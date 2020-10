Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 09.10.20 | Aktualisiert um: 05:54 | Überblick

Tom Cruise dreht mit Maske und quietschenden Reifen in Rom

ROM: Tom Cruise ist in der Stadt - und halb Rom gerät in Aufregung. Der 58-jährige Hollywood-Star dreht gerade in der italienischen Hauptstadt für einen neuen «Mission: Impossible»-Actionfilm des Regisseurs Christopher McQuarrie. Fans filmten den US-Schauspieler im Innenstadt-Viertel Monti im modischen hellgrauen Anzug mit Weste. Am Dienstag raste bei seinem Dreh eine dunkle Limousine mit quietschenden Reifen über die Kopfsteinpflaster-Gassen. Auch am Mittwoch und Donnerstag sollten Teile der Innenstadt zeitweise für sein Filmteam abgesperrt werden. Aufnahmen gab es auch in der Nähe des antiken Kolosseums.

Zwischendurch trug Cruise immer wieder eine schwarze Corona-Schutzmaske mit Luftfiltern. In Rom und der umliegenden Region Latium gilt wegen steigender Infektionszahlen schon seit Tagen eine Maskenpflicht auch im Freien.

Die Stadt pries den Dreh, der mehrere Wochen dauern soll, als «wichtiges Signal» des Neustarts nach dem Lockdown vom Frühjahr für Rom, Italien und für die heimische Kinoindustrie. Der Tourismus in der Millionenstadt, die sonst eine hohe Promi-Dichte gewohnt ist, verzeichnete wegen der Corona-Pandemie drastische Einbrüche. Die Stadtverwaltung nannte in ihrer Mitteilung vom Montag die Summe von 18 Millionen Euro, die die Filmproduktionsfirma in Rom ausgeben wolle.

Der siebte Teil der «Mission: Impossible»-Agentensaga soll im Jahr 2021 in den Kinos starten. Auch Nummer acht ist im Werden.

Michael Wendler: Steige als Juror bei RTL-Show «DSDS» aus

KÖLN: Schlagersänger Michael Wendler steigt nach eigenen Angaben als Juror bei der RTL-Show «Deutschland sucht den Superstar» aus. Das gelte mit sofortiger Wirkung, sagte Wendler am Donnerstagabend in einer Instagram-Story. Als Grund nannte der 48-Jährige das Vorgehen von Bundesregierung und Medien in der Corona-Pandemie.

Man sei völlig überrascht von den Aussagen Wendlers - «sowohl zum Ausstieg aus «DSDS» als auch von seinen Verschwörungstheorien», teilte RTL auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. «Davon distanzieren wir uns ausdrücklich.»

Für Wendler sollte es die erste Staffel in der «DSDS»-Jury sein. Die Dreharbeiten hatten bereits begonnen, ausgestrahlt wurden die neuen Folgen aber noch nicht.

Empire State Building soll für John Lennon leuchten

NEW YORK: Die Spitze des New Yorker Empire State Buildings soll zu Ehren des 1980 ermordeten Musikers John Lennon, der am Freitag 80 Jahre alt geworden wäre, blau leuchten.

Außerdem solle in der Nacht zum Freitag ein Friedenszeichen an dem Gebäude zu sehen sein, teilten die Betreiber mit. Lennon hatte als Sänger der Beatles und später solo Musikgeschichte geschrieben. Der 1940 in Liverpool in Großbritannien geborene Musiker war am 8. Dezember 1980 vor seinem Wohngebäude am New Yorker Central Park erschossen worden.

Literaturnobelpreisträgerin Glück brauchte erstmal Kaffee

STOCKHOLM: Die US-Lyrikerin Louise Glück ist von der Auszeichnung mit dem diesjährigen Literaturnobelpreis völlig überrumpelt worden. Sie brauche dringend Kaffee und könne noch nicht sagen, was der Nobelpreis für sie bedeute, sagte die 77 Jahre alte Poetin am Donnerstag in einem kurzen Telefonat, das auf dem offiziellen Twitter-Account der Nobelpreise veröffentlicht wurde. «Das ist zu neu, wissen Sie, ich weiß nicht, was es wirklich bedeutet.» In den USA war es zu dem Zeitpunkt wegen der Zeitverschiebung erst früh am Morgen. «Es ist zu früh hier, es ist kaum 7.00 Uhr», entschuldigte sich Glück.

