Neues aus dem Ausland am Sonntag

Viel mehr Notrufe bei britischem Kinderschutzbund während Pandemie

LONDON: In Großbritannien gibt es seit Beginn der Corona-Krise deutlich mehr Hinweise auf Gewalt und Missbrauch in der Familie. Die Zahl der Anrufe von um das Kindeswohl besorgten Erwachsenen habe um 53 Prozent im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie zugelegt, teilte die Kinderschutzorganisation NSPCC in der Nacht zum Montag mit. Jeden Tag gingen mehr als 30 Notrufe ein. Die Organisation warnte, die Zahl könne weiter steigen, wenn der Lockdown mit Schulschließungen sowie weitreichenden Ausgangsbeschränkungen andauere.

«Das Risiko von häuslichem Missbrauch hat in den vergangenen neun Monaten zugenommen, da Familien unter zunehmendem Druck und hinter verschlossenen Türen leben», sagte NSPCC-Vertreterin Anna Edmundson. Außerdem falle eine Gefährdung von Kindeswohl nun häufiger auf, weil die Nachbarn wegen der Pandemie zu Hause arbeiteten. Es gebe vor allem mehr Hinweise auf stundenlangen Streit und Kindergeschrei.

Die Regierung müsse in ihrem Gesetzentwurf über häuslichen Missbrauch zusätzliche Vorkehrungen für Kinder treffen, forderte die NSPCC. Ohne Verpflichtung für die Kommunen, staatliches Geld zum Kindesschutz einzusetzen, könnten die Mittel in andere Projekte fließen. Das Papier geht an diesem Montag in die Parlamentsausschüsse.

Die NSPCC warnte, dass Menschen, die als Kinder häuslichen Missbrauch erleben, später häufig Lernschwierigkeiten, Depressionen, Ernährungsprobleme und Abhängigkeit erleiden. Als Missbrauch gilt etwa auch, wenn Kinder gewalttätigen Streit zwischen Eltern erleben.

Islamisten verstärken Druck in Somalia - mindestens 20 Tote

MOGADISHU: Im ostafrikanischen Krisenstaat Somalia hat die sunnitische Terrorgruppe Al-Shabaab am Wochenende ihren Druck weiter verstärkt. Mindestens 20 Menschen kamen nach Behördenangaben bei Kämpfen ums Leben, die am Sonntagabend in der Mudug-Region zwischen bewaffneten Banden sowie dem Militär und einer örtlichen Bürgerwehr ausgebrochen waren. «Die Terroristen wollten den Ort Ba'adweyn sowie daneben liegende Dörfer einnehmen, aber Anwohner haben sich gegen die Angreifer zur Wehr gesetzt», erklärte der zuständige Regionalminister Ahmed Moalin Fiqiund betonte: «Somalische Truppen waren an den Kämpfen beteiligt, bei denen 13 Angreifer getötet und zahlreiche andere verwundet worden sind.»

Angaben zu den Opfern beim Militär machte er nicht, sprach aber von sieben weiteren Toten. Al-Shabaab erklärte über sein Sprachrohr Radio Andalus, seine Kämpfer hätten zehn Soldaten getötet. Die Terrorgruppe hat im Vorfeld geplanter nationaler Wahlen ihre Attacken auf das Militär sowie auch Streitkräfte der Afrikanischen Union (AU) verstärkt. Allein in der Hauptstadt Mogadischu hat die Gruppe laut Polizeiangaben innerhalb der vergangenen 48 Stunden 14 Menschen durch Explosionen oder gezielte Schüsse getötet. Dabei handelte es sich meist um Regierungsmitarbeiter oder Soldaten.

Rund 90 Kilometer nordöstlich von Mogadischu hatte es am Samstag im Raaga-Ele-Distrikt eine weitere Attacke gegeben. Laut Militärangaben kamen bei dem Angriff mindestens sechs Angreifer und drei Soldaten ums Leben. Al-Shabaab ließ dagegen über sein Sprachrohr Radio Andalus verlauten, Dutzende Soldaten bei dem Angriff getötet zu haben. Die Terrorgruppe kämpft seit Jahren in dem Land am Horn von Afrika um die Vorherrschaft. Sie kontrolliert weite Teile im Süden und im Zentrum und verübt Anschläge auf Zivilisten und Sicherheitskräfte.

US-Präsident Biden spricht mit französischem Staatschef Macron

WASHINGTON: Der neue US-Präsident Joe Biden hat bei einem Gespräch mit seinem französischen Kollegen Emmanuel Macron für eine Stärkung der bilateralen Beziehungen geworben. Das Weiße Haus teilte am Sonntag mit, Biden wolle das transatlantische Verhältnis stärken, unter anderem durch die Zusammenarbeit mit der Europäischen Union und dem Verteidigungsbündnis Nato. Die USA und Frankreich seien sich zudem einig, bei Themen der Außenpolitik, «darunter China, der Nahe Osten, Russland und die Sahelzone», zusammenzuarbeiten, hieß es.

Am Samstag hatte Biden mit dem britischen Premierminister Boris Johnson telefoniert. Zuvor hatte er bereits mit seinen Kollegen in Kanada und Mexiko gesprochen, den Nachbarländern der USA. Biden ist seit Mittwoch US-Präsident.

Koordinierte Angriffe auf Militär-Stützpunkte in Mali - Dutzende Tote

BAMAKO: Bei koordinierten, simultanen Attacken auf zwei Militärstützpunkte in Mali sind am Sonntag nach Regierungsangaben mehrere Dutzend Menschen ums Leben gekommen. Die Angriffe von nicht näher benannten terroristischen Gruppen erfolgten am frühen Morgen und richteten sich gegen die Stützpunkte Boukessi und Mondoro im zentralen Teil des Landes. In einer Erklärung des malischen Generalstabs heißt es, bei den Attacken seien sechs Soldaten ums Leben gekommen und 18 verwundet worden. Rund 30 der Angreifer seien erschossen worden, zudem seien rund 40 Motorräder sowie zahlreiches militärisches Material beschlagnahmt worden.

