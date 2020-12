Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Dienstag

Written by: Redaktion (dpa) | 16/12/2020 | Überblick

Modeunternehmer Nygard wegen sexueller Übergriffe festgenommen

NEW YORK: Der frühere Modeunternehmer Peter Nygard (79) ist in Winnipeg in Kanada wegen sexueller Übergriffe und Erpressung festgenommen worden. Er werde wegen jahrzehntelangem kriminellen Verhalten mit Dutzenden Opfern angeklagt, erklärte die Staatsanwaltschaft in New York am Dienstag.

Demnach soll Nygard mindestens während der 25 Jahre an der Spitze seines Bekleidungsunternehmens seinen Einfluss genutzt haben, um Frauen zu sexuellen Handlungen mit ihm, mit Bekannten, und untereinander zu zwingen. Er soll sich den Vorwürfen zufolge häufiger Frauen mit einer Missbrauchsvergangenheit und aus ärmeren Verhältnissen gesucht haben, um diese zu bedrohen und zu erpressen, darunter auch Minderjährige.

Der Mode-Unternehmer wurde in Helsinki geboren und lebt hauptsächlich auf den Bahamas. Er hatte sich nach Bekanntwerden der Vorwürfe im Februar aus seinem Unternehmen zurückgezogen. Im März hatte die Firma dann Insolvenz beantragt.

Billie Eilish kündigt Doku für Februar an - Trailer im Netz

LOS ANGELES: US-Sängerin und Songwriterin Billie Eilish (18) hat für Ende Februar das Erscheinen eines Dokumentarfilm über sich und ihr Leben als Pop-Superstar angekündigt. Die Doku «Billie Eilish: The World's A Little Blurry» werde beim Apple-Streamingdienst Apple TV Plus am 26. Februar erscheinen, gab Eilish am Dienstag auf Instagram bekannt. Dazu stellte sie einen knapp zweiminütigen Trailer als Vorgeschmack auf den filmischen Einblick in ihr Leben.

Darin ist sie in Heimvideos als ein kleines Mädchen zu sehen, mit Bruder und Mutter, am Steuer ihres ersten Autos, bei Auftritten vor großem Publikum und im Blitzlichtgewitter auf dem roten Teppich. Eingestreut sind Hinweise auf den sensationellen Erfolg des Jungstars, mit 141 Preis-Nominierungen, 137 Millionen Followern und fünf Grammy-Trophäen. Schon mit ihrem Debütalbum «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» stürmte Eilish die Charts. Sie singt auch den Titelsong zum neuen James-Bond-Film «No Time To Die».

Regie führte R.J. Cutler, der sich als Produzent unter anderem mit der Polit-Doku «The War Room» und als Regisseur mit der Drama-Romanze «Wenn ich bleibe» einen Namen machte.

Condé Nast macht Anna Wintour zur weltweiten Content-Chefin

NEW YORK: Vogue-Chefredakteurin Anna Wintour (71) wird als weltweite Chefin für redaktionelle Inhalte eine globale Umstrukturierung beim Verlag Condé Nast steuern.

Das Unternehmen teilte am Dienstag in New York mit, dass Wintour als «Chief Content Officer» die Führung über alle Medienmarken wie GQ, Vanity Fair und New Yorker hinweg übernehme. Sie verantwortet laut der Mitteilung die Neugestaltung redaktioneller Abläufe des gesamten Verlages, beispielsweise dazu, wie die Kreativ-Teams über Plattformen hinweg Inhalte erstellen, teilen, übersetzen, anpassen und verteilen. Die seit 1988 amtierende Vogue-Chefredakteurin soll diese bisherige Position als weltweite Markenverantwortliche beibehalten.

Cher will Trump im Gefängnis sehen

NEW YORK: US-Sängerin und Schauspielerin Cher (74) kann das Ende von Donald Trumps Präsidentschaft kaum erwarten. «Ich hasse es, ihn Präsident nennen zu müssen. Alles was er macht, ist, vor dem Fernseher zu sitzen», sagte sie der britischen Zeitung «The Guardian». «Ich glaube, er kämpft gerade so sehr, weil er strafrechtlich verfolgt werden wird, wenn er aus dem Weißen Haus raus ist», ergänzte sie. Auf die Frage, ob sie sich vorstellen könnte, dass Trump im Gefängnis landet, sagte Cher: «Oh, ich hoffe doch. Ich werde herumtanzen.» Die Sängerin («Believe») ist als Trump-Gegnerin bekannt und kritisiert ihn häufig vor ihren rund 3,8 Millionen Twitter-Followern.

