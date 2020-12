Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Dienstag

Written by: Redaktion (dpa) | 01/12/2020 | Aktualisiert um: 15:35 | Überblick

Flucht als Teil der Menschheitsgeschichte

FRANKFURT: Millionen Menschen in Deutschland stammen von Flüchtlingen ab - auch wenn sie sich selbst als «Einheimische» fühlen. «Eine Menschheitsgeschichte» hat der Historiker Andreas Kossert sein Buch «Flucht» im Untertitel genannt. Er richtet den Schwerpunkt nicht allein auf das Schicksal der 14 Millionen deutschen Flüchtlinge und Vertriebenen nach dem Zweiten Weltkrieg, sondern auf Flucht und Vertreibung das davor und danach, bis hin in die Gegenwart. Etwa auf die gewaltsamen Umsiedlungen durch die Nationalsozialisten in den von Deutschland besetzten Gebieten.

Oft ist der Verweis auf Autor und Jahr eines Zitats nötig, so ähneln sich bei allen unterschiedlichen historischen Rahmenbedingungen die Gefühle, die zum Ausdruck kommen, wenn Menschen gezwungen sind, mit dem Allernötigsten, oft ohne Zeit zum Abschiednehmen, in eine ungewisse Zukunft aufbrechen müssen. Eben waren sie noch Einwohner, Nachbarn, Bauern oder örtliche Unternehmer. Und plötzlich sind sie nur noch Flüchtlinge, aus dem Alltag, aus der Sicherheit und aus allem Gewohnten gefallen.

Ausführlich geht es auch um die Gleichgültigkeit vieler Menschen gegenüber dem Schicksal entwurzelter Menschen. Die Willkommenskultur des Sommers 2015 erweist sich dabei als kurze Episode angesichts des Umgangs mit den Flüchtlingen auf Lesbos oder in der Türkei, dem Streit um die aus Seenot Geretteten, den vielen Namenlosen, die Jahr für Jahr im Mittelmeer ertrinken. «Flucht und Vertreibung als Geißel der Menschheit zu ächten, könnte bewirken, sie bereits im Entstehen zu unterbinden und ihre Ursachen zu bekämpfen, statt immer nur noch höhere Zäune und Mauern zu errichten», resümiert Kossert in seinem Buch, das auch eine globale Geschichte von Flucht und gewaltsamer Entwurzelung ist. Am «Umgang mit Flüchtlingen lässt sich ablesen, welche Welt wir anstreben».

Ein ungewöhnlicher Mittelster-Krimi: «Westwind»

BERLIN: In einem kleinen Dorf in der englischen Provinz lässt die Britin Samantha Harvey ihren Roman «Westwind» spielen. Im Jahr 1491 ist die ärmliche Siedlung praktisch vom Rest der Welt abgeschnitten. Die einzige Brücke über einen reißenden Fluss ist eingestürzt, und der einzige Bewohner des Dorfes, der einen Wiederaufbau organisieren und finanzieren könnte, ist wohl in den Fluten ertrunken. Der örtliche Geistliche soll herausfinden, was passiert ist, und im Roman erzählt er von seinen Bemühungen. Dabei lässt Harvey ihn ein buntes und differenziertes Bild einer Gesellschaft zeichnen, die aus der Zeit gefallen scheint. Während ringsum die Moderne Einzug hält und ein Jahr später Christoph Kolumbus einen neuen Kontinent entdecken wird, herrscht im Dorf noch tiefstes Mittelalter. Der improvisierte Beichtstuhl wird zum wichtigsten Instrument des Kriminalisten, der sich immer wieder fragen muss, wer eigentlich welche Interessen im Dorf verfolgt. Zusätzlichen Reiz erhält die Erzählung dadurch, dass sie zeitlich rückwärts erzählt wird. Ungewöhnlich für eine Kriminalerzählung, aber interessant und gelungen.

