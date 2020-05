Von: Redaktion DER FARANG | 05.05.20 | Aktualisiert um: 17:42 | Überblick

Weniger Einbrüche in Deutschland während Corona-Pandemie

BERLIN: In der Corona-Pandemie wird in Deutschland vorläufigen Zahlen zufolge weniger in Wohnungen und Wohnhäuser eingebrochen.

Dieser Trend zeichnet sich nahezu im ganze Land ab, wie eine Länder-Umfrage der Deutschen Presse-Agentur zeigt. So ging etwa in Nordrhein-Westfalen die Zahl der Wohnungseinbrüche im März und April im Vergleich zu den Vorjahresmonaten deutlich zurück. Auch in Bayern sank die Zahl der Einbrüche - ebenso wie die Kriminalität insgesamt.

Während vom 1. März bis 26. April 2019 genau 3856 Fälle von Wohnungseinbruchdiebstahl im bevölkerungsreichsten Bundesland NRW registriert wurden, waren es laut Landesinnenministerium im gleichen Zeitraum dieses Jahres 2336. Das entspricht einem Rückgang von fast 40 Prozent.

Die Zahlen der Länder sind jedoch vorläufige Zahlen, die sich noch ändern können. Konkrete Fallzahlen gibt es erst, wenn die Fälle von der Polizei an die Staatsanwaltschaften abgegeben werden und in die bundesweit einheitlich geführte Kriminalstatistik eingehen, hieß es aus Bayern.

Mutmaßlicher Polizistenangriff auf deutsche TV-Mitarbeiterin

BERLIN: Die Berliner Polizei ermittelt gegen einen Kollegen wegen des Verdachts, am 1. Mai eine Mitarbeiterin eines Fernsehteams geschlagen und verletzt zu haben.

Eine Polizeisprecherin in der deutschen Hauptstadt äußerte sich am Dienstagmorgen zunächst nicht zu Erkenntnissen zum Anfangsverdacht der Körperverletzung im Amt und verwies auf die laufenden Ermittlungen.

Laut «rbb24» war die Angegriffene Teil eines Fernsehteams, das zuvor eine Festnahme gefilmt hatte. Anwesende Polizisten hätten nach dem Vorfall einen Rettungswagen gerufen. Eine ärztliche Untersuchung habe ergeben, dass bei der 22-Jährigen zwei Zähne abgebrochen seien und sie Prellungen im Gesicht erlitten habe.

Trotz Corona-Verbots waren am Abend des 1. Mai einige Tausend Menschen in Berlin-Kreuzberg auf Straßen und Plätzen unterwegs. Nach Einbruch der Dunkelheit kam es zu Rangeleien zwischen Demonstranten und Polizisten.

Deutsche Polizei befreit Igel aus Milchshake-Becher

BREMERHAVEN: Ein Milchshake-Becher wäre einem Igel in der norddeutschen Stadt Bremerhaven beinahe zum Verhängnis geworden.

Das Stacheltier hatte sich vermutlich angelockt von Milchshake-Resten («Geschmacksrichtung: Banane») mit dem Kopf im Becher verfangen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Als die Beamten den hilflosen Igel gegen 0.40 Uhr bemerkten, kämpfte er gerade mitten auf der Straße mit dem Becher und war so dem Verkehr ausgeliefert. Die Polizisten befreiten das Tier und setzten es im Grünen aus.

UN: Hoffen auf Untersuchung zu Tod von Al-Sisi-Kritiker in Ägypten

KAIRO: Nach dem Tod eines regierungskritischen Filmemachers in Ägypten haben die Vereinten Nationen Ermittlungen in dem Fall angemahnt. «Wir würden darauf hoffen, dass es eine vollständige Untersuchung zu dem Tod des Filmemachers gibt», sagte UN-Sprecher Stéphane Dujarric am Montag in New York. Er betonte, dass die Vereinten Nationen ihre Sorgen über die Menschenrechtslage und die Situation von Journalisten im autoritär geführten Ägypten deutlich gemacht hätten.

