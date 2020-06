Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt

Nach Zustimmung des Vatikans: Prag kauft Kirche für Konzerte

PRAG: Die tschechische Hauptstadt Prag kauft eine Kirche, um sie weiter für Konzerte nutzen zu können. Die Stadtverwaltung einigte sich darauf mit dem Besitzer, dem katholischen Orden der Barmherzigen Brüder, wie ein Sprecher am Montag mitteilte. Der Kaufpreis für die Kirche der Heiligen Simon und Judas beläuft sich auf umgerechnet knapp 3,8 Millionen Euro.

Das inzwischen entweihte Gotteshaus gehörte ursprünglich zu einem größeren Kloster- und Krankenhauskomplex in der historischen Altstadt Prags. Es wird vom Prager Symphonieorchester FOK als Konzertsaal genutzt - bisher nur zur Miete. Die Verhandlungen gestalteten sich langwierig. Unter anderem musste die Zustimmung des Vatikans zum Verkauf des Kircheneigentums eingeholt werden.

Die Kirche kann auf eine lange musikalische Geschichte zurückblicken. Schon Wolfgang Amadeus Mozart und Joseph Haydn sollen bei Prag-Besuchen auf dem bis heute erhaltenen Instrument des Orgelbauers Andreas Wambetsser gespielt haben. Der barocke Saal wird überwiegend für Kammerkonzerte und Orchesterproben genutzt.

Finale des nächsten Eurovision Song Contests steigt am 22. Mai 2021

ROTTERDAM: Der in diesem Jahr abgesagte Eurovision Song Contest wird am 22. Mai 2021 nachgeholt. Die beiden Halbfinalshows in Rotterdam sind für den 18. und 20. Mai kommenden Jahres geplant, teilten die verantwortlichen niederländischen TV-Sender am Montag mit. Am Veranstaltungsort ändert sich nichts.

Das 65. Songfestival hätte in diesem Jahr im Mai stattfinden sollen, war aber wegen der Corona-Krise abgesagt worden. Die Niederlande standen als Austragungsort fest, nachdem Duncan Laurence im vergangenen Jahr den Wettbewerb mit seinem Song «Arcade» für sein Land gewonnen hatte. Mindestens 17 Länder wollen im nächsten Jahr dieselben Kandidaten nach Rotterdam schicken, die auch schon in diesem Jahr antreten sollten. Allerdings schreiben die Regeln vor, dass alle Interpreten ein neues Lied präsentieren müssen.

US-Schriftstellerin Hustvedt sieht Machtgefälle bei Geschlechtern

HAMBURG: Die amerikanische Schriftstellerin Siri Hustvedt (65, «Der Sommer ohne Männer») hat ein Machtgefälle zwischen den Geschlechtern kritisiert. «Das ist für viele Frauen ein großes Thema, denn sie werden bestraft, wenn sie Macht ausüben», sagte sie dem Magazin «Zeit Wissen». Frauen würden der Selbstherrlichkeit bezichtigt, des Narzissmus und der Aggression, in einer Art und Weise, wie es bei Männern nicht der Fall sei. Sie würden wiederum bestraft werden, «wenn sie nicht den männlichen Idealen von Härte und Macht gerecht werden». Männer haben Hustvedt zufolge dennoch weit mehr Freiheiten als Frauen. Als Beispiel nannte sie US-Präsident Donald Trump: «Stellen Sie sich vor, eine Frau würde sich so verhalten, wie es der gegenwärtige Präsident der Vereinigten Staaten tut.» In einer solchen Situation zeige ein Rollentausch, dass das, was für einen Mann funktioniert, niemals für eine Frau funktionieren könne.

Medien: Streisand macht George Floyds Tochter zur Disney-Aktionärin

BERLIN: Sie ist seit langem als Aktivistin unter anderem für Bürgerrechte bekannt - jetzt hat Hollywood-Star Barbra Streisand (78) nach Presseberichten der Tochter des getöteten Afroamerikaners George Floyd Aktien am Unterhaltungsriesen Disney geschenkt. Mehrere US-Medien gingen auf die großzügige Geste der Schauspielerin («Funny Girl», «Herr der Gezeiten») ein und bezogen sich auf einen Instagram-Post auf dem angeblich offiziellen Account von Gianna Floyd. Dort ist das sechs Jahre alte Kind mit einem Brief zu sehen, daneben steht der Kommentar: «Danke @barbrastreisand für mein Paket. Dank Dir bin ich jetzt eine Disney-Aktionärin.»

