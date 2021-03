Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Dienstag

Written by: Redaktion (dpa) | 09/03/2021 | Aktualisiert um: 21:35 | Überblick

Erfolgsautor Follett spendet Tantiemen für bretonische Kathedrale

DOL-DE-BRETAGNE: Erfolgsautor Ken Follett («Die Säulen der Erde») spendet einer französischen Stiftung zufolge seine Tantiemen aus einem Buch über Notre-Dame für die Restaurierung einer bretonischen Kathedrale. Wie die Fondation du Patrimoine (etwa: Stiftung für das Kulturerbe) am Dienstag mitteilte, wird sie dank der Großzügigkeit des britischen Autors 148.000 Euro an die Gemeinde Dol-de-Bretagne nördlich von Rennes geben. Die dortige Kathedrale Saint-Samson, ein Schmuckstück der bretonischen Gotik, sei stark renovierungsbedürftig.

Nach dem verheerenden Brand in der Pariser Kathedrale Notre-Dame vor knapp zwei Jahren hatte Follett ein Buch mit dem Titel «Notre-Dame» veröffentlicht. Das Werk habe weltweit eine Auflage von 113.000 Exemplaren, berichtete die Stiftung. In der bretonischen Kathedrale habe es auch schon einmal gebrannt, aber bereits im Jahr 1203. Heutzutage nage der Zahn der Zeit an dem riesigen Gotteshaus. Die gesamten Kosten für die Instandsetzung werden auf rund 2,4 Millionen Euro geschätzt.

Feministische Sängerin Manizha vertritt Russland beim ESC

MOSKAU: Die als feministisch gefeierte Musikerin Manizha wird Russland beim diesjährigen Eurovision Song Contest mit ihrem Lied «Russian Woman» (Deutsch: «Die russische Frau») vertreten. Einen Tag nach dem Vorentscheid am Weltfrauentag freuten sich Menschen in den sozialen Netzwerken am Dienstag darüber, dass mit der 29-Jährigen im Mai in Rotterdam eine Künstlerin antreten wird, die sich nicht nur mit Frauenrechtsbewegungen solidarisch zeigt, sondern unter anderem auch mit Lesben und Schwulen im Land. Vor allem aus konservativen Kreisen gab es aber auch Kritik an der Wahl Manizhas. Themen wie Homosexualität gelten in Russland weiterhin oft als Tabu.

Die im zentralasiatischen Tadschikistan geborene Sängerin hatte sich in der Vergangenheit auch gegen häusliche Gewalt und für Geflüchtete stark gemacht. Im Dezember wurde Manizha zur Goodwill-Botschafterin der Vereinten Nationen ernannt. Ihr ESC-Song sei inspiriert von russischen Frauen, die «nie Angst hatten, sich Stereotypen zu widersetzen und Verantwortung zu übernehmen», hieß es auf der offiziellen Eurovision-Homepage.

Der ESC ist vom 18. bis 22. Mai in der niederländischen Hafenstadt Rotterdam geplant. In Russland war immer wieder spekuliert worden, ob die Kultband Little Big antreten würde, die das Land eigentlich beim Wettbewerb im vergangenen Jahr hätte vertreten sollen, der dann wegen der Corona-Pandemie ausgefallen war. Die Musiker traten dann bei der Show am Montagabend im Staatsfernsehen tatsächlich auf - allerdings nur als Gäste.

Tim Mälzer: «Soundtrack meines Lebens» ist perfektes Gastgeschenk Foto - Handout

HAMBURG: Wenn der Fernsehkoch Tim Mälzer (50) für seinen Podcast «Fiete Gastro» Gäste am Mikrofon empfängt, müssen die stets ein kulinarisches Gastgeschenk mitbringen. Dabei habe er schon einen Döner aus Berlin, ein «Fuck You»-Brandeisen für Fleisch, viel Wein und veganen Brotaufstrich bekommen. Er selbst würde stattdessen «den Soundtrack meines Lebens» mitbringen. «Ich finde, das ist eines der schönsten Geschenke, die man machen kann», sagte Mälzer, der den Podcast zusammen mit Moderator Sebastian Merget macht, der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Darauf wäre ein buntes Sammelsurium von musikalischen Momenten aus seinem Alltag zu finden. Zum Beispiel Musik, die er gern beim Kochen höre. «Ich höre lustigerweise sehr gern Beerdigungsmusik beim Kochen. Also so getragene Klassik, die sich dann am Ende noch hochsteigert. Solche Dinge höre ich seltsamerweise gern am Herd.»

