Neues aus dem Ausland am Sonntag

13 Staaten drohen Restriktionen der EU bei Visa-Politik

BRÜSSEL: Wegen fehlender Zusammenarbeit bei der Rücknahme abgelehnter Schutzsuchender drohen 13 Staaten in Afrika und dem Nahen Osten einem Medienbericht zufolge Restriktionen bei der Visa-Vergabe für den Schengen-Raum. Diese Länder stehen auf einer entsprechenden Liste der EU-Kommission, wie die «Welt am Sonntag» unter Berufung auf das Dokument berichtete. Ihre Bereitschaft, der völkerrechtlichen Verpflichtung nachzukommen, eigene Bürger zurückzunehmen, sei «mangelhaft». Dabei geht es vor allem um abgelehnte Asylbewerber. Eine Sprecherin der EU-Kommission sagte der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag, man könne bestimmte Länder derzeit nicht bestätigen.

EU-Innenkommissarin Ylva Johansson hatte im Februar einen Bericht vorgelegt, der die Zusammenarbeit mit 39 Drittstaaten bei der Rückkehr und Rückübernahme abgelehnter Schutzsuchender untersucht. Mit mehr als einem Drittel der betrachteten Länder müsse die Kooperation verbessert werden. Konkrete Länder nannte die EU-Kommission nicht; der Bericht ist vertraulich. Die Rückführungsquote der EU ist seit Jahren gering.

Nach einem Treffen der EU-Innenminister Mitte März kündigte Johansson an, man werde mit einer begrenzten Zahl an Drittstaaten Verhandlungen aufnehmen. Falls der Fortschritt ungenügend sei, sei sie dazu bereit, bis zum Sommer Vorschläge zu machen, für welche Länder es positive oder negative Veränderungen der Visa-Politik geben sollte. Die Sprecherin der Brüsseler Behörde bestätigte diese Perspektive am Sonntag. Wegen des Visa-Kodex', der seit Februar 2020 in Kraft ist, kann die EU über ihre Visa-Politik Druck auf Drittstaaten ausüben.

Dem Zeitungsbericht zufolge will die EU-Kommission nun mit dem Irak, dem Iran, Libyen, Senegal, Somalia, Mali, Gambia, Kamerun, der Republik Kongo, Ägypten, Eritrea, Äthiopien und Guinea-Bissau «einen Dialog starten». Falls sich die Zusammenarbeit nicht verbessere, könne man den EU-Staaten ab dem Sommer Restriktionen vorschlagen. Im ersten Schritt wären dies demnach die Aufhebung des aktuell gültigen 15-Tage-Limits bei der Bearbeitung eines Visumantrags oder die Aussetzung der Visagebührenfreiheit für Diplomaten. Als nächstes könnte die Visagebühr von 80 auf 160 Euro erhöht werden.

Zwei Tote und neun Verletzte bei Frontalzusammenstoß

NEUMÜNSTER: Zwei Vans stoßen nachts auf einer Bundesstraße in Schleswig-Holstein zusammen. Zwei Menschen werden getötet, neun weitere kommen mit schweren oder sogar lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus.

Bei einem Frontalzusammenstoß in Neumünster in Schleswig-Holstein sind zwei Menschen getötet worden, neun weitere wurden lebensgefährlich oder sogar schwer verletzt. Ein Van kollidierte in der Nacht zu Samstag auf einer Bundesstraße mit einem weiteren entgegenkommenden Van, wie die Polizei mitteilte. Beide Fahrzeuge hatten den Angaben zufolge polnische Kennzeichen und waren zum Unfallzeitpunkt voll besetzt.

Der 40 Jahre alte Fahrer, der in Richtung Bad Segeberg unterwegs war, sei aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und mit dem zweiten Wagen zusammengestoßen. Der 40-Jährige mit polnischer Staatsbürgerschaft sowie sein Beifahrer wurden dabei tödlich verletzt, die vier weiteren Mitfahrer erlitten lebensgefährliche Verletzungen. Auch die fünf Unfallbeteiligten in dem zweiten Auto wurden mit schweren oder sogar lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Die B205 war bis 9.45 Uhr am Samstag in beide Richtungen gesperrt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 40.000 Euro. Weitere Details zu den Unfallbeteiligten waren zunächst unklar.

Gebäude in Kairo eingestürzt - Zahl der Todesopfer steigt auf 23

KAIRO: Nach dem Einsturz eines Wohngebäudes in der ägyptischen Hauptstadt Kairo ist die Zahl der Todesopfer auf 23 gestiegen. Einsatzkräfte hätten weitere Tote aus den Trümmern geborgen, berichtete die staatliche Nachrichtenseite «Al-Ahram» am Sonntag. 25 Menschen seien verletzt worden. Sicherheitskräfte sperrten das Gelände ab, während Retter mit der Unterstützung von Baggern nach weiteren Opfern suchten.

