Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Dienstag

Trailer für Pandemie-Film «Locked Down» mit Anne Hathaway im Netz

LOS ANGELES: Mit «Locked Down» kommt ein hochkarätig besetzter Pandemie-Film bei HBO Max heraus. Der Warner-Streamingdienst stellte am Dienstag den ersten Trailer mit der amerikanischen Oscar-Preisträgerin Anne Hathaway («Les Miserables») und dem britischen Star Chiwetel Ejiofor («12 Years a Slave») ins Netz. In der romantischen Action-Komödie spielen sie ein Londoner Paar mit Trennungsabsichten, das sich im Corona-Lockdown zusammenraufen muss. Ein Diamanten-Diebstahl bringt die beiden auf turbulente Weise wieder zusammen.

Regie führte Doug Liman («Die Bourne Identität», «Edge of Tomorrow»), der zuvor in «Mr. & Mrs. Smith» (2005) Brad Pitt und Angelina Jolie als miteinander verheiratete Profi-Killer in Szene setzte. «Locked Down» wurde im vorigen Sommer mit kleinem Budget gedreht. Der Heist-Film ist ab dem 14. Januar bei HBO Max verfügbar.

Wegen Pandemie: Verleihung der Grammy-Musikpreise verschoben

LOS ANGELES: Corona-Aufschub für die Grammy-Gala: Die für Ende Januar geplante Verleihung der Musikpreise soll nun erst Mitte März stattfinden. Dies gab die Recording Academy am Dienstag (Ortszeit) in Los Angeles bekannt. Nach Beratungen mit Gesundheitsexperten über die zugespitzte Corona-Lage in Los Angeles und Gesprächen mit den eingeladenen Künstlern habe der Verband diese Entscheidung getroffen, hieß es in der Mitteilung.

Die Grammys zählen zu den begehrtesten Musikpreisen der Welt. Im November waren die Nominierungen verkündet worden. Die 63. Verleihung ist nun für den 14. März terminiert.

Die US-Sängerin Beyoncé geht mit neun Preischancen als Favoritin in die kommende Grammy-Verleihung. Ebenfalls mehrere Nominierungen erhielten unter anderem Taylor Swift, Dua Lipa, Roddy Ricch, Billie Eilish, Megan Thee Stallion und DaBaby. Rund 13.000 Mitglieder der Recording Academy entscheiden über die Preisträger. Die Gala soll von Comedian Trevor Noah moderiert werden.

Auch Hollywoods Filmpreis-Verleihungen sind von der Corona-Pandemie betroffen. Die Oscar-Zeremonie soll erst Ende April stattfinden, acht Wochen später als zunächst geplant.

Joko Winterscheidt verteidigt seinen Job als Showmaster

BERLIN: Joko Winterscheidt hat seinen Job als Gastgeber der ProSieben-Sendung «Stiehl mir nicht die Show» verteidigt. Im Finale der am Dienstagabend ausgestrahlten Show gewann er gegen Kandidatin Palina Rojinski. Winterscheidt beantwortete die Frage nach der größten Insel der Welt zutreffend mit «Grönland». Rojinski hatte auf Australien getippt und sich anschließend von dem 41-Jährigen bluffen lassen, er liege falsch. Dadurch ging das Finale vorzeitig zu Ende. Zuvor waren nacheinander Elyas M'Barek, Wildcard-Gewinnerin Luisa und Moderatoren-Legende Thomas Gottschalk in der Show ausgeschieden.

Die Stars hatten trotz langjähriger Showerfahrung teils bemerkenswerte Blackouts. So verlegte Gottschalk den Tag der deutschen Wiedervereinigung auf den 1. Oktober 1989, M'Barek auf den 27. November 1989. Rojinski und die Kölnerin Luisa wussten die korrekte Antwort: 3. Oktober 1990. Gottschalk holte immer wieder alte Anekdoten hervor, etwa wie Miley Cyrus sein Haus in den USA kaufte: «Ich hatte so ein Gästehaus gegenüber, das hatte ich von einem Typen gekauft, der wegen seiner Allergien in die Wüste gezogen ist. (...) Dann wollte ich es verkaufen. Dann kam irgendein «Golden Girl Trust». Und da hab ich gedacht, da hat irgendein Vater für seine Tochter das gekauft.» Es habe sich herausgestellt, dass Cyrus es erworben habe.