Praktisch betrachtet müsse sie daran denken, dass sie ein Haus in Vermont kaufen wolle, sagte Glück. Derzeit habe sie eine Eigentumswohnung in Cambridge. «Deshalb habe ich gedacht: Nun, jetzt kann ich ein Haus kaufen.» Zugleich habe sie aber auch Sorgen, dass sich ihr Alltag durch den Preis verändern werde. Schon jetzt klingele das Telefon ununterbrochen.

Norwegens König wird am Herzen operiert

OSLO: Der König von Norwegen, Harald V., wird am Herzen operiert. Er sei deshalb am Donnerstag ins Osloer Reichskrankenhaus gebracht worden, wo bei ihm eine Herzklappe ausgetauscht werden solle, teilte das norwegische Königshaus mit. Die Operation unter lokaler Betäubung ist demnach für den Freitag angesetzt. Ein solcher Eingriff sei notwendig, um die Atmung des 83-Jährigen zu verbessern, sagte der königliche Leibarzt Bjørn Bendz.

Nach Angaben des Hofes unterzog sich der König bereits im Jahr 2005 einer Operation der Herzklappe. Sie sei damals durch eine künstliche Herzklappe aus biologischem Material ersetzt worden, die eine Lebensdauer von 10 bis 15 Jahren habe. Es sei deshalb nicht ungewöhnlich, dass eine solche Klappe nach einer gewissen Zeit ausgetauscht werde. Ein solcher Eingriff werde Hunderte Male pro Jahr im Reichskrankenhaus gemacht.

Harald war zuletzt wegen Problemen beim Atmen für ein paar Tage im Krankenhaus gewesen. Eine Covid-19-Erkrankung war dabei frühzeitig ausgeschlossen worden. Er ist bis auf Weiteres krankgeschrieben. Generell ist der 83-Jährige nicht sonderlich häufig krank gewesen in den vergangenen Jahren.

Entertainer Frank Zander sagt Weihnachtsfeier für Bedürftige ab

BERLIN: Der Berliner Entertainer Frank Zander hat seine diesjährige Weihnachtsfeier für Obdachlose und Bedürftige wegen der Corona-Pandemie abgesagt. «Als Veranstalter trage ich eine besondere Verantwortung gegenüber unseren Gästen, Helfern und Partnern», schrieb Zander (78) am Mittwoch bei Facebook. «Dieser Verantwortung kann ich aber guten Gewissens nicht mehr nachkommen, da unsere Gäste leider alle in die sogenannte Risikogruppe fallen.» Die Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen seien für ihn und das Team nicht umsetzbar. Zuerst hatte die «B.Z.» online darüber berichtet.

Elisabeth Moss wird frühere US-Abgeordnete Katie Hill spielen

LOS ANGELES: Die amerikanische Schauspielerin Elisabeth Moss (38, «The Handmaid's Tale - Der Report der Magd») wird die ehemalige Kongressabgeordnete Katie Hill in einer Verfilmung von Hills Memoiren spielen. «Ich fühle mich so geehrt, von der ikonischen Elisabeth Moss dargestellt zu werden», schrieb Hill auf Twitter und verlinkte einen Bericht des US-Filmblatts «Variety» zu dem geplanten Biopic. Das Streaming-Projekt von der Produktionsfirma Blumhouse TV basiert auf den im August erschienenen Memoiren «She Will Rise: Becoming a Warrior in the Battle for True Equality» der demokratischen Politikerin.

Prinz William gibt Startschuss für großen Umweltpreis

LONDON: Der britische Prinz William hat einen mit insgesamt 50 Millionen Pfund dotierten «Earthshot»-Preis ins Leben gerufen, um Lösungen für die weltweit größten Umweltprobleme zu finden. Jedes Jahr sollen fünf Auszeichnungen in Höhe von je einer Million Pfund (etwa 1,1 Millionen Euro) vergeben werden - und das ein Jahrzehnt lang. Somit sollen mindestens 50 Lösungen bis 2030 zusammenkommen. «Die nächsten zehn Jahre sind eine kritische Dekade für den Wandel», sagte der 38-jährige Royal in einem am Donnerstag veröffentlichten Film zum Preis. Ein bisschen tritt er damit in die Fußstaben seines Vaters, Prinz Charles (71), der ein Umweltschützer und Ökobauer ist.

