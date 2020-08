Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Dienstag

Written by: Redaktion (dpa) | 25/08/2020 | Aktualisiert um: 18:00 | Überblick

Sänger Joey Heindle wird Feuerwehrmann in der Schweiz

MÜNCHEN/ZOFINGEN: «Dschungelcamp»-Gewinner Joey Heindle (27) lässt sich zum Feuerwehrmann ausbilden.

In der ersten Woche an der Schweizer Feuerwehrakademie in Zofingen erwarte ihn ein intensiver Kurs unter anderem mit Aspekten wie Löschen, Atemschutz, spezielle Chemie und Hilfe bei Unfällen, schrieb der Sänger und frühere «Deutschland sucht den Superstar»-Teilnehmer in den sozialen Netzwerken Facebook und Instagram. Es gebe nichts Schöneres, als Menschen helfen zu können - «egal in welcher Situation sie stecken». Dazu stellte er ein Foto von sich in Feuerwehrmontur. Der gebürtige Münchner Heindle ist der Liebe wegen in die Schweiz gezogen. Zuvor hatten mehrere Medien über die neue Karriere des Sängers berichtet.

Matthias Schweighöfer entdeckt bei Heimunterricht Hass auf Mathe neu

BERLIN: Schauspieler Matthias Schweighöfer hat sich in der Corona-Krise zum eigenen Leidwesen und mit überschaubarem Erfolg in den Heimunterricht seiner Tochter eingebracht. «Ich hasse nach wie vor Mathe! Es tut mir so leid für meine Tochter. Es ist einfach auch doof, als Vater dazustehen, deine Tochter weint und du kannst ihr nicht helfen», sagte der 39-Jährige der Zeitschrift «Emotion» mit Blick auf die zeitweise Verlagerung des Unterrichts nach Hause und ins Internet in der Corona-Krise. «Ich habe versucht, mich davon nicht stressen zu lassen und habe mir Hilfe geholt. Oder wir haben den Hefter einfach in die Ecke geworfen und es am nächsten Tag noch mal neu versucht», sagte er. Die Tochter des Schauspielers und Produzenten wurde 2009 geboren.

Auch außerhalb von Krisen-Zeiten gehört «Schule» nicht zu den Lieblingsthemen des zweifachen Vaters. «Ich mag Verantwortung, aber Elternabende sind wirklich speziell und ich gehe einfach nicht gern in die Schule. Die Mutter meiner Kinder nimmt die Elternabende wahr.»

Bond-Girl Andress : Connery war der beste Bond aller Zeiten

ZÜRICH: Geburtstagsgrüße für James-Bond-Darsteller Sean Connery zum 90. vom ersten Bond-Girl: «Für mich bist und bleibst Du der Beste für alle Zeiten», schrieb die Schweizer Schauspielerin Ursula Andress (84) in einem Glückwunsch, den die Boulevardzeitung «Blick» am Dienstag veröffentlichte.

Andress hatte Connery in der Rolle des Geheimagenten ihrer Majestät 1962 in dem Streifen «James Bond jagt Dr. No» den Kopf verdreht. Ihr Auftritt als Muschelsucherin Honey Rider in einem für damalige Verhältnisse sexy weißen Bikini ging in die Filmgeschichte ein.

Sie verbinde bis heute eine Freundschaft, sagte Andress. «Wenn heute noch so viele Menschen Bond lieben und die Filme anschauen, dann weil DU so gut warst!», schrieb sie. Die Schweizerin lebt seit langem in der Nähe von Rom. Sean Connery ist am Dienstag 90 Jahre alt geworden.

Jubiläumsstaffel von «The Voice of Germany» - Samu Haber wieder dabei

UNTERFÖHRING: Zwei Jahre hat Samu Haber bei «The Voice of Germany» ausgesetzt, jetzt ist der 44-jährige Sänger aus Finnland wieder als Coach mit dabei.

Die Musikshow startet am 8. Oktober in die zehnte Staffel. Auf den roten Stühlen der Coaches sitzen dann außerdem Stefanie Kloß, Yvonne Catterfeld, Nico Santos, Rea Garvey und Mark Forster, wie ProSieben und Sat.1 am Dienstag mitteilten. Stefanie Kloß und Yvonne Catterfeld bilden erstmals in der Geschichte der Show ein weibliches Coaching-Team. «Auf einem zweiten Doppelstuhl gibt Samu Haber sein Comeback als Coach an der Seite von Rea Garvey», heißt es in der Mitteilung.

«Haut wie Perlen» - Beyoncé feiert schwarze Frauen in Video

NEW YORK: Mit Topmodel Naomi Campbell (50), Oscar-Preisträgerin Lupita Nyong'o (37, «12 Years a Slave») und ihrer ehemaligen Destiny's Child-Kollegin Kelly Rowland (39) feiert Pop-Superstar Beyoncé (38) in einem neuen Musikvideo die Schönheit schwarzer Frauen. Das Video zu ihrem Song «Brown Skin Girl» stellte die 24-fache Grammy-Gewinnerin am Montag (Ortszeit) auf Youtube - am Dienstagmorgen hatte der Clip schon mehr als zwei Millionen Aufrufe erzielt.

In dem Video heißt es: «Baby, kenn deinen Wert, ich liebe alles an dir, von deinen krausen Locken bis zu jeder einzelnen Kurve» und: «Deine Haut ist nicht nur dunkel - sie strahlt und erzählt deine Geschichte». Im Refrain singt die Sängerin «deine Haut ist wie Perlen». Das Lied ist Teil des Albums «The Lion King: The Gift» aus dem vergangenen Jahr.

Musiker Mandoki will mit Lied Zusammenhalt in Europa fördern

München (dpa/lby) - Mit dem Song «Wake Up» fordert der Musiker Leslie Mandoki (67) die Menschen in Europa zum gesellschaftlichen Zusammenhalt auf. Sie könnten das Lied selbst singen, sich dabei auf Video aufnehmen und die Beiträge über Mandokis Homepage an den Musiker schicken. Aus allen Einsendungen soll dann ein gemeinsames Video zusammengeschnitten werden. Die Corona-Pandemie habe Probleme und Krisen offengelegt, die Gesellschaft sei gespalten. Musik könne Menschen einen, hieß es.

«Wir dürfen es nicht zulassen, dass Errungenschaften der letzten Jahrhunderte wie die Meinungsfreiheit unter Druck geraten und die Demokratie gefährdet wird. Wir müssen miteinander sprechen und Brücken bauen - das ist die Lösung», findet der Musiker. Er prangert Rassismus, Umweltverschmutzung, soziale Ungerechtigkeit, Egoismus und finanzielle Gier an.

Das Lied «Wake Up» hat er gemeinsam mit seinen «Soulmates» aufgenommen - dazu zählen unter anderem der Trompeter Till Brönner, Gitarrist Al Di Meola, sowie die Sänger Ian Anderson, Peter Maffay und Jesse Siebenberg. Der aus Ungarn stammende Musiker Mandoki lebt in der Nähe von München.