Das Gebäude im Osten Kairos war in der Nacht zum Samstag eingestürzt. Die Staatsanwaltschaft nahm Ermittlungen auf, um die Ursache für das Unglück zu klären. Augenzeugen sagten gegenüber ägyptischen Medien, dass der Keller des Gebäudes vor einiger Zeit als Fabrik genutzt worden sei und sich die Statik dadurch möglicherweise verändert habe.

Einstürze von Wohngebäuden sind in Ägypten nicht ungewöhnlich. Ein Grund sind die vielen Bauten ohne Genehmigungen, mangelhafte Instandhaltung älterer Gebäude und die schlechte Durchsetzung von Vorschriften zur Gebäudesicherheit. Häufig werden auf bestehende Häuser ohne Erlaubnis der Behörden weitere Stockwerke gebaut.

Trotz Streits: Schottischer Ex-Regierungschef lobt Amtsinhaberin

EDINBURGH: Trotz eines erbitterten Streits wünscht der schottische Ex-Regierungschef Alex Salmond seiner Nachfolgerin Nicola Sturgeon den Sieg bei der Parlamentswahl. «Sie ist die einzige realistische Unabhängigkeitskandidatin, und deshalb ist sie die beste», sagte Salmond der «Sunday Mail». «Ich finde, sie sollte First Minister sein, weil die SNP eine deutliche Mehrheit gewinnen soll.» Bei der regionalen Parlamentswahl am 6. Mai gilt Sturgeons Schottische Nationalpartei (SNP) als klare Favoritin. Sie will danach Forderungen nach einem neuen Unabhängigkeitsreferendum verstärken.

Salmond war vor rund einem Jahr von Vorwürfen der versuchten Vergewaltigung freigesprochen worden. Er hatte Sturgeon vorgeworfen, sie habe ihn politisch kaltstellen wollen. Die 50-Jährige wies die Vorwürfe zurück, ein unabhängiges Rechtsgutachten bestätigte sie. Salmond hat nun eine eigene Partei namens Alba gegründet, die ebenfalls für die Loslösung vom Vereinigten Königreich eintritt.

«Ich habe keinen Ehrgeiz, in der Regierung zu sein. Ich bewerbe mich nicht als First Minister», sagte Salmond. Ziel von Alba sei eine «Super-Mehrheit» für eine Unabhängigkeit. Salmond forderte Wähler auf, ihre Erststimme der SNP oder einer anderen Partei zu geben, die für die Unabhängigkeit eintritt. Alba wolle nur Kandidaten für regionale Listen aufstellen, so Salmond. Politologen sind noch uneins, ob Alba dem Unabhängigkeitslager wirklich helfen wird oder vielmehr das Loyalisten-Lager profitiert.

Blitz in Überlandleitung führt zu Stromausfall auf Madeira

FUNCHAL/LISSABON: Ein Blitzeinschlag während eines heftigen Unwetters hat einen kompletten Stromausfall auf der auch bei Urlaubern beliebten portugiesischen Insel Madeira ausgelöst. Ab 20.45 Uhr am Samstagabend saßen die Menschen auf der Insel im Atlantik etwa 950 Kilometer südwestlich von Lissabon im Dunkeln, wie die Nachrichtenagentur Lusa in der Nacht zu Sonntag meldete.

Durch heftige Regenfälle und Hagel seien zudem Straßen, Tiefgaragen und auch einige Wohnhäuser unter Wasser gesetzt worden. Menschen seien soweit bekannt nicht zu Schaden gekommen. In der besonders betroffenen Inselhauptstadt Funchal mussten zwei Familien ihre überschwemmten Häuser verlassen, wie Lusa weiter berichtete.

Der Regionalregierungschef Miguel Albuquerque rief die rund 250.000 Einwohner der Insel auf, wegen des anhaltend schlechten Wetters zuhause zu bleiben. Die Stromversorgung sei bis Sonntag aber weitgehend wiederhergestellt worden, schrieb Lusa.

Fast 250 Festnahmen bei Protesten gegen Lukaschenko

MINSK: Bei neuen Protestaktionen in Belarus (Weißrussland) gegen Machthaber Alexander Lukaschenko sind Menschenrechtlern zufolge mindestens 245 Menschen festgenommen worden. Nach Angaben des Menschenrechtszentrums Wesna vom Sonntag gab es die meisten Festnahmen in der Hauptstadt Minsk. Die Behörden hatten zuvor noch von mehr als 100 Festgenommenen gesprochen. Die Opposition hatte für Samstag größere Proteste angekündigt.

