Neues aus dem Ausland am Sonntag

Venedig rechnet mit Hochwasser - «Mose» soll aktiviert werden

ROM: Die Behörden in Venedig erwarten wieder einen steigenden Meeresspiegel. Für Montagvormittag werde Hochwasser von 130 Zentimetern über dem Normalwert vorhergesagt, schrieb Bürgermeister Luigi Brugnaro am Sonntagnachmittag auf Twitter. Die Tore des Flutschutzsystems «Mose» sollen aktiviert werden, teilte er mit.

Die Flutschutztore sind an drei Einfahrten zum Hafen der berühmten Lagunenstadt in Italien in einem umstrittenen und milliardenschweren Bauprojekt im Meer errichtet worden. Knapp 80 gelbe Barrieren können bei steigendem Meeresspiegel ausgefahren werden und die Fluten zurückhalten. Andernfalls stünden etwa die Altstadt Venedigs und der Touristen-Hotspot Markusplatz unter Wasser.

Mose ist seit wenigen Monaten im Einsatz. Anfang des Monats hatten Sturmfluten Venedig jedoch wieder einmal unter Wasser gesetzt. Damals war «Mose» (Modulo Sperimentale Elettromeccanico) nicht aktiviert worden, weil sich die Vorhersage für den Meeresspiegel kurzfristig geändert hatte und nach Angaben der Behörden nicht mehr genug Zeit war, um «Mose» hochzufahren. Es brauche etwa 48 Stunden Vorlauf, um das Flutschutz-System anzuschalten.

Varadkar: «Wenn Europa die Erde ist, ist Großbritannien der Mond»

DUBLIN: Der irische Vize-Regierungschef Leo Varadkar hat die zukünftige Abhängigkeit Großbritanniens vom europäischen Binnenmarkt betont. «Wenn Europa die Erde ist, dann ist Großbritannien, da es viel kleiner ist, der Mond», sagte Varadkar am Sonntag dem irischen Sender «NewstalkFM». Großbritannien habe zwar die EU verlassen, nicht jedoch Europa. Zwar könnten die Briten künftig ihre Umwelt, Lebensmittel- und Sicherheitsstandards selbst festlegen - aber: «Wenn sie ihre Standards reduzieren oder nicht mit unserem mithalten, könnte ihr Zugang zu unserem Markt gefährdet sein», sagte der Politiker der Fine Gael-Partei. «Sie müssen also zu großen Teilen europäischen Regeln folgen, wo sie relevant sind.»

London und Brüssel hatten am Heiligabend nach monatelangem Ringen einen Durchbruch bei den Gesprächen über einen gemeinsamen Handelspakt verkündet. Mit dem Jahreswechsel verlässt das Vereinigte Königreich endgültig die Strukturen der Europäischen Union nach fast 40 Jahren Mitgliedschaft. Die schlimmsten Folgen der Scheidung sind mit dem Deal abgewendet. Beide Seiten stellten am Morgen des zweiten Weihnachtstages das rund 1250 Seiten starke Dokument auf ihren Webseiten online. Der Vertrag soll unter anderem Fragen zum Handel, der Zusammenarbeit von Polizei und Justiz und dem Krankenversicherungsschutz Reisender bei Notfällen regeln.

Bürger wählen Präsidenten in Niger - «erster demokratischer Wechsel»

NIAMEY: In dem von Terror heimgesuchten westafrikanischen Land Niger haben Bürger ihre Stimme für einen neuen Präsidenten und ein neues Parlament abgegeben. Staatschef Mahamadou Issoufou wird, wie von der Verfassung vorgesehen, nach seinen zwei Amtszeiten nicht mehr antreten. Dies sei ein besonderer Tag für den Niger, der zum ersten Mal in seiner Geschichte einen demokratischen Wechsel erlebe, sagte Issoufou nach seiner Stimmabgabe am Sonntag in der Hauptstadt Niamey.

Ein Verbündeter des ausscheidenden Präsidenten, der ehemalige Außenminister Mohamed Bazoum, geht für die Regierungspartei PNDS ins Rennen. Er gilt als Favorit und könnte bereits in der ersten Wahlrunde gewinnen. Nachdem die Kandidatur des Ex-Regierungschefs Hama Amadou vom Verfassungsgericht zurückgewiesen wurde, ist der stärkste Oppositionskandidat Mahamane Ousmane. Dieser kam 1993 als Nigers erster demokratisch gewählter Präsident an die Macht. Die Ergebnisse der Wahlen werden innerhalb von einigen Tagen erwartet.

