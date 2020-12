Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 11.12.20 | Aktualisiert um: 01:45 | Überblick

Leni Klum zeigt ihr Gesicht in der «Vogue» - Cover mit Mutter Heidi

LOS ANGELES/MÜNCHEN: Leni Klum (16), Tochter von Model und Moderatorin Heidi Klum, schließt eine Fernsehshow «Germany's Next Topmodel by Leni Klum» nicht aus. «Ich kann mir das schon vorstellen. Aber die nächsten Jahre nutze ich jetzt erst mal, um Erfahrungen zu sammeln», sagt die Teenagerin in der «Vogue» (15. Dezember). «Und wenn meine Mutter dann irgendwann keine Lust mehr hat, dann springe ich sehr gern ein.» 2021 soll die 16. Staffel von Heidi Klums ProSieben-Castingshow ausgestrahlt werden. In der neuen Ausgabe der deutschen «Vogue» (Januar-/Februar) gibt Leni Klum ihr Model-Debüt. Mutter und Tochter sind gemeinsam auf dem Cover und in einer Modestrecke zu sehen.

Heidi Klum (47) gesteht im «Vogue»-Interview: «Ich glaube, es wird auch noch etwas dauern, bis ich es schaffe, meine schützende Hand nicht mehr über Leni zu halten. Es ist ihre Karriere, sie soll ihre Entscheidungen treffen, aber ich bleibe für immer ihre Mutter. Deswegen musst du mir nachsehen, wenn ich mich ab und zu einmische.»

Bei Instagram schrieb Klum am Donnerstagabend, sie sei stolz auf ihre Tochter. «Du weißt immer ganz genau, was du willst und was du nicht willst.» Endlich könne Leni zeigen, wer sie sei.

Leni Klum wurde am 4. Mai 2004 in New York City geboren. Ihr leiblicher Vater ist Formel-1-Teamchef Flavio Briatore. Nach der Beziehung mit Briatore lernte Heidi Klum ihren früheren Ehemann Seal kennen, mit dem sie bis 2014 verheiratet war. 2009 adoptierte Seal die fünfjährige Leni mit Zustimmung ihres leiblichen Vaters. Briatore nennt in der aktuellen «Gala» Lenis Model-Pläne «eine tolle Sache». Heidi Klum, die aus Bergisch Gladbach bei Köln stammt, ist seit 2019 mit Tokio-Hotel-Musiker Tom Kaulitz (31) verheiratet.

US-Moderatorin Ellen DeGeneres mit Coronavirus infiziert

LOS ANGELES: Die amerikanische Komikerin und Talkshow-Moderatorin Ellen DeGeneres ist mit dem Coronavirus infiziert. Dies gab die 62-Jährige am Donnerstag in den sozialen Medien bekannt. Sie sei positiv getestet worden, fühle sich aber glücklicherweise gut, schrieb DeGeneres. Menschen, die mit ihr Kontakt hatten, seien informiert worden. Sie werde alle nach den Feiertagen wiedersehen, teilte sie ihren Fans mit.

DeGeneres moderiert eine nach ihr benannte Show im US-Fernsehen und war auch schon Gastgeberin der Oscars. Ihre Ehefrau ist die Schauspielerin Portia de Rossi, die unter anderem aus der Serie «Ally McBeal» bekannt ist.

Mehrere Schauspieler haben seit Beginn der Pandemie ihre Ansteckung mit Sars-CoV-2 bekanntgegeben, darunter der Brite Idris Elba («Avengers: Infinity War»), das frühere Bond-Girl Olga Kurylenko und Oscar-Preisträger Tom Hanks und dessen Frau Rita Wilson.

