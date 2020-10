Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 02.10.20 | Aktualisiert um: 03:32 | Überblick

Billie Eilish präsentiert Musikvideo zum Bond-Song «No Time To Die»

LONDON: Popstar Billie Eilish hat sechs Wochen vor dem Kinostart des neuen James-Bond-Films «Keine Zeit zu sterben» das Musikvideo zum Titelsong präsentiert. Der Clip zu «No Time To Die», den die US-Sängerin am Donnerstagabend auf ihrem Youtube-Kanal online stellte, hatte nach einer Stunde bereits über 300.000 Aufrufe.

Die 18-jährige Eilish ist darin in Schwarz-Weiß-Optik vor einem Mikrofon zu sehen - im Wechsel mit Filmszenen aus dem kommenden Bond-Abenteuer. Regisseur des Musikvideos ist Daniel Kleinmann, der seit «GoldenEye» (1995) die berühmten Vorspannsequenzen für fast alle James-Bond-Filme gestaltet hat.

Der Titelsong für den 25. James-Bond-Film war bereits im Februar veröffentlicht worden. Eigentlich hätte «Keine Zeit zu sterben» am 2. April ins Kino kommen sollen. Wegen der Coronavirus-Krise wurde der Starttermin aber auf den 12. November verschoben. Für Hauptdarsteller Daniel Craig ist es der letzte Einsatz als Geheimagent 007. Neben Craig spielen Lashana Lynch, Rami Malek und Léa Seydoux in dem Film von Regisseur Cary Joji Fukunaga mit.

AC/DC heizen Spekulationen über neues Album mit Songschnipsel an

LONDON: Die australische Kultband AC/DC («Back In Black») hat im Internet einen kurzen Musikschnipsel veröffentlicht, bei dem es sich möglicherweise um den ersten neuen AC/DC-Song seit rund sechs Jahren handelt. Die Rocker posteten in sozialen Medien einen 30-sekündigen Videoclip, in denen die Musiker um Gitarrist Angus Young zu sehen sind, mit dem Kommentar «Shot In The Dark». Dazu läuft ein Songausschnitt im typischen AC/DC-Sound, in dem die Band «Shot In The Dark» singt und bei dem es sich wohl um den Refrain handelt.

Am Mittwoch hatten AC/DC ihr Comeback mit einem Foto samt Hinweis auf die Bandbesetzung angedeutet. Der langjährige Sänger Brian Johnson, Bassist Cliff Williams und der frühere AC/DC-Schlagzeuger Phil Rudd sind demnach zurück in der Hardrock-Band, die von Rhythmusgitarrist Stevie Young, dem Neffen von Bandleader Angus, komplettiert wird. Eine offizielle Bestätigung für das Comeback gab es zunächst nicht.

Das bislang letzte AC/DC-Studioalbum «Rock Or Bust», das 16. der Band, erschien im November 2014. Nach einer ausgedehnten Welttournee, die bis 2016 dauerte und bei der Sänger Johnson wegen Gehörproblemen von Guns N' Roses-Frontmann Axl Rose vertreten wurde, war es still um die Rockveteranen geworden.

Vaterschaftsstreit mit Ex-König: Belgien hat eine neue Prinzessin

BRÜSSEL: Nach jahrelangem Vaterschaftsstreit mit dem früheren König Belgiens hat das zuständige Brüsseler Gericht endgültig im Sinne der Künstlerin Delphine Boël entschieden. Die 52-Jährige ist damit von nun an offiziell Prinzessin von Belgien. Der Anwalt Boëls bestätigte der Nachrichtenagentur Belga einen entsprechenden Bericht des Senders RTBF. Auch ihre beiden Kinder Joséphine und Oscar würden Prinzessin beziehungsweise Prinz. Boël selbst nehme den Nachnamen ihres Vaters an: Sachsen-Coburg-Gotha.

