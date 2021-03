Neues aus dem Ausland am Sonntag

Written by: Redaktion (dpa) | 21/03/2021 | Aktualisiert um: 21:10 | Überblick

Olympia-Bewerbung: DOSB würde «Weg wieder so wählen»

FRANKFURT/MAIN: Der Deutsche Olympische Sportbund hat bei einer Analyse keine Fehler beim Bemühen um eine mögliche Bewerbung um die Sommerspiele 2032 erkannt. «Wir haben im Präsidium den ganzen Werdegang und den Status quo diskutiert und selbstkritisch reflektiert, wie die Dinge gelaufen sind», sagte DOSB-Präsident Alfons Hörmann nach einer digitalen Sitzung am Samstag. «Dabei sind wir nach wie vor zu dem Schluss gekommen, dass wir den Weg wieder so wählen würden.»

Das Internationale Olympische Komitee hatte entschieden, mit der australischen Stadt Brisbane einen bevorzugten Dialog für eine Kandidatur zu führen. Mit dieser Entscheidung haben die anderen Interessenten wie Katar, Indien oder Budapest sowie die Rhein-Ruhr-Initiative kaum noch Chancen auf die Spiele 2032.

Der DOSB will jetzt erstmal abwarten und zur gegebenen Zeit «die Karten neu legen», sagte Hörmann. Mit der Vorentscheidung des IOC für Brisbane sei «die Messe gelesen». Er gehe davon aus, dass die Vergabe der Spiele für 2032 an Brisbane bereits auf der IOC-Session vor den Tokio-Spielen im Sommer erfolgen wird.

US-Verteidigungsminister Austin erstmals zu Besuch in Kabul

KABUL: Inmitten von Diskussionen über einen Abzug der US-Truppen ist der neue Verteidigungsminister Lloyd Austin am Sonntag zu einem ersten Besuch in Afghanistan eingetroffen. Das bestätigte ein hochrangiger Beamter der afghanischen Regierung am Sonntag. In der Hauptstadt Kabul standen unter anderem Gespräche mit Präsident Aschraf Ghani und Sicherheitsberater Hamdullah Mohib auf dem Programm. Frühere Stationen der ersten Auslandsreise des Ex-Generals waren Indien, Südkorea und Japan.

Der Besuch fällt in eine Zeit verstärkter US-Bemühungen, den Friedensprozess in Afghanistan voranzutreiben. Das Weiße Haus steht unter Druck, rasch zu handeln. Unter dem früheren Präsidenten Donald Trump wurde ein Abkommen mit den aufständischen Taliban-Milizen geschlossen, das den Abzug der US-Soldaten und anderer internationaler Truppen bis Mai vorsieht. Zugleich verpflichteten sich die Taliban, mit der Regierung in Kabul Friedensgespräche aufzunehmen. Diese laufen seit September - allerdings ohne nennenswerte Fortschritte. Die Gewalt dauert an.

Seit der Amtsübernahme des jetzigen Präsidenten Joe Biden hat die US-Regierung mehrere neue Ideen zur Lösung des Konflikts in Umlauf gebracht, darunter ein praktisch fertig ausgearbeitetes Friedensabkommen. Dessen zentrale Idee besteht darin, die gewählte afghanische Regierung durch eine Übergangsregierung mit Beteiligung der Taliban zu ersetzen. Diese Regierung soll dann Afghanistans künftiges politisches System ausarbeiten.

Die Taliban bestehen bisher allerdings weiter auf die Einhaltung des geschlossenen Abkommens und damit des Abzugstermins. Beobachter befürchten, dass bei einem Abzug der internationalen Truppen ohne politische Lösung des Konflikts das Land in einen neuen Bürgerkrieg abdriften könnte.

Mindestens ein Toter bei Bombenanschlag im Iran

TEHERAN: Bei einem Bombenanschlag in der Provinz Sistan-Belutschistan im Südosten Irans sind am Sonntag mindestens ein Mensch getötet und drei weitere verletzt worden.

Örtliche Behörden sprachen laut Nachrichtenagentur Tasnim von einem Terroranschlag in der Stadt Sarawan. Immer wieder werden aus der Provinz, die sowohl an Afghanistan als auch an Pakistan grenzt, Auseinandersetzungen zwischen bewaffneten Drogenkartellen, der örtlichen Polizei und Revolutionsgarden gemeldet. In den letzten Jahren gab es in Sistan-Belutschistan auch mehrere Bombenanschläge, für die örtlichen Behörden Kartellmitglieder verantwortlich machte.

Papst Franziskus warnt vor «Virus Rassismus»

ROM: Papst Franziskus hat vor verdeckten und neuen Formen des Rassismus gewarnt.

