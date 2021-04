Neues aus dem Ausland am Sonntag

Papst gedenkt toter Bootsmigranten - Priesterweihe im Petersdom

ROM: Papst Franziskus hat der in der vergangenen Woche vor der Küste Libyens ums Leben gekommenen Bootsmigranten gedacht. Dies sei ein Moment der Schande, sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche am Sonntag vor Hunderten Gläubigen, die bei frühlingshaftem Wetter auf den Petersplatz gekommen waren. Diese Menschen hätten zwei Tage um Hilfe gefleht, die nie gekommen sei. Er wolle für sie, aber auch für diejenigen beten, die helfen könnten, es aber vorzögen, in die andere Richtung zu blicken, erklärte der 84-Jährige.

Die private Hilfsorganisation SOS Mediterranee hatte am Donnerstag berichtet, mit ihrem Schiff «Ocean Viking» an einer Unglücksstelle auf rund zehn Leichen und ein Schlauchboot gestoßen zu sein. Den Angaben zufolge sollen auf dem gekenterten Boot 130 Menschen gewesen sein. Der Vorfall hatte für Kritik an der libyschen Küstenwache und der EU gesorgt. Die libysche Küstenwache hatte die Anschuldigungen zurückgewiesen und erklärt, man sei trotz widriger Wetterbedingungen im Einsatz gewesen.

Franziskus, der gleichzeitig auch Bischof von Rom ist, weihte am Sonntag außerdem neun Priester für das Bistum Rom. Die neun Männer lagen während der Zeremonie wie üblich zeitweise flach auf dem Boden vor dem Altar im gut gefüllten Petersdom. Laut Teilnehmerangaben feierten ungefähr 1000 Gläubige die Messe mit. Es war seit langem wieder ein größerer Gottesdienst, nachdem wegen der Corona-Pandemie bereits die Osterfeiern stark eingeschränkt waren. Franziskus mahnte die neuen Mitglieder der Priestergemeinde, eine Einheit zu sein und nicht übereinander zu tratschen.

Ministerin nimmt britischen Premier Johnson nach Vorwürfen in Schutz

LONDON: Nach den weitreichenden Vorwürfen des britischen Ex-Regierungsberaters Dominic Cummings erhält Premierminister Boris Johnson Rückendeckung aus seinem Kabinett. Ihr sei versichert worden, dass bei einer umstrittenen Renovierung von Johnsons Dienstwohnung alle Vorschriften vollständig eingehalten worden seien, sagte die Ministerin für internationalen Handel, Liz Truss, am Sonntag bei Sky News. Johnson habe die Kosten für den Umbau aus eigener Tasche übernommen und sich komplett an die Regeln gehalten. Sie antwortete jedoch nicht darauf, woher er das Geld gehabt habe.

Die führende Oppositionspartei Labour forderte am Sonntag erneut, dass der Fall umgehend untersucht werden müsse. Johnson müsse offenlegen, woher das Geld für den Umbau stamme, sagte Vize-Parteichefin Angela Rayner der BBC.

Johnsons früherer Chefberater Cummings, der seinen Posten im Streit im Dezember verlassen hatte, hatte zuvor in einem langen Eintrag auf seinem Blog mehrere Vorwürfe gegen Johnson erhoben. Unter anderem hatte er angedeutet, dass der Premier geplant habe, Spender seiner Konservativen Partei insgeheim für die Renovierung der Amtswohnung in Downing Street 11 aufkommen zu lassen. Johnson müsse am Montag im Parlament erklären, was passiert sei, forderte Rayner.

Tschechiens Präsident Zeman warnt im Streit mit Moskau vor Hysterie

PRAG: Nach einer Woche des Schweigens hat sich der tschechische Präsident Milos Zeman zum Streit seines Landes mit Russland geäußert. In einer Fernsehansprache warnte der 76-Jährige am Sonntag vor «jeder Form von Hysterie». Zuvor hatte die Regierung unter Ministerpräsident Andrej Babis russische Geheimdienst-Agenten für Explosionen in einem Munitionslager vor mehr als sechs Jahren verantwortlich gemacht. Zeman sprach von einem «Verdacht» und plädierte dafür, weitere Polizeiermittlungen abzuwarten.

Bei dem Zwischenfall in Vrbetice im Osten Tschechiens waren zwei Menschen gestorben. Zeman zählte zwei Ermittlungshypothesen auf: Entweder erhärte sich der Verdacht gegen Russland oder es stelle sich heraus, dass es sich um einen Unfall beim unsachgemäßen Umgang mit Munition gehandelt habe. «Ich hoffe, dass wir die Wahrheit erfahren werden», sagte der Präsident. Er schloss auch nicht aus, dass die Affäre in Wirklichkeit ein «Geheimdienstspiel mit ernsten Folgen für unser innenpolitisches Leben» gewesen sein könnte.

Der Kreml bestreitet die Vorwürfe der Prager Regierung vehement. Prag und Moskau wiesen gegenseitig Diplomaten aus. Zeman wird als russlandfreundlich eingeschätzt. Im November 2017 hatte ihn sein Kollege Wladimir Putin in Sotschi empfangen. Oppositionspolitiker kritisierten, dass Zeman in seiner Rede die Arbeit der Geheimdienste in Zweifel gezogen und Desinformation betrieben habe.

Zeman steht seit März 2013 an der Spitze seines Landes. Als Präsident hat er zwar fast nur repräsentative Aufgaben, gilt aber als wichtiger Meinungsmacher in dem Nato- und EU-Mitgliedstaat.

