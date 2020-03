Neues aus dem In- und Ausland

Written by: Redaktion (dpa) | 07/03/2020

Bahnreisende werden seltener bestohlen oder verletzt

Berlin (dpa) - Auf deutschen Bahnhöfen gibt es immer weniger Taschen- und Gepäckdiebstähle. Seit 2016 hat sich die Zahl der registrierten Delikte nach Daten der Bundespolizei mehr als halbiert und lag im vergangenen Jahr noch bei 9068. Nach der Statistik kommt es auch seltener zu Körperverletzungen, jedoch häufiger zu Drogendelikten und Angriffen auf Polizisten. Deutschlands Station mit den meisten registrierten Straftaten ist der Frankfurter Hauptbahnhof, gefolgt von Köln und Hamburg. In den Zügen gab es laut Bundespolizei insgesamt weniger Straftaten, was dem Trend der Vorjahre folgt.

Covid-19-Risiken: Große Papst-Auftritte zunächst nur noch per Video

ROM: Nach der Schließung der Schulen in Italien und dem Stopp öffentlicher Großveranstaltungen ersetzt der Vatikan nun Auftritte von Papst Franziskus durch Video-Botschaften. Das Kirchenoberhaupt solle das Angelus-Gebet am Sonntag nicht mehr am Fenster vor den Menschen direkt sprechen, teilte das Pressebüro des Vatikans am Samstag mit. Franziskus werde in der Bibliothek des Apostolischen Palastes reden. Das Video werde live übertragen und zudem auf Bildschirmen auf dem Petersplatz zu sehen sein. Die nächste Generalaudienz am Mittwoch sei ebenfalls nur per Livestream geplant.

«Telegraph»: Prinz Andrew lässt sich von Top-Anwaltsteam vertreten

LONDON: Der britische Prinz Andrew lässt sich im Missbrauchsskandal um den US-Multimillionär Jeffrey Epstein nach einem Medienbericht von einem Top-Anwaltsteam vertreten. Dazu gehöre die führende britische Expertin im Auslieferungsrecht, Clare Montgomery, schrieb die Zeitung «The Telegraph» am Samstag. Der Buckingham-Palast in London wollte den Bericht auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur nicht kommentieren. Die US-Justiz will Andrew als Zeugen in dem Missbrauchsskandal vernehmen - er ist nicht angeklagt.

Teileinsturz eines Hauses bei Berlin - Eine Tote, drei Verletzte

HOHEN NEUENDORF: Beim Teileinsturz eines Mehrfamilienhauses in Hohen Neuendorf in Brandenburg ist am Samstagmorgen eine 60-jährige Frau um Leben gekommen. Wie die Polizei am frühen Nachmittag ferner mitteilte, wurden drei weitere Menschen verletzt, einer davon schwer. Eine Person war den Angaben zufolge noch vermisst. In dem Mehrfamilienhaus wohnten insgesamt sieben Menschen. Die Ursache für das Unglück war zunächst unklar. Die Polizei vermutete eine Explosion.

Mindestens 35 Tote bei Unwettern in Brasilien

RIO DE JANEIRO: Die Zahl der Toten nach den schweren Überschwemmungen und Erdrutschen in Brasilien ist auf mindestens 35 gestiegen. 45 weitere Menschen werden noch vermisst, wie das Nachrichtenportal G1 am Samstag unter Berufung auf die Einsatzkräfte berichtete. Betroffen war vor allem der Bundesstaat São Paulo an der Südostküste des Landes. Die heftigen Regenfälle sind in Brasilien typisch für die Jahreszeit.

Nach Protest: US-Verlag will Woody-Allen-Buch nicht drucken

NEW YORK: Nach Protesten will der US-Verlag Hachette die umstrittene Autobiografie von Regisseur Woody Allen nicht drucken. Von einer entsprechenden Stellungnahme berichteten mehrere US-Medien übereinstimmend. Damit reagierte der Verlag offenbar auf die Kritik von Allens Kindern Ronan und Dylan Farrow. Die geplante Veröffentlichung sei «zutiefst erschütternd», hatte seine Adoptivtochter Dylan auf Twitter kommentiert. Ihr Bruder warf dem Verlag «mangelndes Mitgefühl für die Opfer sexuellen Missbrauchs» vor. Gegen Allen liegen seit Jahrzehnten Missbrauchsvorwürfe vor.

«Let's Dance» für Sabrina Setlur vorbei

KÖLN: Das war ein kurzer Tanz: Für die Rapperin Sabrina Setlur ist «Let's Dance» schon nach drei Folgen vorbei. Die 46-Jährige musste gehen, nachdem sie und ihr Tanzpartner mit einem Cha-Cha-Cha nicht überzeugen konnten. Dabei hatte sie von der Jury genauso viele Punkte bekommen wie etwa der Ex-Fußballprofi Ailton. Doch am Ende machten die Stimmen des Publikums den Unterschied zu Gunsten des Teams Ailton.