Nobelpreisträger auf Stockholmer Zeremonie gewürdigt

STOCKHOLM: Nach der Übergabe des Friedensnobelpreises an das Welternährungsprogramm sind auch die weiteren Preisträger feierlich für ihre Errungenschaften gewürdigt worden. Auf einer aus dem Rathaus von Stockholm übertragenen Online-Zeremonie zollten die Nobel-Institutionen am Donnerstag den Preisträgern in den Kategorien Medizin, Physik, Chemie, Literatur und Wirtschaftswissenschaften Respekt, darunter auch dem deutschen Astrophysiker Reinhard Genzel. In der schwedischen Hauptstadt selbst war wegen der Corona-Lage diesmal kein Preisträger dabei.

Zuvor war das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen bei einer kurzen Preisübergabe geehrt worden. Die UN-Organisation bekam die Auszeichnung in ihrem Hauptsitz in Rom überreicht.

Alle weiteren Preisträger hatten ihre Nobelmedaillen und -urkunden bereits im Vorfeld in ihren Heimat- oder Forschungsländern erhalten, zwei davon in Deutschland: Genzel nahm seinen Preis in der Kategorie Physik am Dienstag in der Münchner Staatskanzlei aus den Händen des schwedischen Botschafters Per Thöresson entgegen. Einen Tag zuvor hatte Thöresson bereits die Mikrobiologin Emmanuelle Charpentier in Berlin mit dem Chemie-Nobelpreis ausgestattet. Die Französin forscht in der deutschen Hauptstadt.

Die Namen der Nobelpreisträger sind im Oktober bekanntgegeben worden. Die normalerweise sehr prunkvollen Preiszeremonien am Todestag von Alfred Nobel (1833-1896) am 10. Dezember wurden wegen der Coronavirus-Pandemie diesmal stark reduziert, die anschließenden Bankette in Oslo und Stockholm bereits vor längerem abgesagt.

Gates-Stiftung gibt weitere Millionen für Kampf gegen Corona

SEATTLE: Die Stiftung von Microsoft-Gründer Bill Gates und seiner Frau Melinda hat weitere 250 Millionen Dollar (etwa 206 Millionen Euro) für den Kampf gegen die Corona-Pandemie zur Verfügung gestellt. Das Geld soll für Forschung, Entwicklung und gerechte Verteilung von lebensrettenden Hilfen genutzt werden, wie die Stiftung am Donnerstag in der US-Westküstenmetropole Seattle mitteilte. Das Paar setzt sich seit Jahren weltweit gegen Krankheiten ein. Im Kampf gegen Corona haben sie eigenen Angaben zufolge bereits mehr als eine Milliarde US-Dollar gespendet.

«Jeder Mensch überall auf der Welt verdient es, von den wissenschaftlichen Entwicklungen dieses Jahres zu profitieren», sagte Melinda Gates. Ob die Welt 2021 für jeden Einzelnen besser werde, hänge davon ab, wie Staats- und Regierungschefs handelten. «Und ob sie zu ihrem Versprechen stehen, Tests, Behandlungsmethoden und Impfstoffe zu den Menschen zu bringen, die sie brauchen - egal, wo diese leben oder wieviel Geld sie haben.» Bill Gates sagte: «Wir haben neue Medikamente und mehr mögliche Impfstoffe als wir zu Beginn des Jahres erwarten konnten. Aber diese Erfindungen können nur Leben retten, wenn sie raus in die Welt kommen.»

Wieder als Überraschung: Taylor Swift kündigt neues Album an

NEW YORK: Nur rund ein halbes Jahr nach dem Erfolgsalbum «Folklore» hat US-Popstar Taylor Swift (30) schon wieder ein neues Werk angekündigt. «Evermore», ihre neunte Studioplatte, solle noch in der Nacht zum Freitag erscheinen, es sei ein «Schwester-Album» zu «Folklore», teilte die Sängerin am Donnerstag mit. Es enthalte 15 Songs in der digitalen Version und auf speziellen CDs noch zwei Bonus-Lieder.

