere Politiker heute auf der Seite der Wähler stehen», mahnte der Republikaner. «Ich werde das überwachen», schrieb er auf Twitter.

Kohl-Enkel Volkmann war bei «Wer wird Millionär?» auch nervös

BERLIN: Johannes Volkmann, Enkel des ehemaligen Bundeskanzlers Helmut Kohl, hat bei seiner Teilnahme an der Quizsendung «Wer wird Millionär?» nach eigenen Worten Höhen und Tiefen durchgemacht. «Drei Phasen: Erst voller Elan, dann nervös, am Ende wieder sicher», sagte Volkmann der «Bild»-Zeitung (Donnerstag). Der Hesse hat in der Show von Moderator Günther Jauch bisher die 64.000-Euro-Frage gemeistert. Anfang Februar kann Volkmann sich an der 125.000-Euro-Frage probieren. Bei einer falschen Antwort würde er auf 500 Euro zurückfallen.

Der Enkel des ehemaligen Bundeskanzlers arbeitet auch in der Politik. Er leitet nach eigenen Angaben das Büro des CDU-Abgeordneten Sven Simon im Europäischen Parlament. Zuvor hat er dem Bericht zufolge einen Master in Zeitgenössischen Chinastudien in Oxford gemacht. Volkmann spricht auch Chinesisch: «In einer chinesischen Autowerkstatt käme ich damit nicht weit, aber für ein einfaches Gespräch reicht es. Die Chinesen erkennen das Bemühen mit großer Wertschätzung an.» Volkmann kommt aus der Nähe von Gießen.

Entertainerin Gayle Tufts von Unruhen in USA «wirklich angeekelt»

BERLIN: Der Sturm wütender Anhänger des abgewählten US-Präsidenten Donald Trump auf das Kapitol in Washington hat die deutsche Entertainerin Gayle Tufts schockiert. «Es hat mir körperlich wehgetan», sagte die 60-Jährige mit US-amerikanischen Wurzeln der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag. «Es hat mich wirklich angeekelt.» Tufts sprach sich für eine Amtsenthebung Trumps noch vor dem 20. Januar aus - also dem Tag, an dem der US-Demokrat Joe Biden in das Amt des Präsidenten eingeführt werden soll. Die nächsten zwei Wochen seien sehr gefährlich. «Der Mann sollte ins Gefängnis. Das war ein Coup, ein Putsch. Und er hat das eigentlich geleitet. Das muss Konsequenzen haben», sagte Tufts über den Amtsinhaber.

Ermittlungen nach Party in pakistanischem Skigebiet

ISLAMABAD: In Pakistan hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen, nachdem ein Video mit jungen tanzenden Gästen in einem Skigebiet sich im Internet rasant verbreitete. Die Vorwürfe richten sich an das Management eines Hotels in dem bekannten Erholungsgebiet Malam Jabba im nördlichen Swat-Tal sowie ein paar Dutzend junge Studentinnen und Studenten, wie die Polizei am Donnerstag bestätigte. Der Vorfall habe sich bereits am 3. Januar ereignet. Der Hotelmanager wurde kurzzeitig festgenommen und zu einer Strafe verurteilt. Die Gäste waren nach Polizeiangaben bereits wieder abgereist.

Grund für die Ermittlungen seien Verstöße gegen Corona-Maßnahmen sowie «obszöne Handlungen an einem öffentlichen Ort». Der Vorwurf der «Obszönität» hatte in den sozialen Medien zu scharfen Reaktionen geführt. Einige Leute kritisierten die Anschuldigungen gegen die jungen Leute, während andere sie als unislamisch anprangerten.

Gemeinsames Tanzen von Männern und Frauen an öffentlichen Orten gilt in der überwiegend muslimischen Gesellschaft Pakistans vielerorts als Tabu. Paragraf 294 des pakistanischen Strafgesetzbuchs sieht bis zu drei Monate Haft für derartige Verstöße vor. Die Fälle landen jedoch selten vor Gericht.

Das Swat-Tal in Pakistan ist heute ein beliebtes Urlaubsziel. Zwischen 2007 und 2009 wurde es von den pakistanischen Taliban kontrolliert. Auch die Friedensnobelpreisträgerin Malala Yousafzai stammt aus dem Gebiet, wo sie im Oktober 2012 ein Attentat überlebte.

Schauspieler Hugh Grant ist zufriedener mit sich selbst

ROM: Der britische Schauspieler Hugh Grant («Notting Hill») hat gelernt, mehr Respekt vor sich selbst als Schauspieler zu haben. «Nach den vergangenen vier oder fünf Projekten bin ich jetzt ein etwas anderer Mensch», sagt der 60-Jährige im Interview mit der italienischen Zeitung «Corriere della Sera» (Donnerstag). Er respektiere sich selbst mehr in Bezug auf die Schauspielerei. Früher machte es dem aus romantischen Komödien bekannten Londoner nur Spaß, einen fertigen Film zu sehen. Jetzt könne er fast die ganze Produktion genießen. «Jetzt kann ich mir manchmal nach einem Tag am Film-Set denken: «Mann, in der Szene waren wir ziemlich gut».»