Die Künstlerin kämpfte seit Jahren um die Anerkennung als leibliche Tochter des belgischen Ex-Königs Albert II. Nach ihrer Darstellung hatten ihre Mutter und Albert vor Jahrzehnten eine längere Affäre, was Albert stets bestritten hatte. Im Januar lenkte er nach jahrelangem Rechtsstreit ein und gestand die Vaterschaft ein. Das Gericht hatte zuvor entschieden, dass er sich einem Test unterziehen müsse. Nach der letzten Anhörung am 10. September hatte das Berufungsgericht seine Entscheidung eigentlich für den 29. Oktober angekündigt.

Juliette Binoche findet kochende Männer sexy

ZÜRICH: Die französische Schauspielerin Juliette Binoche (56, «Chocolat», «Meine schöne innere Sonne») fühlt sich von Männern mit kulinarischen Fähigkeiten angezogen.

«Ich finde es sehr sexy, wenn ein Mann kochen kann», sagte sie am Rande des Filmfestivals in Zürich der «Neuen Zürcher Zeitung». Sie habe sich einmal in einen Mann verliebt, der ein hervorragender Koch gewesen sei. Das sei zwar nicht der ausschlaggebende Punkt gewesen. «Aber das hat mein Interesse sehr gestärkt.» Binoche hat zwei Kinder. Verheiratet war sie nie. Sie hätte nichts gegen das Heiraten gehabt, sagte sie nach Angaben der Zeitung, es sei einfach nicht passiert. Wichtiger als das Ja-Wort finde sie ohnehin, dass die Partner es mit einer Beziehung ernst meinten.

Neuer Roxette-Song wird am Freitag veröffentlicht

STOCKHOLM: Rund zehn Monate nach dem Tod von Frontfrau Marie Fredriksson können sich Musikfreunde auf neue Musik des schwedischen Popduos Roxette freuen. Am Freitag erscheint die bislang unveröffentlichte Single «Let Your Heart Dance With Me», zu der auf Youtube auch ein neues Video Premiere feiern soll. Es handele sich um einen der letzten Songs, den Fredriksson und er 2016 gemeinsam aufgenommen hätten, schrieb ihr Bandpartner Per Gessle vorab auf Instagram. Er sei damals nicht fertiggestellt worden, weil die beiden das Gefühl gehabt hätten, das Lied nicht auf dem letzten Studioalbum «Good Karma» zu benötigen. Das jetzige Ergebnis höre sich großartig an, ergänzte er.

Ein erster kurzer Ausschnitt aus dem Lied lässt auf einen sommerlich leichten Popsong schließen. Die Single soll dabei nicht das einzige Werk sein, das von dem Duo erscheinen soll: Noch in diesem Jahr ist eine Sammlung mit dem Titel «Bag of Trix» und noch mehr unveröffentlichtem Roxette-Material geplant. Gessle plant darüber hinaus, am 6. November ein eigenes neues Album namens «Gammal kärlek rostar aldrig» zu veröffentlichen - auf Deutsch übersetzt heißt das so viel wie «Alte Liebe rostet nie».

Fredriksson war am 9. Dezember 2019 nach langem Kampf gegen Krebs gestorben. Mit ihr hatte Gessle seit Mitte der 80er Jahre Roxette gebildet und mit Songs wie «The Look» und «It Must Have Been Love» Welterfolge gefeiert.

Boris Johnsons Vater beim Einkaufen ohne Maske erwischt

LONDON: Während der britische Premierminister Boris Johnson die Nation zu mehr Corona-Disziplin ermahnt, ist sein Vater ohne Mund-Nasen-Schutz von einem Fotografen im Supermarkt erwischt worden. Ein Foto vom vergangenen Dienstag, das das Boulevardblatt «Daily Mirror» veröffentlichte, zeigt den 80-jährigen Stanley Johnson ohne Maske vor einem Regal.

Johnson senior gab den Fehler zu. Er sagte dem «Mirror», es tue ihm «extrem leid». Nach drei Wochen im Ausland sei er noch nicht «100-prozentig auf der Höhe» der in England geltenden Regeln. Das sei jedoch keine Rechtfertigung für seinen Fehler. In Großbritannien gilt in Geschäften Maskenpflicht - zuletzt wurden sogar die Geldstrafen bei Missachtung erhöht.