«Ich habe das noch nie gemacht», schrieb Swift. «In der Vergangenheit habe ich Alben immer als Einzelstücke betrachtet und habe nach der Veröffentlichung mit der Planung des nächsten begonnen. Aber bei «Folklore» war das anders. Als ich das Album gemacht habe, hat es sich weniger wie ein Abschied, sondern wie eine Wiederkehr angefühlt.» Sie habe gemeinsam mit ihrem Team einfach nicht aufhören können, Songs zu schreiben, so Swift weiter.

Sie fügte hinzu: «Ich weiß auch, dass diese Feiertagssaison für die meisten von uns einsam werden wird, und wenn es unter euch da draußen Menschen gibt, die das Vermissen von geliebten Menschen mit Musik kompensieren, so wie ich das mache, dann ist das für euch.» Die 1989 im US-Bundesstaat Pennsylvania geborene Swift war zunächst als Country- und dann als Pop-Sängerin weltberühmt geworden.

George Clooney: Wegen zu starker Gewichtsabnahme im Krankenhaus

LONDON: Hollywoodstar George Clooney ist nach eigenen Angaben zeitweise im Krankenhaus behandelt worden, nachdem er für seinen neuen Film extrem abgenommen hatte. «Ich glaube, ich habe zu sehr versucht, das Gewicht schnell loszuwerden, und dabei nicht auf mich geachtet», sagte Clooney der britischen Zeitung «Mirror» (Donnerstag). Für die Rolle eines postapokalyptischen Überlebenden im Netflix-Film «The Midnight Sky», für den der 59-Jährige selbst Regie führte, soll Clooney rund zwölf Kilo abgenommen haben. Er sei mit einer Bauchspeicheldrüsenentzündung ins Krankenhaus gebracht worden, sagte er dem Blatt.

«Ich habe einige Wochen gebraucht, um mich besser zu fühlen, und als Regisseur ist das nicht leicht, da braucht man Energie», sagte Clooney. Trotzdem hätten die Dreharbeiten großen Spaß gemacht und seien «größer als alles, was ich je gemacht habe». Der Science-Fiction-Film, der Ende des Jahres auf Netflix und in einigen Kinos anlaufen soll, basiert auf dem Buch «Good Morning, Midnight» von Lily Brooks-Dalton. Clooney spielt darin den Astronomen Augustine Lofthouse, der sich krank und allein auf einer verlassenen Forschungsstation in der Arktis wiederfindet.

Anwalt: Juan Carlos zahlt spanischem Fiskus 678.000 Euro Steuern nach

MADRID: Spaniens ehemaliger König Juan Carlos I. hat zur Abwendung eines Strafverfahrens wegen Steuerhinterziehung 678.000 Euro an den Fiskus gezahlt. Das teilte der Anwalt des 82-Jährigen nach Berichten spanischer Medien von Mittwochabend mit. Das frühere Staatsoberhaupt hatte seine Heimat in diesem Jahr verlassen und lebt inzwischen vermutlich im Golfstaat Abu Dhabi. Mit der Zahlung habe Juan Carlos eine Steuerschuld beglichen, die sich aus der jahrelangen Nutzung von Kreditkarten ergeben habe, die ihm von dem befreundeten mexikanischen Unternehmer Allen Sanginés-Krause zur Verfügung gestellt worden seien, berichteten die Zeitungen «El País» und «La Vanguardia». Bislang habe er das nicht als Einnahmen dem Finanzamt gemeldet.

Spendenaktion «Backstage-Helden» für Helfer hinter den Kulissen

MÜNCHEN: Stars wie Till Brönner, Helene Fischer, Michael Bully Herbig, Udo Lindenberg und Anne-Sophie Mutter unterstützen die Aktion «Backstage-Helden», mit der das Magazin «Stern» um Spenden für die in der Corona-Krise hart betroffenen Helfer hinter der Bühne wirbt. Einer der Hauptspendengeber für die Aktion sei der Streamingdienst Amazon Prime Video, der eine halbe Million Euro für die Unterhaltungsbranche zugesagt habe, teilte der «Stern» am Donnerstag mit. Wer spendet (stern.de/backstagehelden), kann ein virtuelles Treffen mit einem der insgesamt 37 Stars gewinnen, darunter auch Micky Beisenherz, Sarah Connor, Veronica Ferres, Carolin Kebekus, Pietro Lombardi, Annett Louisan, Peter Maffay, Axel Milberg, Wolfgang Niedecken, Kerstin Ott, Max Raabe und Ulrich Tukur.