Der Ausgang der Wahl ist nicht nur für den Niger, sondern auch für die Region und den Nachbarn Europa wichtig. Der Niger ist eins der wichtigsten Transitländer für afrikanische Migranten, die das Mittelmeer erreichen wollen. In den vergangenen Jahren hatte Europa Druck auf die nigrische Regierung ausgeübt, den Menschenschmuggel einzudämmen. Zudem gilt Staatschef Issoufou als wichtiger Partner der EU im Kampf gegen Terrorismus in der Sahelzone. Im Niger und den anderen Ländern dieser Region sind etliche Terrorgruppen aktiv, die Al-Kaida oder dem Islamischen Staat (IS) die Treue geschworen haben. Zusammen mit Mali, Mauretanien, dem Tschad und Burkina Faso ist der Niger Teil der G5-Sahel-Gruppe, die Terrorgruppen bekämpfen will.

Der nächste Präsident wird neben der Terrorbekämpfung etliche große Probleme bewältigen müssen. Der Niger ist auf einem UN-Index der menschlichen Entwicklung von 189 Ländern an letzter Stelle. Das Bevölkerungswachstum ist hoch und der Zugang zu Bildung und Gesundheit sehr niedrig. Die Regierung hat zudem in den wüstenhaften Weiten außerhalb der Städte wenig Kontrolle, was nicht nur dschihadistische Gruppen, sondern auch kriminelle Netzwerke ausnutzen.

Corona-Impfungen auch angelaufen

OSLO: Die Impfungen gegen das Coronavirus sind auch in Norwegen angelaufen. «Es fühlt sich ein wenig komisch an, ich bin fast eine historische Person», sagte Pflegeheimbewohner Svein Andersen, der am Sonntag als erster Mensch in Norwegen die Impfung erhielt. «Es ist ein gutes Gefühl, fast wie (Neil) Armstrong, der erste Mann, der auf dem Mond gelaufen ist», fügte der 67-Jährige hinzu. «Es bedeutet sehr viel, dass ich in der Lage sein werde, Besucher zu empfangen». Die Impfung war live aus Oslo übertragen worden.

Regierungschefin Erna Solberg beschrieb den Impfstart als «einen Sieg für die Wissenschaft und die Zusammenarbeit zwischen vielen Ländern». Der Impfstoff der Mainzer Firma Biontech und des US-Pharmariesen Pfizer war kurz vor Weihnachten in der EU zugelassen worden. Norwegen zählt zwar nicht zur Europäischen Union, als Mitglied des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) aber zu deren wichtigsten Partnern. Auch bei den Impfungen wird zusammengearbeitet. Norwegen erhält zunächst 10.000 Impfdosen, in der kommenden Woche sollen bereits rund 40.000 weitere dazukommen.

Das skandinavische Land ist bislang vergleichsweise gut durch die Pandemie gekommen. Seit Wochen zählt Norwegen neben Island, Finnland und Irland zu den EWR-Staaten, die auf die Bevölkerung heruntergerechnet die niedrigsten Neuinfektionszahlen haben.

Sturm Bella fegt über Großbritannien hinweg - Flutwarnungen

BEDFORDSHIRE: Der Sturm «Bella» ist am Wochenende mit hohen Windgeschwindigkeiten und starken Regenfällen über Großbritannien hinweggefegt.

Es gebe noch immer mehr als 100 Warnungen vor Überflutungen, teilte die zuständige Behörde am Sonntagvormittag mit. In Teilen der Grafschaften Northamptonshire und Bedfordshire im Osten Englands standen Häuser und Autos im Wasser. Etliche Menschen waren aufgefordert worden, ihre Wohnungen zu verlassen. Auf der Isle of Wight wurden in der Nacht Windgeschwindigkeiten von 170 Stundenkilometern gemessen. Der Sturm könne für einen weiteren Anstieg der Flüsse sorgen, hieß es von den Experten.

Unfall in Kamerun mit Lastwagen und zwei Bussen - knapp 40 Tote

JAUNDE: Bei einem Unfall eines Lastwagens und zwei Bussen in Kamerun sind knapp 40 Menschen getötet worden. Zudem seien 18 Menschen verletzt worden, sagte der örtliche Polizeichef, Poly Ebou. Am frühen Sonntagmorgen hätte der Lastwagen bei Ndiki im Westen des Landes einen Bus mit Passagieren an Bord überholen wollen und sei mit ihm zusammengestoßen, dann sei der Bus in einen Fluss gestürzt. Einige Minuten später schlitterte demnach ein weiterer Bus - der die Menschenmenge, die sich um den Unfall gebildet hatte, umfahren wollte - ebenfalls in den Fluss. Die Verletzten würden zur Behandlung in die Hauptstadt Jaunde gebracht, sagte Ebou.