Rockband AC/DC deutet Comeback mit mehreren Ex-Mitgliedern an

LONDON: Die australische Kultband AC/DC («Highway To Hell») steht rund vier Jahre nach ihrem bislang letzten Konzert offenbar vor einem Comeback. Die Hardrocker um den legendären Gitarristen Angus Young veröffentlichten am Mittwoch ein Foto ihrer neuen Bandbesetzung und kündigten die Rückkehr mehrerer ehemaliger Mitglieder an, darunter der langjährige AC/DC-Sänger Brian Johnson. Für das einflussreiche britische Musikmagazin «NME» ist das Comeback der Hardrock-Veteranen damit sicher. Eine offizielle Bestätigung gab es zunächst aber nicht. In den vergangenen Jahren war immer wieder über ein neues AC/DC-Album spekuliert worden. In den vergangenen Tagen wurden die Spekulationen durch kurze Clips befeuert, die die Gruppe im Internet veröffentlichte. Darin war nur ein leuchtender Blitz wie im berühmten AC/DC-Logo zu sehen.

Jon Bon Jovi plädiert für gesellschaftlichen Dialog

LONDON: Die Rockband Bon Jovi will mit ihrem neuen Album «2020» zum gesellschaftlichen Dialog aufrufen. «Mir ist es fast schon egal, wie die politische Einstellung einer Person ist, ob sie für oder gegen Trump ist», sagte Sänger Jon Bon Jovi (58) der Deutschen Presse-Agentur mit Blick auf die US-Präsidentschaftswahl im November. «Ich will mit allen Menschen in den Dialog treten und helfen.» Bon Jovi sprach sich gegen ein Schwarz-Weiß-Denken aus. «Das sollte nicht die Art sein, wie wir als Gesellschaft miteinander kommunizieren.»

Jahrzehntelang stand die Band aus New Jersey für radiotaugliche Rockhymnen wie «Living On A Prayer» oder «It's My Life». Auf dem am Freitag erscheinenden «2020» geht es um aktuelle politische Themen - Waffengewalt, Rassismus, das Coronavirus sowie das gesellschaftliche und soziale Klima. «Die Songs sind jedoch nicht explizit politisch, sondern universell», betonte der Bon-Jovi-Frontmann. «Ich habe mich mehr als je zuvor bemüht, in den Songs keine Partei zu ergreifen, um die politische Spaltung Amerikas nicht noch mehr anzuheizen.»

Bei den vergangenen US-Wahlen der letzten 25 Jahre unterstützte Jon Bon Jovi die Demokraten. Auch dieses Mal will er seine Stimme dem demokratischen Herausforderer Joe Biden geben, dem er zutraut, «ein gesellschaftliches Klima mit Zusammengehörigkeitsgefühl zu erzeugen». Biden tritt am 3. November gegen Präsident Donald Trump an.

«Wenn Amerika durch die Wahl Donald Trumps etwas gelernt hat, dann dass er die Stimmen derer hörte, die bis dahin nicht gehört worden waren», sagte Jon Bon Jovi. «Das war vermutlich das einzig Gute, was die Sache mit sich brachte. Jetzt aber brauchen wir in Amerika jemanden, der uns nicht weiter spaltet.» Der nächste Präsident müsse die Menschen in den USA einen: «Die bisher Stummen und diejenigen, die bereits gehört wurden.»

Chiara Ferragni wird zum zweiten Mal Mama

ROM: Chiara Ferragni, italienische Modebloggerin und Unternehmerin, bekommt ein zweites Kind. Das gab die Influencerin, die auf Instagram international viele Millionen Fans hat, am Donnerstag bekannt. «Unsere Familie wird größer», schrieb die 33-Jährige in den sozialen Medien und veröffentlichte ein Foto des ersten kleinen Sohnes Leone Lucia. Er hält ein Ultraschallbild in der Hand. «Leo wird ein großer Bruder werden», fügte Ferragni hinzu. Sie ist mit dem italienischen Musik-Star Fedez verheiratet. Der Rapper und der Modestar mit eigenen Produktlinien haben 2018 geheiratet. In dem Jahr kam auch ihr Sohn Leone zur Welt.

