Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt

Ferrari-Film von Michael Mann soll mit Hugh Jackman anrollen

LOS ANGELES: Ein lange geplanter Spielfilm über den legendären Autobauer und Rennfahrer Enzo Ferrari (1898-1988) unter der Regie von Michael Mann («Heat») könnte 2021 ins Rollen kommen. Der australische Schauspielstar Hugh Jackman (51, «X-Men») sei für die Hauptrolle vorgesehen, berichtete das US-Branchenblatt «Deadline.com» am Samstag. US-Regisseur Mann (77, «Ali») werde sein neues Drehbuch in den nächsten Tagen beim Online-Filmmarkt in Cannes virtuell vorstellen, hieß es.

Schon in den 1990er Jahren hatte Mann davon gesprochen, die Story des Automobil-Moguls vor dem Hintergrund von zwei Weltkriegen und zahlreichen Familientragödien zu verfilmen. Zeitweise war Christian Bale für die Titelrolle im Gespräch. Wichtiger Teil des Films soll das Jahr 1957 sein, als bei der legendären und berüchtigten Autorallye «Mille Miglia» quer durch Italien ein Ferrari-Rennwagen einen tödlichen Unfall baute.

Laut «Deadline.com» plant Mann einen Drehstart im Frühjahr 2021. Im vorigen Jahr war der Regisseur als ausführender Produzent bei dem Rennfahrerdrama «Le Mans - Gegen jede Chance» an Bord. Der Film mit Matt Damon und Christian Bale drehte sich um ein Prestigeduell zwischen den Autobauern Ford und Ferrari beim halsbrecherischen 24-Stunden-Rennen von Le Mans in den 60er Jahren.

Auktions-Rekord: Kurt-Cobain-Gitarre bringt über 6 Millionen Dollar

LOS ANGELES: Eine Gitarre des früheren Nirvana-Frontmanns Kurt Cobain (1967-1994) hat bei einer Auktion einen Rekord-Preis erzielt. Für gut 6 Millionen Dollar (über 5,3 Millionen Euro) wurde die Martin D-18E Akustik-Elektrogitarre am Samstag in Kalifornien versteigert. Nach Mitteilung von Julien's Auctions in Beverly Hills ist dies ein neuer Weltrekord für eine Gitarren-Versteigerung.

Der Verkaufspreis von 6,01 Millionen Dollar, inklusive Provision, übertraf den Schätzwert von ein bis zwei Millionen Dollar um ein Vielfaches.

Cobain spielte auf dem Instrument bei seinem legendären «MTV Unplugged»-Auftritt 1993 in New York, fünf Monate vor seinem Tod. Das 1994 veröffentlichte Live-Album mit Songs wie «About A Girl» und «Come As You Are» gewann den Grammy in der Sparte «Best Alternative Music».

Verleihung des Bachmannpreises nach dreitägigem Wettlesen

KLAGENFURT: Nach einem dreitägigen Wettlesen wird am Sonntag der diesjährige Bachmannpreis verliehen.

Die mit 25.000 Euro dotierte Auszeichnung gilt als besonders wichtige Würdigung im deutschsprachigen Literaturbetrieb. 14 Kandidatinnen und Kandidaten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz haben sich um den Preis mit ihren Texten beworben. Angesichts der Coronakrise wurden ihre Beiträge aufgezeichnet. Die sieben Mitglieder der Jury diskutierten vom Homeoffice aus. Im ORF-Studio in Klagenfurt führte ein Moderator durch die 44. Tage der deutschsprachigen Literatur, die in diesem Jahr von besonders hitzigen Wortduellen der Juroren geprägt waren. Neben dem Hauptpreis werden am Sonntag auch der Deutschlandfunk-Preis (12.500 Euro), der Kelag-Preis (10.000 Euro) sowie der 3sat-Preis mit 7500 Euro und der BKS Bank-Publikumspreis mit 7000 Euro vergeben.

Michael Wendler und seine Laura heiraten vor US-Standesamt

BERLIN: Schlagersänger Michael Wendler (47, «Egal») und seine Freundin Laura Müller (19) haben sich vor dem Standesamt das Jawort gegeben. «WIR HABEN GEHEIRATET», schrieb der Musiker am späten Freitagabend auf Instagram und postete dazu aktuelle Fotos. Demnach wurde in Florida, der US-Heimat des Paares, geheiratet. «WIR SIND ÜBERGLÜCKLICH!»

Der Fernsehsender RTL, der die beiden derzeit für die Doku-Soap «Laura und der Wendler - Jetzt wird geheiratet!» begleitet, wird in wenigen Wochen die kirchliche Hochzeit in Las Vegas live übertragen.

Der singende Speditionskaufmann, der sich selbst «Der Wendler» nennt und seine fast 30 Jahre jüngere Frau sind immer wieder Thema in Boulevard-Medien. Zuletzt sorgte der Streit um den künftigen Nachnamen der Braut für Schlagzeilen. Müller heißt jetzt Norberg - so wie Wendlers Ex-Frau Claudia.