Insgesamt fünf Mal tritt Winterscheidt gegen die drei Prominenten sowie einen Zuschauer oder eine Zuschauerin an. Die Kandidaten wollen ihm buchstäblich die Show stehlen. In den insgesamt neun Spielrunden pro Sendung entscheidet sich zunächst, wer gegen den Showmaster im Finale antritt. Verliert dort der Gastgeber Winterscheidt, wird der Gewinner zum Quizshow-Moderator der nächsten Ausgabe und kann die Show nach seinem Gutdünken umkrempeln. Währenddessen muss Joko dann als Kandidat darum kämpfen, seine eigene Show zurückzugewinnen.

Nach Falschmeldung: Schauspielerin Tanya Roberts laut Sprecher tot

LOS ANGELES: Einen Tag nach einer aufsehenerregenden Falschmeldung über ihren Tod ist Bond-Schauspielerin Tanya Roberts nach Sprecherangaben und Medienberichten gestorben. «Mit schwerem Herzen kann ich den Tod von Tanya Roberts (65) (am Montagabend) bestätigen», teilte Sprecher Mike Pingel der Deutschen Presse-Agentur mit. Mehrere weitere Medien, darunter die «New York Times» und der TV-Sender NBC, berichteten auch unter Verweis auf Roberts Partner Lance O'Brien von dem Todesfall. Pingel zufolge starb Roberts an den Folgen einer Harnwegsinfektion, nachdem sie an Heiligabend zusammengebrochen war.

Der Fall hatte für Schlagzeilen gesorgt, weil Sprecher Pingel den vermeintlichen Tod Roberts am Sonntag in einem Krankenhaus in Los Angeles verfrüht mitgeteilt hatte. Er musste seine Angaben korrigieren, weil Roberts zu diesem Zeitpunkt noch lebte. In seiner ersten, falschen Stellungnahme wurde Partner O'Brien unter anderem mit den Worten zitiert: «Als ich sie in ihren letzten Augenblicken hielt, öffnete sie ihre Augen.» Mehrere große US-Medien und auch die Deutsche Presse-Agentur hatten von dem Todesfall berichtet und mussten sich korrigieren.

Wie es zu diesem schweren Missverständnis kam, konnte zunächst nicht zweifelsfrei geklärt werden. Einige Medien führen es auf ein Kommunikationsproblem zwischen dem Sprecher und dem Partner zurück, andere Berichte erklärten es damit, dass O'Brien die Schauspielerin wirklich für tot hielt und Sprecher Pingel daraufhin informierte.

Roberts, die 1955 im New Yorker Stadtteil Bronx geboren wurde, erlangte Anfang der 80er Jahre in den USA nationale Bekanntheit, als sie einen der «Drei Engel für Charlie» in der letzten Staffel der Serie spielte. Beim James-Bond-Klassiker «Im Angesicht des Todes» war sie dann die Frau an der Seite von Roger Moore. Auch in der beliebten Serie «Die Wilden 70er» war sie öfters zu sehen.

Konzertveranstalter: Hohe Kosten für Bands wegen Brexit

LONDON: Wegen des Brexit-Deals fürchten britische Konzertveranstalter deutlich höhere Kosten und bürokratischen Aufwand. Das Handelsabkommen, das Großbritannien mit der EU vereinbart hat, erlaubt EU-Bürgern zwar einen visumsfreien Arbeitsaufenthalt von bis zu sechs Monaten im Vereinigten Königreich. Sie dürfen allerdings nicht als Selbstständige arbeiten, auch nicht kostenlos, und keine Dinge verkaufen wie etwa Merchandise.

«Es würde 1800 Pfund (2000 Euro) Visagebühren kosten, um eine sechsköpfige Band zum Parklife-Festival zu bringen», sagte der Mitgründer der Veranstaltung in Manchester, Sacha Lord, am Dienstag vor einem Parlamentsausschuss in London. «Das macht kleine Bands kaputt, es lohnt sich nicht.» Lord sowie Anna Wade vom Boomtown-Festival warnten, dass dadurch Talent verloren gehen könne.

