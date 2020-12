Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Dienstag

Zooey Deschanel wird in neuem Musikvideo mit Katy Perry verwechselt

LOS ANGELES: Seit Jahren werden Witze über ihre Ähnlichkeit gemacht, nun verwechseln sogar Aliens die Sängerin Katy Perry mit der Schauspielerin Zooey Deschanel: In einem neuen Musikvideo zu Perrys Lied «Not the End of the World» spielt Deschanel (40, «New Girl») sich selbst und wird auf ein Raumschiff geholt - empfangen wird sie von den blauen Wesen mit der Botschaft «Sei gegrüßt, Katy Perry».

Fans scherzen schon lange über eine vermeintliche Verwandtschaft der beiden, 2009 sagte Deschanel in einem Interview mit dem US-Sender «MTV», dass sie ständig mit Perry verwechselt werde. Perry veröffentlichte am Montag (Ortszeit) ein Video auf Instagram, in dem sie sich mit Deschanel unterhält.

Deschanel, die bereits mit 17 vor der Kamera stand, sei bereits ein großer Star gewesen, als noch kaum jemand Perry kannte. Sich als Deschanel auszugeben, habe ihr beim Feiern gelegentlich Vorteile verschafft: «Manchmal tat ich, als sei ich du, um in den Club zu kommen», erzählte die heute 36-jährige Sängerin, die 2008 mit dem Hit «I Kissed a Girl» bekannt wurde.

In Perrys neuem Video ist auch Deschanel schließlich bereit dazu, Perry zu spielen, um so die Erde vor der Zerstörung retten zu können. Das Lied ist Teil von Perrys fünften Album «Smile», das sie diesen August herausbrachte.

Streaming-Rekord für Tones and I mit «Dance Monkey»

BERLIN: Die australische Sängerin Tones and I hat mit «Dance Monkey» als erste Frau die Marke von zwei Milliarden Abrufen beim Streamingdienst Spotify erreicht. Dies berichtete das US-Branchenmagazin Billboard am Dienstag.

Nur der britische Songwriter Ed Sheeran («Shape of You»/2,7 Milliarden) und US-Rapper Post Malone («Rockstar» feat. 21 Savage/2,08 Milliarden) seien bislang erfolgreicher gewesen, schrieb Billboard. Die 27-jährige Australierin hatte «Dance Monkey» im Mai 2019 veröffentlicht. Der Song schaffte es laut dem Magazin in mehr als 30 Ländern auf den ersten Platz der Charts.

«Dance Monkey hat heute Morgen zwei Milliarden Streams erreicht und ich war gestern als Straßenmusikerin unterwegs», schrieb Tones and I auf Twitter. «Danke an alle, das ist verrückt.» Vor ihrem Durchbruch spielte Toni Watson, wie sie mit bürgerlichem Namen heißt, oft als Straßenmusikerin. Das habe sie auch am Montag mit einem überraschenden Auftritt in Melbourne getan, um die unter den Corona-Folgen leidende Gastronomie zu unterstützen, berichtete Billboard.

Junger Beethoven-Darsteller wünscht sich eine Zeitreise

BERLIN: Der 13 Jahre alte Pianist und Schauspieler Colin Pütz, der bald in einem Beethoven-Film sein TV-Debüt vor Millionenpublikum hat, hätte große Lust auf eine Zeitreise in Beethovens Epoche. «Ich würde gern mal einen Tag wie damals erleben - ohne Handy, ohne Autos», sagte der Teenager aus der Nähe von Bonn im dpa-Interview. «Ich finde es sehr spannend, sich damit auseinanderzusetzen.»

In die von willkürlicher Adelsherrschaft, Armut, Tod und Not geprägte Jugend des Komponisten am Ende des 18. Jahrhunderts kann sich der Jungschauspieler aber kaum hineinversetzen: «Bei den Dreharbeiten ist mir das wegen der historischen Kostüme viel eher gelungen.»

In der ARD-Produktion «Louis van Beethoven» verkörpert Pütz mit weißer Lockenperücke und in pastellfarbigen Rokoko-Anzügen den hochbegabten Jung-Musiker im Umfeld des kurfürstlichen Hofs in Bonn. Die fiktive Biografie «Louis van Beethoven» zeigt das Erste am ersten Weihnachtstag um 20.15 Uhr. Anlass ist der 250. Geburtstag des Genies. Zu den weiteren Darstellern gehören Stars wie Tobias Moretti, Silke Bodenbender und Ulrich Noethen. Für Drehbuch und Regie zeichnet Niki Stein («Rommel») verantwortlich.