«Rassismus ist ein Virus, das schnell mutiert und sich versteckt, anstatt zu verschwinden, aber es lauert immer», schrieb das katholische Kirchenoberhaupt am Sonntag auf Twitter zum Internationalen Tag gegen Rassismus. «Rassismus-Ausbrüche beschämen uns weiterhin, denn sie zeigen, dass unser gesellschaftlicher Fortschritt nicht ein für alle Mal garantiert ist», erläuterte der 84-Jährige. Der Anti-Rassismus-Tag wird jährlich am 21. März begangen.

«Gigantisch»: Deutsche Ringer bejubeln siebtes Olympia-Ticket

BUDAPEST: Nach Gennadij Cudinovic schafft in Budapest auch Etienne Kinsinger den Sprung zu Olympia. Schon jetzt hat das deutsche Ringer-Team so viele Startplätze wie 2016 - und ist sogar einen Schritt weiter.

Das deutsche Ringer-Team war aus dem Häuschen. «Dieses Ende war gigantisch. Das brennt sich in die Köpfe ein wie ein WM-Titel», sagte Sportdirektor Jannis Zamanduridis der Deutschen Presse-Agentur. Im letzten Moment hatte Griechisch-Römisch-Athlet Etienne Kinsinger am Samstag noch den Sprung zu Olympia geschafft. Mit einem spektakulären Angriff wenige Sekunden vor dem Ende drehte er beim europäischen Quali-Turnier in Budapest das Halbfinale der Gewichtsklasse bis 60 Kilogramm gegen den Aserbaidschaner Murad Mammadov noch zu seinen Gunsten und löste so das Ticket nach Tokio.

Es ist das insgesamt siebte für den Deutschen Ringer-Bund (DRB). Genauso viele waren es auch bei den Spielen 2016 in Rio. Anders als damals werden die Deutschen in Japan aber in allen drei Stilarten vertreten sein, nicht nur bei den Frauen und Greco-Kämpfern. Denn neben Kinsinger hatte sich in Budapest auch schon Freistiler Gennadij Cudinovic in der Klasse bis 125 Kilogramm für den Saisonhöhepunkt im Sommer qualifiziert. «Das spricht für den Bomben-Job unseres Trainerteams», sagte Zamanduridis und bilanzierte nach dem Wochenende in der ungarischen Hauptstadt: «Wir sind hochzufrieden.»

Der dreimalige Weltmeister Frank Stäbler, der Olympia-Dritte Denis Kudla, Eduard Popp, Ex-Weltmeisterin Aline Rotter-Focken und Anna Schell hatten sich schon bei der WM 2019 ihre Startplätze für die Spiele gesichert. Wer in Budapest nun scheiterte, hat beim weltweiten Quali-Event in Sofia Anfang Mai noch eine letzte Möglichkeit, nach Japan zu kommen. Pascal Eisele etwa, der in Ungarn Lospech hatte. Für den DRB wäre jedes weitere Ticket noch ein Bonus.

Zensus in England fragt erstmals nach sexueller Orientierung

LONDON: Bei einer Volkszählung in Großbritannien sind Bürger erstmals nach ihrer sexuellen Orientierung gefragt worden. Die Beteiligung am «Zensus 2021» mit dem Stichtag 21. März ist per Gesetz vorgeschrieben. Die Antwort auf die Frage, ob jemand etwa hetero-, homo- oder bisexuell orientiert ist, ist jedoch freiwillig. Dies teilte die Statistikbehörde Office for National Statistics mit, die für die Zählung in England und Wales zuständig ist. Nordirland hat parallel einen eigenen Zensus, Schottland hat seine Volkszählung coronabedingt auf das kommende Jahr verschoben.

Der Zensus findet alle zehn Jahre statt. Dieses Mal will die Regierung insbesondere ein Bild über die Lebensumstände in der Pandemie und nach dem Brexit gewinnen.

Deutsche Snowboarder zum Saisonabschluss Team-Dritte beim Heim-Event

BERCHTESGADEN: Die deutschen Snowboarder haben ihre alpine Saison mit einem weiteren Podestplatz im Teamevent daheim in Berchtesgaden abgeschlossen. Im letzten Rennen vor ihrem Karriereende raste Selina Jörg zusammen mit ihrem Mixed-Partner Stefan Baumeister am Sonntag auf Platz drei hinter Russland und der Schweiz. Im kleinen Finale des Parallel-Slaloms setzte sich das deutsche Duo gegen Österreich durch. Die Allgäuerin Jörg war schon am Samstag Zweite geworden und erlebte just auf dem Hang, wo sie als Sportschülerin unzählige Male gefahren war, ein tolles Happy End ihrer Laufbahn.