Bei der Abwehr der Angreifer habe es schnelle Unterstützung durch das französische Militär gegeben. Frankreich hat bei seinem Anti-Terror-Einsatz «Barkhane» im Kampf gegen islamistische Terrorgruppen im Sahelgebiet rund 4500 Soldaten im Einsatz. In den Ländern der Sahelzone - einem Gebiet, das sich südlich der Sahara vom Atlantik bis zum Roten Meer erstreckt - sind bewaffnete Gruppen aktiv, einige haben den Terrororganisationen IS oder Al-Kaida die Treue geschworen. In Mali sind auch Bundeswehrsoldaten stationiert, die sich an der UN-Mission zur Stabilisierung des Landes beteiligen.

Prognosen: Portugals Präsident Rebelo de Sousa wiedergewählt

LISSABON: Staatsoberhaupt Marcelo Rebelo de Sousa ist bei der Präsidentenwahl in Portugal nach Medienprognosen schon in der ersten Runde für eine zweite fünfjährige Amtszeit wiedergewählt worden. Nach einer Erhebung des als sehr zuverlässig geltenden staatlichen Fernsehsenders «RTP» erhielt der konservative Politiker und frühere TV-Journalist und Jura-Professor (72) am Sonntag zwischen 57 und 62 Prozent der Stimmen. Andere TV-Sender und Medien veröffentlichten kurz nach Schließung der letzten Wahllokale ähnliche Zahlen.

Um eine Stichwahl am 14. Februar gegen den Zweitplatzierten zu umgehen, musste Rebelo de Sousa die absolute Mehrheit erringen. Mit aussagekräftigen offiziellen Ergebnissen wird in der Nacht zum Montag gerechnet.

Empörung über brutale Gewalt gegen 15-Jährigen in Paris

PARIS: Ein Fall von besonders heftiger Gewalt an einem Jugendlichen schlägt in Frankreich hohe Wellen der Empörung. Dabei handelt es sich um einen 15-Jährigen, der Mitte Januar von etwa zehn Jugendlichen in Sportkleidung und Kapuzenjacken in einem Pariser Geschäftsviertel brutal zusammengeschlagen worden war.

Das Opfer wurde so stark verletzt, dass die Ärzte den Jugendlichen in ein künstliches Koma versetzten, aus dem er erst am Samstag erwachte. Wie die Pariser Staatsanwaltschaft am Sonntag der französischen Nachrichtenagentur AFP mitteilte, wurden Ermittlungen wegen versuchten Mordes an die Pariser Justizpolizei weitergeleitet.

Der Gewaltakt ereignete sich am 15. Januar. Über den Hintergrund des brutalen Angriffs ist bislang noch nichts bekannt. Auch Prominente wie der französische Schauspieler Omar Sy («Ziemlich beste Freunde») und Fußball-Nationalspieler Antoine Griezmann reagierten am Wochenende mit Tweets, sie wünschten Kraft und gute Besserung.

Ein im Internet veröffentlichtes Video zeigt, wie Jugendliche auf eine am Boden liegende Person mit Stöcken einschlagen und mit Füßen treten. Laut AFP soll am Sonntag auch der Präsidentenpalast mit der Mutter des 15-Jährigen gesprochen haben.

Es bleibt winterlich - Dauerfrost im Bergland

OFFENBACH: Nach einer frostigen Nacht startet der Montag vor allem im Süden und im Südwesten mit Schneeschauern. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitgeteilt hat, sind vor allem Regionen im Allgäu und im Berchtesgadener Land betroffen. Auch am Oberrhein dürfte demnach Schneeregen niedergehen. Ansonsten gibt es in der Republik trotz dichter Wolkendecke kaum Schauer. Höchsttemperaturen liegen am Montag zwischen 0 und 4 Grad, in weiten Teilen Bayerns und im höheren Bergland herrscht Dauerfrost. In der Nacht zum Dienstag schneit es in den Alpen. Nach Angaben der DWD-Meteorologen breiten sich Schnee und Regen von Nordwesten her bis ins Landesinnere aus. Bei Tiefstwerten zwischen 0 und minus 5 Grad herrsche verbreitet Glättegefahr.

Polizei in London geht gegen illegale Party mit 300 Feiernden vor

LONDON: Mit einer Hundestaffel und einem Hubschrauber ist die Polizei in London gegen eine illegale Party mit 300 Gästen vorgegangen. Die Beamten seien bei der Feier auf Widerstand gestoßen und hätten eine Tür aufbrechen müssen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Noch an Ort und Stelle seien 78 Teilnehmern Strafen in Höhe von je 200 Pfund (rund 225 Euro) wegen Verstoßes gegen die Corona-Regeln aufgebrummt worden. Dutzende Gäste seien über Zäune geflohen. Auch am vorigen Wochenende hatte die Polizei in London Partys mit Hunderten Teilnehmern aufgelöst. Wegen der Corona-Pandemie gelten in England weitreichende Ausgangs- und Reisebeschränkungen.

Bundesregierung will Ausbau von Radwegen fördern

BERLIN: Mit 660 Millionen Euro will die Bundesregierung einem Bericht zufolge den Aus- und Neubau der Radweg-Infrastruktur unterstützen. Die Bundesländer könnten die Mittel aus dem Sonderprogramm «Stadt und Land» ab kommender Woche beantragen, berichtet die «Welt am Sonntag». «Gemeinsam mit den Ländern werden wir dafür sorgen, dass das Geld schnell und unbürokratisch dort ankommt, wo es den größten Nutzen stiftet. Also dort, wo die Menschen unmittelbar etwas davon haben und schnell Verbesserungen spüren», sagte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) dem Blatt. Das Sonderprogramm ist Teil des Klimaschutzprogramms 2030 der Regierung.

«Davos Agenda»: Weltwirtschaftsforum trifft sich online

DAVOS/GENF: Erstmals hält das Weltwirtschaftsforum sein traditionelles Jahrestreffen im Internet ab. Wegen der Corona-Krise kann die Tagung nicht wie sonst im Schweizer Alpenort Davos stattfinden. Die «Davos Agenda» getaufte Veranstaltung beginnt am Montag. Bis zu diesem Freitag sollen dabei Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft in Online-Runden über aktuelle Herausforderungen wie die Pandemie und den Klimawandel diskutieren.