Kevin Hart und Wesley Snipes als Brüder in Netflix-Drama

LOS ANGELES: Kevin Hart (41, «Jumanji») und Wesley Snipes (58, «Demolition Man») treten gemeinsam vor die Kamera. In der geplanten Drama-Serie «True Story» sollen sie Brüder spielen, wie der Streaming-Dienst Netflix am Mittwoch bekanntgab. Hart schlüpft in die Rolle eines berühmten Komikers, der während einer Welttournee in seiner Heimatstadt Philadelphia seinen älteren Bruder (Snipes) besucht. Das Treffen hat gefährliche Folgen. Er könne es immer noch nicht glauben, schrieb Hart auf Instagram über das neue Projekt. Er habe eine Serie machen wollen, die die Welt schockiert, und nun arbeite er zudem mit der «Legende» Snipes zusammen, so Hart, der auch als Produzent an Bord ist.

Schröder-Köpf erholt sich nach Herz-OP: «Riesige Last weniger»

HANNOVER: Die SPD-Politikerin Doris Schröder-Köpf (57) erholt sich von einer schweren Herz-Operation. «Es geht mir schon recht gut», sagte sie der Zeitschrift «Bunte». Schröder-Köpf wurde vor zwei Wochen in der Medizinischen Hochschule Hannover operiert. Der Eingriff war eigentlich erst für Januar geplant gewesen, musste dann aber vorgezogen werden. «Ich hatte die Adventszeit zwar anders geplant. Auch Weihnachten. Aber nun gehe ich mit einer riesigen Last weniger ins neue Jahr und kann die Feiertage mit meiner Familie ohne Angst vor der bevorstehenden OP verbringen», sagte die SPD-Politikerin, deren Platz im niedersächsischen Landtag diese Woche selbstverständlich noch unbesetzt blieb.

Erster Corona-Shutdown hat Tom Schilling «regelrecht beflügelt»

BERLIN: Schauspieler Tom Schilling konnte der Coronavirus-Pandemie anfangs viel Gutes abgewinnen. «Ich finde einfach Ausnahmezustände toll», sagte der 38-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Als Schauspieler habe er «an Extremsituationen oder Tragödien eine gewisse Freude». «Ich fand das wahnsinnig toll als Extremerfahrung, das öffentliche Leben und sein eigenes Leben 100 Prozent herunterzufahren, von dieser überhitzten Gesellschaft, die ständig in Bewegung ist und sich ständig ablenken muss», führte er aus. Der erste Corona-Shutdown im Frühling habe ihn «regelrecht beflügelt». Er habe nicht gearbeitet, sondern zu Hause auf seine drei Kinder aufgepasst, die Wohnung geputzt und den Anblick der leeren Straßen genossen.

Leute kompakt

«Bachelorette» Melissa hat sich entschieden

BERLIN: «Bachelorette» Melissa hat sich entschieden. Im Finale der RTL-Flirtshow vergab die Kandidatin, die bereits aus der Show «Love Island» bekannt ist, die letzte Rose an Leander (22). Dessen Konkurrent Daniel hatte am Ende das Nachsehen. Der Showdown wurde am Mittwochabend auf RTL ausgestrahlt. 20 Single-Männer hatten ursprünglich um die Gunst der «Bachelorette» aus Stuttgart gebuhlt. Leander galt dabei zunächst nicht unbedingt als Favorit. Bei der ersten Begegnung in der Show hatte Melissa bemerkt, dass sie ihn von früher kennt - als Kumpel eines Ex-Freunds. «Ich finde, er ist sehr, sehr attraktiv. Aber die Situation ist irgendwie nicht schön», hatte die 25-Jährige etwas unangenehm berührt beim ersten Aufeinandertreffen in der Show gesagt. Sie hat ihre Meinung geändert.