BERLIN: Morde im amerikanischen Nordwesten: «Dunkle Wolken über Alberta»

Ein Polizist im Ruhestand muss in Thomas Kings Krimi «Dunkle Wolken über Alberta» seine kriminalistischen Fähigkeiten reaktivieren. Thumps DreadfulWater hat seinen Job als Polizist in Los Angeles aufgegeben, um in der Kleinstadt Chinook im US-Bundesstaat Montana, unmittelbar an der Grenze zur kanadischen Provinz Alberta, ein ruhiges Leben als Naturfotograf zu führen. Aber immer mal wieder braucht der örtliche Sheriff die Hilfe des Indianers. So auch, als ein Urlaub ansteht. Kaum ist DreadfulWater als amtierender Sheriff im Amt, taucht eine Leiche auf. Der Mann arbeitete für eine Firma, die an einer neuen Technik für die Erschließung von Grundwasser arbeitet. Viel Geld ist im Spiel, und es bleibt nicht bei einem Toten. DreadfulWater ermittelt eher unwillig, hat er doch genug private Probleme zu lösen, aber Thomas King legt es eher darauf an, ein Gefühl für den Lebensstil der Menschen in der schönen Natur zu vermitteln. Aber gelöst wird der Fall natürlich.

BTS feiern weiteren historischen Charterfolg in den USA

BERLIN: Die südkoreanische Boygroup BTS hat in den USA einen weiteren Charterfolg gefeiert.

Ihre neue Single «Life Goes On» ist der erste Nummer-eins-Hit in der 62-jährigen Geschichte der US-Charts, der «überwiegend im Koreanischen» gesungen wird, wie das Branchenblatt «Billboard» am Montag (Ortszeit) berichtete. «Billboard» veröffentlicht jede Woche die US-Singlecharts. Erst im September hatte es BTS dem Magazin zufolge als erste südkoreanische Musikgruppe mit dem Lied «Dynamite» an die Spitze der US-Charts geschafft. Allerdings ist dieser in Englisch. Ende November erschien das dazugehörige Album «BE». Bei den MTV Europe Music Awards gewann die siebenköpfige Gruppe die meisten Preise, darunter auch in der Kategorie «Bester Song» für «Dynamite».

«Game of Thrones»-Star Peter Dinklage spielt radioaktiven Superhelden

BERLIN: US-Schauspieler Peter Dinklage, vor allem durch seine Rolle als Tyrion Lannister in dem Fantasy-Epos «Game of Thrones» bekannt, übernimmt Medienberichten zufolge die Hauptrolle in der Neuinterpretation des Action-Comedy-Films «Toxic Avenger». Der 51-Jährige soll in die Rolle von Toxie schlüpfen, der nach einem Giftmüll-Unfall als radioaktiver Superheld Bösewichte bekämpft, wie die Branchenblätter «Deadline» und «Variety» berichteten.

Regie führen soll demnach US-Schauspieler Macon Blair, der sein Regiedebüt mit dem Netflix-Film «Fremd in der Welt» gab. Das Original (deutscher Titel: «Atomic Hero») erschien in den 80er Jahren und genießt Kultstatus. Für ein Remake des Films war vor einigen Jahren auch Arnold Schwarzenegger Gespräch.

Regisseur Rüping: Theater auch in Fußballstadien vorstellbar

BERLIN: Der Theaterregisseur Christopher Rüping kann sich vorstellen, während des Teil-Lockdowns andere Räume in der Öffentlichkeit zu bespielen. «Fußgängerzonen, Fußballstadien, Eishallen, Balkone... Theater braucht immer irgendeine Form der Bühne», sagte der 35-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. «Und wenn die Bühnen, die wir normalerweise hauptsächlich bespielen, gerade nicht zur Verfügung stehen, suchen wir uns eben andere: im analogen wie im digitalen Raum.»

