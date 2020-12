Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Donnerstag

Written by: Redaktion (dpa) | 17/12/2020 | Aktualisiert um: 20:05 | Überblick

Karolína Kurková erwartet ihr drittes Kind

BERLIN: Das tschechische Supermodel Karolína Kurková ist wieder schwanger. Ihr Mann und sie seien überrascht und aufgeregt gewesen, als sie erfahren hätten, dass sie ihr drittes Kind bekommen, schreibt die 36-Jährige in einem Essay für das «Glamour»-Magazin. Im Gegensatz zu ihren ersten zwei Schwangerschaften, fühle sie sich nun wohler in ihrem Körper. «Als ich meine beiden anderen Schwangerschaften hatte, war ich jünger», fügt sie hinzu. «Jetzt, mit Mitte 30, bin ich selbstbewusster in meiner Haut und profitiere von einem Jahr, das so viele Gelegenheiten zum Nachdenken, Reflektieren und Neubewerten gebracht hat», schrieb sie mit Blick auf die Corona-Pandemie.

Paul McCartney kündigt Doku über seine Musikkarriere an

BERLIN: Superstar Paul McCartney (78) will seine Karriere in einer Doku-Serie Revue passieren lassen. Bei dem bisher titellosen Projekt, das mit seiner Zeit als Beatle beginnt und sich bis in die Gegenwart zieht, wird McCartney von dem US-Musikproduzenten Rick Rubin unterstützt. Einen Schwarz-Weiß-Trailer dazu veröffentliche McCartney auf Youtube und Twitter. Wann und wo die Dokumentationsreihe zu sehen sein wird, blieb zunächst unklar.

Hitzlsperger froh über Coming-out: Leben hat sich «verbessert»

STUTTGART: Der frühere Nationalspieler Thomas Hitzlsperger hat jungen Profifußballern im Umgang mit einem möglichen Coming-out Mut zugesprochen. «Es scheint eine große Angst zu geben, dass das Leben sich danach verschlechtert. Ich betone, dass mein Leben sich noch mal verbessert hat», sagte der 38-Jährige in der ARD-Sendung «Sportschau Thema». Der heutige Vorstandsvorsitzende des VfB Stuttgart hatte sich 2014 öffentlich zu seiner Homosexualität bekannt. Anschließend habe er «so viele neue Menschen kennengelernt, die so wunderbar sind.»

Mutter von Fußballer Rashford hungerte für ihre Kinder

LONDON: Trotz dreier Jobs hat die Mutter des britischen Fußballstars Marcus Rashford (23) früher manchmal zugunsten ihrer Kinder auf Mahlzeiten verzichtet. «Manchmal war es wirklich schlimm. Ich habe das Essen lieber den Kindern gegeben, als mir selbst zu nehmen. Manchmal habe ich gar nichts zu essen gehabt», sagte Melanie Maynard am Donnerstag der BBC. «Manchmal hatten wir nicht einmal einen Laib Brot im Haus. Es ist peinlich, das zu sagen, aber so war es.» Rashford wuchs in ärmlichen Verhältnissen mit vier Geschwistern auf. In diesem Jahr stieß er eine Kampagne für kostenloses Schulessen für bedürftige Familien an.

Emilia Schüle sieht Menschlichkeit durch Digitalisierung verwahrlost

BERLIN: Schauspielerin Emilia Schüle sieht nach eigenen Worten «durch die Digitalisierung eine Verwahrlosung der Menschlichkeit». Dagegen müsse man etwas tun, sagt die 28-Jährige, die unter anderem aus Fernsehreihen wie «Ku'damm 56» beziehungsweise «Ku'damm 59» sowie «Charité» bekannt ist. Schüle hat dazu gemeinsam mit sechs weiteren Gründungsmitgliedern die Initiative Digitale Empathie unter der Schirmherrschaft von Digitalstaatsministerin Dorothee Bär (CSU) gegründet, wie der Verein mitteilte. Die Initiative plant nach eigenen Angaben in einem ersten Schritt eine bundesweite Aufklärungskampagne für Kinder und Jugendliche.

Ausnahmetalent Abdullah Siddiqui erobert pakistanische Popszene

ISLAMABAD: Seit neun Jahren produziert Abdullah Siddiqui (20) schon Popmusik. Aus dem Untergrund hat sich der junge Sänger inzwischen zur etablierten Szene in Pakistan hochgearbeitet, viele bezeichnen ihn als Ausnahmetalent. «Ich habe einfach immer wieder versucht, meine eigenen Popsongs zu machen», erzählt der 20-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Islamabad. Angefangen hatte der begabte Musiker im Alter von elf Jahren noch mit einfachster Software. Professionelles Training habe er nie gehabt. «Ich habe meistens nur verschiedene Gesangstechniken imitiert, die ich im Laufe der Jahre in Musik gehört habe.»