Der Regisseur Schadi Habasch hatte ein Musikvideo für den Musiker und Aktivisten Rami Essam gedreht, in dem Präsident Abdel Fattah al-Sisi als Lügner verspottet wird. Der 24-Jährige starb nach Angaben Essams kürzlich im berüchtigten Tora-Hochsicherheitsgefängnis in Kairo. Die Todesursache war zunächst unklar. Habasch war mehr als zwei Jahre in Haft, ein Prozess wurde ihm nie gemacht. Menschenrechtsorganisationen kritisieren die Zustände in Gefängnissen in Ägypten, insbesondere in Tora, seit Jahren. Immer wieder tauchen Berichte über Folter von Regierungsgegnern und Aktivisten auf.

Habasch und ein Mitarbeiter wurden im März 2018 festgenommen, wenige Tage nachdem sie das Musikvideo zum Song «Balaha» veröffentlicht hatten. Der im Exil lebende Rockmusiker Essam kritisiert darin die Zustände in seinem Heimatland. Präsident Al-Sisi wird als «Balaha» bezeichnet - wörtlich «Dattel», umgangssprachlich aber auch eine Bezeichnung für einen berüchtigten Lügner.

Damaskus: Israelische Luftangriffe in der Provinz Aleppo

DAMASKUS: Syrische Militärstützpunkte in der Provinz Aleppo im Norden des Landes sind nach Berichten der Staatsmedien am Montagabend von israelische Kampfflugzeugen angegriffen worden.

Die Maschinen feuerten nach diesen Angaben mehrere Raketen auf Depots in der Umgebung der Stadt Al-Safira ab, berichtete die Agentur Sana unter Berufung auf Militärquellen. Die Luftabwehr der syrischen Streitkräfte sei gegen die Angriffe aktiviert worden, hieß es. Über eventuelle Opfer und die Auswirkungen der Angriffe lagen keine Angaben vor. Von israelischer Seite gab es dazu keine Stellungnahme..

Peruanische Oppositionsführerin Fujimori aus U-Haft entlassen

LIMA: Nach drei Monaten in Untersuchungshaft ist die peruanische Oppositionsführerin Keiko Fujimori aus dem Gefängnis entlassen worden. Die 44-Jährige verließ am Montag die Haftanstalt Chorrillos im Süden der Hauptstadt Lima, wie die Zeitung «El Comercio» berichtete. In der vergangenen Woche hatte ein Gericht ihre Freilassung angeordnet. Sie muss sich künftig einmal pro Monat bei den Behörden melden, eine Kaution in Höhe von 70.000 Soles (rund 19.000 Euro) zahlen und darf ihren Wohnort nicht verlassen.

Zudem darf sie keinen Kontakt zu Zeugen oder Mitangeklagten aufnehmen. Ihre Anwältin bat das Gericht am Montag um eine genaue Erläuterung dieser Auflagen. Schließlich wird auch gegen Fujimoris Ehemann Mark Vito Villanella ermittelt, während ihre Mutter und ihre Schwester als Zeuginnen in dem Verfahren benannt wurden.

Gegen Fujimori wird unter anderem wegen Geldwäsche und Behinderung der Justiz ermittelt. Die von der Staatsanwaltschaft vorgelegten Beweise seien allerdings nicht ausreichend, um eine weitere Untersuchungshaft zu rechtfertigen, urteilten die Richter in der vergangenen Woche. Fujimori hatte bereits bis November vergangenen Jahres über ein Jahr in U-Haft verbracht.

Mehrere Kilo Kokain aus Mexiko per Drohne in die USA geschmuggelt

YUMA: Unbekannte haben mit Hilfe einer Drohne mindestens elf Kilogramm Kokain aus Mexiko über die Grenze in die USA geschmuggelt.

Die nach dem Abwurf auf der amerikanischen Seite im südwestlichen Bundesstaat Arizona sichergestellten Drogen hätten einen Wert von rund 306 000 US-Dollar (280 000 Euro) gehabt, erklärte die Zoll- und Grenzschutzpolizei (CBP) am Montagabend (Ortszeit). Zuvor hatten die Beamten vergangene Woche demnach bereits eine kleinere Drohnenlieferung Metamphetamin - bekannt auch als Meth - abgefangen. Zwei von drei eingesetzten Drohnen seien sichergestellt worden, hieß es..