Gaby Dohm: In Serien fühle ich mich leicht gefesselt Foto - Archiv vom 05.03.

BERLIN: Rollen in Fernsehserien haben für Schauspielerin Gaby Dohm («Die Schwarzwaldklinik») eine Tücke. «Grundsätzlich fühle ich mich leicht gefesselt in Serien, unfrei, weil man nie weiß, was das nächste Drehbuch bringt», sagte die 77-Jährige («Die Schwarzwaldklinik») der Deutschen Presse-Agentur. ««Um Himmels Willen» fand ich sehr amüsant, weil die Texte einfach brillant waren - und mit dem Text auch die Figur der Schwester Oberin. Sie hatte wirklich einmal etwas völlig Eigenes, und das entstand eben vor allem durch die Art, wie sie gesprochen hat.» Dohm hatte von 2012 bis 2015 in der Serie die Rolle der Oberin Louise von Beilheim verkörpert.

Ex-GNTM-Kandidatin Sarah Knappik verrät Geschlecht ihres Babys Foto - Archiv

BERLIN: Die frühere RTL-Dschungelcamp-Kandidatin Sarah Knappik bekommt ein Mädchen. Auf Instagram veröffentlichte sie einen Beitrag, in dem sie mit rundem Babybauch sitzend rosafarbenen Luftballons beim Aufsteigen zusieht. «Viele haben es richtig erraten», schrieb die 34-Jährige am Dienstag dazu. «Ein kleines Mädchen.» Zunächst berichtete «Bild.de» darüber. Knappik hatte ihre Schwangerschaft erst im siebten Monat öffentlich gemacht.

Matthäus bereut noch nach 15 Jahren schnellen Abschied aus Brasilien

BERLIN: Lothar Matthäus bereut auch nach 15 Jahren noch seinen vorzeitigen Abschied als Trainer des brasilianischen Clubs Atletico Paranaense. Er mache sich heute noch Vorwürfe, dass er seine Jungs in Brasilien damals habe hängen lassen, schrieb der Fußball-Rekordnationalspieler in seiner wöchentlichen Kolumne bei Sky. «Das ist das Einzige, was ich in meiner Karriere gerne ändern würde, wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte», sagte der 59-Jährige.

SPD-Vize Kühnert: Queere Szene leidet unter Corona-Krise besonders Foto - Archiv

MÜNCHEN/BERLIN: SPD-Vize Kevin Kühnert sieht Lesben, Schwule und Queers in der Corona-Krise besonders gebeutelt - und um ihre sicheren Räume wie Bars und Clubs gebracht. «Während der Corona-Pandemie habe ich noch stärker gemerkt, wie sehr die Szene ihre Treffpunkte braucht», wird der offen schwule 31-Jährige im neuen Buch «Coming-out» von Sebastian Goddemeier zitiert. «Wenn man davon ausgeht, dass sechs oder sieben Prozent aller Menschen homosexuell sind, dann gestaltet sich das Flirtverhalten schwierig», sagt Kühnert. «Wenn du 15 Leute anflirten musst, bis ein Treffer dabei ist, ist das unangenehm. Deswegen sind Safe Spaces so wichtig.»

Miley Cyrus appelliert an Fans: Lasst euch impfen Foto - Archiv

LOS ANGELES: US-Popstar Miley Cyrus appelliert an ihre Fans, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. «Jeder von uns kann dazu beitragen, die Pandemie zu stoppen, indem er sich impfen lässt», schreibt die 28 Jahre alte Künstlerin in einem Brief, der am Ende ihres neuen Musikvideos «Angels Like You» eingeblendet wird. Und: «Gemeinsam können wir das Erlebnis von Live-Musik wieder möglich machen.» Alle freuten sich darauf, wieder zusammen zu sein - und das könne schneller passieren, als gedacht, da immer mehr Impfstoffe verfügbar seien, schrieb sie weiter.