Feuer wütet am höchsten Berg Nordirlands

LONDON: In Nordirland tobt ein großer Flächenbrand. In den Mourne Mountains knapp 50 Kilometer südlich der Hauptstadt Belfast waren über das Wochenende mehr als 100 Feuerwehrleute und weitere Einsatzkräfte damit beschäftigt, die am Freitagmorgen entstandenen Flammen in dem teils unwegsamen Gelände in den Griff zu bekommen. Die nordirische Feuer- und Rettungsbehörde (NIFRS) erklärte den Brand am Samstag zu einem schwerwiegenden Zwischenfall und bat die Bevölkerung am Sonntag erneut, sich von der Gegend fernzuhalten. In dem Gebirgszug befindet sich auch der knapp 850 Meter hohe Slieve Donard, der höchste Berg Nordirlands.

Der nordirische Umweltminister Edwin Poots sprach von schrecklichen Schäden, die das Feuer auf einer großen Fläche und vor allem der Tier- und Pflanzenwelt zugefügt habe. Es könne Jahre dauern, bis sich das Gebiet davon erholt habe. Nach Behördenangaben handelte es sich um einen der größten Flächenbrände, die das zu Großbritannien zählende Nordirland in den vergangenen Jahren erlebt hat. Die Brandursache ist bislang unklar.

Vor Parlamentswahl: Armeniens Regierungschef Paschinjan tritt zurück

MOSKAU: Der Ministerpräsident der Südkaukasus-Republik Armenien, Nikol Paschinjan, hat wie angekündigt seinen Rücktritt erklärt. Bis zur vorgezogenen Parlamentswahl am 20. Juni werde er geschäftsführend im Amt bleiben, sagte Paschinjan am Sonntag in einer Fernsehansprache. Die Neuwahlen sollen das Land aus einer innenpolitischen Krise führen. Seit dem Ende der jüngsten Kämpfe um Berg-Karabach im November steht Paschinjan in seiner Heimat erheblich unter Druck.

Viele Armenier machen Paschinjan für Gebietsverluste im Krieg gegen Aserbaidschan verantwortlich. Sie haben bei Massenprotesten immer wieder seinen Rücktritt gefordert. In dem Krieg vom 27. September bis 9. November hatte sich das Nachbarland Aserbaidschan weite Teile des Anfang der 1990er Jahre verlorenen Gebiets in Berg-Karabach zurückgeholt. Mehr als 6000 Menschen starben bei den Auseinandersetzungen.

Um das armenische Parlament aufzulösen, muss der Regierungschef zurücktreten. Paschinjan, der vor allem in ländlichen Regionen weiter als beliebt gilt, will im Juni erneut um das Amt kandidieren. Dagegen protestiert die Opposition immer wieder.

Grüne überholen Union

BERLIN: Die Grünen in Deutschland haben einer Umfrage zufolge die Unionsparteien in der Wählergunst überholt. Im «Sonntagstrend» des Meinungsforschungsinstituts Kantar im Auftrag der «Bild am Sonntag» legen die Grünen um 6 Prozentpunkte zu und kommen auf 28 Prozent. Das ist der Zeitung zufolge der höchste Grünen-Wert in der Geschichte des «Sonntagstrends». Die Union verliert 2 Punkte und liegt nun bei 27 Prozent. Auch die SPD büßt 2 Punkte ein und rutscht ab auf 13 Prozent - dem schlechtesten Wert seit August 2019. Linkspartei (7 Prozent) und AfD (10 Prozent) verlieren jeweils einen Punkt, die FDP bleibt bei 9 Prozent.

Kantar hat 1225 Menschen im Zeitraum vom 15. bis zum 21. April befragt. Am vergangenen Montag hatte der Grünen-Bundesvorstand Parteichefin Annalena Baerbock als Kanzlerkandidatin nominiert. In der Union hat sich CDU-Chef Armin Laschet nach einem Machtkampf gegen den CSU-Vorsitzenden Markus Söder als Kanzlerkandidat durchgesetzt. Finanzminister Olaf Scholz steht schon länger als Kanzlerkandidat der SPD fest.

Bei einer Kanzler-Direktwahl hätte Baerbock gute Karten, wie eine weitere Umfrage ergab. Laut einer Insa-Befragung für die «Bild am Sonntag» würden 30 Prozent Baerbock direkt wählen, Scholz käme auf 20 Prozent und Laschet auf 18 Prozent.

Scholz bezeichnete in der «Bild am Sonntag» dennoch das Rennen als «völlig offen» und sprach seinen Mitkonkurrenten die Eignung für das Kanzleramt ab. «Deutschland ist eines der größten und erfolgreichsten Industrieländer der Welt. Es sollte von jemandem geführt werden, der Erfahrung im Regieren hat, der nicht nur regieren will, sondern das auch wirklich kann», sagte der Vizekanzler. «Ich bin der Kanzlerkandidat, der über die notwendige Erfahrung und Kenntnisse für diese Aufgabe verfügt. Das unterscheidet mich von meinen Wettbewerbern», fügte Scholz hinzu. Er rief zugleich Laschet auf, er solle «klar sagen, ob er sich traut, ohne sicheren Rückfahrschein in den Bundestagswahlkampf zu ziehen. Es geht um das wichtigste Amt im Land. Lauwarm geht da nicht.»

Viele Tote und Verletzte bei Explosion in Krankenhaus in Bagdad

BAGDAD: Bei einer Explosion und einem anschließenden Großbrand in der Corona-Station eines Krankenhauses in der irakischen Hauptstadt Bagdad sind in der Nacht zum Sonntag mehrere Personen getötet und verletzt worden.

Nach Medienberichten waren in der Abteilung Sauerstoffflaschen explodiert, anschließend breitete sich in der Station ein Großbrand aus. Erste Berichte sprachen von zehn bis 20 Toten und mindestens ebenso vielen Verletzten bei dem Zwischenfall im Al-Khatib-Krankenhaus.