Mette-Marit schreibt Brief an deutsche Buchhändler: Lesen geht weiter

BERLIN/ OSLO: Rund ein Jahr nach ihrem Besuch bei der Frankfurter Buchmesse hat sich Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit mit einem persönlichen Brief an deutsche Buchhändlerinnen und Buchhändler gewandt. Bei der Messe, deren Gastland Norwegen im vergangenen Jahr war, habe sie den Enthusiasmus der Händler und Leser und ihre Freude am Lesen gespürt. «Seitdem hat sich vieles in der Welt verändert. Mir ist dadurch wohl noch deutlicher geworden, dass das Lesen ein tief verankertes menschliches Bedürfnis ist», schrieb die Ehefrau von Kronprinz Hakon. Der persönlich unterschriebene Brief, den die norwegische Botschaft in Berlin veröffentlichte, soll an rund 2500 unabhängige Buchhandlungen in Deutschland gehen und schließt ab mit dem Satz ab: «Das Lesen geht weiter.»

Salzburger Festspiele 2021: Volles Programm unter Vorbehalt

SALZBURG: Nach dem coronabedingt reduzierten Festival im vergangenen Sommer hoffen die Salzburger Festspiele auf eine weitgehend normale Saison 2021. «Wir bieten ein volles Programm ohne vorauseilenden Pessimismus», sagte Markus Hinterhäuser, Intendant des weltgrößten Musik- und Theaterfestivals, am Donnerstag in einer Videokonferenz aus der Salzburger Felsenreitschule.

Er machte aber auch deutlich, dass die Festspiele in den nächsten Jahren wirtschaftlich kürzer treten müssten. «Die Auswirkungen der Corona-Pandemie werden massiv sein», sagte Hinterhäuser. «Wir müssen in einigen Belangen Umsicht, Vorsicht und Behutsamkeit walten lassen, um das System Festspiele stabil zu halten.» So sei die schon für 2020 geplante Neuinszenierung von Wolfgang Amadeus Mozarts Oper «Die Zauberflöte» wirtschaftlich nicht vertretbar. Auch das Projekt einer Neuproduktion der großen Choroper «Boris Godunow» von Modest Mussorgsky wird kommendes Jahr nicht realisiert.

Trotzdem sollen zahlreiche Opern-, Theater- und Konzertprojekte, die im vergangenen, von der Corona-Pandemie geprägten Sommer nicht möglich waren, vom 17. Juli bis 31. August 2021 nachgeholt werden, darunter eine Neuinszenierung von Wolfgang Amadeus Mozarts «Don Giovanni». Giacomo Puccinis «Tosca» mit Anna Netrebko in der Titelrolle wird aus den Salzburger Osterfestspielen 2021 übernommen. In Hugo von Hofmannsthals «Jedermann» übernimmt, wie bereits bekannt, der Berliner Schauspieler Lars Eidinger von Tobias Moretti die Titelrolle, an seiner Seite spielt die Salzburgerin Verena Altenberger als Buhlschaft. Von den im Vollbetrieb maximal möglichen 209.000 Eintrittskarten sollen zunächst nur zwei Drittel verkauft werden. Der Verlauf des restlichen Drittels hängt vom weiteren Verlauf der Pandemie ab.

