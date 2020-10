Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 22.10.20 | Aktualisiert um: 15:00 | Überblick

Paul McCartney über Lockdown-Album: «Ich habe nur herumgealbert»

LIVERPOOL: Der britische Popstar Paul McCartney hat während des Corona-Lockdowns im Frühjahr ungeplant ein neues Album aufgenommen.

«Ich habe eigentlich nur herumgealbert», sagte der Ex-Beatle dem Radiosender «BBC 6 Music» am Donnerstag. «Nicht für eine Sekunde habe ich daran gedacht, dass das ein Album werden könnte.» Nun soll die Platte namens McCartney III, die der Musiker innerhalb von neun Wochen während der Corona-Zeit aufgenommen hat, am 11. Dezember veröffentlicht werden. Sie folgt auf die Soloalben McCartney I aus dem Jahr 1970 und McCartney II von 1980. Die Musik habe «Echos der Pandemie», sagte der 78-Jährige.

Carrie Underwood gewinnt Country-Video-Trophäe

NASHVILLE: Carrie Underwood (37) hat bei der Vergabe der CMT Music Awards für die besten Country-Musik-Videos weitere Preise gewonnen. Mit dem Song «Drinking Alone» holte die US-Sängerin in der Nacht zum Donnerstag die Top-Trophäe für das Video des Jahres und zudem den Preis für das beste Video einer Sängerin. Underwood hat damit 22 CMT-Auszeichnungen seit ihrem ersten Preis im Jahr 2006 gewonnen, das macht sie zur meist dekorierten Künstlerin in der Geschichte der Videopreise.

Zu den weiteren Gewinnern zählten Luke Bryan («One Margarita») für bestes Video eines männlichen Sängers, die Gruppe Old Dominion mit «One Man Band» und das Duo Dan + Shay mit dem Video für «I Should Probably Go To Bed». Der Preis für die beste Zusammenarbeit ging an die seit 2015 miteinander liierten Stars Blake Shelton und Gwen Stefani («Nobody But You»).

Wegen der Coronavirus-Pandemie fand die Show diesmal ohne Live-Publikum statt. Auftritte von Country-Stars wie Brooks & Dunn und Luke Combs gingen an verschiedenen Orten in der Country-Hochburg Nashville über die Bühne. Neu in diesem Jahr war die Sparte «Quarantäne-Video des Jahres» mit Gewinner Granger Smith für sein Video zu dem Song «Don't Cough On Me!». Für die Preisverleihung konnten Fans online ihre Stimme abgeben.

Berichte: Jared Leto soll erneut den Joker spielen

LOS ANGELES: Zurück im Comic-Universum: Oscarpreisträger und Sänger Jared Leto soll laut Medienberichten wieder die Rolle des Jokers spielen. In einer Neuauflage des Superhelden-Films «Justice League» soll er wieder in die Rolle zurückkehren, die er bereits im Jahr 2016 im Film «Suicide Squad» spielte. Das berichteten mehrere US-Medien übereinstimmend.

Das Film-Projekt ist eine Erweiterung des 2017 erschienen Films «Justice League» und soll ein «Directors Cut» nach den Vorstellungen des ursprünglichen Regisseurs Zack Snyder werden. Snyder hatte begonnen den ersten Film zu produzieren, sich dann jedoch zurückgezogen. Danach wurde das Drehbuch des Films umgeschrieben. In der Neuproduktion finanziert nun HBO die neue Drehrunde und die Fertigstellung der vielen unvollendeten Szenen.

Jennifer Lawrence: Habe früher für die Republikaner gestimmt

LOS ANGELES: Oscarpreisträgerin Jennifer Lawrence hat nach eigenen Angaben seit dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump ihre politischen Ansichten überdacht. «Ich bin als Republikanerin aufgewachsen. Als ich das erste Mal wählen durfte, habe ich für John McCain gestimmt», sagte die 30 Jahre alte Schauspielerin im Podcast «Absolutely Not». Aufgrund der Politik von Trump, habe sich für sie alles geändert. Sie werde am 3. November für den demokratischen Herausforderer Joe Biden stimmen.

Lawrence kritsierte unter anderem Trumps Haltung zu den «White Supremacists». Der englischen Begriff «White Supremacy» beschreibt die Ideologie der Vorherrschaft von Weißen. Trump hatte sich erst Anfang Oktober angesichts zunehmenden Drucks gegen rechtsextreme Gruppierungen wie den KKK (Ku-Klux-Klan) und die «White Supremacists» ausgesprochen. Journalisten hatten den Präsidenten zuvor nicht dazu bringen können, diese Bewegungen in einem kompletten, eindeutigen Satz zu verurteilen, in dem er sie auch explizit als solche bezeichnete.