Selena Gomez überlässt Aktivistin Ruby Bridges Instagram-Konto

LOS ANGELES: Im Kampf gegen Rassismus in den Vereinigten Staaten hat Sängerin Selena Gomez der Aktivistin Ruby Bridges für einen Tag ihr Instagram-Konto überlassen. Die 27-Jährige gab Bridges damit eine Plattform, um Gomez' 179 Millionen Followern von ihrem ersten Schultag 1960 in New Orleans zu erzählen. Das Mädchen wurde in diesem Jahr zu einem der ersten Afroamerikaner, die im Süden der USA vor dem Ende der Rassentrennung auf eine ansonsten nur von Weißen besuchte Schule gehen konnte. Bilder auf dem Instagram-Konto zeigen die Sechsjährige wie sie unter Polizeischutz und beschimpft von weißen Anwohnern aus der Schule ging. Dort wurde sie ganz allein unterrichtet, da alle anderen Eltern ihre Kinder aus Protest auf andere Schulen schickten. Auch fand sich nur eine Lehrerin, die die Kleine Ruby unterrichten wollte.

Künstler Ottmar Hörl trägt nur schwarz

ASCHAFFENBURG: Künstler Ottmar Hörl mag es einfarbig und kleidet sich selbst fast ausschließlich in schwarz. «Weil ich ein rationaler Mensch bin. Ich will morgens vorm Schrank nicht überlegen», sagte er dem «Main-Echo» (Montag/Aschaffenburg). «Der weiße Streifen in meinen Sneaker-Sohlen ist mir eigentlich schon zu viel», sagte der 1950 im hessischen Nauheim geborene Künstler. «Je mehr sich die Menschen in der Kleidung mit den Farben zurücknehmen, umso mehr wirkt die Persönlichkeit, das Gesicht.» Allerdings könne es auch mal ein dunkel-anthrazitfarbener Cashmere-Pullover sein.

«Werte verteidigen» - Kaya Yanar über Umgang mit Rassismus

BERLIN: Der Comedian Kaya Yanar (47, «Was guckst du?!») ruft dazu auf, mit Zivilcourage auf Rassismus zu reagieren und diesen zu benennen. «Es geht darum, die Werte unserer Gesellschaft zu verteidigen», sagte er der Deutschen Presse-Agentur. In einer Atmosphäre, die die Menschenwürde respektiere, könne Rassismus nicht gedeihen. Yanar sagte, um Rassismus in Deutschland zu bekämpfen, müsse jeder mal in sich hineinhorchen. «Jeder von uns hat Ressentiments, Vorurteile etc. Wenn man sich diese bewusst macht und reflektiert, kann man besser damit umgehen und daran arbeiten.» Auf politischer Ebene forderte er zudem, einen Bundesbeauftragten für Rassismus einzusetzen.

James-Joyce-Fans feiern «Bloomsday» wegen Corona online

DUBLIN: Fans des Romans «Ulysses» von James Joyce feiern am Dienstag (16. Juni) wieder den «Bloomsday». In dem epochalen Roman beschrieb der irische Schriftsteller (1882-1941) auf mehr als 1000 Seiten einen Tag, nämlich den 16. Juni 1904, im Leben des Anzeigenakquisiteurs Leopold Bloom in Dublin. In der irischen Hauptstadt versammeln sich normalerweise am Jahrestag Tausende Fans auf den Spuren von Leopold Bloom. Wegen der Corona-Pandemie wird das «Bloomsday Festival» diesmal aber online mit einem «Bloomsday Breakfast», mit Lesungen, Musik und Workshops veranstaltet.

Joyce schrieb sieben Jahre an dem Roman, der 1922 veröffentlicht wurde. Im «Ulysses» entwickelte er die Technik des inneren Monologs weiter zum «stream of consciousness» (Bewusstseinsstrom). Eindrücke, Gedanken und Assoziationen prägen den Stil des Romans, mit dem Joyce großen Einfluss auf die Literatur des 20. Jahrhunderts nahm. Der erste «Bloomsday» wurde nach Angaben der Initiatoren in Irland 1954 gefeiert.

