Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Dienstag

Frankreichs Ex-Präsident Sarkozy kritisiert seine Verurteilung

PARIS: Frankreichs ehemaliger Staatschef Nicolas Sarkozy hat seine Verurteilung wegen Bestechung und unerlaubter Einflussnahme heftig kritisiert. In einem am Dienstagabend veröffentlichten Interview der Zeitung «Le Figaro» sagte er: «Was gestern passiert ist, stellt eine tiefe Ungerechtigkeit dar.» Er könne nicht akzeptieren, für etwas verurteilt zu werden, was er nicht getan habe. Bereits am Montag hatte Sarkozys Anwältin Jacqueline Laffont Berufung angekündigt. In dem Interview brachte Sarkozy auch eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ins Spiel.

Der 66-jährige Sarkozy war am Montag von einem Gericht in Paris zu einer Haftstrafe von drei Jahren verurteilt worden, davon zwei Jahre zur Bewährung. Er muss nach der Entscheidung des Gerichts nicht ins Gefängnis: Er kann die Strafe zu Hause unter elektronischer Überwachung verbüßen. Das Urteil gilt in Frankreich dennoch als beispiellos: Bisher wurde in der 1958 gegründeten Fünften Republik kein früherer Staatschef so hart bestraft.

Der Altpräsident hatte der Anklageschrift zufolge 2014 versucht, über seinen langjährigen Anwalt Thierry Herzog von dem Juristen Gilbert Azibert Ermittlungsgeheimnisse in einer anderen Affäre zu erhalten. Im Kern habe dieses Verhalten die Unabhängigkeit der Justiz gefährdet, argumentierte die Anklage. Das Gericht sprach von einer «besonderen Schwere» der Taten, da sie von einem früheren Staatschef begangen worden seien, wie es in einer Mitteilung hieß. Herzog und Azibert wurden ebenfalls verurteilt.

Bandkollege von Bob Marley: Reggae-Pionier Bunny Wailer gestorben

KINGSTON: Der berühmte jamaikanische Reggae-Musiker Bunny Wailer ist tot. Der Sänger, Songschreiber und Perkussionist, der mit bürgerlichem Namen Neville O'Riley Livingston hieß, starb am Dienstag im Alter von 73 Jahren in einem Krankenhaus in der jamaikanischen Hauptstadt Kingston, wie die Kulturministerin des Karibikstaates, Olivia Grange, mitteilte. Die Todesursache wurde zunächst nicht genannt. Livingston hatte Medienberichten zufolge in den vergangenen drei Jahren zwei Schlaganfälle erlitten.

Gemeinsam mit Reggae-Legende Bob Marley und Peter Tosh hatte er in den 1960er Jahren die Gruppe Bob Marley and The Wailers gegründet. Marley und Livingston lernten sich bereits als Kinder kennen und wurden Halbbrüder - Marleys Mutter und Livingstons Vater hatten zusammen eine Tochter.

Die Band spielte eine wichtige Rolle bei der Popularisierung des damals neuen jamaikanischen Musikstils Reggae auf der Karibikinsel und der ganzen Welt. Bunny Wailer stieg allerdings 1973, kurz vor dem großen internationalen Durchbruch, aus, weil geplante Auftritte in Subkultur-Clubs in den USA aus seiner Sicht gegen seinen Rastafari-Glauben verstießen. Er hatte fortan eine lange Solokarriere, in deren Verlauf er drei Grammys erhielt.

«Heute ist der letzte noch lebende Wailer verstorben», schrieb Grange. «Was Bunny Wailer, als einer der Pioniere und Fahnenträger der Musik unseres Landes, für den Reggae getan hat, lebt weiter.

«Verletzend und falsch»: Sechs Bücher von «Dr. Seuss» eingemottet

NEW YORK: Weil sie Menschen auf «verletzende und falsche Weise» darstellen, sollen sechs Bücher des als «Dr. Seuss» bekannten US-Kinderbuchautoren Theodor Seuss Geisel (1904-1991) künftig nicht mehr publiziert werden. Es handele sich um die Titel «And to Think That I Saw It on Mulberry Street», «If I Ran the Zoo», «McElligot's Pool», «On Beyond Zebra!», «Scrambled Eggs Super!» und «The Cat's Quizzer», teilten die Verwalter des Werks am Dienstag mit. Die Entscheidung sei bereits im vergangenen Jahr gemeinsam mit Experten getroffen worden.