Im zentralafrikanischen Kamerun und anderen Ländern Afrikas kommt es immer wieder zu tödlichen Verkehrsunfällen. Das liegt oft daran, dass die Straßen schlecht und kaum beleuchtet sind und die Fahrzeuge alt sind und wenig gewartet werden.

Erdbeben der Stärke 5,3 erschüttert Osttürkei

ISTANBUL: Ein Erdbeben der Stärke 5,3 hat die Osttürkei erschüttert. Das Epizentrum des Bebens von Sonntagmorgen lag nach Angaben der Katastrophenschutzbehörde Afad in der Provinz Elazig. Es gebe keine Meldungen über Opfer oder Schäden, teilte Innenminister Süleyman Soylu auf Twitter mit.

Im Januar war die Region bereits von einem Beben der Stärke 6,8 erschüttert worden - mehr als 40 Menschen wurden getötet.

Durch die Türkei verlaufen mehrere Verwerfungslinien. Eines der verheerendsten Beben der letzten Monate ereignete sich im Oktober in der Küstenstadt Izmir. Mehr als 100 Menschen kamen dabei ums Leben. Auch die Millionenmetropole Istanbul ist stark erdbebengefährdet.

12.000 französische Haushalte nach Wintersturm ohne Strom

BREST: Nach Durchzug des Wintersturms «Bella» sind im Norden Frankreichs rund 12.000 Haushalte ohne Strom. Betroffen waren die Küstenregionen Bretagne und Normandie, wie die Nachrichtenagentur AFP am Sonntag unter Berufung auf den Netzbetreiber Enedis berichtete.

Der Wetterdienst Météo France teilte mit, es gebe starke Böen und hohe Wellen an der Atlantikküste. Der Präfektur des Départements Manche am Ärmelkanal rief die Bürger wegen des starken Windes zu besonderer Vorsicht auf.

Kämpfe in Zentralafrika - Bürger wählen neuen Präsidenten

BANGUI: Inmitten eines bewaffneten Konflikts haben Bürger der Zentralafrikanischen Republik ihre Stimme für einen neuen Präsidenten und ein Parlament abgegeben. UN-Soldaten waren am Sonntag in der Hauptstadt Bangui an Wahllokalen stationiert, um für Sicherheit zu sorgen, wie ein dpa-Reporter berichtete. Die Sorge war groß, dass die Gewalt in dem Land am Wahltag eskalieren und dies die Sicherheit der Wähler sowie die Wahlen bedrohen könnte. Eine Allianz von Rebellen lieferte sich in den vergangenen Tagen mit Sicherheitskräften und UN-Soldaten Kämpfe, dabei sind nach UN-Angaben auch drei Blauhelme gestorben. Ruanda und Russland schickten jüngst Truppen und Militärberater in das Land.

«Gewalt auszuüben, um zu verhindern, dass sich die Menschen demokratisch ausdrücken, ist ein Verbrechen», sagte Präsident Faustin-Archange Touadéra, der sich um eine zweite Amtszeit bewirbt, nach seiner Stimmabgabe. «Wir müssen heute abstimmen, um ihnen unser Engagement für die Demokratie zu beweisen.»

Die Rebellen-Allianz wird laut der UN-Mission Minusca von Ex-Präsident François Bozizé unterstützt und hatte demnach zum Ziel, den Wahlprozess in dem Land mit rund 4,7 Millionen Einwohnern zu stoppen. Bozizés Kandidatur für die Präsidentenwahl wurde jüngst vom Verfassungsgericht zurückgewiesen. Stärkster Oppositionskandidat ist Ex-Regierungschef Anicet-Georges Dologuélé.

Das mineralreiche, aber extrem arme Land ist seit Jahren von Konflikten und Umstürzen gebeutelt. Der frühere Staatschef Bozizé wurde 2013 von der Seleka, einer primär muslimischen Koalition von Rebellengruppen, gestürzt. Es folgten Jahre der Kämpfe zwischen der Seleka und den christlichen Anti-Balaka-Milizen sowie etlichen Splittergruppen. Eine französische Militärintervention und später die UN-Mission stabilisierten zeitweise die Lage. 2019 wurde ein Friedensabkommen mit einigen bewaffneten Gruppen unterzeichnet, dennoch kommt es immer wieder zu Gewalt. Die Jahre der Kämpfe haben zu einer humanitären Krise geführt; rund 1,3 Millionen Menschen sind laut dem UN-Flüchtlingshilfswerk derzeit innerhalb der Landesgrenzen und in den Nachbarländern auf der Flucht.