Siegfried-Lenz-Preis 2020 an russische Autorin Ljudmila Ulitzkaja

HAMBURG: Der mit 50.000 Euro dotierte Siegfried-Lenz-Preis geht in diesem Jahr an die russische Schriftstellerin Ljudmila Ulitzkaja. Das teilte die Siegfried-Lenz-Stiftung am Montag in Hamburg mit. Mit dem Preis sollen internationale Schriftstellerinnen und Schriftsteller ausgezeichnet werden, die mit ihrem erzählerischen Werk Anerkennung erlangt haben und deren schöpferisches Wirken dem Geist von Siegfried Lenz nah ist. Zu den bisherigen Trägern des Preises gehören der Israeli Amos Oz, der Engländer Julian Barnes und der Amerikaner Richard Ford. Der Preis soll am 19. März 2021 im Hamburger Rathaus übergeben werden.

Mit Ljudmila Ulitzkaja ehre die Stiftung eine bedeutende Schriftstellerin Russlands. Ihre Romane und Erzählungen spiegelten die Tragödie des 20. Jahrhunderts, die Epoche der Gewaltherrschaft und des Genozids, heißt es in der Begründung der Jury. Die vielfältigen und vielschichtigen Figuren ihrer erzählerischen Welt kämpften ums Durchkommen, ums Überleben. Ulitzkaja entwickele aus diesen Schicksalen «ein grandioses Gewebe, das Gegenwart und Vergangenheit miteinander verbindet, das Religiöse mit dem Politischen, das Gesellschaftliche mit dem Persönlichen».

Ulitzkaja, 1943 geboren, wuchs in Moskau auf und ist jüdischer Herkunft. Auf Deutsch erschienen etwa «Medea und ihre Kinder» (Roman 1997), «Ergebenst, euer Schurik» (Roman 2005), «Maschas Glück» (Erzählungen 2007), und «Jakobsleiter» (Roman 2017). Nach Angaben der Stiftung hat Ulitzkaja sich als Kritikerin der Putin-Regierung mehrfach unbeliebt gemacht.

Muse-Sänger Matthew Bellamy erneut Vater

BERLIN: Muse-Frontmann Matthew Bellamy ist erneut Vater geworden. Auf Instagram teilte der 42 Jahre alte Sänger und Gitarrist ein Foto, das ihn mit seiner Tochter im Arm und seiner Ehefrau Elle Evans zeigt. Dazu schrieb er: «Lovella Dawn Bellamy, geboren am 7. Juni 2020 in Los Angeles mit exakt dem gleichen Haarschnitt wie ihr Vater.» Es ist das zweite Kind des britischen Rockmusikers. Mit der Schauspielerin Kate Hudson («Almost Famous») hat Bellamy einen Sohn. Das Paar trennte sich 2014 nach mehr als vier gemeinsamen Jahren. Das US-Model Evans heiratete Bellamy im vergangenen Jahr. Zum jüngsten Nachwuchs gratulierte auf Instagram unter anderem Tom Morello, der Gitarrist der Band Rage Against The Machine.

Tödliche Schüsse auf Afroamerikanerin - Beyoncé fordert Anklage

BERLIN: Nach den tödlichen Schüssen auf die Afroamerikanerin Breonna Taylor vor einigen Wochen hat Pop-Superstar Beyoncé («Halo») für drei Polizisten eine Anklage gefordert. «Es ist nun mehr als drei Monate her, dass Mitglieder des Louisville Metro Police Department Breonna Taylor getötet haben», schrieb die 38-Jährige in einem offenen Brief an die Generalstaatsanwaltschaft von Kentucky, der auf ihrer Internetseite veröffentlicht wurde. Taylor war im März bei einem Schusswechsel zwischen ihrem Partner und drei weißen Polizisten erschossen worden. Laut Medienberichten wurde die 26 Jahre alte Notfallsanitäterin in ihrer Wohnung von mindestens acht Schüssen getroffen. Die Polizisten sind demnach lediglich suspendiert. Nicht genug für Beyoncé - sie verlangte eine «schnelle und entschiedene» Anklage gegen die drei.

Ex-Astronaut Reiter: Tigerente erinnert mich an Raumstation «Mir»

MOSKAU: Der deutsche Astronaut Thomas Reiter hat von seiner Mission auf der russischen Raumstation «Mir» vor 25 Jahren ein besonderes Souvenir mitgebracht: die Handschuhe des Außeneinsatzes. «Das bedeutet mir sehr viel. Die Handschuhe haben jetzt meine Söhne», sagte der 62-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Auch eine kleine Tigerente, die ihm sein Sohn mitgegeben habe, erinnere ihn an den Aufenthalt in dem fliegenden Labor rund 350 Kilometer über der Erde. «Die habe ich ebenso mit dem Bordstempel signiert wie ein paar andere Dinge, die mir meine Familie mitgegeben hatte», sagte der Raumfahrer.