Caro Cult und die Magie des Alltags

MÜNCHEN: Schauspielerin Caro Cult freut sich über magische Momente im Alltag. «Mir passieren so schräge Sachen im echten Leben, dass ich finde, dass es schon viel Magie und Zauber gibt», sagte die 26-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in München. Die Berlinerin ist demnächst im ZDF-Märchenfilm «Die Hexenprinzessin» zu sehen. Er läuft am 27. Dezember um 13.20 Uhr im Zweiten. Die aus Serien wie «Biohackers» oder «Babylon Berlin» bekannte Cult spielt an der Seite von Desirée Nosbusch und Jana Pallaske eine Hexe. Zu dritt wollen sie eine Prinzessin in ihren Bann ziehen.

Die aus Serien wie «Biohackers» oder «Babylon Berlin» bekannte Cult spielt an der Seite von Desirée Nosbusch und Jana Pallaske eine Hexe. Zu dritt wollen sie eine Prinzessin in ihren Bann ziehen. In weiteren Rollen zu sehen sind Ken Duken, Jerry Hoffmann und Jürgen Vogel.

Im Film besitzt Cult als «schöne Hexe» magische Fähigkeiten - im echten Leben hat sie kein Verlangen nach Zauberkräften. «Ich bin so dankbar, dass ich mit allem ausgestattet bin, um glücklich zu sein.» Dann schon lieber global zaubern: «Bewusstsein für die Welt und Weltfrieden», Respekt vor allen Lebewesen und vor der Natur. «Das wäre schon schön!»

Tom Schilling: Der Lockdown zwingt uns zum Innehalten

BERLIN: Das Coronavirus hat nach Ansicht von Schauspieler Tom Schilling «wie unter dem Brennglas gezeigt, was mit dem Zustand der Welt nicht in Ordnung ist». Das sagte der 38-Jährige («Oh Boy») in einem Interview der «Süddeutschen Zeitung» (Donnerstag). «Verkürzt kann man sagen, dass mich die Entschleunigung und die Erkenntnis, dass mir unsere sogenannte Normalität nicht guttut, beflügelt haben.» Er meine damit: «Es war, als sei ich im Kloster, als hätte ich in der erzwungenen Ruhe mehr zu mir selbst gefunden.» Er sagte weiter: «Der Lockdown zwingt uns alle, die wir nicht im Gesundheitswesen oder beispielsweise im Supermarkt arbeiten, zum Innehalten und Reflektieren.»

Gericht weist Klage von Tina Turner ab

KÖLN: Das Oberlandesgericht Köln hat am Donnerstag eine Klage der Sängerin Tina Turner abgewiesen. Damit setzte sich ein von ihr verklagter bayerischer Tourveranstalter im Berufungsverfahren durch.

Die 81-jährige Tina Turner hatte gegen das Werbeplakat für die Show «Simply The Best - Die Tina Turner Story» geklagt. Man könne denken, dass sie selbst an der Show mitwirke, was aber nicht der Fall sei. In erster Instanz gab ihr das Landgericht Köln darin recht.

Gegen diese Entscheidung legte der Tourveranstalter Cofo Entertainment aus Passau Berufung ein und bekam recht. Das Oberlandesgericht geht nicht davon aus, dass der Eindruck entsteht, Tina Turner würde in der Show selbst auftreten.

Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Das Oberlandesgericht ließ Revision zum Bundesgerichtshof zu. Die Rechtsfrage, ob in einem solchen Fall die Kunstfreiheit oder das Recht am eigenen Bild und am eigenen Namen höher zu bewerten sei, sei noch nicht höchstrichterlich geklärt, so das Oberlandesgericht.

Beatriz Milhazes mit größter Ausstellung ihrer Karriere in São Paulo

SÃO PAULO: Sie nahm an der Biennale in Venedig teil, stellte in der Fondation Cartier in Paris, in der Fondation Beyeler bei Basel und in der Galerie Max Hetzler in Berlin aus; ihre Werke hängen in New York im Museum of Modern Art und im Guggenheim-Museum: Beatriz Milhazes (60) ist Brasiliens bedeutendste lebende Künstlerin - und die teuerste dazu. Im Museu de Arte de São Paulo (MASP) beginnt nun eine Retrospektive namens «Avenida Paulista». Rund 170 Werke - Gemälde, Skulpturen, Collagen -, die seit den 90er Jahren entstanden sind, sollen zu sehen sein - darunter einige erstmals.

Buch von Papst Franziskus soll Netflix-Doku werden

BERLIN: Der Streamingriese Netflix will eine Doku-Reihe basierend auf dem Buch «Sharing the Wisdom of Time» von Papst Franziskus drehen. In dem Format sollen die Geschichten von älteren Menschen weltweit aus den Augen von jungen Filmemachern unter 30 erzählt werden, wie es einer Mitteilung des Verlages Loyola Press heißt, in dem das Buch des Papsts 2018 erschienen ist. Papst Franziskus wird die Folgen kommentieren. Die Veröffentlichung ist für das kommende Jahr geplant.