Radprofi Martin wird zum zweiten Mal Vater - Giro-Start statt Vuelta

PALERMO: Der viermalige Einzelzeitfahr-Weltmeister Tony Martin wird in diesem Herbst zum zweiten Mal Vater und hat seinen Rennkalender dementsprechend angepasst. Dies sagte der 35 Jahre alte Radprofi der ARD-Sportschau. «Ich war eigentlich für die Vuelta eingeplant, die einen Monat später ist. Allerdings erwartet meine Freundin das zweite Baby - meine zweite Tochter. Das Datum würde dann wahrscheinlich mit der Vuelta kollidieren. Aus diesem Grund habe ich mit dem Team entschieden, dass ich lieber den Giro fahre», erklärte der Cottbuser vor dem Giro d'Italia.

Christiane Paul: Weiß gar nicht, wie Politiker emotional überleben

DÜSSELDORF: Schauspielerin Christiane Paul zeigt großen Respekt vor Politikern. «Ich weiß, wie mir das als Schauspielerin geht, ständig mit Zuspruch, Ablehnung, Erfolg und Misserfolg umzugehen. Für die Politiker ist das Tagesgeschäft - ich weiß gar nicht, wie die das emotional und mental überleben», sagte die 46 Jahre alte Schauspielerin der «Rheinischen Post» (Donnerstag). Nötig sei eine enorme mentale Stärke: «Du musst irgendwo sagen: Hier ist die Scheibe, die mich schützt.» In der ARD-Serie «Parlament» - in der ARD-Mediathek verfügbar und ab dem 6. Oktober beim Sender One - spielt Christiane Paul eine EU-Parlamentarierin.

Schauspielerin Lina Beckmann verletzt sich bei Theaterprobe

HAMBURG: Die Fernseh- und Theaterschauspielerin Lina Beckmann hat sich bei den Proben zu einem neuen Shakespeare-Stück am Hamburger Schauspielhaus verletzt und fällt deshalb für längere Zeit aus. Die 39-Jährige habe sich bei Proben einen Achillessehnenriss zugezogen, teilte das Theater am Donnerstag in Hamburg mit. Deshalb werde nun die Premiere des Stückes «Richard the Kid» verschoben. In dem von Karin Henkel inszenierten Stück sollte sie die Hauptrolle spielen. Ein neuer Termin steht noch nicht fest. Statt des Stückes wird nun «Macht und Widerstand» von Ilija Trojanow und mit Samuel Finzi und Markus John auf die Bühne kommen. Premiere dafür ist am 10. Oktober.

Peter Kloeppel verlängert Vertrag bei «RTL Aktuell»

KÖLN: Peter Kloeppel hat seinen Vertrag als Anchorman der Nachrichtensendung «RTL Aktuell» verlängert. Das gab die Mediengruppe RTL Deutschland am Donnerstag in Köln bekannt. Bereits seit 1992 moderiert Kloeppel das Format. Im Wechsel mit Charlotte Maihoff und Maik Meuser wird der 61-Jährige die Zuschauer auch in den kommenden vier Jahren mit den Nachrichten des Tages auf dem Laufenden halten. «Der Erfolg von «RTL Aktuell» ist in einem hohen Maße mit Peter Kloeppel verbunden», lobte der Geschäftsführer von RTL Television, Jörg Graf, laut Mitteilung. Kloeppel selbst sagte: «RTL ist seit über 30 Jahren meine journalistische Heimat. Ich freue mich daher sehr, die Erfolgsgeschichte von «RTL Aktuell» auch in Zukunft gemeinsam mit Charlotte Maihoff und Maik Meuser sowie dem gesamten Team weiter mitzugestalten.»

Maffay: Flinte nicht ins Korn werfen - wieder Auftritt in Berlin

BERLIN: Rock- und Popsänger Peter Maffay (71) blickt seinem ersten Live-Auftritt nach rund einem halben Jahr mit gemischten Gefühlen entgegen. «Wenn wir in ein paar Tagen in Berlin auf der Bühne stehen, werde ich vielleicht den Leuten sagen, dass ich auch Angst habe. Dass es mir große Sorgen bereitet, was im Augenblick passiert», sagte Maffay der Deutschen Presse-Agentur vor seinem Konzert an diesem Freitag (2. Oktober) in der Berliner Waldbühne. Er wolle sich von den Corona-Einschränkungen aber nicht entmutigen lassen. «Mir ist es wichtig, nicht die Flinte ins Korn zu werfen», sagte Maffay.