Das zweite deutsche Team mit Weltcup-Gesamtsiegerin Ramona Hofmeister und Elias Huber war im Achtelfinale ausgeschieden, Carolin Langenhorst und Yannik Angenend hatten in der ersten Runde verloren.

Schwere Fälle sexueller Belästigung in der Londoner Polizei

LONDON: Bei der Londoner Polizei hat es in den vergangenen Jahren nach einem Medienbericht etliche Beschwerden wegen sexueller Belästigung gegeben. Zwischen 2012 und 2018 gingen insgesamt 594 solcher Beschwerden ein - dies zeigt eine am Sonntag veröffentlichte Recherche der Zeitung «Observer», der die Dokumente nach dem Informationsfreiheitsgesetz angefordert hatte.

Die Recherche erhöht den Druck auf die Metropolitan Police, die nach Protesten wegen des Mordes an der 33-jährigen Britin Sarah Everard scharf für ihr hartes Durchgreifen - insbesondere gegen Frauen - kritisiert wird. Unter den Beschwerden gibt es mehrere besonders schwere Fälle: So gab ein Vergewaltigungsopfer an, von einem Polizisten missbraucht worden zu sein. Ein anderer Polizist soll eine Frau bei nicht-einvernehmlichem Sex in einem Park gefilmt haben.

Die Metropolitan Police erklärte, man nehme die Vorwürfe sehr ernst. «Obwohl von den Vorwürfen nur ein kleiner Anteil unserer Mitarbeiter betroffen ist, erkennen wir die Auswirkungen an, die jeder einzelne Übergriff auf die Beteiligen hat», hieß es in einer Stellungnahme.

Europarat bedauert Rückzug der Türkei aus Istanbul-Konvention

STRAßBURG: Der Europarat hat den Austritt der Türkei aus der Istanbul-Konvention bedauert, die Gewalt gegen Frauen verhindern und bekämpfen soll. Damit würden die Türkei und türkische Frauen ein «wichtiges Instrument» verlieren, hieß es in einer am Sonntag in Straßburg veröffentlichten Erklärung. Zugleich appellierte der Europarat an die Regierung in Ankara, das internationale System zum Schutz von Frauen nicht zu schwächen.

Die Erklärung wurde unterzeichnet von Generalsekretärin Marija Pejcinovic Buric, dem Präsidenten der Parlamentarischen Versammlung des Europarats, Rik Daems, und dem amtierenden Vorsitzenden des Ministerkomitees, Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD). Der Europarat setzt sich für die Wahrung der Menschenrechte in seinen 47 Mitgliedstaaten ein. Die Istanbul-Konvention ist eine internationale Vereinbarung, die 2011 vom Europarat ausgearbeitet wurde. Sie soll eigentlich einen europaweiten Rechtsrahmen schaffen.

Politiker nach Festnahme im türkischen Parlament wieder frei

ISTANBUL: Nach tagelangem Protest gegen den Entzug seines Abgeordnetenmandats ist der prokurdische Politiker Ömer Faruk Gergerlioglu vorübergehend in Polizeigewahrsam genommen worden. Er sei nach einer Festnahme im türkischen Parlament, die voll von falschen Anschuldigungen sei, wieder auf freiem Fuß, schrieb Gergerlioglu am Sonntag auf Twitter. «Ihr könnt mich mit Gewalt aus der Nationalversammlung herausholen, aber ihr könnt mich niemals aus dem Herzen der Nation entfernen», schrieb er.

Polizisten waren am Morgen in das Parlamentsgebäude in Ankara, in dem Gergerlioglu ausharrte, eingedrungen und hatten den Politiker festgenommen. Einige Stunden später war Gergerlioglu wieder auf freiem Fuß. Ihm war am Mittwoch das Abgeordnetenmandat und damit die Immunität aufgrund eines rechtskräftigen Urteils zu zweieinhalb Jahren Haft entzogen worden. Aus Protest hatte sich Gergerlioglu geweigert, das Parlamentsgebäude zu verlassen. Der Entzug des Abgeordnetenmandats sowie ein Verbotsantrag gegen die prokurdische Partei HDP am selben Tag löste internationale Kritik aus.

Gegen Gergerlioglu werde nun unter anderem wegen regelwidriger Übernahme eines öffentlichen Amtes und Terrorpropaganda ermittelt, berichtete die Nachrichtenagentur DHA. Zur Begründung hieß es demnach, Gergerlioglu habe sich rechtswidrig auch nach dem Verlust seines Mandats im Parlamentsgebäude aufgehalten, sich wie ein Abgeordneter verhalten und Presseerklärungen in den Sozialen Medien veröffentlicht.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan wirft der HDP vor, der verlängerte Arm der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK zu sein, die in der Türkei, Europa und den USA als Terrororganisation gilt. Die HDP weist die Anschuldigung zurück. Hintergrund des rechtskräftigen Urteils wegen Terrorpropagandas gegen Gergerlioglu ist ein Tweet aus dem Jahr 2016. Der Politiker kritisiert den Richterspruch als politisch motiviert.