Hallervorden bekommt 2021 den Karl-Valentin-Orden

MÜNCHEN: Der Schauspieler Dieter Hallervorden soll im kommenden Jahr den Münchner Karl-Valentin-Orden erhalten. Die Faschingsgesellschaft Narrhalla begründete die Auszeichnung des 85-Jährigen am Donnerstag damit, dass Hallervorden nicht nur auf eine jahrzehntelange Film- und Theaterkarriere zurückblicken könne. Er habe die Sprache auch mit kreativen Wortschöpfungen wie «Palim, Palim» aus seiner in den 70er Jahren gesendeten Fernsehserie «Nonstop Nonsens» bereichert. Hallervorden soll den Orden nach den bisherigen Planungen am 23. Januar im Deutschen Theater in München erhalten.

Nicolas Cage geht für Netflix Schimpfworten auf den Grund

BERLIN: Oscarpreisträger Nicolas Cage (56) bekommt Medienberichten zufolge eine eigene Serie bei Netflix. In der sechsteiligen Doku-Reihe soll es um die Geschichte von Schimpfworten und deren Gebrauch in der Popkultur gehen, wie mehrere Medien berichteten. In jeder Episode von «History of Swear Words» (deutsch: Geschichte der Schimpfworte») sind demnach Interviews mit Historikern, Entertainern und Experten zu einem Schimpfwort geplant. Auf der Liste stehen Begriffe wie «fuck», «shit» und «damn». Einen kleinen Vorgeschmack gibt es in einem Trailer des Streamingriesen, in dem Cage eine Minute lang über das Wort «pussy» philosophiert, während er auf eine Leinwand malt. «Es kann auch eine Katze sein», sagt er zum Schluss.

Swift über «Folklore»: «Nur die, mit denen ich schlafe, wussten es»

BERLIN: Pop-Superstar Taylor Swift (30) hat nach eigenen Worten größte Geheimnisse um ihr Überraschungsalbum «Folklore» gemacht. «Die einzigen Menschen, die davon wussten, waren die, mit denen ich geschlafen habe, mein Freund, meine Familie. Und außerdem noch mein Management-Team», sagte die 30-Jährige dem Unterhaltungsmagazin «Entertainment Weekly» über die Aufnahme-Sessions. Die Musikerin hatte das Überraschungsalbum ohne Ankündigung im Juli veröffentlicht. Es sei eine «seltsame» Erfahrung für sie gewesen. «Ich habe noch nie ein Album gemacht, ohne es meinen Freundinnen vorzuspielen oder meinen Freunden davon zu erzählen.»

George Clooney will Ben Affleck vor die Kamera holen

LOS ANGELES: Nach dem gemeinsamen Oscar-Gewinn für den Politthriller «Argo» (2013) planen Hollywoodstar George Clooney (59) und Ben Affleck (48) die nächste Zusammenarbeit. Clooney als Regisseur und Affleck als Darsteller hätten für Amazon Studios die Bestsellerverfilmung «The Tender Bar» ins Visier genommen, berichteten die US-Branchenblätter «Deadline.com» und «Variety» am Mittwoch. Der 2007 in Deutschland erschienene Debütroman des New Yorker Schriftstellers J.R. Moehringer dreht sich um Moehringers vaterloses Aufwachsen auf Long Island, mit der Bar seines Onkels als wichtigem Ort für Freundschaften.

Ronald Lauder schenkt Metropolitan Museum historische Waffen

NEW YORK: Der US-Kosmetikkonzern-Erbe Ronald Lauder (76) schenkt dem New Yorker Metropolitan Museum mehr als 90 Objekte aus seiner Sammlung historischer Waffen und Rüstungen. Es sei die bedeutendste Schenkung dieser Art für das Museum seit rund 80 Jahren, hieß es in einer Mitteilung des Museums am Mittwoch (Ortszeit). Unter den Objekten sei beispielsweise eine im frühen 17. Jahrhundert für den Herzog zu Braunschweig und Lüneburg, Friedrich Ulrich (1591-1634), hergestellte Rüstung. Lauder, der seit 2007 auch Präsident des Jüdischen Weltkongresses ist, gilt als einer der bedeutendsten Sammler solcher Objekte.