Jörg Kachelmann als Wetterexperte im Radio zurück

BERLIN: Jörg Kachelmann ist ab sofort wieder als Wetterexperte im Radio zu hören. Der 62-Jährige präsentiert nun immer freitags um 7.10 Uhr das «Wetter zum Wochenende» bei Schlager Radio B2. «Radio hat mir schon immer sehr viel Spaß gemacht», sagte der TV-Moderator («Riverboat») laut Mitteilung des Senders. «Umso mehr freue ich mich, dass ich wieder zurück bin vor dem Mikrofon.»

US-Sängerin Gomez gibt sozialen Netzwerken Mitschuld an Unruhen

BERLIN: US-Popsängerin Selena Gomez (28) hat sozialen Netzwerken wie Facebook, Twitter und Instagram im Zusammenhang mit den Unruhen in Washington vor und im Kapitol eine Mitschuld gegeben. Dies sei «das Ergebnis davon, dass man Menschen mit Hass im Herzen erlaubt hat, Plattformen zu nutzen, die genutzt werden sollten, um Menschen zusammenzubringen», schrieb Gomez auf Twitter. Dazu markierte sie Führungskräfte der Plattformen und appellierte: «Facebook, Instagram, Twitter, Google, Mark Zuckerberg, Sheryl Sandberg, Jack Dorsey, Sundar Pichai, Susan Wojcicki - ihr alle habt das amerikanische Volk heute im Stich gelassen, und ich hoffe, ihr werdet die Dinge in Zukunft in Ordnung bringen.»

Rupert Grint: Vaterschaft gibt neue Perspektive als Schauspieler

BERLIN: «Harry Potter»-Star Rupert Grint hat durch die neue private Rolle als Vater auch für seine Schauspielerkarriere dazugelernt. «Es hat definitiv meine Perspektive auf die Dinge verändert, aber auch auf eine hilfreiche Weise... Es war etwas, wovon ich nie wirklich eine Vorstellung hatte, (...) es ist eine ganz andere Liebe», sagte der 32 Jahre alte Schauspieler dem Onlinemagazin «Comicbook.com». Vater zu sein habe ihm unter anderem geholfen, in seiner Rolle in der Serie «Servant» (Apple TV+) den Verlust eines Kindes nachfühlen zu können. Im Mai 2020 hatten Grint und seine Partnerin Georgia Groome ihre erste gemeinsame Tochter Wednesday bekommen.

Sacha Baron Cohen: Borat-Film sollte Missstände in USA offenlegen

BERLIN: Komiker Sacha Baron Cohen (49) hat sich aus politischen Gründen verpflichtet gefühlt, einen zweiten «Borat»-Film zu drehen - um Missstände in der US-Demokratie offenzulegen. «Ich fühlte, dass die Demokratie in Gefahr war, ich fühlte, dass das Leben der Menschen in Gefahr war, und ich fühlte mich verpflichtet, den Film zu beenden», sagte der britische Schauspieler dem Magazin «Variety». Trotz Coronavirus und Zurückweisung durch den Produzenten habe er den Film beenden wollen, nachdem er gesehen habe, wie US-Präsident Donald Trump mit der Pandemie umgegangen sei. Cohen sagte, er habe auf ein Veröffentlichungsdatum vor der Präsidentschaftswahl am 3. November 2020 gedrungen. «Ich will nicht egoistisch behaupten, dass die Leute «Borat» sehen und nicht für Trump stimmen würden - aber das war das Ziel.»

Greta Thunberg legt Hoffnungen in Joe Biden

STOCKHOLM: Greta Thunberg hofft darauf, dass die USA unter ihrem künftigen Präsidenten Joe Biden vom klimafeindlichen Kurs von Vorgänger Donald Trump entscheidend abkehren. Der Wechsel im Weißen Haus könnte sicherlich einen großen Schritt vorwärts im Kampf gegen die Klimakrise bedeuten, sagte die schwedische Klimaaktivistin der Deutschen Presse-Agentur in Skandinavien. Ob Biden der richtige Mann für eine Wende beim Klima sei, müsse sich aber erst zeigen. «Wir müssen abwarten und schauen. Ich denke, die Zeit wird es zeigen. Es lastet etwas Druck auf ihm, gelinde gesagt», sagte Thunberg. Nachlassen bei den Forderungen nach mehr Klimaschutz und darauf hoffen, dass unter Biden alles gut werde, dürfe man jedoch nicht.

Greta Thunberg: Sofortiges Handeln statt vage Klimaziele

STOCKHOLM: Greta Thunberg fordert Deutschland und weitere wohlhabende Staaten auf, beim Kampf gegen die Klimakrise entschlossen voranzugehen. «Unser Teil der Welt hat sich im Pariser Klimaabkommen dazu verpflichtet, die Richtung vorzugeben», sagte die schwedische Klimaaktivistin der Deutschen Presse-Agentur in Skandinavien. «Wenn wir wollen, dass das Abkommen funktioniert, dann ist entscheidend, dass reichere Länder den Weg weisen, vorwärts kommen und die ersten Schritte machen.» Die Europäische Union hatte sich im Dezember auf ein verschärftes Klimaziel geeinigt. Die Treibhausgase sollen nun bis 2030 um mindestens 55 Prozent im Vergleich zu 1990 gesenkt werden.