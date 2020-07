Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 28.07.20 | Aktualisiert um: 19:00 | Überblick

Nach Rückzug bei Sky: TV-Moderator Wontorra lässt TV-Comeback offen

HAMBURG: Der langjährige Fußball-Moderator Jörg Wontorra nimmt sich eine Fernseh-Auszeit. Ob diese vorübergehend oder dauerhaft ist, ließ der 71-Jährige in der «Sport Bild» (Mittwoch) offen. «Nach intensiven Gesprächen mit meiner Familie sind wir gemeinsam zu der Entscheidung gekommen, dass ich erst einmal wieder ein bisschen Pause machen werde», sagte er dem Magazin. «Ich höre auf und werde in Ruhe schauen, ob ich überhaupt noch einmal etwas machen möchte oder die TV-Karriere auslaufen lasse.» Er schloss ein Comeback grundsätzlich nicht aus. «Ich bin offen für alles.»

Leute kompakt

18 Filme im Wettbewerb in Venedig: Deutsche Julia von Heinz dabei (Foto- Archiv - Die Meldung lief auch im Ressort Kultur)

VENEDIG: Beim Filmfest in Venedig startet 2020 auch ein deutsches Werk im Rennen um den Goldenen Löwen. Die Regisseurin Julia von Heinz wurde mit ihrem Film «Und morgen die ganze Welt» zu dem Festival in der italienischen Lagunenstadt eingeladen. Das teilte Filmfest-Direktor Alberto Barbera am Dienstag bei einer Video-Pressekonferenz mit. Insgesamt konkurrieren im Hauptwettbewerb 18 Filme um die Preise, unter anderem aus den USA, Japan, Polen, Frankreich, Israel und Italien. Es könnten in den nächsten Tagen weitere Regisseure eingeladen werden, sagte Barbera.

Bayerns Staatskanzleichef nennt Salzburger Festspiele «sportlich»

MÜNCHEN: Bayerns Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) sieht in den Salzburger Festspielen ein mögliches Infektionsrisiko. «Ich halte es für durchaus sportlich, wenn in Salzburg Festspiele abgehalten werden», sagte er am Dienstag nach der Sitzung des bayerischen Kabinetts in München. «Ich will nur hoffen, dass es da dann nicht zu größeren Schwierigkeiten kommt.»

Im Gegensatz beispielsweise zu den Bayreuther Festspielen, die komplett abgesagt wurden, finden die Salzburger Festspiele in reduzierter Form vom 1. bis 30. August statt. Bis zu 1000 Besucher sollen in einer Vorstellung sitzen, auf Pausen wird verzichtet.

Die Salzburger Festspiele sehen sich als Vorreiter für eine mögliche breite Öffnung des internationalen Kulturlebens nach dem Corona-Lockdown. «Wir tragen eine große Verantwortung: Wenn es bei uns gut geht, dann ist der Weg auch für andere gebahnt», hatte Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler der «Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung» gesagt. «Wir werden von der Kulturszene auf der ganzen Welt beobachtet.»

Wegen Verwendung seiner Songs: Neil Young erwägt Klage gegen Trump

BERLIN: Nach der Verwendung seiner Songs bei einer Ansprache von US-Präsident Donald Trump am Mount Rushmore überlegt der kanadische Rockstar Neil Young nun doch, rechtliche Schritte einzuleiten. «Stellt Euch vor, wie es sich anfühlt, «Rockin' in the Free World» zu hören, nachdem dieser Präsident gesprochen hat, als wäre es sein Titelsong. Ich habe ihn nicht dafür geschrieben», schrieb der 74-Jährige in einem Statement, das auf der Internetseite «Neil Young Archives» veröffentlicht wurde. Trump hatte den Song und weitere bei einem Auftritt zum Unabhängigkeitstag Anfang Juli gespielt. Das fand der Musiker zwar «not ok» - von einer Klage sah Young jedoch ab, damit sich der Präsident auf den Kampf gegen das Coronavirus konzentrieren konnte, wie er in einem Brief an den Präsidenten schrieb.

Sophie Turner und Joe Jonas sind zum ersten Mal Eltern geworden

BERLIN: Die britische Schauspielerin Sophie Turner («Game of Thrones») und der US-Musiker Joe Jonas («Sucker») sind Eltern geworden. Die beiden freuen sich sehr, die Geburt ihres ersten Babys bekanntgeben zu können, sagte ein Sprecher des Paares dem Nachrichtensender «CNN». Einem unbestätigten Bericht des Promi-Portals «TMZ» zufolge soll es ein Mädchen sein und Willa heißen. Die 24-jährige Schauspielerin und der 30 Jahre alte Jonas-Brothers-Frontmann hatten sich im vergangenen Jahr zweimal das Jawort gegeben - im Mai in Las Vegas und im Juli in Frankreich.