Geisel, Sohn deutscher Eltern und selber kinderlos, gilt unter seinem Pseudonym «Dr. Seuss» bis heute als der wohl bekannteste Kinderbuchautor der USA. Seine rund 50 Bücher wurden in viele Sprachen übersetzt und millionenfach verkauft. Auf Deutsch erschienen unter anderem «Der Elefant im Vogelnest» und «Der Katz mit dem Latz».

Mit dem «Lorax», dem weihnachtsklauenden «Grinch» und dem Elefanten «Horton» schuf Geisel darüber hinaus Figuren, die auch aufgrund von Verfilmungen Millionen Kinder weltweit kennen. Zuletzt war jedoch immer wieder kritisiert worden, dass in einigen Büchern von Geisel Darstellungen antisemitisch oder rassistisch seien.

Pianist Igor Levit tritt im Vorprogramm der Grammys auf

NEW YORK: Der für einen Grammy nominierte Pianist Igor Levit (33) tritt im Vorprogramm der diesjährigen Preisverleihung auf. Levit nehme an einer Show teil, die am 14. März ab 18.00 Uhr (MEZ) live im Internet übertragen werde und bei der unter anderem auch der Sänger Rufus Wainwright auftreten werde, teilten die Veranstalter am Dienstag mit.

Dabei sollen auch die ersten Grammy-Sieger in Nebenkategorien bekannt gegeben werden - unter anderem in der Kategorie «Bestes klassisches Instrumentalsolo», in der der in Deutschland aufgewachsene und lebende Levit für seine kompletten Beethoven-Sonaten nominiert ist. In der Nacht zum 15. März (ab 2.00 Uhr MEZ) folgt dann die starbesetzte Verleihung der Preise in den Hauptkategorien.

«Wonder Woman»-Darstellerin Gal Gadot ist wieder schwanger

NEW YORK: «Wonder Woman»-Darstellerin Gal Gadot (35) erwartet ihr drittes Kind. «Und los geht es wieder», schrieb die israelische Schauspielerin zu einem auf Instagram veröffentlichten Bild, auf dem ihr Ehemann und die zwei gemeinsamen Töchter jeweils eine Hand auf ihren Bauch legen. Eine Sprecherin von Gadot bestätigte der Deutschen Presse-Agentur in der Nacht zum Dienstag, dass die Schauspielerin erneut schwanger sei.

Gadot ist seit 2008 mit dem israelischen Geschäftsmann Yaron Versano verheiratet, die Töchter sind neun und drei Jahre alt. Berühmt geworden war die Schauspielerin vor allem mit dem Superheldinnenfilm «Wonder Woman». Derzeit ist sie in der Fortsetzung «Wonder Woman 1984» zu sehen.

Knödel als Roberto Blanco enttarnt - «Masked Singer» in Österreich

WIEN: Schlagerstar Roberto Blanco hat bei der österreichischen Ausgabe der Fernsehshow «The Masked Singer» für eine süße Überraschung gesorgt. Der 83-Jährige schied am späten Montagabend bei der Musikshow aus und entstieg seinem Germknödel-Kostüm, das mit riesigen Kulleraugen und einer dampfenden Haube im Mohn-Zucker-Look garniert war. «Es war mir eine große Freude», sagte Blanco, der unter seiner Verkleidung im Sitzen gesungen hatte. Ein Germknödel ist eine Mehlspeise ähnlich der Dampfnudel, eine österreichische Spezialität.

Fast die gesamte Ratejury hatte auf Blanco getippt, doch ausgerechnet sein Schlagerkollege Andy Borg hatte den Schauspieler Jan Josef Liefers als des Knödels Kern vermutet. Bereits in der ersten Folge dieser österreichischen Staffel hatte EAV-Sänger Klaus Eberhartinger sein Wildschwein-Kostüm ablegen müssen. Die Promi-Rateshow läuft auf dem Sender Puls 4, der zur ProSiebenSat.1-Gruppe gehört.