«Wind of Change» vom CIA geschrieben? - Meine lacht über Gerücht

HANNOVER: «Wind of Change» ist schon lange ein Welthit, ein skurriles Gerücht hat zuletzt für zusätzliche Aufmerksamkeit gesorgt. Der Journalist Patrick Radden Keefe habe ihn Anfang des Jahres damit konfrontiert, dass seine Ballade eigentlich vom US-Geheimdienst CIA geschrieben worden sei, sagte Scorpions-Sänger Klaus Meine der Deutschen Presse-Agentur in Hannover. «Erstmal habe ich laut gelacht. Ich habe das nicht ernst genommen, aber wir leben ja in Zeiten, wo diese Verschwörungstheorien total aufgesogen werden.» Er habe den Song im September 1989 in seinem kleinen Homestudio in der Wedemark bei Hannover eingespielt. «Da, wo halt solche Welthits entstehen», sagte Meine mit einem Lächeln.

«Bewundert und gehasst»: Bill Kaulitz blickt auf Karriere zurück

BERLIN/LOS ANGELES: Kreischende Teenies, Welttourneen, eine Hochzeit seines Zwillingsbruders mit Heidi Klum: Tokio-Hotel-Sänger Bill Kaulitz hat mit seinen 31 Jahren einiges erlebt. Mit einem Buch will der Musiker auf seine «ersten dreißig Jahre» - so der Untertitel - zurückblicken. Die Biografie «Career Suicide» (in etwa: Karriere-Selbstmord) erscheint laut Ullstein Verlag am 12. Januar. «Als Gesicht der Band Tokio Hotel wurde Bill Kaulitz für sein exzentrisches Auftreten geliebt, belächelt, bewundert und gehasst wie kein Zweiter», schreibt der Verlag. Vor 15 Jahren war die vierköpfige Band mit der Single «Durch den Monsun» schlagartig bekannt geworden. Besonders der 1989 geborene Bill und sein Zwillingsbruder Tom wurden zeitweise auf Schritt und Tritt von Fotografen und Fans verfolgt.

Strenge Corona-Regeln: Vorwürfe gegen Elton John auf Capri

ROM: Popstar Elton John (73) hat bei einem Besuch auf der Mittelmeerinsel Capri erfahren, wie ernst viele Italiener die Coronaschutz-Maßnahmen nehmen: Der Verbraucherverband Codacons kündigte nach dessen Besuch auf der kleinen Insel in der Bucht von Neapel eine Anzeige gegen den britischen Musiker an, wie italienische Medien schrieben. Der Verband veröffentlichte diese Meldungen am Donnerstag auf seiner Internetseite. Danach traf sich Elton John («I'm Still Standing»/«Candle In The Wind») mit einem befreundeten Unternehmer an einer Hotelbar. Es gebe Fotos, die den Künstler im Freien ohne Mund-Nasen-Schutz zeigten, habe der Verband erklärt. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Ansa bestritt der Unternehmer jede Regelverletzung: «Elton John hat keinen einzigen Schritt auf den Straßen Capris gemacht», wurde er zitiert. Auf der Hotelterrasse habe er einen Drink ohne Maske genommen, was erlaubt sei.

Melanie C: Der Spice-Girls-Ruhm hat mich zeitweise krank gemacht

LONDON/BERLIN: Die ehemalige Spice-Girls-Sängerin Melanie C hat nach eigenen Worten zu Karrierebeginn mit dem schnellen Weltruhm ihrer Mädchenband eine Essstörung und Depressionen entwickelt. «Ich hatte das Gefühl, dass ich mich perfekt machen musste, um all diesen wunderbaren Erfolg wirklich zu verdienen», sagte die inzwischen 46 Jahre alte britische Popmusikerin dem US-Promi-Magazin «People». Durch die konstante Aufmerksamkeit der Medien habe sie zeitweise die Kontrolle über ihr Leben verloren. «Ich kontrollierte mein Essen, meine Bewegung - alles, was ich konnte», sagte Melanie Chisholm, wie die Sängerin mit bürgerlichem Namen heißt. Dieser Zwang habe sich negativ auf ihre psychische Gesundheit ausgewirkt. «Ich war mir nicht bewusst, dass ich Depressionen hatte. (...) Es war so eine Erleichterung, zu wissen, dass es einen Namen hatte: Mir kann geholfen werden, und es kann mir besser gehen.»