Meghans Vater: «Denke nicht, dass die Royals rassistisch sind»

LONDON: Als Reaktion auf Meghans Rassismusvorwürfe gegen das britische Königshaus hat ihr Vater Thomas Markle die Royals verteidigt. «Ich habe großen Respekt für die Royals, und ich denke überhaupt nicht, dass die britische royale Familie rassistisch ist», sagte Markle dem britischen Sender ITV am Dienstagmorgen. Meghans Beziehung zu ihrem Vater gilt als zerrüttet und mündete sogar in einen Rechtsstreit, in dem es um private Briefe ging, die gegen ihren Willen veröffentlicht wurden.

In einem brisanten Interview von US-Moderatorin Oprah Winfrey hatten Meghan und Harry schwere Vorwürfe gegen die Königsfamilie erhoben, ihr mangelnde Unterstützung vorgeworfen und sie rassistischer Gedankenspiele bezichtigt. Als sie mit Sohn Archie schwanger gewesen sei, habe es Bedenken gegeben, «wie dunkel seine Haut sein könnte, wenn er geboren wird», erzählte Meghan. Von welchem Royal diese Aussagen kamen, wollte das Paar nicht preisgeben - lediglich Queen Elizabeth II. und ihr Mann Prinz Philip wurden später ausgenommen.

«Ich vermute und hoffe, dass es nur eine dumme Frage von jemandem war», sagte der 76-jährige Thomas Markle. «Es könnte einfach so sein, dass jemand einfach eine blöde Frage gestellt hat, statt ein totaler Rassist zu sein.» Der US-Amerikaner selbst ist weiß, Meghans Mutter ist schwarz. Der Vater bot seiner Tochter Meghan und Harry in seinem ITV-Interview an, den Gesprächsfaden wieder aufzunehmen und sich zu treffen. Wenn er vor dem Paar direkt höre, werde er auch aufhören, mit den Medien zu sprechen, kündigte Markle an.

Von Wüstenkäffern und Glitzermetropolen: «Islamische Imperien»

BERLIN: Wieso konnte aus dem staubigen Wüstenkaff Mekka die heiligste Stätte des Islam werden, die Jahr für Jahr Millionen Pilger anzieht? Und wie ist eigentlich der märchenhafte Aufstieg Dubais zu erklären, vom unscheinbaren Perlenfischerdorf zur glitzernden Weltmetropole? Justin Marozzi geht in seinem Buch «Islamische Imperien» diesen faszinierenden Geschichten nach. Manchmal erinnert sein Streifzug durch 15 Städte der islamischen Zivilisation tatsächlich an Tausend und eine Nacht, so wenn er von dem «duftenden Paradies» Damaskus im Mittelalter schwärmt oder dem blühenden kosmopolitischen Bagdad unter den Abbasiden. Anhand der wechselnden Geschichte der Metropolen spannt er einen weiten Bogen vom 7. bis zum 21. Jahrhundert, berichtet von Glanzzeiten des Islam, aber auch von Epochen des Niedergangs. Interessant auch, wenn Klischees gebrochen werden. So war Kabul einmal eine idyllische Gartenstadt. Die meisten Städte hat Marozzi als Journalist selbst besucht. Das merkt man seinen kenntnisreichen Schilderungen an.

MÜNCHEN: Infizierte Pestkranke wurden einfach eingemauert

Wie hatte Mailand das nur geschafft? Während in Pisa und Florenz 1347 Tausende der Pest zum Opfer fielen, erkrankten in Mailand ganze drei Familien. Die Wahrheit ist grausig: Der Herrscher der Stadt ließ die infizierten Familien kurzerhand einmauern, ein im wahrsten Sinne des Wortes todsicheres Mittel, um weitere Ansteckungen zu verhindern. Der Historiker Volker Reinhardt verrät in seinem Buch «Die Macht der Seuche» noch andere Strategien zur Bekämpfung der Pest. So führte man in der dalmatinischen Hafenstadt Ragusa und später in Venedig eine Isolation von Neuankömmlingen aus potenziellen Risikogebieten ein. Da sie 40 Tage dauerte, nannte man sie Quarantäne. Manches hat sich also gar nicht so sehr verändert. Reinhardt zeigt Parallelen zur Coronakrise auf - das Schüren von Ängsten, die Suche nach Sündenböcken, die Verlierer- und Gewinnerliste. Er benennt aber auch die gewaltigen Unterschiede zwischen der damaligen und der heutigen Pandemie. Der wichtigste: Die Pest war viel tödlicher, jeder vierte Mensch fiel ihr zum Opfer.