Britischer Premier unter Druck wegen teurer Wohnungsrenovierung

LONDON: Wegen der aufwendigen Renovierung seiner Amtswohnung in London ist der britische Premierminister Boris Johnson (56) in die Kritik geraten. Wie die «Daily Mail» am Dienstag berichtete, soll ein Wohltätigkeitsfonds eingerichtet werden, der die Arbeiten bezahlen soll. Demnach wäre das offizielle Ziel des Fonds, das ikonische Ensemble um 10, Downing Street als historischen Ort zu erhalten. Tatsächlich solle aber die teure Renovierung, die Johnsons Verlobte Carrie Symonds (32) veranlasst hatte, finanziert werden, berichtete das Blatt.

Johnson soll über die Kosten entsetzt gewesen sein, die demnach weit über dem Anteil der Steuerzahler von rund 30.000 Pfund (34.700 Euro) liegen. Daher suche er nach alternativer Finanzierung. Johnson verdient als Premierminister 150.000 Pfund im Jahr, zuvor hatte er jedoch als Kolumnist und Autor deutliche höhere Einnahmen. Außerdem soll die Scheidung von seiner Ehefrau Marina Wheeler, mit der er vier Kinder hat, viel Geld gekostet haben.

«Der Downing Street-Komplex ist ein genutztes Gebäude mit zwei Ministerresidenzen», teilte eine Regierungssprecherin auf Anfrage mit. Es würden wie unter früheren Regierungen «in regelmäßigen Abständen Renovierungs- und Wartungsarbeiten durchgeführt». Die Kosten würden öffentlich im Jahresbericht aufgeführt. In den vergangenen Jahren haben Premierminister stets die größere Wohnung in Nummer 11, Downing Street, genutzt, neben dem offiziellen Amtssitz.

Die Zeitung zitierte Mitarbeiter Johnsons, die darauf verwiesen, dass neue US-Präsidenten das Weiße Haus für bis zu 100.000 US-Dollar renovieren dürften.

ESC-Organisatoren hoffen noch immer auf Show mit Publikum

ROTTERDAM: Die Organisatoren des Eurovision Song Contest 2021 hoffen noch immer auf eine Show mit Publikum. «Wir werden alles tun, um das Bestmögliche herauszuholen», sagte Direktor Sietse Bakker am Dienstag zum Wettbewerb im Mai in Rotterdam. Bereits entschieden ist: Ein normaler Song Contest ist in Corona-Zeiten nicht möglich. Aber die Organisatoren setzen auf eine «1,5-Meter-Ausgabe» mit zahlreichen Vorsichtsmaßnahmen und hoffen auf eine begrenzte Zahl von Zuschauern beim ESC vom 18. bis 22. Mai in der niederländischen Hafenstadt. Wann eine endgültige Entscheidung fallen wird, ist unklar. Der ESC war im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie erstmals abgesagt worden.

Die Delegationen der teilnehmenden Länder sind deutlich kleiner als in anderen Jahren, wie aus dem Corona-Protokoll für den ESC hervorgeht. Auch weniger Journalisten würden zugelassen. Das Regelwerk wurde in Abstimmung mit den Gesundheitsbehörden erstellt und ähnelt jenen von großen Sportveranstaltungen.

So bleiben alle Künstler während ihres Aufenthaltes in den Niederlanden in einer «Blase» mit denselben Personen und sollen nur zu offiziellen Auftritten ihre Hotels verlassen. Die Organisation setzt auch stark auf Tests, Gesichtsmasken, Hand-Gel und gute Belüftung. Es werde alles getan, um Infektionen zu verhindern.

Alle teilnehmenden Länder müssen ein Video einschicken mit dem Auftritt ihrer Künstler. Sollte ein Sänger wegen einer Infektion nicht auftreten können, solle das Video gezeigt werden.

HAMBURG: Der Hamburger Schriftsteller Sa?a Stani?ic hat gemeinsam mit seinem sechsjährigen Sohn ein Kinderbuch geschrieben. Es trägt den Titel «Hey, hey, hey, Taxi!» und ist ein Buch voller Verrücktheiten, abgedrehter Abenteuerreisen und realitätsferner Geschichten. So geht es in dem quietschbunt illustrierten Buch des 42-Jährigen («Herkunft») unter anderem um Gurkenampeln, sehr kleine Riesen, Schrumpfpiraten und ein Taxi aus Käse. Entstanden sind die Geschichten beim kreativen Herumspinnen mit seinem Sohn. Für den Träger des Deutschen Buchpreises ist das Buch «sehr persönlich», wie er der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg sagte. Es sei «ein Artefakt der Verbindung zwischen mir und meinem Sohn».