Während die Theater in Deutschland noch bis mindestens 20. Dezember geschlossen sind, haben in der Schweiz noch einige Einrichtungen unter Einschränkungen geöffnet - so auch das Schauspielhaus Zürich, wo am 3. Dezember (Donnerstag) Rüpings neue Inszenierung «Einfach das Ende der Welt» Premiere feiert. Rüping - 2019 von der Zeitschrift «Theater heute» zum Regisseur des Jahres gewählt - hatte während des ersten Lockdowns im April mit «Dekalog» eine interaktive Online-Theater-Serie inszeniert. Von seiner neuen Inszenierung soll es am 17. Dezember einen Livestream im Internet geben.

Aktuell diskutieren Theatermacher darüber, was für eine Zeit beginnt, wenn die Pandemie vorbei ist. Er habe Schwierigkeiten damit, sich eine Welt «nach» Corona vorzustellen, sagte Rüping, «ist ja schon schwer genug, sich die Welt vorzustellen, in der wir gerade leben, also eine Welt «mit» Corona - und ich fürchte, dabei wird es noch eine ganze Zeit lang bleiben».

Rüping ergänzte: «Wer weiß, wenn wir Pech haben, steht uns ein Jahrhundert der Pandemien bevor. Dann würde die Krise der Versammlung zum Normalzustand werden. Das Theater würde das wohl nicht überleben - also jedenfalls nicht so, wie wir es uns gemeinhin vorstellen: mit Garderobe, voll besetztem Zuschauerraum und einer Bühne, die von Scheinwerfern beleuchtet wird. Aber selbst dann, da bin ich mir sicher, würde aus den Ruinen der Stadt- und Staatstheater etwas Neues entstehen, eine andere Form des Theaters, entwickelt für andere Formen der Versammlung.»

Gegen Hass und Gewalt: Dragqueen bringt Rosenstolz-Song neu heraus

BERLIN: Gewalt und Intoleranz in der Gesellschaft nehmen aus Sicht von Travestiekünstler Marcel Kaupp, Gewinner der RTL-Show «Das Supertalent» aus dem Jahr 2014, wieder zu. «Auch hier in Deutschland - im Jahr 2020 - habe ich als 32-jähriger Mann ein ungutes Gefühl, wenn ich, selbst in einer sogenannten Hochburg wie Köln oder Berlin, Hand in Hand mit einem anderen Mann durch die Straße gehe», sagte Kaupp, der unter dem Künstlernamen Marcella Rockefeller als Dragqueen auftritt. «Es ist die Angst, Ablehnung, Hass oder Gewalt zu erfahren. Weil ich einfach nur liebe, wen ich liebe.»

Gemeinsam mit Musiker Peter Plate (53) bringt Kaupp zum Welt-Aids-Tag (1. Dezember) den im Jahr 2006 vom Duo Rosenstolz veröffentlichten Song «Ich hab genauso Angst wie du» in einer neuen Version heraus. Plate hatte Rosenstolz vor knapp 30 Jahren zusammen mit der Sängerin AnNa R. gegründet. Die Plattenfirma bezeichnete die Benefiz-Single, deren Lizenz-Einnahmen komplett an die Deutsche Aidshilfe gehen sollen, als «Aufruf, sich nicht zu verstellen und zu sich selbst zu stehen».

Im Zeichen von Corona werde oft vergessen, wie viel Leid und Stigmatisierung das Immunschwäche-Virus HIV immer noch mit sich bringe. Nebenher gewöhne sich die Gesellschaft an ein Europa, in dem sich viele Gemeinden in Polen als frei von LGBTQ+ bezeichneten, hieß es weiter von der Plattenfirma. «Auch bei uns in Deutschland werden Menschen nach wie vor angefeindet, einfach weil man «anders» ist.» Die englische Abkürzung LGBTQ+ steht für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans- und queere Menschen - das Pluszeichen als Platzhalter für weitere Geschlechtsidentitäten.