Angekündigt sind auch Reden ranghoher Politiker. Am Montag sollen der chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping sowie UN-Generalsekretär Antonio Guterres sprechen. Ein echtes Treffen will das Weltwirtschaftsforum in diesem Jahr aber auch noch ausrichten. Ende Mai sollen Wirtschaftslenker, Spitzenpolitiker und Gesellschaftsvertreter in Singapur zusammenkommen.

Biden geht an erstem Sonntag als Präsident in die Kirche

WASHINGTON: Donald Trump verbrachte seine Wochenenden als Präsident meist auf dem Golfplatz, sein Nachfolger Joe Biden ist am ersten Sonntag im Weißen Haus wie gewohnt in die Kirche gegangen. Die Autokolonne des Präsidenten quetschte sich durch die schmalen Straßen des Viertels Georgetown zur katholischen Kirche der Heiligen Dreifaltigkeit. Sie hatte Biden auch schon oft in seiner Zeit als Vize von Präsident Barack Obama besucht.

Biden, der zweite Katholik im Weißen Haus nach John F Kennedy, betont stets, dass der Glaube ihm dabei geholfen habe, persönliche Tragödien wie den Tod seiner ersten Frau und deren Tochter bei einem Autounfall sowie den Verlust seines Sohnes Beau nach einer Krebserkrankung durchzustehen.

Auf dem Rückweg machte die Präsidentenkolonne für zehn Minuten halt, damit Bidens Sohn Hunter bestellte Bagel abholen konnte, wie den Präsidenten begleitende Journalisten berichteten. Das Café um die Ecke von der Kirche freute sich bei Twitter, dass das Weiße Haus wieder Bewohner habe, die schätzten, was Washington zu bieten habe - «angefangen mit Sesam-Bagels».

Merav Michaeli wird neue Vorsitzende der israelischen Arbeitspartei

TEL AVIV: Die sozialdemokratische Arbeitspartei in Israel hat Merav Michaeli zu ihrer neuen Vorsitzenden gewählt. Die 54-jährige frühere Journalistin erhielt nach Medienberichten vom Sonntag mehr als 77 Prozent der abgegebenen Stimmen. Rund 37.000 Parteimitglieder waren stimmberechtigt. Michaeli gehört zum linken Flügel der Partei und setzt sich unter anderem stark für Frauen- und Arbeiterrechte ein. Der bisherige Vorsitzende Amir Perez war bei der parteiinternen Wahl nicht mehr angetreten.

Die traditionsreiche Partei, die früher Regierungschefs wie Izchak Rabin, Schimon Peres und Ehud Barak stellte, gehört heute zu den kleinen Fraktionen, die sich vor der 3,25-Prozenthürde fürchten müssen. Der Vorläufer der Arbeitspartei war nach Gründung Israels 1948 jahrzehntelang die führende Regierungspartei.

Israel wählt am 23. März zum vierten Mal binnen zwei Jahren ein neues Parlament. Beim letzten Urnengang im März 2020 war die Arbeitspartei als Bündnis mit den Fraktionen Gescher und Merez angetreten. Zusammen kamen sie auf sieben von 120 Sitzen im Parlament.

Die Arbeitspartei hatte nach der Wahl dem Beitritt zu einer Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und dessen Herausforderer Benny Gantz zugestimmt. Nur die Abgeordnete Michaeli weigerte sich damals, Teil der umstrittenen Koalition zu werden.

«Süddeutsche Zeitung» zur Coronapolitik

Das Vertrauen in politische Ansagen erodiert mit zunehmender Dauer der Pandemie.

Dazu kommt ein Gefühl, für das die Weltgesundheitsorganisation WHO den Begriff "Pandemie-Müdigkeit" erfunden hat. Viele sind tatsächlich müde, weil das Ende des Lockdowns ständig verschoben wird. Es muss endlich Klarheit darüber geben, nach welchen Kriterien über eine Verlängerung oder ein Ende der Maßnahmen entschieden wird. Wenn der Wert auf unter 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen gedrückt wird: Dürfen dann Kindergärten und Schulen und sogar Restaurants und Kultureinrichtungen öffnen? Wenn ja, unter welchen Bedingungen? Gilt das dann in der ganzen Bundesrepublik, oder gibt es von Landkreis zu Landkreis weiter unterschiedliche Regelungen? Die Politik muss einen Langzeit-Plan vorlegen, sonst schwindet die Bereitschaft noch mehr, sich an Einschränkungen zu halten.

Internationaler Gipfel berät über Umgang mit Klimawandel

AMSTERDAM: Mehr als 20 Staats- und Regierungschefs und Wirtschaftsvertreter werden ab Montag bei einem Gipfel über Folgen der Klimawandels beraten. Es wird auch der erste Auftritt des neuen US-Klimabeauftragten John Kerry auf einem internationalen Klimatreffen sein. Das Treffen findet auf Einladung der niederländischen Regierung statt.

Beiträge werden auch erwartet von Bundeskanzlerin Angela Merkel, dem britischen Premierminister Boris Johnson, dem französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron und UN-Generalsekretär António Guterres. Teilnehmen sollte auch der chinesische Vize-Premier Han Zheng.

Bei dem «Klima Adaptions Gipfel» sollen praktische Maßnahmen präsentiert werden, wie Länder sich auf Dürre, Hitze, steigende Meeresspiegel oder Überflutungen vorbereiten und davor schützen können. Wegen der strikten Corona-Maßnahmen wird die etwa 24 Stunden dauernde Konferenz online stattfinden. Nach Angaben der niederländischen Regierung soll ein Aktionsplan verabschiedet werden mit praktischen Klimalösungen.

Anklage zur Amtsenthebung von Trump kommt in US-Senat

WASHINGTON: Im zweiten Verfahren gegen Ex-Präsident Donald Trump steht der nächste Schritt an. Am Montag leitet das US-Repräsentantenhaus die Anklage zur Amtsenthebung an die zweite Parlamentskammer, den Senat, weiter. Die Anklageschrift mit dem Vorwurf «Anstiftung zum Aufruhr» soll am Montagabend Ortszeit (19.00 Uhr/1.00 Uhr MEZ am Dienstag) im Senat verlesen werden.

Die Demokraten wollen Trump wegen des Angriffs seiner Anhänger auf das US-Kapitol am 6. Januar zur Verantwortung ziehen. Seine Amtszeit ist zwar bereits abgelaufen - aber das Verfahren könnte eine lebenslange Ämtersperre auf Bundesebene für ihn bringen. Unter Republikanern ist umstritten, ob ein Amtsenthebungsverfahren gegen einen ehemaligen Präsidenten verfassungskonform ist.