Kino-Experte Steven Gätjen wird Rategast bei «Masked Singer»

DATTELN: Von Peter Alexander und Trude Herr bis zu Hazy Osterwalds «Musik muss dabei sein» - der Ex-Bergmann Kevin Nikodem (28) liebt Schlager der Nachkriegszeit und überhaupt die 1950er-Jahre. Sein kleines Zechenhaus in Datteln im Ruhrgebiet hat er ganz im Stil der Zeit eingerichtet. Dort liegen inzwischen 40.000 Schlager-Schallplatten und ständig bekommt er neue angeboten. Er spielt sie natürlich auf einer alten Musiktruhe ab, und auch seine anderen Elektrogeräte stammen aus der Zeit des Wirtschaftswunders. «Ich sehne mich nach dem Zusammenhalt, nach der Harmonie, auch nach der Bescheidenheit der Zeit», sagt der Elektroniker.

Christoph Maria Herbst und seine seelische Arbeits-Wellness

LONDON/ADELAIDE: Eine neue Statue von Queen Elizabeth II. (94) in Australien hat die Monarchin zu Scherzen animiert. «Es könnte ziemlich alarmierend sein, sie plötzlich aus dem Fenster zu sehen - man könnte denken «Grundgütiger, ist sie unerwartet angereist?»», sagte die Königin, die auch Staatsoberhaupt von Australien ist, bei einem am Montagabend veröffentlichten Videotelefonat mit führenden Politikern des Bundesstaates South Australia. Die lebensgroße Skulptur zeigt die Queen mit Hut, Mantel und Handtasche und steht auf dem Grundstück des Government House der Stadt Adelaide. Bildhauer Robert Hannaford zeigte der Königin in dem Videoanruf ein kleines Modell der Statue, das ihr zur Erinnerung geschickt werden soll. «Das ist sehr freundlich. Ich bin froh, dass es nicht ganz so groß ist wie die Originalstatue», sagte die Queen.

STOCKHOLM: Eine Woche nach dem Geburtstag von Prinzessin Estelle (9) kann im Hause der schwedischen Thronfolgerin Victoria (43) schon wieder gefeiert werden: Prinz Oscar ist an diesem Dienstag fünf Jahre alt geworden. Um Victorias jüngsten Sprössling hochleben zu lassen, veröffentlichte das schwedische Königshaus mehrere Fotos des kleinen Royals. Auf einem lacht er mit offenem Mund in Richtung Kamera, auf einem anderen sitzt er mit seiner großen Schwester im Schnee. Ein weiteres zeigt ihn eng umschlungen mit Familienhund Rio. Die Bilder sind vor seinem Geburtstag auf Schloss Haga entstanden. Oscar ist die Nummer drei der schwedischen Thronfolge hinter Victoria und Estelle. Seinen Ehrentag sollte er gemeinsam mit seinem Vater Prinz Daniel (47), seiner Mutter und seiner Schwester verbringen, verriet ein Sprecher des Hofes der Zeitung «Expressen». Vielleicht gebe es auch eine Torte für das Geburtstagskind.

Kinder von Szewczenko und Atalay tanzen bei «Let's Dance - Kids»

KÖLN: Ihre Eltern sind schon prominent - nun tanzen sie selbst ins Rampenlicht: Die Teilnehmer für die Kinder-Variante der RTL-Show «Let's Dance» stehen fest. Mit dabei ist Jona Szewczenko (10), Tochter der ehemaligen Eiskunstläuferin Tanja Szewczenko, wie RTL am Dienstag mitteilte. Eine bekannte Mutter hat auch Angelina Stecher-Williams (11), die gegen die kleine Szewczenko antreten wird: Sie ist die Tochter von Unternehmerin und Moderatorin Judith Williams, bekannt aus der Vox-Show «Die Höhle der Löwen». Ebenfalls auf dem Tanzparkett: Maris Ohneck (8), Sohn von Schauspieler Erdogan Atalay, der in der RTL-Serie «Alarm für Cobra 11» Verbrecher jagt.

Konkurrenz bekommen die drei Promi-Sprösslinge von zwei Kindern, die selbst schon eine gewisse Prominenz erlangt haben: Der zehn Jahre alte Spencer König wurde mit einer Rolle in der ARD-Jugendserie «Die Pfefferkörner» bekannt, die neunjährige Zoé Baillieu als kleine «Kate Wiedmann» in der RTL-Seifenoper «Gute Zeiten, schlechte Zeiten».