Lanz-Talk gewinnt 2020 viele Zuschauer hinzu

HAMBURG: Die ZDF-Talkshow «Markus Lanz» ist 2020 deutlich erfolgreicher gewesen als in den Vorjahren. Mit Beginn der Corona-Pandemie steigerte sich die Akzeptanz, wie es vom Zweiten in Mainz heißt. «Vor allem in den Monaten März, Oktober und November sind die Werte sehr hoch, ab Februar werden in allen Monaten Akzeptanzzahlen über dem Niveau der Vorjahresmonate erzielt.» Im Schnitt sahen jede der mehr als 130 in Hamburg produzierten Ausgaben etwa 1,8 Millionen Menschen bei der TV-Ausstrahlung. 2019 waren es etwa 1,5 Millionen gewesen. Der durchschnittliche Marktanteil am späten Dienstag-, Mittwoch- und Donnerstagabend stieg von 12,3 auf etwa 15 Prozent. Am Donnerstag (17.12.) kommt die letzte Ausgabe der Talkshow 2020. Weiter geht es nach der Weihnachtspause ab 5. Januar.

Jenny Elvers trauert um ihren Hund

BERLIN: TV-Sternchen Jenny Elvers trauert um ihren Hund Emma. Die 48 Jahre alte Schauspielerin postete ein schwarz-weißes Foto der Hündin auf Instagram und schrieb dazu: «Ich stell mir vor, du würdest schlafen ... kleine Emma». Trost erhält sie von Fans und anderen Prominenten. Ex-Box-Weltmeisterin Regina Halmich kommentierte unter dem Post: «Oh das tut mir so leid. Diesen Schmerz wenn das geliebte Tier geht verstehen nur Hundehalter.» Auch Claudia Effenberg drückte ihr Beileid aus: «Oh man, was für eine Zeit. Als ob alles nicht schon schlimm genug ist. Jenny, ich drücke dich einfach mal fest.»

Fast 15 Millionen sehen Abschied von «Tagesschau»-Sprecher Hofer

HAMBURG: Der langjährige «Tagesschau»-Sprecher Jan Hofer hat ein letztes Mal die Nachrichten präsentiert - fast 15 Millionen Zuschauer sahen zu. Am Montagabend schauten um 20.00 Uhr über alle ARD-Sender hinweg 14,77 Millionen Zuschauer die Hauptnachrichten. Das entspricht einem Marktanteil von 45 Prozent. Das ist ein hoher Wert: Im Mittel liegt die «Tagesschau» bei etwa 10 Millionen Zuschauern, seit Ausbruch der Corona-Pandemie stiegen die Zahlen an vielen Tagen deutlich an. Nach rund 36 Jahren im Dienst geht der 68 Jahre alte Hofer in den Ruhestand. Er nutzte die Zeit nach dem Wetter in den Nachrichten für Dankesworte an die Zuschauer und seine Kollegen.

Rocksängerin Patti Smith bekommt Internationalen Beethovenpreis

BONN: Die US-amerikanische Rocksängerin Patti Smith (73, «Because the Night») erhält den mit 10.000 Euro dotierten Internationalen Beethovenpreis für Menschenrechte. Die Verleihung werde voraussichtlich im Juni 2021 bei einem Gastspiel in Bad Honnef erfolgen, teilte die Beethoven Academy am Dienstag mit. Sie hob Smith als «Punkrock-Sängerin der ersten Stunde» und «Ikone der Frauenbewegung» hervor. «Sie ist eine Aktivistin - mit ihren Büchern, ihren Liedern und ihrem Leben. Sie tritt zeitlebens für Menschenrechte, Frieden, Freiheit, Armutsbekämpfung, Inklusion und für den Klimaschutz ein», hieß es in der Mitteilung. Zudem sei Smith erklärter Beethoven-Fan.

Die Beethoven Academy hat sich als Leitlinien Menschenrechte, Frieden, Freiheit, Armutsbekämpfung und Inklusion auf ihre Fahne geschrieben. Der Internationalen Beethovenpreis wurde zum sechsten Mal vergeben.