Mitglied bekannter politischer Band beendet Hungerstreik in Türkei

ISTANBUL: Ein Mitglied der prominenten türkischen Folk-Band Grup Yorum hat einen Hungerstreik aus Protest gegen Restriktionen der Regierung nach 323 Tagen vorerst beendet. Der Bassist Ibrahim Gökcek habe die Entscheidung zusammen mit den Gruppenmitgliedern getroffen, hieß es am Dienstag in einer Erklärung der Band. Ein weiteres Gruppenmitglied, die Sängerin Helin Bölek, war Anfang April nach 288 Tagen im Hungerstreik gestorben.

Die beiden hatten mit ihrer Aktion unter anderem gegen die Inhaftierung von Mitgliedern der linken Musikgruppe sowie gegen ein jahrelanges Konzertverbot protestiert. Die Gruppe habe beim Gouverneur die Erlaubnis für ein Konzert beantragt und hoffe auf eine positive Antwort, hieß es weiter. Göckeks Zustand sei kritisch. Die Musiker machten die Regierung dafür verantwortlich.

Grup Yorum war vor rund 35 Jahren gegründet worden und hat landesweit und international vor Tausenden Fans gespielt. Im Jahr 2010 hatte die Gruppe ein Konzert mit nach Medienberichten 55.000 Zuschauern im Fußballstadion des Erstligisten Besiktas gegeben. Wegen angeblicher linksterroristischer Verbindungen sind Bandmitglieder in der Türkei immer wieder inhaftiert worden. Die beiden Musiker hatten ihren Hungerstreik mit den Forderungen an die Regierung begonnen, die Verfolgung der Gruppe zu beenden, die Inhaftierten freizulassen und Klagen gegen sie fallenzulassen.

Französischer Legionär stirbt bei Einsatz in Mali

PARIS: In Mali ist ein französischer Legionär im Kampf gegen Terroristen ums Leben gekommen. Das teilte der Élyséepalast am Montagabend mit. Staatschef Emmanuel Macron sprach den Angehörigen sein Beileid aus und lobte das Engagement der in der Sahelzone stationierten französischen Soldaten für eine «schwierige Mission». Erst vergangene Woche war der Tod eines französischen Fremdenlegionärs bekanntgegeben worden. Die beiden Toten waren dem Élysée zufolge Teil desselben Regiments.

Die frühere Kolonialmacht Frankreich ist in Westafrika massiv vertreten. Die Anti-Terror-Mission «Barkhane» war erst im Februar auf rund 5100 Soldaten aufgestockt worden. In den Staaten der Sahelzone - einem Gebiet, das sich südlich der Sahara vom Atlantik bis zum Roten Meer erstreckt - sind etliche bewaffnete Gruppen aktiv. Einige haben den Terrorgruppen Islamischer Staat (IS) oder Al-Kaida die Treue geschworen. Auch die Bundeswehr ist in Mali an zwei Einsätzen beteiligt, aber nicht an «Barkhane».

EU verhängt Sanktionen gegen Unterstützer von Ortega

BRÜSSEL: Die EU hat Sanktionen gegen Unterstützer von Nicaraguas Präsident Daniel Ortega verhängt. Die restriktiven Maßnahmen zielten auf sechs Personen ab, die für schwere Menschenrechtsverletzungen verantwortlich seien, teilte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Montagabend mit. Gegen sie würden nun EU-Einreiseverbote und Vermögenssperren gelten.

Konkret trifft der Sanktionsbeschluss der EU zum Beispiel den Generaldirektor der nicaraguanischen Nationalpolizei, Francisco Javier Díaz Madriz sowie Ortegas Sicherheitsberater Néstor Moncada Lau. Mit Sonia Castro González ist auch eine Frau dabei. Die Sonderberaterin des Präsidenten in Gesundheitsfragen soll zum Beispiel den Zugang von verletzten Demonstranten zu notärztlicher Versorgung behindert haben.