Berichte: Zoe Kravitz reicht Scheidung von Karl Glusman ein

LOS ANGELES: Die Ehe des Schauspielerpaars Zoe Kravitz und Karl Glusman steht Medienberichten zufolge vor dem Aus: Die 32-Jährige («Big Little Lies», «Mad Max: Fury Road») hat die Scheidung eingereicht, wie das US-Filmblatt «Hollywood Reporter» am Montag berichtete. Laut «People.com» stellte sie den Antrag bereits am 23. Dezember. Das Paar hatte sich im Juni 2019 das Jawort gegeben. Die Hochzeit fand in Paris im Haus von Rocksänger Lenny Kravitz (56) statt. Zoe ist das einzige Kind des US-Stars aus dessen Ehe mit der Schauspielerin Lisa Bonet. Zoe Kravitz und Glusman (33, «Love», «Greyhound - Schlacht im Atlantik») hatten sich 2016 kennengelernt. Kravitz stand zuletzt neben Robert Pattinson für «The Batman» als Catwoman vor der Kamera.

Pamela Anderson erleichtert über Assange-Urteil: Kampf geht weiter

BERLIN: Die ehemalige «Baywatch»-Darstellerin Pamela Anderson hat erleichtert auf die Gerichtsentscheidung gegen eine Auslieferung des Wikileaks-Gründers Julian Assange reagiert. Es sei ein hoffnungsvoller Moment um durchzuatmen, auch wenn der Kampf noch nicht vorbei sei, schrieb die 53-Jährige am Montag bei Twitter. Ihre in Versform gehaltenen Worte bebilderte sie mit dem Video eines «besonderen Sonnenaufgangs» über dem Meer. Anderson hatte sich für den Wikileaks-Gründer starkgemacht und mit ihren Besuchen bei ihm für Schlagzeilen gesorgt. Am Montag hatte ein Londoner Gericht die Auslieferung Assanges an die USA abgelehnt.

Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Dienstag

Boris Becker zur Insolvenz: Darf die Hälfte meiner Einkünfte behalten

LONDON: Der ehemalige Tennisstar Boris Becker (53) darf nach eigenen Angaben trotz des laufenden Insolvenzverfahrens in Großbritannien die Hälfte seiner Einkünfte behalten. Das sagte Becker in der letzten Ausgabe des Amazon-Podcasts «Der fünfte Satz» mit Johannes B. Kerner, die am Dienstag veröffentlicht wurde. Auf die Frage Kerners, wo das ganze Geld geblieben sei, das er im Laufe seiner Karriere verdient habe, sagte Becker: «Diese Frage beschäftigt mich seit dreieinhalb Jahren.» Am Tage seiner Insolvenz sei er ein sehr vermögender Mann gewesen. Er habe inzwischen bereits das Vierfache der geschuldeten Summe von 3,2 Millionen Euro plus Zinsen zurückgezahlt und sei «guter Dinge», das 2017 gegen ihn eröffnete Verfahren bald zu beenden.

Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Dienstag

Peter Heinrich Brix ermittelt wieder als Sylter TV-Kommissar (Foto -aktuell)

HAMBURG/BERLIN: Schauspieler Peter Heinrich Brix (65) ist wieder als Sylter Fernsehkommissar Carl Sievers im Einsatz. In dem ZDF-Krimi «Nord Nord Mord - Sievers und der goldene Fisch» geht es an diesem Mittwoch um 20.15 Uhr um den Tod eines Lehrers. Hinnerk Feldmann (Oliver Wnuk) wird zufällig Zeuge, wie der Pädagoge Stefan Conrad (Andy Gätjen) bei einem praktischen Physikexperiment vor seinen Schülern in den Tod stürzt. Was zunächst wie ein tragischer Unfall wirken mag, stellt sich bald als Verbrechen heraus.

«Soziale Hygiene» ist Geheimnis des Ermittler-Duos Naujoks/Martinek

HAMBURG: Nach fast zehn Jahren haben Ingo Naujoks (58) und Sven Martinek (56) als Duo in der ARD-Vorabendserie «Morden im Norden» noch immer miteinander Spaß am Set. «Ich weiß gar nicht, ob man das sonst so lange aushalten würde, wenn man sich nur bekriegen oder sich nicht verstehen würde. Das ist ganz wichtig, dass wir da eine gute Chemie haben», sagte Martinek der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Ein Trick dafür sei eine «gewisse soziale Hygiene», ergänzte Naujoks. «Wir müssen jetzt nicht jeden Abend miteinander verbringen, zusammen Netflix gucken oder auf die gleiche Party gehen. Wir lassen dem anderen einfach sein Ding und dann funktioniert das einfach am Besten.»