Fotos und Videos zeigten, dass Menschen nur in kleineren Gruppen oder allein auf den Straßen unterwegs waren. Die Opposition schrieb im Nachrichtenkanal Telegram, dass es nicht gelungen sei, viele Menschen zu mobilisieren. Die Polizei war vor allem in Minsk mit einem großen Aufgebot vor Ort. Zu sehen waren viele Gefangenentransporter. Medien berichteten von wahllosen Festnahmen auf Straßen und Plätzen.

Über den Winter hatte es keine größeren Protestaktionen mehr gegeben - auch aus Angst vor Polizei-Gewalt. Erst am Donnerstag gingen zum sogenannten Tag der Freiheit erstmals wieder Hunderte Menschen gegen Lukaschenko auf die Straße. Die Behörden sprachen von mehr als 200 Festnahmen. Ermittelt wurde danach zudem gegen Autofahrer, die aus Solidarität mit den Demonstranten auf der Straße gehupt hatten.

Nach der weithin als gefälscht geltenden Präsidentenwahl am 9. August hatten Hunderttausende Menschen den Rücktritt Lukaschenkos und Neuwahlen gefordert. Die Polizei ging brutal gegen Demonstranten vor und nahm Zehntausende fest. Der als «letzter Diktator Europas» kritisierte Staatschef hatte sich nach 26 Jahren an der Macht erneut zum Sieger erklären lassen. Die EU erkennt ihn nicht mehr als Präsidenten an. Er stützt sich auf Russland als Verbündeten.

Verwechslung? Mutmaßlicher Straftäter in London aus U-Haft entlassen

LONDON: Ein mutmaßlicher Sexualstraftäter ist in London versehentlich aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Die Polizei suche intensiv nach dem 24-Jährigen, teilten die Behörden am späten Samstagabend mit. Der Mann sei vermutlich verwechselt worden, berichtete die Zeitung «The Sun». Er war im April 2020 wegen sexuellen Übergriffs, Erregung öffentlichen Ärgernisses und Drogenbesitzes festgenommen worden und war seitdem in einem Londoner Gefängnis in U-Haft.

Nach seiner irrtümlichen Freilassung am Mittwochabend wird der Mann nun im Westen der britischen Hauptstadt vermutet. «Dies ist furchtbar peinlich», zitierte die «Sun» aus Sicherheitskreisen. «Einen bekannten Sexualstraftäter freizulassen, der die Angewohnheit hat, sich in der Öffentlichkeit zu entblößen, wirft kein gutes Bild auf uns. Solch eine Demütigung darf nie wieder geschehen.»

Sommerzeit hat begonnen

BRAUNSCHWEIG: Pünktlich um 2.00 Uhr sind am Sonntag die Uhren um eine Stunde vorgestellt worden. In Deutschland gilt damit wieder die Sommerzeit - genauso wie in allen EU-Mitgliedstaaten und auch in der Schweiz. Das Europäische Parlament stimmte zwar dafür, die Zeitumstellung nach dem Jahr 2021 aufzugeben. Eine Entscheidung durch die Mitgliedstaaten im Rat ist jedoch noch nicht in Sicht.

Es bleibt vorerst dabei, dass die Umstellung viele Menschen eine Stunde Schlaf kostet. Gleichzeitig bedeutet es aber auch, dass es abends länger hell bleibt.

Dafür, dass die Zeitumstellung seit ihrer Wiedereinführung 1980 ohne Probleme klappt, sorgt die Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) in Braunschweig. Ihre Mitarbeiter programmieren einen Zeitsender im hessischen Mainflingen, der das Signal zur Umstellung aussendet.

Internationale Militärchefs verurteilen Gewalt in Myanmar

WASHINGTON: Die Militärchefs von einer Reihe westlicher Staaten haben in einer gemeinsamen Erklärung die Gewalt gegen friedliche Demonstranten in Myanmar scharf verurteilt. Gleichzeitig forderten sie die Militärjunta in dem in der Nacht zum Sonntag veröffentlichten Schreiben auf, internationale Standards der militärischen Professionalität anzuwenden. «Ein professionelles Militär hält sich an internationale Verhaltensstandards und ist dafür verantwortlich, die Menschen, denen es dient, zu beschützen, und nicht, ihnen zu schaden.»

Die Militärchefs forderte die Streitkräfte Myanmars auf, die Gewaltanwendung einzustellen und daran zu arbeiten, «den Respekt und die Glaubwürdigkeit, die sie durch ihre Aktionen verloren haben, bei den Menschen in Myanmar wiederherzustellen». Die Erklärung wurde von Mark Milley, dem Vorsitzenden der Vereinigten Stabschefs der USA, und seinen Kollegen aus Australien, Kanada, Deutschland, Griechenland, Italien, Japan, Dänemark, den Niederlanden, Neuseeland, Südkorea und Großbritannien unterzeichnet.