Trump musste sich schon einmal einem Amtsenthebungsverfahren stellen, das mit einem Freispruch im Senat endete. Für eine Verurteilung wird eine Zweidrittelmehrheit der anwesenden Senatoren benötigt. Die Parteien halten jeweils 50 Sitze im Senat. Es müssten sich also auch 17 Republikaner gegen Trump stellen. Bislang ist unklar, ob genug Republikaner für eine Verurteilung Trumps stimmen werden.

EU-Außenminister beraten über Reaktion auf Ereignisse in Russland

BRÜSSEL: Die Außenminister der EU-Staaten beraten an diesem Montag in Brüssel über mögliche Reaktionen auf Russlands Vorgehen gegen Alexej Nawalny und dessen Anhänger. Bereits in der vergangenen Woche hatten Vertreter von Mitgliedstaaten neue EU-Sanktionen wegen der Inhaftierung des Oppositionsführers als realistische Option bezeichnet. Das Vorgehen der russischen Behörden gegen Demonstrationen für die Freilassung Nawalnys am Wochenende dürfte den politischen Druck nun noch einmal erhöhen.

Bei den Protesten waren nach Angaben von Bürgerrechtlern mehr als 3500 Menschen festgenommen worden. Für eine schnelle und deutliche Reaktion gegenüber Russland werben in der EU vor allem östliche Mitgliedstaaten wie Estland, Litauen und Lettland. Andere sind allerdings zurückhaltender und wollen erst einmal abwarten, ob Nawalny länger in Haft gehalten wird. Eine endgültige Entscheidung über neuen Sanktionen wird deswegen noch nicht am Montag erwartet.

Das nächste Gerichtsverfahren gegen Nawalny ist für den 2. Februar angesetzt. Nawalny war am vergangenen Montag in Russland in einem umstrittenen Eil-Gerichtsverfahren wegen Verstoßes gegen Bewährungsauflagen zu 30 Tagen Haft verurteilt worden.

Weitere Themen des EU-Außenministertreffens sind die Beziehungen zur Türkei und zu Großbritannien. Zudem soll es eine Videokonferenz mit dem japanischen Außenminister Toshimitsu Motegi geben.

Nächster Versuch für Schritte zum Frieden in Syrien

GENF: Die syrischen Konfliktparteien wollen unter UN-Vermittlung erneut versuchen, dem Frieden ein wenig näher zu kommen.

Die Verhandlungsführer der syrischen Regierung und die Spitzen der Opposition sollen am Montag in Genf zur fünften Runde der Gespräche über eine neue Verfassung zusammenkommen. UN-Gesandter Geir Pedersen rief beide Seiten zu einem endlich konstruktiven Dialog auf. «Der bisherige politische Prozess bringt weder echte Veränderungen im Leben Syriens noch eine echte Vision für die Zukunft», kritisierte Pedersen im Vorfeld. Die Gespräche gelten als ein wichtiger Baustein im Friedensprozess. Der Bürgerkrieg in Syrien dauert nun schon fast zehn Jahre. Hunderttausende Menschen wurden getötet.

Papst betet für Obdachlosen Edwin: «Alleine gelassen von allen»

ROM: Papst Franziskus hat am Sonntag beim Angelusgebet einen nigerianischen Obdachlosen besonders erwähnt, der vor kurzem «wenige Meter vom Petersplatz entfernt» gestorben ist.

Das 84-jährige Kirchenoberhaupt nannte den Namen des Toten und bat um ein Gebet für Edwin. Dessen Schicksal sei nur eines unter vielen «von Obdachlosen, die jüngst in Rom in den gleichen dramatischen Umständen gestorben sind», sagte Franziskus in der Bibliothek des Apostolischen Palastes. «Denken wir an Edwin. Denken wir an ihn, was dieser 46-jährige Mann in der Kälte fühlte, alleine gelassen von allen, auch von uns, beten wir für ihn.» Auch als Folge der Corona-Pandemie wächst in Italien nach Angaben von Sozialverbänden die Gruppe der Menschen, die kein Geld für Essen haben, kein Zuhause und keine Arbeit.

Annäherung mit Israel: Emirate wollen Botschaft in Tel Aviv eröffnen

ABU DHABI: Nach der Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit Israel wollen die Vereinigten Arabischen Emirate dort in Tel Aviv auch eine Botschaft eröffnen. Der Schritt sei nach einer Sitzung des Kabinetts unter Vorsitz von Ministerpräsident Mohammed bin Raschid al-Maktum beschlossen worden, berichtete die Staatsagentur WAM am Sonntag.

Die Emirate hatten die Aufnahme der diplomatischen Beziehungen mit Israel bereits Mitte August beschlossen. Bahrain, Sudan und Marokko kündigten ebenfalls eine Normalisierung der Beziehungen an. Im Gegenzug für die Einigung will Israel die geplante Annektierung von Gebieten im besetzten Westjordanland aussetzen, das die Palästinenser für einen eigenen Staat beanspruchen.

«Ocean Viking» darf mehr als 370 Bootsmigranten nach Sizilien bringen

ROM: Das Hilfsschiff «Ocean Viking» darf mehr als 370 aus Seenot gerettete Bootsmigranten nach Augusta auf Sizilien bringen. Das teilte die Betreiberorganisation SOS Mediterranee am Sonntagabend mit. Italien habe der Crew den Hafen in der Nähe von Syrakus zugewiesen. Eine Hochschwangere war den Angaben nach schon vorher von den italienischen Behörden auf die Insel Lampedusa geflogen worden. Danach befanden sich noch 373 Menschen an Bord, die in den vergangenen Tagen von 4 Schlauchbooten vor Libyen gerettet worden seien. Die Crew hatte sich mit der Bitte um Aufnahme an Malta und Italien gewandt. Die Ankunft wird für Montag erwartet.

Die Geretteten seien mehrheitlich aus Guinea, Mali, Kamerun, der Elfenbeinküste, dem Sudan und Sierra Leone, hieß es Samstag. Unter ihnen seien 131 unbegleitete Minderjährige, berichtete SOS Mediterranee.