Vettel begeistert sich für nachhaltige Landwirtschaft

NÜRBURG: Sebastian Vettel (33) interessiert sich für nachhaltige Landwirtschaft. Der viermalige Formel-1-Weltmeister nimmt sich ein Beispiel am Südafrikaner Jody Scheckter (70), der 1979 mit Ferrari Weltmeister wurde und selber einen Bio-Bauernhof betreibt. «Man liest eine Menge darüber, und ich finde es einfach aufregend, seinen Geschichten zuzuhören», erzählte Scuderia-Fahrer Vettel im Formel-1-Podcast. Es gehe um die beste Frucht und den besten Geschmack. «Das hat er mir erzählt», sagte Vettel, der von Scheckters Büffelmozzarella schwärmt.

Pop-Star Taylor Swift: Ich werde «voller Stolz» für Joe Biden stimmen

LOS ANGELES: Pop-Star Taylor Swift (30) hat knapp vier Wochen vor der US-Präsidentschaftswahl dem demokratischen Kandidaten Joe Biden ihre Unterstützung ausgesprochen. Sie werde «voller Stolz» für Biden und dessen Vizekandidatin Kamala Harris stimmen, sagte Swift der US-Zeitschrift «V Magazine». Amerika brauche einen Präsidenten, der sich für die Anliegen von Minderheiten, Frauen und der LGBT-Gemeinde stark mache und globale Gesundheitsrisiken ernst nehme. Auf Twitter verlinkte Swift am Mittwoch die Magazin-Seite und ein weiteres Foto, auf dem sie einen großen Teller mit Keksen hält, die mit blauem Zuckerguss und der Aufschrift «Biden/Harris/2020» verziert sind.

«Ich bin Greta»: Doku über junge Umweltaktivistin Thunberg

BERLIN: Im Sommer vor zwei Jahren begann etwas, das die Welt bis heute verändern sollte. Damals ging ein schwedisches Mädchen am ersten Schultag nach den Ferien nicht zur Schule, sondern setzte sich vor den Reichstag in Stockholm und begann einen Protest für das Klima. Längst ist Greta Thunberg nicht mehr allein, längst kämpfen junge Menschen rund um die Welt für Klimaschutz. Wer aber ist diese Greta Thunberg, die heute 17 Jahre alt ist? Antworten darauf versucht die Dokumentation «Ich bin Greta» zu geben. Es war Zufall, dass Regisseur Nathan Grossman Thunberg im August 2018 filmte, wie sie allein in Stockholm saß. Er begleitete sie weiter, fing ein, wie immer mehr Schülerinnen und Schüler zu den Protesten kamen, wie in anderen Ländern Aktionen begannen und wie schließlich auch Politiker auf die Jugendliche aufmerksam wurden und sie zu internationalen Konferenzen einluden.

«Bullys» Film über «Spiegel»-Fälscher soll Mediensatire werden

MÜNCHEN: Michael «Bully» Herbigs geplanter Film über den Fälscherskandal beim «Spiegel» soll eine Mediensatire werden. Das teilte der FilmFernsehFonds (FFF) Bayern am Donnerstag in München mit, der das Projekt mit 1,05 Millionen Euro fördert. Der Film soll zum Teil in Bayern gedreht werden. Der Kinofilm, eine Produktion der Ufa, basiert auf dem Buch «Tausend Zeilen Lüge. Das System Relotius und der deutsche Journalismus» des «Spiegel»-Reporters Juan Moreno, der seinen Kollegen Claas Relotius der Lüge überführte. Der FFF teilte auch schon mit, wie die Protagonisten in dem Film heißen sollen: Aus Juan Moreno wird demnach Juan Romero, aus Claas Relotius der «Starreporter Lars Bogenius».