389 Titel für Preis der Leipziger Buchmesse eingereicht

LEIPZIG: Für den Preis der Leipziger Buchmesse 2021 sind 389 Neuerscheinungen eingereicht worden. Die Werke stammen aus 132 Verlagen, wie die Messe am Dienstag mitteilte. Eine Jury unter Vorsitz des Literaturkritikers Jens Bisky wird die Vorschläge nun sichten und eine Shortlist mit je fünf Nominierten in den Kategorien Belletristik, Sachbuch/Essayistik und Übersetzung erstellen. Sie soll am 13. April 2021 veröffentlicht werden. Der Preis solle am 28. Mai auf der Buchmesse vergeben werden.

Zur Jury gehören neben Bisky noch Tobias Lehmkuhl, Marc Reichwein, Katrin Schumacher, Katharina Teutsch sowie die neuen Mitglieder Anne-Dore Krohn und Andreas Platthaus. Der Preis ist mit insgesamt 60.000 Euro dotiert - je 15.000 Euro gehen an die drei Gewinner sowie jeweils 1000 Euro an die Nominierten. Er gehört zu den renommiertesten Literaturpreisen in Deutschland.

In diesem Jahr wurde der Preis wegen der kurzfristigen coronabedingten Absage der Leipziger Buchmesse in einer Radio-Sendung verliehen. 2021 soll die Buchmesse wieder stattfinden. Der Termin wurde dafür eigens vom März auf Ende Mai verschoben. Von 27. bis 30. Mai soll wärmeres Wetter auch mehr Veranstaltungen unter freiem Himmel möglich machen.

Ein Pfund für jedes Corona-Baby: Hebammen-Chor sammelt Spenden

LONDON: Ein britischer Hebammen-Chor will auf musikalische Weise für jedes seit Beginn der Corona-Pandemie in Großbritannien geborene Baby ein Pfund einsammeln. Mit dem am Dienstag auf Youtube veröffentlichen Song «Caroll of Hope» rief der größte Hebammen-Chor des Landes zum Spenden auf - das Ziel: 500.000 Britische Pfund (umgerechnet rund 547.600 Euro) für den guten Zweck.

«Caroll Of Hope» ist eine auf Corona bezogene Cover-Version des Songs «Somewhere Over The Rainbow». Der virtuell zusammengeschaltete Chor will damit die Medizinerinnen und Mediziner ehren, die in der Pandemie eine halbe Million Babys mit auf die Welt gebracht haben. Die übers Internet eingesammelten Spenden sollen einer wohltätigen Organisation zugute kommen, die eine in Großbritannien viel genutzte Schwangerschafts- und Baby-App betreibt.

US-Regisseur Oliver Stone mit russischem Corona-Vakzin geimpft

MOSKAU: Der US-Regisseur Oliver Stone («Platoon», «Natural Born Killers») hat sich laut eigenen Angaben einen russischen Corona-Impfstoff verabreichen lassen. «Ich weiß nicht, für wie lange es hilft, aber ich habe viel Positives gehört», sagte der dreifache Oscar-Gewinner in einem Interview mit dem russischen Staatsfernsehen. Die zweite Injektion stehe noch aus. Er wisse nicht, warum man den russischen Wirkstoff im Westen ignoriere, sagte Stone. Der Regisseur ist auch bekannt für seine «Putin-Interviews» - ein Dokumentarfilm über Russlands Präsident Wladimir Putin aus dem Jahr 2017.

Weihnachtsaktion: Hollywoodstars verteilen Pakete an Familien

LOS ANGELES: Die Hollywood-Schauspielerinnen Jennifer Garner, Jessica Alba und Gwyneth Paltrow haben in Los Angeles Geschenke-Pakete an einkommensschwache Familien verteilt. «Der absolut beste Tag des Jahres. Danke, dass ich helfen durfte», kommentierte Garner unter einem Foto von sich und Alba auf der Instagram-Seite der gemeinnützigen Organisation «baby2baby». Der Verein organisierte die Aktion. Sie sei stolz, Teil der Weihnachtsaktion zu sein, schrieb auch Jessica Alba auf ihrem Instagram-Kanal. «Die Resonanz war mehr als überwältigend.» Es seien Hygieneprodukte und Lebensmittel, aber auch Geschenke für Kinder verteilt worden, «um die Feiertage für bedürftige Familien ein wenig heller zu machen», schrieb Alba.