Eine Sprecherin der UN-Migrationsbehörde IOM, Safa Msehli, twitterte am Sonntag, dass seit Anfang des Jahres mindestens 80 Menschen im zentralen Mittelmeer ihr Leben verloren. Zuletzt seien etwa 17 Bootsmigranten ertrunken und Dutzende Überlebende am Sonntag zurück nach Libyen gebracht worden.

Die «Ocean Viking» war nach monatelanger Pause am 11. Januar vom französischen Hafen Marseille ins zentrale Mittelmeer ausgelaufen. In Libyen herrscht seit fast zehn Jahren Bürgerkrieg. Das Land hat sich zu einem der wichtigsten Transitgebiete für Migranten auf dem Weg nach Europa entwickelt.

Berichte: 19 verbrannte Leichen nahe US-Grenze in Mexiko gefunden

SANTA ANITA: Auf einer mexikanischen Landstraße unweit der Grenze zu den USA sind nach Medienberichten 19 verbrannte Leichen entdeckt worden. Die Staatsanwaltschaft des Bundesstaates Tamaulipas teilte mit, ein Fund von Leichen und ausgebrannten Fahrzeugen in der Ortschaft Santa Anita werde untersucht. Die Zeitung «Milenio» berichtete, es habe vor dem Fund Berichte über eine Auseinandersetzung zwischen zwei kriminellen Organisationen in der Gegend gegeben. Mexiko erlebt immens viel Gewalt, seit Ende 2016 der sogenannte Drogenkrieg ausbrach. Derzeit werden in dem Land mit knapp 130 Millionen Einwohnern fast 100 Morde pro Tag registriert.

Keine Spitzenplätze für deutsche Snowboardcrosser

CHIESA IN VALMALENCO: Die deutschen Snowboardcrosser haben bei der ersten und einzigen Weltcup-Station dieses Winters vor der WM keine Spitzenplätze erreicht. Ein siebter Rang von Paul Berg war am Samstag in dem italienischen Wintersportörtchen Chiesa in Valmalenco das beste Ergebnis. Der Routinier aus Konstanz hatte den Einzug in das Finale knapp verpasst und war im kleinen Finale Dritter geworden.

Beim zweiten Rennen am Sonntag schieden dann alle sechs Deutschen vor dem Viertelfinale aus. Berg und Martin Nörl (Landshut) landeten auf dem geteilten 17. Rang. Es gewann Alessandro Hämmerle aus Österreich, nachdem tags zuvor der Niederländer Glenn de Blois vorne war.

Bei den Frauen holten sich Olympiasiegerin Michela Moioli aus Italien am Samstag und die tschechische Weltmeisterin Eva Samkova am Sonntag die Siege. Als einzige deutsche Starterin schied Jana Fischer an beiden Tagen jeweils in ihrem ersten Rennen aus.

Wegen der Folgen der Corona-Krise waren alle bislang geplanten Events der Snowboardcrosser in diesem Winter gestrichen worden. In drei Wochen stehen in Schweden die Weltmeisterschaften auf dem Programm.

Seltenes Albino-Eichhörnchen in englischem Park gesichtet

LONDON: Ein seltenes Albino-Eichhörnchen ist in einem Park in England gesichtet worden. Das Tier saß auf einem Baum in der Grafschaft Sussex, wie die Nachrichtenagentur PA am Sonntag meldete. 2010 sei nur eins von 100.000 Eichhörnchen als Albino geboren worden. In den vergangenen zwei Wochen habe es etwa 30 Sichtungen eines Albino-Hörnchens gegeben, berichtete Claire Brimacombe, die aus Interesse an den Tieren eine Seite über Albino-Eichhörnchen in Sussex betreibt.

Albinismus ist eine Genmutation, die sehr selten vorkommt. Sie geht mit weißer Haut und roten Augen einher. Es ist eine Störung bei der Bildung von Farbstoffen, die Haut, Haare, Federn und Augen färben. Das Gen ist nicht dominant. Das bedeutet, die Nachkommen eines Albino-Eichhörnchens können die normale Fellfarbe tragen. Das weiße Fell bedeutet für die Tiere eine Gefahr, denn ihnen fehlt damit eine natürliche Tarnung und sie können viel besser von Feinden erspäht werden.

Nächste Medaille: Anna Seidel holt EM-Bronze über 1000 Meter

DANZIG: Anna Seidel hat bei den Europameisterschaften der Shorttracker in Danzig ihre glänzende Form erneut unterstrichen und ist über 1000 Meter zur Bronzemedaille gesprintet. Einen Tag nach ihrer ersten EM-Silbermedaille auf der 1500-Meter-Strecke hatte sie bereits ihren Angriff auf das Podium angekündigt: «Ich bin so gut drauf, freue mich riesig, dass es so gut läuft. Deshalb will ich auch über 1000 Meter etwas holen», sagte sie vor dem entscheidenden EM-Tag der Deutschen Presse-Agentur.

Damit hat die 22 Jahre alte Dresdnerin nun auch die große Chance, erstmals eine EM-Medaille im Mehrkampf zu gewinnen. Vor dem Superfinale über 3000 Meter behauptete sie den zweiten Rang im Klassement hinter der überragenden Drei-Strecken-Europameisterin Suzanne Schulting aus den Niederlanden.

Der dritte Platz über 1000 Meter war bereits die fünfte EM-Medaille für Deutschlands beste Shorttrackerin. Vor dieser EM hatte sie jeweils Bronze über 1000 Meter (2016 und 2018) sowie über 1500 Meter (2020) gewonnen.

Russischer Polizist zeigt Solidarität mit Nawalny und wird entlassen

MOSKAU: Ein Polizist in Russland ist aus dem Dienst entlassen worden, nachdem er in einem Internetvideo Solidarität mit dem inhaftierten Kremlkritiker Alexej Nawalny bekundet hat. Ruslan Agibalow aus der Stadt Kursk rund 450 Kilometer südlich der Hauptstadt Moskau hatte vor den großen landesweiten Nawalny-Protesten am Wochenende den Clip «zur Unterstützung Alexej Nawalnys und aller politisch Gefangenen» veröffentlicht.

Er habe Angst, dass seine Kinder ihn irgendwann fragen würden: «Papa, was hast du dafür getan, dass wir in einem freien, florierenden Land leben können?», sagt Agibalow darin unter anderem. «Und ich habe darauf dann keine Antwort.»