RTL hatte bereits vor einigen Wochen angekündigt, dass eine Kids-Version von «Let's Dance» geplant sei, aber keine Namen verraten. Die vier Folgen der Show sollen vom 9. April an auf dem Streamingdienst TVnow zu sehen sein. Die Kinder tanzen mit anderen Kindern, die aber schon Tanzsport betreiben und sozusagen die Profis sind. Trainiert werden sie von erwachsenen Profitänzern aus dem «Let's Dance»-Universum - etwa von Sergiu Luca (38), der im Original unter anderem mit Model Barbara Meier das Tanzbein schwang. Vergeben wird am Ende der Titel «Dancing Sternchen 2021».

Auf dem Weg dorthin müssen die Tanz-Kids allerdings die bekannte «Let's Dance»-Jury überzeugen, in aus Motsi Mabuse, Jorge González und Joachim Llambi besteht. Vor allem Llambi ist dafür bekannt, dass er nicht gerade zimperlich über die Darbietungen richtet - zumindest bei Erwachsenen.

LONDON/ADELAIDE: Eine neue Statue von Queen Elizabeth II. (94) in Australien hat die Monarchin zu Scherzen animiert. «Es könnte ziemlich alarmierend sein, sie plötzlich aus dem Fenster zu sehen - man könnte denken «Grundgütiger, ist sie unerwartet angereist?»», sagte die Königin, die auch Staatsoberhaupt von Australien ist, bei einem am Montagabend veröffentlichten Videotelefonat mit führenden Politikern des Bundesstaates South Australia. Die lebensgroße Skulptur zeigt die Queen mit Hut, Mantel und Handtasche und steht auf dem Grundstück des Government House der Stadt Adelaide.

Bildhauer Robert Hannaford zeigte der Königin in dem Videoanruf ein kleines Modell der Statue, das ihr zur Erinnerung geschickt werden soll. «Das ist sehr freundlich. Ich bin froh, dass es nicht ganz so groß ist wie die Originalstatue», sagte die Queen in dem Gespräch, das bereits am vorigen Mittwoch aufgezeichnet worden war. Die Königin hatte vor der Pandemie in Großbritannien für Hannaford Modell gestanden.

«Guten Morgen. Also, guten Morgen für mich», sagte sie zur Begrüßung bei ihrem ersten Videotelefonat mit Australien. «Ich weiß gar nicht, wie spät es bei Ihnen ist.» Die Politiker berichteten der Monarchin über die Corona-Lage in dem Bundesstaat sowie über die Folgen von Dürre und Buschbränden.

Sideropoulos über «Masked Singer»: Muss es mit sich selbst ausmachen

BERLIN: Susan Sideropoulos, die bei der ersten Staffel von «The Masked Singer» mitgemacht hat, kennt die Nöte von Teilnehmern der Kostümshow. Es sei sehr ungewohnt, maskiert zu sein und deswegen nicht den gewohnten Zuspruch seiner Fans zu haben. «Das ist das Spannende an dem ganzen Projekt: Man muss es sehr mit sich selbst ausmachen», sagte die Schauspielerin (40, «Gute Zeiten, schlechte Zeiten») der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. «Und da bricht natürlich das «Like», der Zuspruch, die Mitfreude weg - alles, wovon wir eigentlich leben, wenn wir Entertainment machen. Wir freuen uns dann komplett allein. Und dann hat man fünf Minuten Ruhm, wenn die Maske gelüftet wird.» Sideropoulos hatte in der ersten Staffel der ProSieben-Sendung 2019 in einem Schmetterlingskostüm gesungen.

Kinder von Szewczenko und Atalay tanzen bei «Let's Dance - Kids»

Analyse eines zeitlosen Phänomens: «Die Macht des Charlatans»

BERLIN: Scharlatane hat es vermutlich immer schon gegeben; Menschen, die vorgeben, über besondere Kenntnisse oder Fähigkeiten zu verfügen und sich so Vorteile, Reichtümer oder Macht sichern. Ihnen allen ist gemein, dass sie skrupellos Menschen manipulieren und ihr Vertrauen ausnutzen. Schauspieler und Betrüger sind sie alle, ganz gleich, ob sie als Wunderheiler, Goldmacher oder Hellseher auftreten.