Epsteins Ex-Partnerin Maxwell will gegen Millionen-Kaution aus Haft

NEW YORK: Die Ex-Partnerin des wegen Sexualverbrechen verurteilten und inzwischen gestorbenen Multimillionärs Jeffrey Epstein will mit Hilfe einer Millionen-Kaution freikommen. Ghislaine Maxwell (58) habe angeboten, 28,5 Millionen Dollar (etwa 23,5 Millionen Euro) zu hinterlegen, berichteten der Sender ABC und andere Medien unter Berufung auf am Montag veröffentlichte Gerichtsdokumente. Von dem Betrag sollten 22,5 Millionen aus dem gemeinsamen Vermögen von Maxwell und ihrem Ehemann kommen, hieß es weiter. Für die restliche Summe sollten Maxwells Familie und Freunde aufkommen. Über den Antrag werde in den kommenden Tagen Richterin Alison Nathan entscheiden.

Der Schelm im Nacken antiker Sagen: «Helden» von Stephen Fry

BERLIN: Zuerst nahm er sich die Olympischen Götter mit ihren Liebeleien, Intrigen und Ränken vor. Nun hat der britische Comedian und Schriftsteller Stephen Fry auch die Abenteuer der menschlichen Helden und Halbgötter aus dem alten Griechenland neu erzählt. Nach dem Erfolg von «Mythos» legte der Tausendsassa 2018 in seiner Heimat mit «Heroes» seine Fortsetzung über die antike Sagenwelt vor, die jüngst unter dem Titel «Helden» endlich auch auf Deutsch erschien. Das Buch erzählt die Abenteuer von so bekannten Recken wie Perseus, Jason und den Argonauten, Theseus und dem unglücklichen Orpheus in der Unterwelt. Und freilich auch von Herakles, der die vielköpfige Hydra töten, den Kretischen Stier bändigen und zehn weitere schier unmenschliche Aufgaben meistern muss. Doch warum sollte man die alten Sagen in neuem Gewand lesen? Weil Fry nicht nur die Überlieferungen von Apollodor, Euripides, Aischylos, Sophokles oder Ovid neu auflegt, sondern weil er dabei seinen Figuren so manch charmante, sprachliche Augenzwinkerei mit auf den Weg gibt. Da beendet etwa Theseus die «wenig überraschende Identitätsstörung» des Stier-Mensch-Doppelwesens Minotaurus. Und Herakles lernt als Sklave bei Omphale «die Freuden des Crossdressings kennen». So schlitzohrig wie von dem Briten wurden die Triumphe und Niederlagen der alten Heroen nur selten erzählt.

BERLIN: Streifzug durch literarische Fantasiewelten: «Wonderlands»

Fantasie und Kreativität bieten Künstlern jeglicher Couleur die Möglichkeit, in ihren Werken Welten zu erschaffen, die sich von derjenigen unterscheiden, in der wir leben. Solche alternativen Welten finden sich in allen Epochen, aus denen Geschichten überliefert sind. Die Amerikanerin Laura Miller hat nun eine sehr attraktive Übersicht über fast 4000 Jahr Fantasiewelten in der Literatur zusammengestellt. Angefangen mit dem Gilgamesch-Epos aus dem klassischen Babylon bis hin zu einem Roman von Salman Rushdie aus dem Jahr 2015 zeigt das Buch in insgesamt 100 Kapiteln die «Wunderwelten» von Geschichten, die über die alltägliche Realität hinausgehen. Stets begleitet von Bildern aus Buchillustrationen oder Verfilmungen sowie Autorenporträts wird eine große Bandbreite fantastischer Literatur vorgestellt. Die meisten Erzählungen stammen aus dem englischsprachigen Kulturkreis, aber auch andere Literaturen finden Beachtung. Von «König Arthur und den Rittern der Tafelrunde» über «Alice im Wunderland» und «1984» bis hin zu den «Tributen von Panem» liefert «Wonderlands» einen ebenso informativen wie unterhaltsamen Überblick über die Bereiche, die die literarische Fantasie gewonnen hat.

Gwen Stefani: Erfuhr durch meine Kinder von meiner Legasthenie

LOS ANGELES: Sängerin Gwen Stefani (51) hat nach eigenen Angaben erst durch ihre Kinder herausgefunden, dass sie selbst eine Lese-Rechtschreibschwäche hat. «Eine Sache, die ich entdeckt habe, als ich Kinder hatte, ist, dass ich Legasthenie habe», sagte sie in der Gesprächsreihe «At Home with Conversation» bei Apple Music. «Und ich habe das Gefühl, dass viele der Probleme, die ich hatte, oder sogar Entscheidungen, die ich für mich selbst getroffen habe, daher rühren», sagte sie. Einige dieser Probleme sehe sie nun auch bei ihren Kindern Kingston (14), Zuma (12) und Apollo (6). Sie bekämen Unterstützung: «Sie müssen sich dafür nicht schämen.»