«Bully» Herbigs Amazon-Comedyshow mit Engelke, Krömer und Boning

BERLIN: Schauspieler und Regisseur Michael «Bully» Herbig («Bullyparade», «Der Schuh des Manitu») präsentiert auf der Streamingplattform Amazon Prime Video die deutsche Ausgabe des internationalen Erfolgs «Last One Laughing» (LOL). Zehn prominente Comedians machen mit: «Mit dabei sind Anke Engelke, Barbara Schöneberger, Carolin Kebekus, Max Giermann, Kurt Krömer, Wigald Boning, Torsten Sträter, Rick Kavanian, Mirco Nontschew und Teddy Teclebrhan», teilte Amazon am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur mit. Die deutsche Version startet im Frühjahr 2021 exklusiv auf der Plattform, Gastgeber ist Michael «Bully» Herbig.

«Babylon Berlin»-Star Fries: Kann mir kein Leben ohne Rad vorstellen

BERLIN: Schauspielerin Liv Lisa Fries (29, «Babylon Berlin») schwört auf das Fahrrad. «Auf dem Rad fühle ich mich lebendiger», sagte die Berlinerin dem Radmagazin «Karl». Ein Leben ohne Fahrrad könne sich Fries, die selbst weder Auto noch Führerschein besitze, deshalb gar nicht vorstellen. «Es ist für mich eine Art Autonomie, ich kann mich dabei bewegen, wie ich es möchte», sagte Fries weiter. Ihre Begeisterung für das Radfahren spiegelt sich mitunter sogar in ihren Rollen wider. So soll laut Fries in einer ihrer Szenen extra ein Auto durch ein Lastenrad ersetzt werden. «Das passt gut zu der Figur im Film», sagte Fries.

Thomas Helmers Frau Yasmina Filali hört bei Fußballthemen weg

HAMBURG: Wenn der ehemalige Fußball-Profi und Europameister Thomas Helmer (55) daheim über seinen Sport fachsimpelt, hört seine Frau Yasmina Filali (46) einfach weg. «Er redet, ich höre nicht zu! Eine Liebe zum Fußball gibt es bei mir leider nicht», sagte die Schauspielerin («Die Rote Meile») dazu der «Bild»-Zeitung (Donnerstagsausgabe). Am Anfang habe sie noch so getan und Interesse geheuchelt. «Doch nach 20 Jahren bin ich mit dem Thema durch. Es interessiert mich einfach nicht!» Einmal habe Filali beim Champions-League-Finale gegen AC Mailand auf der Tribüne gesessen und ein Buch gelesen, sagte Helmer dazu. «Alle haben mich fassungslos angeguckt. Gehört die wirklich zu dir?», erinnerte sich der ehemalige FC-Bayern-Spieler in dem Interview.

Jan Delay: «Ich mag die Dunkelheit»

HAMBURG: Der Hip-Hop- und Soul-Musiker Jan Delay (44) schwärmt von der Dunkelheit. «Nichts gegen Licht, echt nicht. Aber ich mag die Dunkelheit. Ich kann in ihr aufgehen und machen, was ich will. Also: noch mehr, als ich es eh schon tue», sagte er der Zeitschrift «Barbara». Er genieße die nächtliche Einsamkeit, wenn er an neuen Songs arbeite, denn «ich brauche mich nachts auf niemand anderen einlassen als auf mich selbst». Dies sei phasenweise anders gewesen - nach der Geburt seiner Tochter, heute sechs Jahre alt: «Ich erinnere mich noch ganz gut an das Gefühl, das ich bei unserem ersten gemeinsamen Silvester hatte. Ich bin da gern früh schlafen gegangen und war am Neujahrsmorgen um acht auf der Straße mit ihr im Kinderwagen, als die letzten Verstrahlten mit dickem Schädel nach Hause gewankt sind. Ich musste die ganze Zeit grinsen.»

«Regal» statt «Egal»: Der Wendler wirbt jetzt für einen Supermarkt

NECKARSULM/CAPE CORAL: Schlagersänger Michael Wendler (48) wirbt mit einer umgedichteten Version seines Songs «Egal» für die Supermarktkette Kaufland. Das Lied trägt nun den Titel «Regal» und Wendler - von Fans nur «Der Wendler» genannt - tritt in dem Werbespot mit Frau Laura (20) auf. Die Ehefrau berichtet ihrem «Schatz» darin, dass ihr in der gemeinsamen Wahlheimat Florida alle ihre «Lieblingssachen» fehlten - etwa Tofu-Hack. Wendler begibt sich daraufhin in den Supermarkt und singt: «Regal! Da find' ich das, was ich brauch.» Als der Schlagerbarde «junges Gemüse» anpreist, ist ebenfalls Laura zu sehen, auf einem Berg Konserven.