Chrissy Teigen und John Legend: Haben drittes Kind verloren

LOS ANGELES: Das Model Chrissy Teigen, Ehefrau von Musiker John Legend, hat eine Fehlgeburt erlitten. «Wir sind geschockt und empfinden Schmerz, wie man ihn sonst nur vom Hörensagen kennt. Die Art von Schmerz, die wir noch nie zuvor gefühlt haben», schrieb die 34 Jahre alte Teigen in einem emotionalen Instagram-Post über die Zeit im Krankenhaus. «Wir waren nie in der Lage, die Blutungen zu stoppen», fügte sie hinzu. Dazu stellte sie ein Schwarzweiß-Foto, das sie weinend auf einem Krankenhaus-Bett zeigt.

Sonst entscheide das Paar - die beiden sind Eltern von Tochter Luna Simone (4) und Sohn Miles Theodore (2) - immer erst nach der Geburt und kurz vor dem Verlassen der Klinik über den Namen des Babys. «Aber wir hatten aus irgendeinem Grund begonnen, diesen kleinen Kerl in meinem Bauch Jack zu nennen.» Jack habe so hart dafür gekämpft, Teil der kleinen Familie zu werden - «und das wird er sein, für immer. (...) Wir werden dich immer lieben.»

Bereits Mitte September hatte Teigen in einem Instagram-Video berichtet, dass sie aus Gesundheitsproblem im Bett bleiben müsse. Der elffache Grammy-Gewinner Legend und das Model sind seit 2013 miteinander verheiratet.

«Pan Tau»-Darsteller Matt Edwards hat keine Angst vor Zauberfehlern

MÜNCHEN: Der britische Zauberer und «Pan Tau»-Darsteller Matt Edwards hat bei Vorführungen keine Angst vor Fehlern. «Wenn es schief geht, macht das nichts aus. Hab einfach Spaß und mach weiter mit dem nächsten Trick», sagte der Schauspieler der Deutschen Presse-Agentur in München, der ab Sonntag in der Kinderserie «Pan Tau» um 10.10 Uhr im Ersten zu sehen ist. Edwards selbst kam sich sehr mächtig vor, als er als Kind seine ersten Zaubervorführungen gab. «Ich fühlte mich wie ein Superheld, der Erwachsene austricksen konnte», erinnerte er sich. «Das hat mich so motiviert, dass ich immer weiter gezaubert habe.»

Harry und Meghan starten Aufruf gegen strukturellen Rassismus

LONDON/SANTA BARBARA: In einem Gastbeitrag haben sich Prinz Harry (36) und seine Frau Meghan (39) zum Auftakt des Aktionsmonats Black History Month gegen strukturellen Rassismus ausgesprochen. Zwar habe sich in den vergangenen Jahrzehnten viel verändert - «ausreichenden Fortschritt hat es aber nicht gegeben», schreibt das Paar in einem Beitrag, der am Donnerstag im Londoner «Evening Standard» erschien.

Meghan hatte bei ihrem Start in der königlichen Familie selbst mit rassistischen Kommentaren zu kämpfen, etwa von Seiten der Boulevardpresse. Im Frühjahr sagte sich das Paar von seinen royalen Pflichten, aber auch finanziellen Vorteilen im Königshaus los und wohnt mittlerweile mit Sohn Archie in Kalifornien.

Mit dem aus den USA stammenden Black History Month, der jährlich im Oktober zelebriert wird, sollen die Errungenschaften und Biografien schwarzer Menschen besonders gewürdigt und Aufmerksamkeit auf bestehende Ungleichheiten gerichtet werden.