Weihnachtshit: Mariah Carey ist wieder an der Spitze der US-Charts

LOS ANGELES: US-Sängerin Mariah Carey (50) hat es mit ihrem Weihnachtsklassiker «All I Want For Christmas Is You» wieder auf Platz 1 der US-Charts geschafft. Längst ist sie die Künstlerin mit den meisten Wochen an der Charts-Spitze: Mit 83 Wochen liegt sie weit vor Rihanna (60 Wochen) und den Beatles (59 Wochen), wie das Branchenmagazin «Billboard» berichtet, das auch die Charts veröffentlicht. Erstmals wurde das Lied von Carey 1994 auf ihrem Feiertagsalbum «Merry Christmas» veröffentlicht.

Will Smith überrascht mit Geschenken vor Weihnachten

LOS ANGELES: Hollywoodstar Will Smith (52) hat schon vor Weihnachten begonnen, Menschen in den USA via Internet mit Geschenken zu überraschen. «Wir geben den Menschen etwas zurück. Wir wollen Liebe und Optimismus verbreiten», sagt Smith in einem Trailer der Snapchat-Serie «Will From Home» (dt. «Will von zu Hause aus»), den das Promiportal «TMZ.com» zeigte. In dieser Staffel solle ein Licht «auf die Tapferen und Selbstlosen» geworfen werden. In dem veröffentlichten Video wird ein 14 Jahre alter Krebspatient, der wegen Corona auch noch isoliert leben muss, mit der Spielekonsole Playstation 5 überrascht, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht verfügbar war.

Moderatorin Sharon Osbourne mit Coronavirus infiziert

LOS ANGELES: Die britische Talkshow-Moderatorin Sharon Osbourne, Managerin und Ehefrau von Kultrocker Ozzy Osbourne (72), ist mit dem Coronavirus infiziert. Das gab die 68-Jährige am Montag auf Twitter bekannt. Nach einem kurzen Krankenhausaufenthalt erhole sie sich nun getrennt von ihrem Ehemann, bei dem der Test negativ ausgefallen sei. Die Britin tritt in der US-Sendung «The Talk» auf, bei der jeden Werktag mehrere Moderatorinnen über aktuelle Themen diskutieren. Erst kürzlich hatte die US-Komikerin Ellen DeGeneres, Moderatorin der beliebten «The Ellen DeGeneres Show», ihre Corona-Infektion bekanntgegeben.

Jeff Bridges nach Krebsdiagnose: Kopf rasiert und Hund angeschafft

LOS ANGELES: Jeff Bridges meldet sich knapp zwei Monate nach seiner Krebsdiagnose mit rasiertem Kopf bei seinen Fans zurück. Der Schauspieler postete am Montag auf Instagram ein Foto mit der Botschaft: «Fühle mich gut, habe meinen Kopf rasiert, habe mir ein Hundebaby - Monty - angeschafft, hatte Geburtstag, 71, Mensch». Das Foto zeigt Bridges lachend auf einem Liegestuhl mit einem kleinen Hund auf dem Schoß. Am 4. Dezember ist der Schauspieler 71 Jahre alt geworden. Mitte Oktober hatte Bridges öffentlich gemacht, dass er an Lymphdrüsenkrebs erkrankt ist. «Obwohl es sich um eine schwere Krankheit handelt, bin ich froh, dass ich ein großartiges Ärzteteam habe und die Prognose gut ist», teilte der Oscar-Preisträger («Crazy Heart») mit.

Alicia Vikander und Olivier Assayas drehen TV-Serie

LOS ANGELES: Oscar-Preisträgerin Alicia Vikander (32, «The Danish Girl») und der französische Regisseur Olivier Assayas (65, «Zwischen den Zeilen») planen eine Fernsehserie. Für den Pay-TV-Sender HBO werden sie «Irma Vep» drehen, wie WarnerMedia am Montag bekanntgab. Schon lange bewundere sie Assayas und seine Arbeit, sagte Vikander in einer Mitteilung. Sie freue sich darauf, Teil des erweiterten Universums seines Kult-Klassikers «Irma Vep» zu werden. Die Serie lehnt sich an Assayas' gleichnamige Komödie von 1996 an, in der Maggie Cheung die Hauptrolle spielte.