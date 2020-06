Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt

Von: Redaktion (dpa) | 16.06.20 | Aktualisiert um: 22:35 | Überblick

Erster Auftritt seit Covid-19-Erkrankung: Charles besucht Krankenhaus

CHELTENHAM: Der britische Thronfolger Prinz Charles hat sich am Dienstag erstmals seit seiner Covid-19-Erkrankung wieder in der Öffentlichkeit gezeigt. Gemeinsam mit seiner Frau Herzogin Camilla besuchte er ein Krankenhaus in Cheltenham. Die beiden bedankten sich dort bei Mitarbeitern für deren Einsatz in der Coronavirus-Pandemie - allerdings mit gebührendem Abstand von zwei Metern.

Der 71 Jahre alte Thronfolger war selbst zeitweise an Covid-19 erkrankt, hatte aber nur milde Symptome. Er hatte sich deshalb im März eine Woche lang auf seinem Landsitz in Schottland in Selbstisolation begeben. Die 72 Jahre alte Camilla wurde damals negativ getestet, musste aber ebenfalls sieben Tage in Isolation. Beide blieben während des Lockdowns in Schottland. Sie meldeten sich von dort immer wieder per Videobotschaft zu Wort. Am Donnerstag wollen sie Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron in London empfangen.

Charles' Mutter Queen Elizabeth II. (94) hatte am Wochenende eine Mini-Version ihrer abgesagten Geburtstagsparade «Trooping the Colour» auf dem Gelände von Schloss Windsor abgenommen. Sie und ihr 99 Jahre alter Mann Prinz Philip leben dort seit März weitgehend abgeschottet von der Außenwelt.

Trumps Nichte Mary veröffentlicht Buch über ihre «vergiftete Familie»

WASHINGTON: Die einzige Nichte von US-Präsident Donald Trump wird einem Verlag zufolge Ende Juli ein Buch zur «dunklen Geschichte» des Familienclans veröffentlichen. Mary Trump, eine promovierte Psychologin, werde darin erläutern, wie ihr Onkel «der Mann wurde, der jetzt die Gesundheit der Welt, die wirtschaftliche Sicherheit und den gesellschaftlichen Zusammenhalt bedroht», hieß es beim Verleger Simon & Schuster. Mary Trump habe einen Großteil ihrer Kindheit im Anwesen der Familie in New York verbracht und sei dort Zeugin zahlloser Familienfeiern und Zusammenkünfte gewesen, hieß es.

Das 240 Seiten lange Buch soll am 28. Juli erscheinen. Der Titel lautet auf Deutsch übersetzt: «Zu viel und nie genug - Wie meine Familie den gefährlichsten Mann der Welt geschaffen hat». Mary Trump sei das einzige Mitglied der Familie, «das willens ist, die Wahrheit über eine der mächtigsten und kaputtesten Familien der Welt preiszugeben», erklärte der Verleger auf seiner Webseite. Die bevorstehende Veröffentlichung des Buchs war in den USA am Montag (Ortszeit) bekannt geworden.

Dänemarks Königin Margrethe mag bodenständiges Frühstück

KOPENHAGEN: Dänemarks Königin Margrethe II. (80) hat sich einer Reihe von Fragen von Grundschülern gestellt und dabei unter anderem ihre Frühstücksrituale und bevorzugten Bücher offenbart. «Ich bekomme ein Glas Milch, einen Becher Kaffee, eine kleine Portion Haferbrei und ein wenig Brot mit Marmelade oder ein bisschen Honig», verriet die Monarchin am Dienstag bei der ungewöhnlichen Fragestunde in Schloss Christiansborg, bei der ihr 98 Porträtbilder präsentiert wurden, die Drittklässler aus allen Kommunen ihres Landes anlässlich ihres 80. Geburtstags für sie angefertigt hatten. Die Bilder, die Margrethe neben bestimmten Wahrzeichen der dänischen Regionen zeigen, sind noch bis Ende August in dem Schloss in Kopenhagen zu sehen.

