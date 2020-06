Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt

Von: Redaktion (dpa) | 18.06.20 | Aktualisiert um: 00:05 | Überblick

14 Autoren beim Bachmannpreis - Start der Lesungen

KLAGENFURT: Bei den 44. Tagen der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt beginnen am Donnerstag die Lesungen der Wettbewerbsteilnehmer. Insgesamt 14 Autoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz bewerben sich um den mit 25.000 Euro dotierten Bachmannpreis. Die Beiträge wurden wegen der Corona-Krise vorher aufgezeichnet.

Die siebenköpfige Jury diskutiert vom Homeoffice aus live über die Güte der eigens für den Wettbewerb geschriebenen Texte. Im ORF-Studio führt ein Moderator durch die Veranstaltung. Zum Abschluss am Sonntag werden neben dem Bachmannpreis noch weitere vier Auszeichnungen vergeben. Der Bachmannpreis erinnert an die Lyrikerin Ingeborg Bachmann (1926-1973) und gilt als eine der renommiertesten Auszeichnungen im deutschsprachigen Literaturbetrieb.

Felix Magath über Depressionen: «Das war knapp»

BERLIN: Felix Magath war in seiner Zeit als Fußball-Trainer nach eigenen Worten «wahrscheinlich» einmal «am Rande einer Depression». Im Frühjahr 2011 habe er ein halbes Jahr beim FC Schalke 04 hinter sich gehabt, in dem er ständig öffentlich kritisiert worden sei, sagte der 66-Jährige dem Magazin «Bunte». Zudem habe er schlechte Resultate alleine verantworten müssen. «Das hat mir stark zugesetzt - das muss ich heute gestehen. Am Ende war ich froh, als sich der Verein von mir getrennt hat. Bei einem damals besseren Verständnis hätte ich wahrscheinlich mit psychologischer Betreuung die Situation anders verarbeiten können», sagte Magath im Rückblick.

Starbesetzung um De Niro und Blanchett für «Armageddon Time»

LOS ANGELES: «Ad Astra»-Regisseur James Gray (51) hat für sein nächstes Projekt «Armageddon Time» Stars wie Robert De Niro, Oscar Isaac, Donald Sutherland und Anne Hathaway neu dazu gewonnen. Cate Blanchett steht schon länger für eine Rolle fest, wie die Branchenblätter «Hollywood Reporter» und «Variety» am Dienstag (Ortszeit) berichteten. Die Geschichte, die in den 1980er Jahren im New Yorker Stadtteil Queens spielt, ist autobiografisch geprägt. Auch das Drehbuch stammt von Gray. Im Mittelpunkt steht das Leben an der traditionsreichen Kew-Forest-Privatschule, die auch der heutige US-Präsident Donald Trump als Junge in den 1950er Jahren besucht hatte, als sein Vater im Schul-Vorstand saß.

Maschmeyer über Menschenkennerin Ferres: «Wichtigste Ratgeberin»

BERLIN: Unternehmensgründer und TV-Moderator Carsten Maschmeyer (61, «Die Höhle der Löwen») schätzt die Menschenkenntnis seiner Ehefrau Veronica Ferres (55) über alles. Sie sei dabei seine «wichtigste Ratgeberin», sagte er der Illustrierten «Bunte». Das Urteilsvermögen der Schauspielerin nutze er auch in seinem Berufsalltag. «Bevor ich jemanden einstelle, versuche ich vorher noch, mit ihm, seiner Frau und Veronica essen zu gehen.» Maschmeyer und Ferres sind seit zwölf Jahren ein Paar, 2014 heirateten sie in Nizza. Den Hochzeitstag bezeichnete Maschmeyer als Höhepunkt seines Lebens. «Ich würde es genauso noch mal machen. Gleiche Location, dieselben Blumen, und vor allem die gleiche Frau.»

Jimmy Kimmel moderiert Emmy-Verleihung im September (Foto - Archiv - Die Meldung lief auch im Ressort Kultur)

Los Angeles/New York (dpa) - Der US-Komiker und Talkshow-Moderator Jimmy Kimmel (52) wird erneut als Emmy-Gastgeber auf der Bühne stehen. Dies gab die Fernsehakademie am Dienstag (Ortszeit) bekannt. Kimmel sei bei der Verleihung der 72. Primetime-Emmys auch als Produzent an Bord, hieß es. Die Gala, bei der die besten Fernsehshows, Regisseure und Schauspieler der Saison ausgezeichnet werden, soll am 20. September beim Sender ABC ausgestrahlt werden. «Ich weiß nicht, wo wir das tun werden oder wie wir das machen oder warum wir es überhaupt tun, aber wir werden es machen und ich bin der Gastgeber», witzelte Kimmel in der Mitteilung.