Neue Krimireihe spielt zwischen Trümmern und Wiederaufbau

BERLIN: Der junge Fred Lemke fängt 1958 bei der West-Berliner Kriminalpolizei an. Sogleich wird er auf einen Fall angesetzt, den sein älterer Kollegen Auweiler für einen Raubmord hält. Fred hingegen entdeckt in der Vergangenheit des Toten Verbindungen zur Gestapo. Aber seine Ermittlungsergebnisse werden von seinen Kollegen ignoriert und sein Vorgesetzter verbietet ihm förmlich weitere Nachforschungen. Fred lässt jedoch nicht locker, denn für alte Nazis hat er nichts übrig. «Der Petticoat-Mörder» ist der Auftakt einer neuen Krimireihe von Leonard Bell, Pseudonym eines deutschen Autors. Mit scharfer Beobachtung trifft er sehr genau den Alltag in Nachkriegsdeutschland zwischen Trümmern und Wiederaufbau. Altes steht neben Neuem, Seilschaften des Dritten Reiches neben jungen Idealisten, denen die Demokratie wichtiger ist als der Muff der Tausend Jahre. Diese Gegensätze bewirken eine spannende Dynamik, die sich perfekt in die Handlung einfügt.

MÜNCHEN: Spannender Archäologiethriller: «Das Grab der Jungfrau»

Nach kirchlicher Tradition gilt Ephesos als ein möglicher Sterbeort der Gottesmutter Maria. Bill Oakridge, Altertumswissenschaftler aus Berkeley, wähnt sich einer Sensation nahe, denn ein frühchristlicher Papyrus liefert Hinweise auf das Grab Mariens in Ephesos. Leider reißt der Text an der entscheidenden Stelle ab, aber Bill ist sich sicher, in der Vatikanischen Bibliothek in Rom weitere Hinweise zu finden. Gemeinsam mit dem Bibliothekar Monsignore Montebello entdeckt er einen Papyrus, der die Grablege erwähnt. Bill will sich mit einer Expedition auf die Suche machen, aber die sensationelle Entdeckung ist bereits bekannt geworden und weckt in dunklen Kreisen Begehrlichkeiten. Stefan von der Lahr, promovierter Altertumswissenschaftler, versteht es, in «Das Grab der Jungfrau» Fakten und Fiktion spannend zu verbinden. Glücklicherweise vermeidet er reißerische Actionszenen à la Dan Brown und entwickelt einen kurzweiligen Archäologie-Thriller, der natürlich spekulativ ist, aber seine Bodenhaftung behält.

Isla Fisher: Sacha Baron Cohen brachte sie zu lustigen Rollen

SYDNEY: Die australische Schauspielerin Isla Fisher (44) begann nach eigenen Worten wegen ihres Mannes - Sacha Baron Cohen (49, «Borat») - in Komödien mitzuspielen. «Er sagte: «Du bist einer der lustigsten Menschen, die ich kenne. Du solltest Comedy machen»», erzählte Fisher der US-Zeitschrift «People». Kurz darauf bekam sie einen Part in der Komödie «Die Hochzeits-Crasher». «Das wich so weit ab von allem, was ich bislang gespielt hatte», so Fisher. Sie hätte sich zuvor vergeblich für viele dramatische Rollen beworben.

Fisher hatte in den 90er Jahren in der australischen Seifenoper «Home and Away» mitgespielt und erlangte 2009 mit der Liebeskomödie «Shopaholic - Die Schnäppchenjägerin» weltweit Bekanntheit. Seit Anfang Dezember ist sie bei Disney+ in der Komödie «Die gute Fee» zu sehen. Für Filme wie «Der große Gatsby» (2013) oder «Nocturnal Animals» (2016) schlüpfte sie aber auch wieder in ernstere Rollen. Ihren britischen Kollegen Cohen, der mit seiner Figur des Rappers «Ali G.» bekannt geworden war, lernte sie Anfang der 2000er kennen. Das Paar heiratete 2010 und hat drei Kinder.

Silbereisen: Die Einschränkungen sollten uns demütig machen

MÜNCHEN: «Traumschiff»-Kapitän Florian Silbereisen hat im Corona-Jahr plötzlich unter Fernweh gelitten. «Reisen bedeutet Freiheit und meine Generation musste sich mit dem Thema Reiseeinschränkungen oder gar Verzicht noch nie zuvor beschäftigen», sagte Silbereisen im Interview der Deutschen Presse-Agentur. «Das sollte uns alle demütig machen.»

Es habe bei ihm schon oft Jahre gegeben, in denen er nicht groß verreist sei und dennoch kein Fernweh gehabt habe. Aber 2020 war das anders: «Ich habe mich damit intensiv auseinandergesetzt und könnte jetzt lange philosophieren.» Die Erklärung sei aber einfach. «Erstens: Ich hatte noch nie so viel freie Zeit. Keine Tournee, keine Konzerte, Galas und so weiter. Und zweitens: Wenn etwas nur eingeschränkt möglich oder sogar verboten ist, wollen wir es noch viel mehr.»

Am 26. Dezember ist Silbereisen wieder als Kapitän Max Parger im ZDF zu sehen (20.15 Uhr). Dann nimmt das «Traumschiff» Kurs auf Kapstadt.