Bruno Mars bittet Grammys um Auftritt: «Wollen einfach nur singen» Foto - Archiv

LOS ANGELES: US-Popstar Bruno Mars hat die Organisatoren der Grammy Awards darum gebeten, bei der Preisverleihung mit seiner Band auftreten zu dürfen. «Liebe Grammys, wenn ihr so freundlich sein würdet, zwei arbeitslosen Musikern zu erlauben bei eurer Show aufzutreten, dann würden wir das wirklich zu schätzen wissen», schrieb Mars auf Twitter. Vergangene Woche hatte Mars' neue Band Silk Sonic ihren ersten Song «Leave the Door Open» veröffentlicht. Die Corona-Pandemie mache auch ihm zu schaffen: «Wir konnten schon seit einer Weile nicht mehr auftreten, und wir wollen einfach nur singen», schrieb der 35 Jahre alte Sänger weiter.

Michelle Obama wird in «National Women's Hall of Fame» aufgenommen Foto - Archiv

LOS ANGELES: Michelle Obama (57), Ex-First Lady der USA, wird in die «National Women's Hall of Fame» aufgenommen. «Fürsprecherin, Autorin, Anwältin und 44. First Lady der Vereinigten Staaten - die erste Schwarze, die dieses Amt bekleidete. Michelle Obama hat sich zu einer der einflussreichsten und ikonischsten Frauen des 21. Jahrhunderts entwickelt», begründete die «Women's Hall of Fame»-Organisation ihre Entscheidung. Obama sei zu einer Fürsprecherin geworden für gesunde Familien, für internationale Bildung heranwachsender Mädchen und diene als Vorbild für Frauen und junge Mädchen überall.

Krimi-Autorin Noll vermisst in Corona-Zeiten «geneigtes Publikum» Foto - Archiv

WEINHEIM: Der fehlende Kontakt mit ihren Lesern ist für Krimi-Autorin Ingrid Noll eine der schmerzlichsten Folgen des Corona-Lockdowns. «Ich vermisse vor allem die Lesereisen und mein geneigtes Publikum», sagte die 85-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Auch geplante Lesungen für ihren neuen Roman «Kein Feuer kann brennen so heiß» mussten gestrichen werden. In den vergangenen Jahren hat Noll, die im baden-württembergischen Weinheim lebt, nach Angaben ihres Verlages Diogenes jährlich zwischen 15 und 23 Lesungen gemacht. Früher waren es sogar 40 bis 60 pro Jahr. Im vergangenen Jahr mussten wegen Corona die meisten Lesungen abgesagt werden.

Academy Museum ehrt Sophia Loren und Haile Gerima

LOS ANGELES: Bei der für September geplanten Eröffnung des neuen Academy Museums in Los Angeles sollen die italienische Filmlegende Sophia Loren und der äthiopische Regisseur Haile Gerima eine besondere Ehrung erhalten. Nach Mitteilung der Museumsleitung am Montag wird Loren mit dem «Visionary Award» für Verdienste um die Filmkunst ausgezeichnet. Gerima, der in seinen Independent- Produktionen häufig Minderheiten thematisierte, erhält den «Vantage Award».

«Selma»-Regisseurin Ava Duvernay, Filmproduzent Jason Blum («Get Out») und Drehbuchautor Ryan Murphy («American Horror Story») sollen die Eröffnungsgala am 25. September mitgestalten.

Die Einweihung des Museums der Filmakademie, die alljährlich die Oscars verleiht, hatte sich mehrfach verzögert. 2012 waren die Pläne für den Bau des italienischen Stararchitekten Renzo Piano verkündet worden. Stars wie Steven Spielberg, Barbra Streisand und George Lucas, aber auch Filmstudios, Stiftungen und Firmen spendeten Millionen. Mit dem coronabedingten Aufschub der 93. Oscar-Gala von Februar auf April 2021 war auch die Museums-Eröffnung verschoben worden.

Auf knapp 30.000 Quadratmetern sollen Teile der Sammlung der Oscar-Akademie zu sehen sein, darunter Filme, Drehbücher, Requisiten und Kostüme. In einer großen Kugel-Konstruktion gibt es ein Großraumkino mit 1000 Plätzen.