Emma Watson in Topgremium von Pariser Luxusgüter-Konzern (Foto - Archiv)

Paris (dpa) - Schauspielerin Emma Watson («Harry Potter») erhält einen hohen Posten beim französischen Luxusgüter-Konzern Kering. Das teilte das Unternehmen am Dienstag in der französischen Hauptstadt nach einer Hauptversammlung mit. Die 30-jährige Britin werde eines von drei neuen Mitgliedern des Verwaltungsrats (Board of Directors). Watson wurde außerdem zum «Chair of the Sustainability Committee» ernannt. Welche Aufgaben sie genau übernehmen soll, ging aus der Mitteilung nicht hervor. Watson engagiert sich seit Jahren für Frauenrechte und wurde 2014 zur UNO-Sonderbotschafterin für Frauen ernannt. Sie sei weltweit eine der beliebtesten Schauspielerinnen und eine bekannte Aktivistin, hieß es.

Rapper Haftbefehl hortete mit mehreren Tausend Euro für Corona-Krise

HAMBURG: Der deutsche Rap-Musiker Haftbefehl hat sich zu Beginn der Corona-Pandemie auf den Notfall vorbereitet. «Ich bin direkt einkaufen gegangen, und zwar für mehrere Tausend Euro», sagte der Hip-Hop-Star (34) - mit bürgerlichem Namen Aykut Anhan - dem «Zeit Magazin». Er könne Verschwörungstheorien über den Virus nichts abgewinnen - etwa wenn behauptet werde, dass es das Virus gar nicht gibt. «Aber was ist, wenn es das doch gibt?» Schon aus Rücksicht auf seine Mutter müsse er die Sache ernstnehmen.

Giesinger über Patzer bei Gottschalk-Show: «Hat niemand gecheckt»

BERLIN: Deutschpop-Sänger Max Giesinger (31) hat einen Texthänger beim Geburtstagsständchen für Thomas Gottschalk erfolgreich überspielt. «In dem Fall dachte ich schon, dass es den Leuten auffallen müsste - war aber nicht so. Es hat wirklich niemand gecheckt», sagte Giesinger der Deutschen Presse-Agentur. Der Musiker hatte bei der ZDF-Show zum 70. Geburtstag des Moderators Mitte Mai zusammen mit Michael Schulte den Klassiker «Sound of Silence» von Simon & Garfunkel interpretiert - und seinen Text vergessen. Stattdessen reihte er zum Teil wahllos englische Wörter aneinander. «Du denkst selbst, das war der größte Fail (Patzer) deines Lebens, bist aber scheinbar dann doch so professionell in der Notsituation, dass es die Leute nicht merken», sagte Giesinger nun. «Ich habe mich darüber 20 Minuten extrem aufgeregt, aber dann gedacht: «Du kannst es nicht mehr ändern. Weiter geht's».»

«Preis der Freiheit» mit Auer und Król räumt beim Fernsehpreis ab

KÖLN: Der ZDF-Dreiteiler «Preis der Freiheit» mit den beiden Schauspielern Barbara Auer (61) und Joachim Król (63) ist großer Gewinner des diesjährigen Deutschen Fernsehpreises. Sowohl Auer als auch Król wurden für ihre Leistungen in dem Drama über die Wendejahre in der DDR mit Auszeichnungen bedacht - Auer als «Beste Schauspielerin», Król als «Bester Schauspieler». Darüber hinaus fuhr «Preis der Freiheit» die Ehrung als als «Bester Mehrteiler» ein, wie die Jury am Mittwoch in Köln mitteilte. Das machte insgesamt also drei Trophäen in wichtigen Kategorien. Das Ost-West-Drama war schon vor der Verleihung als Favorit gehandelt worden.

Michalsky nennt Sommertrends 2020: Bauchtasche, Bandana, Kagool

BERLIN: Der Modedesigner Michael Michalsky sieht diesen Sommer praktische Accessoires im Trend - von der Gürtel- oder Bauchtasche und dem kleinen quadratischen Tuch für alle Fälle bis zum Kapuzen-Anorak. «Der Trendartikel des Sommers ist ein «Kagool», das ist ein Anorak mit halbem Reißverschluss und Kapuze. Den gibt es von preiswert bis super-luxus und sieht fast immer gut aus», sagte der 53-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. «Bei den Accessoires gewinnt die Bauchtasche, die Belt-Bag. Die muss unbedingt quer über der Brust getragen werden. Wer sie wirklich als Belt-Bag trägt, hat verloren.» Das «absolute Must-have-Zubehör» seien aber Bandanas. Die kleinen Tüchter dienten als Mundschutz, hängen aber auch lässig um den Hals. «Am besten in vielen Farben anschaffen und passend zum Look stylen.»