Bei der Frage nach ihrem Lieblingsbuch musste die Monarchin zunächst ein wenig überlegen: «Oha. Ich bin ja eine alte Frau, und ich habe über viele, viele Jahre gelesen», sagte sie auf eine per Bildschirm übertragene Frage, wie Aufnahmen des Senders TV2 zeigten. «Aber ich glaube, dass einige der Märchen von H.C. Andersen zu den besten gehören, auf die ich immer wieder zurückgreifen kann.»

Für Margrethe war die Veranstaltung eine kleine verspätete Geburtstagsfeier, nachdem die Aktivitäten zu ihrem 80. Geburtstag am 16. April coronabedingt ausfallen mussten. Dennoch habe sie einen fantastischen Geburtstag gehabt, sagte die Königin.

Jubilar Merckx wieder wohlauf: «Muss sich niemand Sorgen machen»

BRÜSSEL: Der schwere Sturz im Oktober 2019 ist für Rad-Ikone Eddy Merckx offenbar ohne gravierende Folgen geblieben. «Nach meinem Unfall bei einer Ausfahrt am 13. Oktober letzten Jahres geht es mir wieder gut, würde ich sagen. Ich kann mich nicht beschweren. (...) Im Augenblick muss sich niemand um mich Sorgen machen», sagte Merckx, der am Mittwoch 75 Jahre alt wird, dem «Kölner Stadt-Anzeiger» (Mittwoch-Ausgabe). Der Belgier war bei seinem Sturz auf den Kopf gefallen und lag daraufhin kurzzeitig auf der Intensivstation im Krankenhaus. Der erfolgreichste Radrennfahrer der Geschichte ist auch im hohen Alter noch aktiv, wie er betont: «Ich fahre längst schon wieder Fahrrad, und zwar viel.» Seinen Ehrentag wird er daheim in Belgien im Kreise der Familie feiern.

Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer skeptisch gegenüber E-Scootern

BERLIN: Die österreichischen «Tatort»-Stars Adele Neuhauser (61) und Harald Krassnitzer (59) zeigen sich skeptisch gegenüber E-Scootern. Beide fühlen sich auf den neuen Fahrzeugen unsicher, wie sie in einem gemeinsamen Interview des Magazins «ADAC Motorwelt» sagten. «Ich bin ohnehin der Meinung, dass zwei Drittel der Leute, die damit unterwegs sind, sich komplett überfordern und über ihre Verhältnisse fahren», sagte Neuhauser. Ihr Ermittler-Kollege im österreichischen «Tatort» findet E-Scooter vor allem in den Kurven sehr instabil. «Außerdem sehen ältere Menschen einfach nur albern auf so Dingern aus, erst recht ein alter Mann wie ich», scherzte der 59-Jährige.

Klavier statt Keyboards: Max Giesingers Akustikalbum «Die Reise»

BERLIN: Das Tempo rausnehmen, mehr Zeit mit der Familie verbringen: Diese Vorsätze hat Max Giesinger schon länger - in der Coronakrise kann der Sänger manches endlich auch umsetzen. Er kocht, lernt seine Nachbarn kennen, posiert bei Instagram auf einer Weide mit Ziegen. Entsprechend ruhig und harmonisch klingt das neue Album des Badeners (Veröffentlichung am 19. Juni).«Man kann das Album ein bisschen mit meiner ersten Platte «Laufen Lernen» vergleichen, die war auch sehr akustisch gehalten», sagt Giesinger im Interview der Deutschen Presse-Agentur. «Viele Songs ergeben vom Arrangement her für mich mehr Sinn und sind auf den Punkt produziert.»

