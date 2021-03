Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Dienstag

Barack Obama: Familie hat verhindert, dass ich zynisch wurde

LOS ANGELES/WASHINGTON: Für Barack Obama war seine Familie nach eigenen Worten stets ein Anker während seiner politischen Karriere. Als US-Präsident habe er «täglich mit Chaos, Krise, Tod, Zerstörung, Naturkatastrophen» zu tun gehabt. Seine Frau Michelle und seine Kinder hätten ihn aber immer aufgerichtet. «Es hat verhindert, dass ich zynisch oder verzweifelt wurde», sagte der frühere US-Präsident in seinem gemeinsamen Podcast mit Sänger Bruce Springsteen «Renegades: Born in the USA».

Mit einem Ritual habe auch während seiner Präsidentschaft versucht, Zeit für die Familie zu finden. Er habe einfach eine Regel aufgestellt: «Ich esse jeden Abend um 18.30 Uhr mit meiner Crew zu Abend, es sei denn, ich bin auf Reisen», sagte er. Obama war von 2009 bis 2017 Präsident der USA.

Kauziger Ermittler: «Hamish Macbeth riecht Ärger»

KÖLN: Hamish Macbeth, Dorfpolizist in den schottischen Highlands, hat zwei hervorstechende Eigenschaften: Er ist scharfsinnig wie Sherlock Holmes, aber auch ohne einen Funken Ehrgeiz, weil er am liebsten seine Ruhe hat. Da trifft es ihn schlimm, als er zum Sergeant befördert wird und einen Constable zur Unterstützung erhält, der sich vor allem als Putzfrau hervortut und Hamish auf die Palme bringt. Doch dann taucht ein Pärchen im Ort auf und sorgt als «Nichtsesshafte» für jede Menge Ärger. Geld verschwindet, die Leute im Dorf sind gereizt und gar nicht mehr freundlich zueinander. Als einer der beiden Neulinge ermordet wird, hat Hamish alle Hände voll zu tun, damit wieder Friede einkehrt. M. C. Beatons Serienheld Hamish Macbeth ist eine dieser Figuren, die man einfach mögen muss. Im neuen Fall «Hamish Macbeth riecht Ärger» bietet die Autorin kurzweilige und humorvolle Unterhaltung. Die Handlung ist zwar nicht sonderlich originell, aber sie lebt von den kauzigen Personen und ihren Kabbeleien.

BERLIN: Mysteriöser Sturz vom Balkon: «Todeswall»

Die ehemalige LKA-Beamtin Emma Klar hat eine private Detektei in Wismar eröffnet. Als junge Polizistin konnte sie vor einigen Jahren den Mord an Karin Bohn nicht aufklären. Entsprechend betroffen ist Emma, als sie hört, dass die Tochter Anna Bohn im Drogenrausch vom Balkon gestürzt sein soll. Der Unfall erscheint rätselhaft, denn Anna galt als Musterschülerin, die nie etwas mit Drogen zu tun hatte. Der Chef der Kripo Wismar bittet um Emmas Unterstützung. Doch die Spurensuche erweist sich als immer schwieriger, denn Annas Familie blockt und schottet sich ab. Wer hat hier etwas zu verbergen? Erfolgsautorin Katharina Peters hat mit «Todeswall» einen Krimi wie aus dem Lehrbuch verfasst. Ein eingängiger Sprachstil, mehrere Fälle, die sich auf verschiedenen Zeitebenen vermengen, ein sich spannend entwickelnder Plot und natürlich eine überzeugende Protagonistin. Ein fesselnder Roman, der gut unterhält und den man gerne liest.

Noten im Garten vergraben - Polnischer Geiger entdeckt Violinkonzert

BERLIN/WARSCHAU: Als der polnische Komponist Ludomir Rózycki (1883-1953) während des Warschauer Aufstands im Sommer 1944 aus der Stadt flüchtete, musste er Dutzende seiner Partituren zurücklassen. Rózycki, einem der bekanntesten Komponisten Polens, drohte die Verhaftung durch die deutschen Besatzer. Die Manuskripte wurden kurz danach bei einem Feuer zerstört, doch die ersten knapp hundert Takte seines Violinkonzerts blieben erhalten. Der Komponist hatte die Noten in einem Koffer aufbewahrt, 1955 entdeckten sie Bauarbeiter vergraben im Garten.

Der Geiger Janusz Wawrowski hat jetzt nach jahrelanger Arbeit das im spätromantischen Stil komponierte Werk zusammen mit Pyotr Tschaikowskys Violinkonzert mit seiner Stradivarius-Geige und dem London Philharmonic Orchestra auf CD aufgenommen. Er sei vor einigen Jahren auf die Fragmente gestoßen, berichtet Wawrowski. Das Werk habe ihn sofort angesprochen. Mit Hilfe von Experten und einer Archivsuche gelang es dem Violinisten, den handgeschriebenen Klavierauszug des Konzerts aufzutreiben, vor allem aber die ersten 87 Takte der von Rózycki orchestrierten Fassung.

Rózycki hatte sein Handwerk unter anderem beim Komponisten Engelbert Humperdinck in Berlin gelernt. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs unterrichtete und komponierte in Katowice (Kattowitz). Bis zu seinem Tod 1953 ging er davon aus, dass das Violinkonzert verloren war.

Vor dem Hintergrund des Aufstands der Warschauer gegen die deutschen Besatzer hat das Konzert für Geiger Wawrowski neben seiner musikalischen Qualität vor allem einen großen symbolischen Wert. «Ich glaube, der Komponist versuchte, diese positive Energie heraufzubeschwören, als er das Werk 1944 verfasste - in dieser so düsteren Zeit, als die Geschosse der Nazi-Artillerie auf die Stadt herabregneten.»