Die Europäische Union sieht es als erwiesen an, dass in dem mittelamerikanischen Land seit April 2018 Demonstrationen durch Sicherheitskräfte und bewaffnete regierungsnahe Gruppen brutal unterdrückt werden. Auslöser der Demonstrationen waren zunächst Proteste gegen eine Sozialreform, später dann auch Forderungen nach Neuwahlen, einem Ende der Repression und einer freie Presse. Nach Angaben der Interamerikanischen Menschenrechtskommission kamen bei den Protesten mehr als 300 Menschen ums Leben, zahlreiche Demonstranten wurden festgenommen.

«In den vergangenen Monaten gab es in Bezug auf Demokratie und Menschenrechte in Nicaragua keinen spürbaren Fortschritt», kommentierte Borrell am Montag im Namen der EU. Die Unterdrückung von politischen Gegnern, Demonstranten, Journalisten und Vertretern der Kirche und Zivilgesellschaft sei weitergegangen.

«New York Times» bekommt Pulitzer-Preis für Russland-Berichte

NEW YORK: Die «New York Times» hat den renommierten Pulitzer-Preis für ihre Russland-Berichterstattung erhalten. Die US-Zeitung habe über «eine Reihe packender Geschichten mit großem Risiko» berichtet und damit das aggressive Vorgehen von Russlands Präsident Wladimir Putin enthüllt, erklärte die Jury ihre Entscheidung am Montag in New York. Weitere Preise gingen an die «Anchorage Daily News» und die Recherche-Plattform «ProPublica» für ihre Geschichten zu Dörfern ohne ausreichenden Polizeischutz in Alaska sowie an Brian Rosenthal, ebenfalls für die «New York Times», für seine Investigativ-Recherche zu Taxifahrern in New York.

Die Gewinner der Pulitzer-Preise wurden zum 104. Mal bekanntgegeben. Aufgrund der Corona-Krise war die eigentlich für den 20. April geplante Veranstaltung zuvor um zwei Wochen verschoben worden. Den Jury-Mitgliedern - teils selbst Journalisten, die derzeit über die Pandemie berichten - sollte so mehr Zeit zur Beurteilung der Finalisten gegeben werden.

14 der 21 Kategorien der Pulitzer-Preise sind journalistischen Arbeiten vorbehalten, von investigativen Geschichten über Fotos bis zu Karikaturen. Die Auszeichnung wird aber auch für Literatur sowie für Musik und Theater vergeben. Die Preisträger bestimmt eine Jury, die an der New Yorker Columbia-Universität angesiedelt ist.

Hans-Christian-Andersen-Preis geht an Frauen aus USA und Schweiz

ZÜRICH: Der diesjährige Hans-Christian-Andersen-Preis für Kinder- und Jugendliteratur geht an die US-Autorin Jacqueline Woodson und die Schweizer Illustratorin Albertine Zullo. Das gab die Jury des Board on Books for Young People (IBBY) am Montag bekannt. Der alle zwei Jahre vergebene Preis gilt als wichtigste internationale Auszeichnung in dieser Literatur-Sparte.

Woodsons Bücher («Brown Girl Dreaming») seien geprägt von einer lyrischen Sprache, kraftvollen Charakteren und vermittelten ein bleibendes Gefühl der Hoffnung, begründete die Jury. Die Dialoge seien auf den Punkt geschrieben, die Geschichten roh und frisch und die Enden befriedigten den Leser. Die 57-Jährige hatte 2018 bereits den mit 520.000 Euro dotierten Astrid-Lindgren-Gedächtnispreis bekommen.

Albertine (53) erhielt den Preis für ihr kinderliterarisches Gesamtwerk. Die internationale Jury würdigte die in Genf lebende Illustratorin für «ihre vielschichtigen Bilderbücher, die Spontaneität mit großer Liebe zum Detail und viel Sinn für Humor paaren», schreibt das Schweizerische Institut für Kinder- und Jugendmedien (SIKJM) in einer Mitteilung. Albertine entwickle seit über zwanzig Jahren ihren eigenen «persönlichen kühnen Stil und ihr unverwechselbares Universum».

Die Preise, die an den für seine Märchen bekannten dänischen Schriftsteller Hans Christian Andersen (1805-1875) erinnern, sind nicht dotiert. Die Gewinnerinnen und Gewinner erhalten Goldmedaillen.