Liverpool-Ikone Steven Gerrard rechnet mit Jürgen-Klopp-Statue (Foto - Archiv - Die Meldung lief auch im Ressort Sport)

Liverpool (dpa) - Der frühere Liverpool-Profi Steven Gerrard geht davon aus, dass die Inhaber des FC Liverpool ihrem Trainer Jürgen Klopp bald ein Denkmal setzen. «Im Fußball warten wir oft, bis die Leute älter werden, bevor ihre Verdienste richtig anerkannt werden», sagte Gerrard dem Online-Fußballmagazin «The Athletic», «aber ich weiß, dass den Liverpool-Besitzern das nicht passieren wird. Wenn Jürgen die Meisterschaft holt, dann sollten sie schon mit der Arbeit an einer Statue von ihm anfangen.»

Filmstar Cumberbatch: Meditation oder Cocktail zum Entspannen

GRÜNWALD: Um zu entspannen und abzuschalten kennt der britische Filmstar Benedict Cumberbatch nach eigenen Worten zwei gute Wege. «Ich schließe die Tür hinter mir und lasse die Welt draußen, versuche zu relaxen, um meine Energie wieder in meinen Körper fließen zu lassen. Das schaffe ich entweder mit Meditieren, oder ich schaue mir mit einem Cocktail in der Hand einen Film an», sagte der 43 Jahre alte Schauspieler dem Sender Tele5. Der Privatsender mit Sitz in Grünwald bei München zeigt an diesem Mittwoch in der Free-TV-Premiere den Film «The Child in Time» von 2017, in dem Cumberbatch als Kinderbuchautor zu sehen ist, dessen Tochter verschwindet.

ZDF-Krimireihe «Der Kommissar und das Meer» wird eingestellt

HAMBURG: Schauspieler Walter Sittler wird nicht mehr lange auf der schwedischen Insel Gotland ermitteln. Kurz vor der 30. Jubiläumsfolge soll die erfolgreiche ZDF-Krimireihe «Der Kommissar und das Meer» eingestellt werden - trotz einer hervorragenden Quote von mehr als sechs Millionen Zuschauer am Samstagabend. «Dieser Schritt ist uns nicht leichtgefallen, aber um Neues entwickeln zu können, müssen wir uns auch immer wieder von etablierten Reihen verabschieden», sagte der Leiter der ZDF-Hauptredaktion Fernsehfilm/Serie, Frank Zervos. Zuvor hatte die «Goldene Kamera» berichtet.

«Harry Potter»-Star Jessie Cave bekommt wieder Nachwuchs

BERLIN: «Harry Potter»-Star Jessie Cave ist zum dritten Mal schwanger. «Oops I did it again», schrieb die 33-Jährige am Montag auf Instagram in Anspielung auf den Britney-Spears-Song aus dem Jahr 2000. Dazu veröffentlichte die britische Schauspielerin ein Foto, auf dem sich ihr Babybauch unter einem Sommerkleid wölbt. Ihre Fans gratulierten umgehend. «Beste Nachricht! Freue mich so für dich und deine Familie», kommentierte eine Userin den Post. «Ahh, du siehst so hübsch aus», schrieb eine andere. Jessie Cave wurde mit ihrer Rolle als Lavender Brown in dem Film «Harry Potter und der Halbblutprinz» bekannt. Später spielte sie in «Große Erwartungen» und der Fernsehserie «Victoria» mit.

Will Smith und Antoine Fuqua planen Sklaven-Thriller «Emancipation»

LOS ANGELES: Hollywood-Star Will Smith (51, «Men in Black», «Ali») will unter der Regie von Antoine Fuqua («Equalizer») einen Sklaven auf der Flucht spielen. Der geplante Thriller «Emancipation» beruht auf einer wahren Begebenheit aus dem Jahr 1863, wie die US-Branchenblätter «Deadline.com» und «Variety» am Montag (Ortszeit) berichteten. Die Geschichte dreht sich um einen schwer misshandelten Sklaven, dem im US-Staat Louisiana die Flucht von einer Plantage in den Norden der Vereinigten Staaten gelingt. Damals veröffentlichte Fotos von seinem nach einer Auspeitschung völlig vernarbten Rücken machten sein Schicksal bekannt.