Kohl-Enkel Johannes Volkmann schafft 64.000-Euro-Frage bei Jauch

BERLIN: Johannes Volkmann, der Enkel des ehemaligen Bundeskanzlers Helmut Kohl, hat in der Quizsendung «Wer wird Millionär?» die 64.000-Euro-Frage gemeistert. Volkmann beantwortete am Montag in der Show von Moderator Günther Jauch die Frage richtig, wessen Tochter den Vornamen Olympia trägt. Es ist die Tennisspielerin Serena Williams. Als Günther Jauch Volkmann fragte, ob er Politiker werden wolle, sagte dieser: «Ich tu' mich schwer, mit 23 Jahren jetzt festlegend zu sagen: Ich werd' Politiker und mach' das die nächsten 50 Jahre.» Doch er finde Politik spannend. Volkmann arbeitet im Europäischen Parlament für den CDU-Abgeordneten Sven Simon aus Hessen.

Rowan Atkinson findet Rolle des Mr. Bean «stressig und anstrengend»

LONDON: Der Schauspieler Rowan Atkinson genießt es nicht, als Mr. Bean vor die Kamera zu treten. Das sagte der Brite, der am Mittwoch seinen 66. Geburtstag feiert, der Zeitschrift «Radio Times». Obwohl ihm die Rolle des trotteligen Mr. Bean weltweiten Ruhm einbrachte, empfinde er sie als «stressig und anstrengend», so Atkinson. Leichter falle es ihm, der Figur in der gleichnamigen Cartoon-Serie seine Stimme zu leihen. Derzeit sei auch ein Animationsfilm in Planung. Die einzige Rolle, die er gerne noch einmal wiederbeleben würde, sei die des Blackadder, so Atkinson.

Popstar und Straßenmusiker: Passenger vermisst die Fußgängerzone

LONDON: Der britische Musiker Passenger («Let Her Go») vermisst die Auftritte auf der Straße. Der Sänger und Songwriter aus Brighton, der mit bürgerlichem Namen Mike Rosenberg heißt, trat bis zur Coronavirus-Pandemie leidenschaftlich gern in Fußgängerzonen auf. «Wir machen das alle zwei Jahre, normalerweise immer dann, wenn ein neues Album rauskommt», sagte er der Deutschen Presse-Agentur in London. «Es ist eine wunderbare Möglichkeit, den Leuten davon zu erzählen und ihnen ein kostenloses Konzert zu schenken.»

Passengers Karriere begann als Straßenmusiker. Mittlerweile füllt er längst große Hallen, doch die Begeisterung für spontane Auftritte hat er sich bewahrt. «Es ist ein wichtiger Teil von Passenger», sagt Rosenberg. «Ich habe das vier oder fünf Jahre lang gemacht und mich so daran gewöhnt. Das waren einige meiner schönsten Jahre. Diese Freiheit gibt einem ein echtes Gefühl von Spontaneität.»

Am Freitag (8.1.) veröffentlicht Passenger sein neues Album «Songs for the Drunk and Broken Hearted». Eigentlich hätte es schon im vergangenen Mai erscheinen sollen, aber wegen der Corona-Krise wurde die Veröffentlichung verschoben. «Wir konnten es nicht promoten, wir konnten nicht auf der Straße spielen und alles, was wir normalerweise zu einem neuen Album machen. Deshalb haben wir gewartet.»

Bis Passenger wieder in einer Fußgängerzone zu sehen und zu hören ist, müssen sich der Musiker und seine Fans nun leider trotz der Albumveröffentlichung noch länger gedulden. Auch in Großbritannien gelten wegen der Corona-Pandemie weiter Ausgangsbeschränkungen. Dafür streamt Passenger am Sonntag (10.1.) einen im Oktober aufgezeichneten Auftritt aus der menschenleeren Londoner Royal Albert Hall.