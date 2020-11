Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Dienstag

«Laura non c'è»-Sänger Nek meldet sich aus Krankenhaus zurück

ROM: Der italienische Pop-Musiker Nek («Laura non c'è») hat sich nach ungewöhnlicher Stille in den sozialen Medien bei seinen Fans zurückgemeldet - aus dem Krankenbett. «Ich hatte einen Unfall, während ich in mein Landhaus war», schrieb der 48-Jährige auf Facebook zu einem Foto, das ihn mit einem Gips am linken Arm zeigt. Er befinde sich seit einigen Tagen im Krankenhaus und erhole sich von einer Operation an der Hand, erklärte er weiter in dem Post von Montagnacht. «Es geht mir gut, das ist die Hauptsache.»

Nek, mit bürgerlichem Namen Filippo Neviani, landete 1997 mit seinem Pop-Hit «Laura non c'è» einen großen Erfolg in Europa. In Italien belegte er mit der Single damals Platz eins der Charts, in Deutschland landete er in den Top Ten der Hitparade. Der Sänger ist nach eigenen Angaben seit 1986 im Musikgeschäft, er startet noch als Country-Musiker.

Kristen Stewart spielt Hauptrolle in lesbischer Weihnachtskomödie

BERLIN: Ein lesbisches Paar stellt die Weihnachtskomödie «Happiest Season» («Die glücklichste Jahreszeit») in den Mittelpunkt der Geschichte: An den Feiertagen lernt Abby (Kristen Stewart) endlich die Familie ihrer Freundin Harper (Mackenzie Davis) kennen. Dort muss sie allerdings feststellen, dass sich Harper noch gar nicht vor ihren konservativen Eltern als lesbisch geoutet hat. Schauspielerin Kristen Stewart nennt den Film «bemerkenswert»: «Einen solchen Film gab es vor ein paar Jahren noch gar nicht», sagt die 30-Jährige im Interview mit dem Magazin «Variety», das am Montag (Ortszeit) veröffentlicht wurde.

Das Projekt habe auch die Frage nach Repräsentation in der Filmindustrie aufgeworfen: Während Stewart auch privat mit einer Frau liiert ist, sei ihre Filmpartnerin Davis nicht lesbisch, erklärt Stewart im Interview. Sie halte es aber grundsätzlich für möglich, dass auch heterosexuelle Schauspieler queere Figuren verkörperten, wenn sie besonders zu der Rolle passten.

«Es ist eine Grauzone. Wenn du eine Geschichte über eine Community erzählst und sie dich nicht willkommen heißt, dann solltest du es lassen. Aber wenn dies der Fall ist und du eine Perspektive mitbringst, die sich lohnen könnte, ist nichts falsch daran, voneinander zu lernen.» Sie selbst hätte den Film mit keiner anderen Kollegin drehen wollen, sagt Stewart.

Stewart, die als 18-Jährige nach ihrem «Twilight»-Erfolg plötzlich im Rampenlicht stand, spielte zuletzt in vielen Independent-Filmen mit, darunter «Certain Women» und «Jean Seberg - Against all Enemies». Seit 2019 ist sie mit der Drehbuchautorin Dylan Meyer zusammen.

1,78 mit 13 Jahren: Nicole Kidman war unsicher wegen ihrer Größe

BERLIN: Hollywod-Star Nicole Kidman («Moulin Rouge») ist nicht gerade klein: 1,80 Meter misst die 53-Jährige. Als Jugendliche sei ihr das unangenehm gewesen, erzählt Kidman nun im Interview mit der britischen Ausgabe des Magazins «Glamour», das am Montag (Ortszeit) erschienen ist. «Ich war ein Teenager, der sich nicht anpassen wollte, aber ich hatte auch viele Ängste und Unsicherheiten, weil ich so groß war», sagt sie. «Mit 13 war ich schon 1,78 Meter groß.»

Kidman wurde auf Hawaii geboren. Als sie drei Jahre alt war, zogen ihre Eltern ins heimatliche Australien zurück, wo die Schauspielerin aufwuchs. Anlässlich ihres neuen Films «The Prom» («Der Abschlussball») erinnert sich die Oscar-Preisträgerin auch an ihren eigenen Abschlussball: «Ich trug ein Flapperkleid aus den 1920er Jahren, passend zu meiner Haltung, mich nicht anpassen zu wollen.» Das Vintage-Kleid sei schwarz-weiß und perlenbesetzt gewesen - «es hatte definitiv nichts von Tüll und großen Röcken.»

In dem Musical «The Prom» spielt Kidman neben Mery Streep und James Corden. Der Film begleitet eine Gruppe Broadway-Stars, die einer Schülerin aus Indiana helfen möchte: Das Mädchen wurde vom Abschlussball ausgeschlossen, weil sie ihre feste Freundin als Begleitung mitbringen wollte. Die Komödie von Ryan Murphy erscheint am 11. Dezember beim Streaming-Anbieter Netflix.

Obama über seine Töchter: «Sind großartige Freundinnen geworden»

WASHINGTON: Die Obama-Töchter Malia (22) und Sasha (19) sind sich nach den Worten ihres Vaters inzwischen sehr nahe. «Seit März waren sie fast die ganze Zeit bei uns, mit wenigen Unterbrechungen», sagte der frühere US-Präsident Barack Obama im Interview mit dem Magazin «People», das am Montag (Ortszeit) erschien. Für ihn und seine Frau Michelle (56) sei es ein Genuss, so viel «Extra-Zeit» mit den Kindern zu verbringen, sagte der 59-Jährige. «Besonders schön ist es zu sehen, was für großartige Freundinnen Malia und Sasha geworden sind.»

Noch vor ein paar Jahren habe es oft Konkurrenz zwischen den Schwestern gegeben. «Nun sind beide alt genug und genießen die Gesellschaft der anderen», erzählte Obama. Dennoch habe die Zeit Zuhause auch Höhen und Tiefen für die Familie gehabt. «Ich bin mir sicher, dass es sich für die beiden manchmal klaustrophobisch angefühlt hat.»

Michelle und Barack Obama sind seit 1992 verheiratet. Ihre ältere Tochter Malia besucht die Harvard University, Sasha begann 2019 ein Studium an der University of Michigan.