Der Polizist bat darum, seine Worte nicht als Aufruf zu den Protesten von Nawalny-Anhängern zu verstehen, die am Samstag in ganz Russland stattfanden. Dennoch wurde er wenig später entlassen, wie die Kursker Abteilung des Innenministeriums mitteilte. Der Polizist habe die Ehre seiner Behörde beschmutzt, hieß es als Begründung.

In einer beispiellosen Protestwelle hatten am Samstag nach Angaben der Organisatoren Zehntausende Menschen in mehr als 100 russischen Städten für die Freilassung des Oppositionsführers Nawalny demonstriert. Nawalny, der im August Opfer eines Giftanschlags geworden war, wurde vor einer Woche direkt nach seiner Rückkehr in Moskau inhaftiert. Der 44-Jährige soll gegen Meldeauflagen in einem früheren Strafverfahren verstoßen haben, während er sich in Deutschland von dem Attentat erholte.

Baltenstaaten kritisieren Vorgehen gegen Nawalny-Proteste

TALLINN/RIGA/VILNIUS: Die baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen haben das Vorgehen der Behörden bei den Protesten für die Freilassung des inhaftierten Kremlkritikers Alexej Nawalny in Russland kritisiert. «Wir verurteilen nachdrücklich die Festnahme friedlicher Demonstranten in Russland. Sie müssen sofort freigelassen werden», schrieben die Außenminister der drei an Russland grenzenden EU- und Nato-Länder im Nordosten Europas auf Twitter.

In ihrer wortgleichen Mitteilung forderten Urmas Reinsalu (Estland), Edgars Rinkevics (Lettland) und Gabrielius Landsbergis (Litauen) zudem einen harten Kurs der EU gegenüber Moskau. «Wir alle in der EU müssen entschlossen sein, restriktive Maßnahmen gegen russische Beamte zu verhängen, die für die Festnahmen verantwortlich sind.»

Bei Protesten hatten am Samstag Zehntausende Russen in rund 100 Städten für die Freilassung Nawalnys und gegen Präsident Wladimir Putin demonstriert. Bürgerrechtler zählten bis Sonntagvormittag landesweit mehr als 3400 Festnahmen.

Auch in den baltischen Staaten, in denen große russische Minderheiten leben, kam es zu Solidaritätsaktionen für Nawalny: In Estland gab es Kundgebungen in der Hauptstadt Tallinn und der estnisch-russischen Grenzstadt Narva. In Lettland und Litauen wurden jeweils Proteste vor der russischen Botschaft in Riga und Vilnius abgehalten.

Tote und verwundete Zivilisten bei türkischem Angriff in Nordsyrien

ISTANBUL/DAMASKUS: Bei einem Angriff der Türkei in Nordsyrien, wo türkische Truppen bereits Grenzgebiete beherrschen, sind eine Frau und zwei Kinder getötet worden. Die Truppen hätten nach Störfeuer in der Region Tal Rifat sieben Kämpfer der Kurdenmiliz YPG außer Gefecht gesetzt, teilte das Verteidigungsministerium in Ankara am Sonntag mit. Die syrische Staatsagentur Sana berichtete, eine Frau und zwei Kinder seien getötet und sieben weitere Zivilisten verletzt worden. Tal Rifat liegt zwischen Aleppo und der türkisch-syrischen Grenze.

Die Türkei ist mehrmals in Syrien einmarschiert und war zuletzt im Herbst 2019 mit verbündeten syrischen Milizen gegen die YPG vorgegangen. Vergangenen Oktober hatte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan zudem mit einem weiteren Militäreinsatz in Syrien gedroht, wenn «Terroristen» sich nicht wie versprochen aus der Grenzregion zurückziehen würden. Ankara sieht in der YPG einen Ableger der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK und bekämpft sie als Terrororganisation.

Tal Rifat ist eine der verbleibenden Gegenden in Nordsyrien, die noch von der YPG kontrolliert wird. Die Türkei hat ihren Einfluss in der benachbarten Provinz Idlib mit eigenen Truppen und verbündeten Milizen zunehmend ausgeweitet. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtete am Sonntag, dass weitere türkische Militärfahrzeuge und Lastwagen die Grenze nach Idlib überquert hätten. Darunter seien unter anderem Panzer und Mannschaftswagen.

Die Türkei unterstützt in der Region Rebellen, darunter islamistische Gruppen. Ankara hatte mit Russland als Schutzmacht der syrischen Regierung von Präsident Baschar al-Assad ein Abkommen geschlossen, um in der Provinz Idlib eine Deeskalationszone einzurichten. Die Menschenrechtsaktivisten zählten in dieser Zone zuletzt 65 türkische Beobachtungsposten. Eigentlich gilt dort auch eine Waffenruhe.

Wirbelsturm trifft auf Afrikas Ostküste - neun Tote

MAPUT/JOHANNESBURG: Schon im Inselstaat Madagaskar wütete Wirbelsturm «Eloise» - nun traf er auf Afrikas Ostküste. Mit noch verheerenderen Folgen.

Der tropische Wirbelsturm «Eloise» ist am Wochenende mit Windböen von bis zu 160 Stundenkilometer und schweren Regenfällen auf Afrikas Ostküste getroffen. Mindestens neun Menschen kamen nach Behördenangaben in der am schlimmsten betroffenen mosambikanischen Hafenstadt Beira ums Leben - die meisten davon wurden durch umfallende Bäume erschlagen. Von schweren Überschwemmungen betroffen sind die Distrikte Buzi und Nhamatanda.

Im Laufe des Tages zog der Wirbelsturm «Eloise» abgeschwächt weiter in Richtung der Nachbarländer Simbabwe, Botswana und Teile von Südafrika und schwächte sich dabei mit Windgeschwindigkeiten um die 80 Stundenkilometer stark ab. Er kam vom Inselstaat Madagaskar, wo es nach Behördenangaben mindestens einen Toten und Überschwemmungen gab.