Schwedens König hält Kampf gegen Pandemie für misslungen

STOCKHOLM: Der schwedische König Carl XVI. Gustav ist der Meinung, dass Schweden im Kampf gegen die Corona-Pandemie nicht erfolgreich war. «Ich denke, wir sind gescheitert», sagte der König in einem Interview, das das schwedische Fernsehen SVT am Donnerstag ausschnittsweise veröffentlichte. «Wir haben eine große Anzahl, die gestorben ist, und das ist schrecklich.» Das schwedische Volk habe unter schwierigen Bedingungen enorm gelitten. In Schweden sind inzwischen mehr als 7800 Menschen an Covid-19 gestorben. Rund 75 Prozent von ihnen waren älter als 70 Jahre. Das Land hatte bis vor kurzem weniger strenge Coronamaßnahmen als andere.

«Gandalf» Ian McKellen fühlt sich nach Corona-Impfung «euphorisch»

LONDON: «Gandalf»-Darsteller Ian McKellen (81) hat sich gegen das Coronavirus impfen lassen und fühlt sich seitdem «euphorisch». «Es ist schmerzlos und es ist praktisch», sagte der britische Schauspieler («Herr der Ringe»), wie die Nachrichtenagentur PA in der Nacht zum Donnerstag meldete. «Ich bin sehr glücklich, dass ich die Impfung erhalten habe.» McKellen rief dazu auf, seinem Beispiel zu folgen. «Es muss sein - nicht nur für sich selbst, sondern für die Menschen, die einem wichtig sind. Man tut es für die Gesellschaft», sagte er. «Es ist ein besonderer Tag, ich fühle mich euphorisch.»

Jungstar Helena Zengel nennt Lady Gaga als Inspiration

LOS ANGELES: Für die zwölf Jahre alte deutsche Schauspielerin Helena Zengel («Systemsprenger») ist Lady Gaga (34) eine Inspiration. Die Sängerin und Schauspielerin aus den USA habe so viele verschiedene Gesichter, sagte Zengel am Mittwoch in einem Videogespräch mit dem Filmportal «Variety». Zengel, die an der Seite von Tom Hanks in dem Western «Neues aus der Welt» ihr US-Filmdebüt gibt, erschien an der Seite von Kollegen wie Paul Mescal (24, «Normal People») und Tiffany Boone (33, «Hunters»). Sie zählen zu den zehn von «Variety» ausgewählten Talenten auf der diesjährigen «Actors to Watch»-Liste.

TV-Serie über Sexvideo-Skandal von Pamela Anderson und Tommy Lee

LOS ANGELES: Schauspielerin Pamela Anderson und Rockmusiker Tommy Lee machten vor 25 Jahren mit einem privat gedrehten Sexvideo, das ins Internet gelangte, Schlagzeilen. Nun will der Streamingdienst Hulu ihre explosive Geschichte als achtteilige Serie auflegen. Lily James (31, «Rebecca», «Baby Driver») und Sebastian Stan (38, «Avengers: Endgame») sollen das Promi-Paar spielen, wie die Branchenportale «Variety» und «Deadline.com» berichteten. Die Serie mit dem Titel «Pam & Tommy» soll die turbulente Beziehung des «Baywatch»-Stars und des Schlagzeugers der US-Band Mötley Crüe beleuchten. Sie gaben sich 1995 wenige Tage nach dem Kennenlernen das Jawort.

Thomas Mann House schreibt Aufenthalte in den USA für 2022 aus

LOS ANGELES/BERLIN: Das Thomas Mann House in Los Angeles hat Aufenthalte für Wissenschaftler, Schriftsteller und Intellektuelle im Jahr 2022 ausgeschrieben. Die sogenannten Fellowships werden für einen Zeitraum von drei bis zehn Monaten vergeben, Bewerbungen müssen bis Ende Februar eingereicht werden, wie die Einrichtung am Mittwoch mitteilte. Interessenten sollten Projektvorhaben einreichen, die eine «transatlantische Relevanz» haben.

Im laufenden Jahr waren zwölf Intellektuelle im einstigen Wohnhaus des Schriftstellers Thomas Mann länger zu Gast, darunter der Frankfurter Philosophieprofessor Rainer Forst, der Tübinger Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen und die Journalistin Birte Meier.

Die ehemalige Thomas-Mann-Residenz in Pacific Palisades, einem Stadtteil von Los Angeles, war von der Bundesrepublik erworben und im Juni 2018 als transatlantische Begegnungsstätte eröffnet worden. Der vor den Nazis ins Exil geflohene Literaturnobelpreisträger Thomas Mann hatte dort zwischen 1942 und 1952 gelebt. Das Haus der Familie Mann war damals Treffpunkt berühmter Künstler und Intellektueller.

Der Verein Villa Aurora & Thomas Mann House vergibt jedes Jahr auch Stipendien in der Künstlerresidenz Villa Aurora, dem ehemaligen Exildomizil des Schriftstellers Lion Feuchtwanger (1884-1958). Der Verein wird unter anderem vom Auswärtigen Amt und von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien gefördert.