Astronaut Maurer nimmt Menü aus seiner Heimat mit ins All

ST. WENDEL/HOUSTON: Der aus dem Saarland stammende Astronaut Matthias Maurer (50) wird ein Gericht aus seiner Heimat mit auf seine Mission ins All nehmen. Welches «Weltraum-Menü» er 2021 beim Start zur Internationalen Raumstation ISS dabei haben wird, entscheidet ein Wettbewerb zwischen zehn Gastronomen aus seiner Heimatregion, wie die europäische Raumfahrtorganisation Esa am Donnerstag mitteilte. Die Bandbreite der gekochten Speisen reiche von mit Lamm-Lyoner gefüllten Maultaschen über Linsenmousse mit Froschschenkelpraline bis zur Roulade von der Bliesgau-Hühnerbrust. Der aus dem saarländischen St. Wendel kommende Maurer darf bei dem Wettbewerb nicht mit aussuchen. Er werde «sich überraschen lassen müssen und das Menü erst auf der ISS kosten», erklärte die Esa.

Til Schweiger über Donald Trump: Menschlich «unter aller Sau»

BERLIN: Schauspieler und Film-Produzent Til Schweiger (56) hat wenige positive Worte für US-Präsident Donald Trump übrig. Menschlich sei der Republikaner «unter aller Sau», sagte Schweiger der Deutschen Presse-Agentur. Vor allem wegen Trumps Äußerungen gegenüber Frauen. Und auch wie der Präsident die rassistisch motivierten Gewalttaten der Polizeibeamten entschuldige, sei schrecklich. Dennoch wisse der Schauspieler («Manta, Manta», «Keinohrhasen») nicht, zu wem er im Rennen um die Präsidentschaft halten solle. Schließlich habe Trump keine Kriege losgelöst. «Da sind die Amerikaner ja immer ziemlich gut drin», sagte Schweiger.

Künstler malt Bild mit seiner Zunge

WOLFSBURG/DÜSSELDORF: So ein Quark an der Wand - der Künstler Benjamin Houlihan malt mit seiner Zunge ein Kunstwerk in Wolfsburg. Dafür nimmt der Düsseldorfer in diesen Tagen eine Mischung aus Quark und Lebensmittelfarbe und leckt an einer etwa 30 Quadratmeter großen Leinwand. Die roten Leckspuren durch intensive Zungenschläge sollen den Titel «Untitled (Licked Wall)» bekommen. Das Werk wird im Wolfsburger Kunstmuseum Teil der Ausstellung «In aller Munde. Von Pieter Bruegel bis Cindy Sherman». Bei der laut den Ausstellungsmachern wichtigsten Schau des Jahres werden ab 31. Oktober Arbeiten von mehr als 150 Künstlerinnen und Künstlern in Wolfsburg zu sehen sein.

«Homeland»-Star Mandy Patinkin und Frau rufen in Clip zum Wählen auf

WASHINGTON: US-Schauspieler Mandy Patinkin («Homeland») und seine Frau Kathryn Grody haben in einem emotionalen Video an US-Bürger appelliert, bei der Präsidentenwahl am 3. November ihre Stimme abzugeben. Zugleich warben sie in dem mit dramatischen Bildern etwa von Straßenprotesten, Waldbränden und schmelzenden Eisbergen bestückten Clip für den demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden. «Joe Biden mag nicht jedermanns idealer Kandidat sein», sagt Grody in dem am Dienstag auf Twitter gestellten Video. «Aber er ist menschlich, anständig und freundlich.»