Nach Angaben des nationalen Wetterdienstes (INAM) gingen allein in Beira innerhalb von 24 Stunden 250 Milliliter Regen nieder. Dort ist der Wasserstand aktuell sehr hoch, weil Tropensturm «Chalane» zum Jahreswechsel bereits dort für heftige Regenfälle sorgte. In der Region standen jedoch Helfer bereit. Sie zogen damit Konsequenzen aus dem verheerenden Zyklon «Idai» vor zwei Jahren. Die Schäden durch «Idai» kurz vor der Erntezeit im März 2019 sowie den kurze Zeit später folgenden Zyklon «Kenneth» gelten als besonders verheerend und haben Langzeitwirkung. Rund drei Millionen Menschen waren in Mosambik, Simbabwe und Malawi betroffen, gut 600 Menschen starben.

Anna Seidel führt deutsche Staffel zum Sieg im B-Finale der EM

DANZIG: Angeführt von der EM-Zweiten Anna Seidel hat die deutsche Damen-Staffel bei den Europameisterschaften der Shorttracker das B-Finale gewonnen und ist damit auf dem fünften Gesamtrang der Titelkämpfe in Danzig gelandet. Zum Team gehörten neben Seidel auch Gina Jacobs, Anna Katharina Gärtner und Lisa Eckstein.

Tags zuvor hatte die Dresdenerin Seidel mit dem Gewinn von EM-Silber über 1500 Meter den bisher größten Erfolg ihrer Karriere gefeiert. Am Sonntag stehen noch die 1000 Meter und das Mehrkampffinale über 3000 Meter auf dem EM-Zeitplan.

Elf verschüttete Bergleute in China gerettet - aus 600 Metern Tiefe

PEKING: Zwei Wochen nach einer Explosion in einer Goldmine im Osten Chinas haben Rettungskräfte elf verschüttete Bergarbeiter aus einer Tiefe von 600 Metern ans Tageslicht holen können. Sie nutzten dafür den Belüftungsschaft der Mine in Qixia nahe Yantai in der Provinz Shandong, wie staatliche Medien am Sonntag berichteten. Bei der Explosion am 10. Januar waren insgesamt 22 Bergleute verschüttet worden. Einer von ihnen starb laut offiziellen Angaben. Von den übrigen zehn, die sich jetzt noch in der Tiefe befinden, sei weder ihr Zustand noch ihr genauer Aufenthaltsort in der Mine bekannt, berichtete die Nachrichtenseite «The Paper». Die Ursache für das Minenunglück war zunächst nicht bekannt.

Piraten überfallen Containerschiff vor Nigeria - Ein Toter

ISTANBUL: Im Golf von Guinea haben Piraten ein Containerschiff überfallen. Dabei seien ein Mitglied der Besatzung getötet und 15 weitere Mitglieder entführt worden, meldete die staatliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu am Sonntag. Bei den Entführten handelt es sich demnach um Türken. Der getötete Mann kam aus Aserbaidschan.

Dem Bericht zufolge haben die Piraten das Schiff namens «Mozart» nach dem Überfall am Samstag inzwischen wieder verlassen. Der Frachter mit drei Besatzungsmitgliedern, die dort zurückgeblieben sind, legte am Sonntag nach türkischen Angaben in Port-Gentil im zentralafrikanischen Staat Gabun an. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan telefonierte nach Angaben seines Büros mit dem Kapitän.

Der Überfall ereignete sich Anadolu zufolge etwa 180 Seemeilen vor der Küste Nigerias. Das Schiff, das unter liberianischer Flagge fährt, war von der nigerianischen Hauptstadt Lagos nach Kapstadt in Südafrika unterwegs. Die Reederei mit Sitz in Istanbul bestätigte nach Angaben von Anadolu den Überfall.

Die Zahl der Piratenangriffe auf den Weltmeeren ist im vergangenen Jahr deutlich gestiegen: Nach Daten des Internationalen Schifffahrtsbüros (IMB) gab es vergangenes Jahr 195 Angriffe - 33 mehr als im Jahr 2019. Besonders betroffen waren der Golf von Guinea, die Meerenge von Singapur und indonesische Gewässer.

Zwei Jahre nach Dammbruch: Brumadinho verlangt Gerechtigkeit

BRUMADINHO: Zwei Jahre nach dem verheerenden Dammbruch an einer Eisenerzmine in Brasilien hat der Bürgermeister der schwer getroffenen Kleinstadt Brumadinho Konsequenzen gefordert. «Unser Volk schreit nun schon seit zwei Jahren nach Gerechtigkeit. Aber die Unternehmen, die für diese Verbrechens-Tragödie verantwortlich sind, wurden weitgehend geschützt», sagte Avimar Barcelos laut einer Mitteilung der Kanzlei PGMBM, die die brasilianische Stadt und die Familie eines der Opfer vertritt.

Am Donnerstag war der Nachrichtenagentur «Agência Brasil» zufolge eine weitere Anhörung zur Verhandlung des Hauptabkommens über die Entschädigung der Opfer zwischen der Regierung des Bundesstaates Minas Gerais, in dem Brumadinho liegt, und dem Bergbauunternehmen Vale, das die Mine betrieben hatte, ohne Übereinkunft zu Ende gegangen. Demnach hat Vale bis 29. Januar Zeit, um ein Angebot vorzulegen, das den Erwartungen des Bundesstaates entspricht. Sonst ist es Sache eines Gerichts, über die Entschädigung zu entscheiden.

Der Damm an der Mine Córrego do Feijão war am 25. Januar 2019 gebrochen. Eine Schlammlawine rollte über Teile der Anlage und benachbarte Siedlungen nahe Brumadinho hinweg und begrub Menschen, Häuser und Tiere unter sich. Mindestens 259 Menschen kamen bei dem Unglück ums Leben. Weitere elf Menschen werden noch immer vermisst. Kurz vor dem Dammbruch hatten Mitarbeiter der brasilianischen Tochter des TÜV Süd die Rückhaltebecken geprüft und für sicher befunden.

Die brasilianische Justiz nahm die Anklage gegen den Bergbaukonzern Vale und die Tochterfirma von TÜV Süd sowie 16 Mitarbeiter der beiden Unternehmen wegen Mordes im Februar an. Tom Goodhead, Partner der Kanzlei PGMBM, machte TÜV Süd den schweren Vorwurf, «immer noch Blut an den Händen zu haben». Der TÜV Süd hatte sich bei der Aufarbeitung des Unglücks zur Zusammenarbeit mit den Behörden bereit erklärt.