Medien: Nike klagt gegen «Satan Schuh» von US-Rapper Lil Nas X

LOS ANGELES: Der weltgrößte Sportartikelhersteller Nike hat laut einem Medienbericht das US-Kunstkollektiv «MSCHF» wegen Markenrechtsverletzung nach ihrer Zusammenarbeit mit dem Rapper Lil Nas X verklagt. MSCHF hatte am Montag 666 Paare eines «Satan Schuhs» verkauft, der zusammen mit dem Rapper entwickelt wurde. Diese seien jedoch ohne Genehmigung des Unternehmens hergestellt worden, berichtete das Musik-Magazin «Rolling Stone», dem die Klage vorlag. Die «Satan-Schuhe» sind demnach inoffizielle Redesigns von Nikes Markenzeichen, dem Air Max 97-Sneaker.

Weiter hieß es von Nike, der Schuh habe bereits «erheblichen Schaden für [Nikes] Firmenwert verursacht. Die Schuhe zeichnen sich durch ein Pentagramm-Design aus, außerdem durch ein umgekehrtes Kreuz und einen Verweis auf eine Stelle in der Bibel, Lukas 10:18 («Ich sah Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen»). Die Schuhe wurden zu einem Preis von 1018 US-Dollar pro Paar verkauft. Der Preis war wiederum eine Anlehnung an den Bibelvers. Laut MSCHF seien die Schuhe innerhalb einer Minute ausverkauft gewesen.

Die Turnschuhe sollen, wie der Sender NBC News berichtete, auch einen Tropfen menschlichen Blutes in der Sohle enthalten, das von Mitgliedern des MSCHF-Teams stammt. Der Verkauf der Schuhe soll im Zusammenhang mit dem neuen Song des 21 Jahre alten Rappers, «Montero (Call Me by Your Name)», stehen.

#StopAsianHate: Boygroup BTS stellt sich gegen Rassismus

BERLIN: Die erfolgreiche südkoreanische Boyband BTS hat sich offen gegen Rassismus gegenüber asiatischstämmigen Menschen ausgesprochen. «Was gerade geschieht, ist nicht von unserer Identität als Asiaten zu trennen», schreibt die Band in einem Beitrag auf Twitter, den sie in Koreanisch und Englisch veröffentlichte. Damit beziehen sie sich offensichtlich auf den Vorfall in und um Atlanta im US-Bundesstaat Georgia, bei dem in drei Massage-Salons acht Menschen erschossen wurden. Die Todesopfer waren überwiegend asiatischstämmig.

Die Band berichtet auch von ihren eigenen Rassismus-Erfahrungen: «Wir erinnern uns an Momente, in denen wir als Asiaten diskriminiert wurden. Wir haben Schimpfwörter ohne Grund ertragen und wurden für unser Aussehen verspottet. Wir wurden sogar gefragt, warum Asiaten auf Englisch sprechen.» Ihre Erfahrungen seien aber unbedeutend im Vergleich zu den Ereignissen der letzten Wochen. «Du, ich und wir alle haben das Recht, respektiert zu werden», schlossen sie ihren Appell unter dem Hashtag #StopAsianHate.

BTS ist eine der erfolgreichsten Bands des Genre K-Pop, in dem meist auf Koreanisch gesungen wird. Zuletzt brachten sie auch teilweise englischsprachige Songs heraus. Damit erhalten sie auch weltweit zunehmend mehr Aufmerksamkeit. Ende 2020 schafften sie es auf Platz 1 der US-Charts.

Münsterland statt Überholspur - Drews nutzt Pandemie zum Ausruhen

MÜNCHEN: Schlagersänger Jürgen Drews hat die coronabedingten Einschränkungen zur Erholung genutzt. «Für mich ist diese Zeit wie eine «gezwungene Pause». Ich war all die Jahre so viel unterwegs. Immer auf der Überholspur. Mir tut diese Entschleunigung wirklich gut», sagte der 75-Jährige («Ein Bett im Kornfeld») der Deutschen Presse-Agentur in München. «Naja, ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste.» Außerdem habe er die Zeit sinnvoll genutzt, um ein Buch zu schreiben und ein Album zu veröffentlichen.

Nur die Bühne fehlt dem «König von Mallorca» mittlerweile schon sehr. Trotzdem müsse man weiter Geduld haben. «Niemand kann etwas für diese Pandemie. Wir müssen da gemeinsam durch und schaffen es auch nur gemeinsam», erklärte Drews, der im Münsterland im Kreis Coesfeld lebt. «Wir alle wollen doch wieder ein Stück Normalität. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns an die Maßnahmen halten und uns impfen lassen. Damit alles mal wieder so werden kann wie es war.»

Für die Zeit nach Corona hat der Schlagersänger schon Pläne - er will Versäumtes nachholen. «Ich werde nach der Pandemie mit meiner Familie zum Wanderurlaub in die Berge fahren», verriet er. «Den hatten wir bereits 2020 zu meinem 75. Geburtstag geplant, aber Corona kam uns dazwischen.»

Jürgen Drews startete seine Musikkarriere in den 60er Jahren, erst mit Jazz, später war er Sänger der Popband The Les Humphries Singers. Mitte der 70er Jahre begann der Münsterländer eine Solokarriere. Berühmt sind auch seine Auftritte auf der spanischen Ferieninsel Mallorca, wo er in Lokalen wie dem «Bierkönig» für Stimmung sorgte.