Die Österreicherin Grete De Francesco hat sich 1937 in ihrer nun wiederveröffentlichten Studie «Die Macht des Charlatans» ausführlich mit diesem Phänomen befasst. Wie eine Sammlung historischer Abenteuergeschichten liest sich ihr Rückblick in die Zeiten des 15. bis 18. Jahrhunderts. Eine wahrlich bunte Sammlung historischer Ereignisse und Personen hat De Francesco zusammengetragen. So berichtet sie davon, wie Mitte des 16. Jahrhunderts die mächtige Stadt Venedig auf den vermeintlichen Goldmacher Marco Bragadino hereinfiel und wie der angebliche Arzt Gottfried Bareis sich Ruhm und Ansehen erschwindeln konnte. Ein ganzes Kapitel widmet sie auch dem «Charlatan der Charlatane», dem italienischen Hochstapler Alessandro Cagliostro, dessen Aktivitäten am französischen Königshof kurz vor der Revolution von 1789 erheblich zum schlechten Ruf des Königshauses beitrugen.

Grete De Francesco veröffentlichte ihre Studie im Jahre 1937, als in mehreren europäischen Staaten populistische Scharlatane das politische Geschehen bestimmten. So sind viele ihrer Kommentare und Darstellungen auch als versteckte Hinweise auf die Natur der Herrschaftssysteme ihrer Zeit zu verstehen.

Ergänzt wird Grete de Francescos Buch in der Neuausgabe durch einen fast 100 Seiten umfassenden biografischen Essay von Volker Breidecker. Sehr detailliert zeichnet der Autor und Kulturhistoriker das Leben der 1893 in Wien geborenen und 1945 im Konzentrationslager ermordeten Autorin. Nach dem Zweiten Weltkrieg war De Francesco weitgehend in Vergessenheit geraten. Die Wiederveröffentlichung ihrer Studie zeigt, dass es sich lohnt, sich mit ihr zu befassen.

NEW YORK: Die US-Sängerin Taylor Swift hat die Serie «Ginny & Georgia» für einen abfälligen Scherz kritisiert. Die 31-Jährige postete am Montag (Ortszeit) auf Twitter ein Foto mit einem Zitat aus der Netflix-Serie, in dem es heißt «Was kümmert es dich? Du wechselst die Männer schneller als Taylor Swift» - und schrieb dazu: «Hey Ginny & Georgia, 2010 hat angerufen und will seinen faulen, tief sexistischen Witz zurück.» Mit derartigen Scherzen degradiere man hart arbeitende Frauen, erklärte Swift weiter.

Die Sängerin hatte sich bereits vor Jahren gegen abfällige Bemerkungen über ihre vermeintlich häufigen Partnerwechsel gewehrt. In ihrem Song «Shake it Off» sang sie 2014 darüber, wie sie Lästereien und Hasskommentare abschüttelt - unter anderem den Vorwurf, dass sie «auf zu viele Dates» gehe.

Kino-Experte Steven Gätjen wird Rategast bei «Masked Singer»

KÖLN: Moderator und Kino-Experte Steven Gätjen unterstützt in der dritten Folge der aktuellen «The Masked Singer»-Staffel das Rateteam. Der 48-Jährige wird am Dienstagabend zusammen mit der Stamm-Besetzung aus Ruth Moschner (44) und Rea Garvey (47) über die Promis unter den Kostümen rätseln, wie ProSieben mitteilte.

Gätjen erklärte, er sei «ready» für die Show: «Ich habe mich die letzten Tage in einem schalldichten, dunklen Raum verschanzt, um meine Sinne zu schärfen. Ich wollte meine Augen für die Farbe und die großartigen Kostüme sensibilisieren und meine Ohren schärfen, damit mir auch kein Ton oder Stimmnuance verloren geht.»

Bei «The Masked Singer» singen Promis in aufwendigen Ganzkörperkostümen, die ihre wahre Identität verschleiern. Das Rateteam im Studio und die Zuschauer zu Hause rätseln, wer unter den Masken stecken könnte. Bereits enttarnt wurden in der aktuellen Staffel die ehemalige Weltklasse-Schwimmerin Franziska van Almsick (42) und Sport-Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein (55, «Das aktuelle Sportstudio»).