Zoo will Nashorn mit Schafen aufheitern

DHAKA: Wegen ihrer Depressionen bekommt eine einsame Nashorn-Dame in einem Zoo in Bangladesch vorerst zwei Schafe zur Gesellschaft in ihr Gehege. Das habe schon einmal funktioniert, sagte Zoodirektor Abdul Latif der Deutschen Presse-Agentur. Vor gut sieben Jahren sei der ehemalige Partner des Nashorns verstorben und auch damals sei Nashorn-Weibchen Kanchi deprimiert gewesen. Ein Schaf habe sie einige Jahre aufheitern können - bis es 2019 schwer erkrankt sei. Eigentlich sucht der Zoo einen Partner für das 13-jährige Tier. Wegen Corona-Beschränkungen habe das laut Latif bislang nicht geklappt.

Nashorn Kanchi sei deprimiert, sagte Zoowärter Farid Mia. Das Tier würde die Hälfte des Futters zurücklassen, die meiste Zeit nur in einem Graben liegen und stundenlang nicht auf seine Rufe reagieren. Dabei sei das Tier eigentlich eine der Hauptattraktionen des Zoos, den nach eigenen Angaben jährlich vier Millionen Menschen besuchen. Nun bräuchte sie Kanchi wirklich einen Partner, sagt Mia. Auch weil sie noch fruchtbar sei und Nashörner in Gefangenschaft bis zu 40 Jahre alt werden könnten.

Auch andere Zoos hätten schon Nashörner mit Huftieren in ein Gehege platziert, sagt Artenschutzexperte James Brückner vom Deutschen Tierschutzbund. Das könne funktionieren, sei aber nicht immer unproblematisch, da es in Einzelfällen zu Angriffen gegenüber den anderen Tierarten kommen könne.

Ob Kanchis Verhaltensänderung tatsächlich auf einen Mangel an Kameraden oder etwa auf andere Aspekte ihrer Haltungsbedingungen zurückzuführen seien, sei schwer zu sagen, sagt die Leiterin Tierrettung bei der Tierschutzorganisation IFAW, Katie Moore. Nabu-Artenschutzexpertin Barbara Maas ergänzt, dass Breitmaulnashörner wie Kanchi eine komplexe Sozialstruktur hätten. Weibchen lebten in Gruppen von bis zu 14 Individuen mit ihren Kälbern. Erwachsene Bullen seien hingegen territorial und lebten meist als Einzelgänger. Sie fände also eine Nashornpartnerin besser. Dies schlage auch die European Association of Zoos and Aquaria (EAZA) auf ihrer Internetseite für die Haltung vor.

DOSB fragt Olympia-Starter nach Einstellung zum Impfen

BERLIN: Der Deutsche Olympische Sportbund fragt mit Blick auf die Olympischen Spiele in Tokio die Einstellung der Athletinnen und Athleten zur Corona-Impfung ab. Eine Umfrage sei am vergangenen Freitag verschickt worden, sagte DOSB-Präsident Alfons Hörmann (60) der «Bild am Sonntag». Eine Impfpflicht werde es vor dem wegen der Pandemie weiterhin umstrittenen Großereignis in Japan (23. Juli bis 8. August) nicht geben. Eine solche hat bislang auch das Internationale Olympische Komitee ausgeschlossen.

«Aber das IOC hofft sehr, dass die überwiegende Mehrzahl der Athleten und Betreuer geimpft anreisen werden», sagte Hörmann. «Das IOC hat sogar in Aussicht gestellt, sich an den Kosten für Impfungen zu beteiligen.»

Bevorzugt werden sollen deutsche Olympia-Starter bei der Impfreihenfolge nicht. «In einer Phase, in der der Impfstoff so rar ist, dass jeder, der geimpft wird, entweder zu einer vulnerablen Gruppe gehört oder systemrelevant ist, werden wir nichts in Anspruch nehmen», sagte Hörmann. «Ich erwarte aber, dass sich die Lage in zwei bis drei Monaten deutlich entspannt. Diejenigen, die sich als Botschafter unseres Landes hinter der Fahne für Deutschland versammeln, sollten dann auch drankommen können.»

Aus 600 Meter Tiefe: Verschütteter Bergmann nach zwei Wochen geborgen

PEKING: Zwei Wochen nach einem Grubenunglück im Osten Chinas ist ein verschütteter Bergmann aus der Goldmine geborgen worden. Rettungskräfte hätten den «extrem erschöpften» Kumpel am Sonntagvormittag (Ortszeit) zurück ins Freie geholt, berichtete die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua. Knapp ein Dutzend Bergleute, von denen es bis zuletzt Lebenszeichen gab, befänden sich noch in der Grube in Qixia nahe Yantai (Provinz Shandong). Sie seien den Umständen entsprechend wohlauf. Von ähnlich vielen Verschütteten fehlt jede Spur.

Am 10. Januar war es unter noch ungeklärten Umständen zu einer Explosion in der Mine gekommen. Eine Woche später vernahmen die Rettungskräfte erste Lebenszeichen von zwölf in rund 600 Meter Tiefe gefangenen Bergleuten. Rettungstrupps hatten Staatsmedien zufolge Löcher gebohrt und Schläge gegen das Bohrgestänge gehört. Über das Loch seien Nährstofflösungen an Stahlseilen in die Tiefe herabgelassen worden. Die Retter hätten gespürt, wie von unten an den Seilen gezogen worden sei. Später hätten die Verschütteten dann einen Zettel mit der Bitte um Medikamente und Verbandszeug hochschicken können. Laut Xinhua berichteten sie darin von mehreren Verletzten sowie viel Rauch und Wasser im Schacht.

Chinas Gruben gelten als die gefährlichsten der Welt. Jedes Jahr kommen Tausende Kumpel ums Leben. Schlechte Sicherheitsvorkehrungen und mangelnde Aufsicht aufgrund von Vetternwirtschaft sind häufig die Ursachen. Viele Unglücke werden auch vertuscht.

Das für die Goldmine in Qixia verantwortliche Bergwerksunternehmen meldete den Behörden das Unglück laut Xinhua erst zwei Tage danach. Zwei hohe Funktionäre, der Parteichef und der Bürgermeister von Qixia, seien ihrer Posten entbunden worden.