Katastrophale Überschwemmungen an Australiens Ostküste

SYDNEY: Tagelanger Starkregen hat im Osten Australiens die schlimmsten Überschwemmungen seit Jahrzehnten und die Evakuierung ganzer Ortschaften ausgelöst. Die Behörden stuften am Sonntag die Lage in Teilen des Bundesstaats New South Wales als Naturkatastrophe ein und ließen Menschen nachts aus ihren Häusern in Sicherheit bringen. «Leider erleben Teile der Küste im mittleren Norden eine Situation, wie es sie nur einmal in 100 Jahren gibt», sagte die Regierungschefin des bevölkerungsreichsten australischen Bundesstaats, Gladys Berejiklian, auf einer Pressekonferenz.

Für einen knapp 900 Kilometer langen Streifen entlang der Ostküste gab der Meteorologische Dienst wegen des anhaltenden Starkregens und stürmischer Winde eine Unwetterwarnung aus. Auch das Hinterland im Westen Sydneys war betroffen: Dort schwappten die Wassermassen über einen Damm, der die Wasserversorgung der Millionenmetropole sichert. In der gut 200 Kilometer weiter nördlich gelegenen Gemeinde Mondrook wurde ein ganzes Haus von den Fluten aus seinem Fundament gehoben und weggeschwemmt, wie auf Fernsehbildern zu sehen war.

Berichte über Todesopfer gab es trotz der dramatischen Lage zunächst nicht. Doch das könnte sich ändern, denn der Blick auf die Wetterprognosen verheißt wenig Gutes - im Gegenteil: Meteorologen fürchten, dass es auch in den kommenden Tagen weiter heftig regnen wird. Da über die Ufer getretene Flüsse auch nach dem Ende des Regens länger brauchen dürften, bis das Hochwasser abgeflossen ist, rechnet der staatliche Katastrophenschutz mit Einsätzen «bis weit nach Ostern». In diesem Jahr fällt der Ostersonntag auf den 4. April.

Europaparlament: CDU-Politiker schließt Bündnis mit Salvini nicht aus

BRÜSSEL: Der CDU-Politiker Daniel Caspary schließt eine Zusammenarbeit mit der rechten Lega aus Italien im Europaparlament nicht grundsätzlich aus. «Wenn die italienische Lega sich künftig eindeutig zu einem klaren proeuropäischen Kurs bekennen sollte, dann könnte man über eine Mitgliedschaft in der EVP-Fraktion zumindest sprechen», sagte der Chef der CDU/CSU-Gruppe im Europaparlament der «Welt am Sonntag». «Das steht aber derzeit nicht an.»

Hintergrund ist der Bruch zwischen Europäischer Volkspartei, zu der auch CDU/CSU gehören, und der Regierungspartei Fidesz des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban. Dieser will nach eigenem Bekunden ein neues Rechtsbündnis mit der Lega von Matteo Salvini und der nationalkonservativen polnischen PiS-Partei. Sollte der Pakt wirklich zustande kommen, könnte die zersplitterte Rechte im Europaparlament der christdemokratischen EVP Konkurrenz machen.

Die EVP stellt derzeit 175 der 705 Abgeordneten. Die Rechtsfraktionen ID, in der die Lega mit der AfD und anderen Partnern sitzt, und EKR, in der die PiS dominiert, hätten zusammen nach jetzigem Stand 137 Mandate - nur etwas weniger als die 145 Sozialdemokraten. Zwischen den Rechtsparteien bestehen aber inhaltlicher Streit und Machtrangeleien, die ein Zusammengehen bisher verhindert haben.

Der polnische PiS-Abgeordnete und frühere Außenminister Witold Waszczykowski sagte der «Welt am Sonntag»: «Nach der Entscheidung der Fidesz, die EVP-Fraktion zu verlassen, haben Gespräche auf höchster Ebene stattgefunden, aber natürlich unterhalten sich auch die Abgeordneten. Wir, die PiS und der Fidesz, haben ein Vertrauensverhältnis.» Der EU-Abgeordnete Kosma Zlotowski (PiS) sagte der Zeitung: «Die Zusammenarbeit mit dem Fidesz als Teil einer gemeinsamen Fraktion wäre für beide Seiten sicherlich von Vorteil.»