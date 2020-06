Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 25.06.20 | Aktualisiert um: 15:55 | Überblick

«Pride Inside»: Virtuelles Festival von Amazon Prime Video

LOS ANGELES: Der Streamingdienst Amazon Prime Video bietet eine Online-Alternative zu den wegen der Corona-Pandemie ausgefallenen Pride-Feierlichkeiten an. «Pride Inside» ist ein virtuelles Festival, bei dem Stars wie die australische Sängerin Betty Who (28, «Somebody Loves You») online auftreten und sie sonst so beliebten CSD-Straßenparaden im Pride-Monat Juni ersetzen sollen. Das Ganze soll am Wochenende (27. und 28. Juni) laufen.

Es soll auch Workshops und Gesprächsrunden geben, unter anderem mit den Drag Queens von «RuPaul's Drag Race», dem amerikanischen Casting-Format zu Heidi Klums «Queen of Drags», wie mehrere US-Branchenmagazine übereinstimmend berichteten. Interessierte müssen sich für das Festival auf der neu eingerichteten Internetseite anmelden.

Wegen der Corona-Pandemie wurden viele Paraden weltweit, bei denen sexuelle Vielfältigkeit gefeiert wird, abgesagt, verschoben oder in eine virtuelle Variante umgewandelt. In Deutschland steigen viele Städte von Paraden auf Demonstrationen um, wie etwa in Berlin, Hamburg und Düsseldorf.

«Siberia»: Albträume voller Blut, Gewalt und nackter Frauenleiber

BERLIN: Wie in nahezu allen seinen Spielfilmen erkundet der US-amerikanische Autor und Regisseur Abel Ferrara («Bad Lieutenant») auch in «Siberia» das Seelenleben eines einsamen Mannes. Der Alte heißt hier Clint (Willem Dafoe) und wirkt arg angeschlagen. Er haust in einer einsamen Berghütte und betreibt dort eine Art kleines Café. Gäste kommen selten. Viel häufiger suchen ihn Albträume heim. Ihnen kann er nicht entfliehen, selbst dann nicht, wenn er sich mit dem Hundeschlitten auf die Flucht in Eis und Schnee begibt.

Abel Ferrara und sein Lieblingsschauspieler Willem Dafoe («Der Leuchtturm») zeigen in ihrem sechsten gemeinsamen Spielfilm ein Kaleidoskop von Schreckensvisionen. Dabei entwickelt sich keine geradlinige Geschichte. Der Protagonist durchlebt eine Fülle düsterer Visionen. Die sind oft blutgetränkt und mit Gewalt aufgeladen. Man fühlt sich angesichts zuckender Menschenleiber und blutverschmierter Kadaver während dieser apokalyptischen Reise durch Raum und Zeit gelegentlich an die Gemälde eines Hieronymus Bosch erinnert.

Doch was hinter all dem steckt, bleibt vage, lässt sich nicht wirklich entschlüsseln. Anlässlich der Aufführung des Films im Wettbewerb der diesjährigen Berlinale verriet Abel Ferrara kaum etwas zu seinen Intentionen. Er sagte in Berlin lediglich: «Bei diesem Film war es so, dass ich keine besondere Absicht als solche hatte.» Sein Hauptdarsteller Willem Dafoe ergänzte lakonisch: «Der Film ist wie das Leben, unerklärlich.» Als Zuschauer kann man nur hoffen, niemals wirklich in einen derartigen Strom des Ekels zu geraten.

Dennis Quaid heiratet 40 Jahre jüngere Studentin

LOS ANGELES: Schauspieler Dennis Quaid (66, «The Day After Tomorrow») und seine 40 Jahre jüngere Partnerin Laura Savoie haben heimlich in Santa Barbara geheiratet. Die Trauung fand bereits Anfang Juni ohne Gäste statt. «Es war wunderschön», sagte Quaid dem US-Promimagazin «People». Savoie ist Studentin, öffentlich ist nicht viel über die Blondine bekannt.