«Ich bin jetzt tot»: Herbert Feuerstein verfasste eigenen Nachruf

KÖLN: Der tote Satiriker Herbert Feuerstein (1937-2020) hat noch zu Lebzeiten «vorsorglich» einen Nachruf auf sich selbst verfasst. Es handelt sich um einen fast zweistündigen Radio-Beitrag, den der WDR nach seinem Ableben veröffentlichte. Feuerstein stellt darin gleich zu Beginn klar: «Ich will nicht lange drumherum reden: Ich bin jetzt tot und und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, werden das eines Tages auch sein. Spätestens dann sind wir quitt.» Aufgenommen wurde das Band vor etwa fünfeinhalb Jahren. Das verrät Feuerstein am Ende: «Heute ist der 15. Januar 2015. Zugern hätte ich das Sendedatum gewusst... naja, ach vielleicht auch lieber nicht. Aber danke, dass Sie mir noch mal zugehört haben. Tschüss!»

Am 3. November (Ortszeit) wählen die US-Amerikaner ihren neuen Präsidenten. Joe Biden tritt als Kandidat der Demokraten gegen den amtierenden Präsidenten Donald Trump an.

Heino Ferch ist erschrocken über Zustände in Kalabrien

KÖLN/DUISBURG: Schauspieler Heino Ferch (57, «Comedian Harmonists», «Der Untergang») ist für einen Film über die Mafia in die italienische Region Kalabrien gereist - und erschrocken. «In jeder Kurve lagen 200 Säcke Müll, die Straßen sind kaputt. Da wird offensichtlich, wie korrupte Strukturen sich auswirken», sagte er der Deutschen Presse-Agentur. «Ich war schon schockiert, dass es zwei Flugstunden von uns entfernt quasi Wild-West-Verhältnisse gibt.» Mit seinem Handy habe er selbst Fotos von Einschusslöchern in Straßenschildern gemacht. «Vergleichsweise sind wir in Deutschland im Land der Glückseligen», sagte Ferch, «Corona hin oder her».

TV-Star Katerina Jacob schätzt die Höflichkeit der Kanadier

BERLIN: Die Schauspielerin Katerina Jacob (62, «Der Bulle von Tölz») ist begeistert vom menschlichen Miteinander in ihrer Wahlheimat Kanada. «Sich gegenseitig kümmern - da sind uns die Kanadier ein Stück weit voraus», sagte Jacob in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur. «Da ist zum Beispiel die Nachbarschaftshilfe ganz großgeschrieben. Da wird einer alten Frau über die Straße geholfen und man trägt ihr die Tasche nach Hause.» Überhaupt seien die Kanadier sehr viel höflicher, meinte der bayerische TV-Star, der auch die kanadische Staatsbürgerschaft besitzt und mit einem Deutsch-Kanadier verheiratet ist - «sie tragen die Maske, ohne zu murren.»

Sofortbild-Kamera von Andy Warhol in den USA versteigert

DALLAS: Eine Sofortbild-Kamera des US-Künstlers Andy Warhol (1928-1987) ist in den USA versteigert worden. Der Fotoapparat habe 13.750 Dollar (etwa 11.700 Euro) eingebracht, teilte das Auktionshaus Heritage im texanischen Dallas am Mittwoch mit. Warhol habe das Modell SX-70 der Marke Polaroid aus dem Jahr 1974 viel benutzt, vor allem um damit etwa Stars oder Kunstsammler zu fotografieren. Diese Fotos kosten heute oft mehrere Tausend Dollar. In den 80er Jahren habe Warhol die Kamera seinem Freund John Wilcock geschenkt, nach dessen Tod sie nun zur Versteigerung freigegeben worden war. Wer den Apparat erwarb, teilte das Auktionshaus zunächst nicht mit.

Pop-Star Meghan Trainor und Daryl Sabara werden Eltern

LOS ANGELES: Die US-amerikanische Sängerin Meghan Trainor (26, «No Excuses») und der Schauspieler Daryl Sabara (28, «Spy Kids») erwarten den ersten Nachwuchs. «Ihr alle wisst, wie lange ich mir das gewünscht habe», schrieb Trainor am Mittwoch auf Instagram. Sie seien beide «völlig glücklich und aufgeregt» und freuten sich auf die Geburt des Babys Anfang kommenden Jahres. Dazu postete Trainor ein Ultraschallbild. Zahlreiche Kollegen schickten Glückwünsche, darunter die Schauspielerinnen Hailee Steinfeld und Millie Bobby Brown und die Musiker Kevin Jonas und Sean Combs. Grammy-Gewinnerin Trainor und der Schauspieler sind seit vier Jahren ein Paar.