Ursprünglich waren für April eine Hochzeit auf Hawaii und ein zweiter Empfang für Familie und Freunde in Nashville geplant. Die Feierlichkeiten mussten aber wegen der Corona-Pandemie verschoben werden. Das Paar hatte sich im Oktober 2019 verlobt.

Quaid war bereits drei Mal verheiratet. In erster Ehe mit der Schauspielerin P.J. Soles (69), anschließend mit Meg Ryan (58) und später bis 2018 mit der Immobilienmaklerin Kimberly Buffington.

«Ich will Spaß»-Sänger Markus heiratet live im Fernsehen

BERLIN: Nach Schlagersänger Stefan Mross will jetzt auch der Neue-Deutsche-Welle-Star Markus Mörl («Ich will Spaß») seine Hochzeit live im Fernsehen feiern. Der 60-Jährige plant am 11. Juli um 20.15 seiner Partnerin, Schlagersängerin Yvonne König, das Jawort zu geben - übertragen von RTLzwei. Das teilte der Privatsender am Donnerstag mit.

Die Heirat soll «im Kreis von Familie und prominenten Freunden» auf einem Schiff auf dem Rhein stattfinden. Begleitet wird das Ganze von den RTLzwei-Reportern Alexandra Maurer und Eric Schroth. Die Sendung «Deine Hochzeit - Live!» soll kurz vor dem Start der Zeremonie beginnen. Die Schlagersänger Stefan Mross (44) und Anna-Carina Woitschack (27) hatten Anfang Juni in einer Show im Ersten geheiratet, mehr als fünf Millionen schauten dabei zu.

Judi Dench: Wann werden wir die Theater zurückbekommen?

LONDON: Die britische Oscar-Preisträgerin Judi Dench befürchtet, dass sie die Wiedereröffnung von Theatern nach der Corona-Pandemie nicht mehr miterleben könnte. «Es ist ein verzweifeltes Gefühl», sagte die 85 Jahre alte Schauspielerin dem britischen Fernsehsender «Channel 4». «Werden sie jemals wieder öffnen? Ich weiß es nicht. Sicherlich, ganz sicher nicht zu meinen Lebzeiten.»

Die Schauspielerin, die ihre Karriere am Theater in London begann, sorgt sich um das Überleben vieler Einrichtungen aufgrund finanzieller Probleme während der Pandemie. «Wenn die Theater jetzt schließen und dunkel werden, weiß ich nicht, wann wir sie zurückbekommen werden.»

Verleger Landgrebe: Suhrkamp ist intellektuelle Institution

BERLIN: Suhrkamp-Verleger Jonathan Landgrebe sieht sein Haus auch 70 Jahre nach der Gründung bis heute als intellektuelle Institution. «Mit den Autorinnen und Autoren, die ihre Bücher bei uns publizieren, ob in der Literatur oder den Wissenschaften, bündelt sich bei uns bis heute ein gewichtiger Teil des geistig-intellektuellen Lebens dieses Landes», sagte Landgrebe der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vor dem Verlagsjubiläum am 1. Juli. «Das drückt sich durch unsere Bücher und auch die Debatten aus, die sie anstoßen.»

Literatur wende sich an einzelne Leserinnen und Leser. Sie trage wesentlich bei zum Erfahrungsschatz eines Menschen und seiner Selbstverortung im Leben. «Die Fantasie, die Sensibilität, der in der Literatur Ausdruck verliehen wird, sie trägt auch immer die Möglichkeit einer anderen Welt in sich. Und dadurch wirkt sie auch in die Gesellschaft hinein», sagte Landgrebe.

Der Verlag prüft derzeit Konzepte für eine Teilnahme an der Frankfurter Buchmesse im Corona-Herbst 2020. «Die Buchmesse ist uns sehr wichtig», sagte Landgrebe. «Sie ist ein Höhepunkt des literarischen Jahres und stößt so vieles an zwischen Autoren und Publikum, Schreibenden und Lesenden.» Suhrkamp begrüße die Bemühungen um die Messe, «wir wollen sie deshalb nicht einfach absagen».