Erste Menschen gegen Corona geimpft

KOPENHAGEN: Im nördlichsten deutschen Nachbarland Dänemark sind die ersten Menschen gegen das Coronavirus geimpft worden. «Hoffen wir, dass es funktioniert», sagte ein Arzt, als er am Sonntag die erste Impfung verabreichte, wie der dänischen Rundfunksender DR berichtete. «Wenn nicht, werde ich kommen und Sie heimsuchen», antwortete der 79-jährige Leif Hasselberg scherzhaft, der dem Bericht zufolge der erste Mensch landesweit war, der die Impfung erhielt. Hasselberg lebt in einem Pflegeheim in Odense auf der Insel Fünen.

Regierungschefin Mette Frederiksen sagte, es gebe nun ein «Licht am Ende des Tunnels nach dem schwierigsten Jahr seit dem Zweiten Weltkrieg». Sichtlich gerührt von den Impfungen sprach sie vor Reportern von einem «großen Wendepunkt für die ganze Welt». Es sei aber weiterhin nötig, soziale Kontakte einzuschränken und auf Silvesterpartys zu verzichten, mahnte sie.

Der Impfstoff der Mainzer Firma Biontech und des US-Pharmariesen Pfizer war kurz vor Weihnachten in der EU zugelassen worden. In Dänemark sollten zunächst Menschen in Pflegeheimen geimpft werden, wie Gesundheitsminister Magnus Heunicke am Mittwoch angekündigt hatte. Zunächst erhält das Land knapp 10.000 Impfdosen, in der Folgewoche dann rund 38.000 und danach wöchentlich knapp 48.000.

Die Zahl der wöchentlichen Neuinfektionen in Dänemark war in den vergangenen Wochen kontinuierlich immer wieder auf Höchststände gestiegen. In den Wochen vor Weihnachten lag sie auf die Bevölkerung gerechnet deutlich höher als in Deutschland. Um dem Trend entgegenzuwirken, hatte die dänische Regierung nach und nach Beschränkungen eingeführt.

Gesetz zur Regulierung von Organisationen beschlossen

ISTANBUL: Das türkische Parlament hat umstrittene Bestimmungen zur Regulierung von zivilgesellschaftlichen Organisationen beschlossen. Eine Mehrheit der Parlamentarier in Ankara stimmte in der Nacht zu Sonntag für ein entsprechendes Gesetz, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete.

Menschenrechtsorganisationen kritisieren, dass das Innenministerium damit mehr Macht über Nichtregierungsorganisationen erhält. Dadurch könnten deren Aktivitäten «willkürlich» eingeschränkt werden, so etwa die Organisation Human Rights Watch (HRW). Das Gesetz soll dem Titel nach dazu dienen, die Finanzierung und Weiterverbreitung von Massenvernichtungswaffen zu verhindern. HRW hatte aber schon vorab kritisiert, dass sich ein großer Teil mit der Regulierung unabhängiger Gruppen beschäftige.

Laut Anadolu stimmte das Parlament etwa für Bestimmungen mit denen das Innenministerium das Recht erhält, ein Gruppenmitglied von seiner Position zu suspendieren, wenn gegen die Person unter anderem unter dem Gesetz zur Verhinderung der Finanzierung von Terrorismus und im Zusammenhang mit deren zivilgesellschaftlichen Aktivitäten ermittelt wird. Das Ministerium kann demnach die Aktivitäten der gesamten Organisation aussetzen. Dies müsse einem Gericht vorgelegt werden, das innerhalb von 48 Stunden über den Fall entscheide. HRW kritisiert, dass Gesetze zum Kampf gegen Terrorismus in der Türkei oft missbräuchlich verwendet würden.

Die islamisch-konservative Regierungspartei AKP hatte das Gesetz ins Parlament eingebracht. Sie hat in der Allianz mit der ultranationalistischen MHP eine Mehrheit.

Mindestens zehn Tote bei Lawinenunglücken im Iran

TEHERAN: Bei von Schneestürmen ausgelösten Lawinenabgängen sind im Iran mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. Der iranische Rote Halbmond bestätigte am Sonntag, dass in den vergangenen vier Tagen die Leichen von zehn Bergsteigern in den Höhen des Elburs-Gebirges nördlich der Hauptstadt Teheran geborgen wurden. Es sei nicht ausgeschlossen, dass noch weitere Menschen ums Leben gekommen seien. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Isna wird der Rote Halbmond daher seine Rettungsarbeiten auch am Sonntag fortsetzen.

Medienberichten zufolge wurden iranische Bergsteiger am Donnerstag, dem Beginn des Wochenendes im Iran, von einem - zu dieser Jahreszeit unüblich - schweren Schneesturm überrascht. Der Sturm führte zu zwei Lawinenabgängen, unter denen fast 100 Bergsteiger begraben wurden. 80 von ihnen konnten gerettet werden, zehn kamen ums Leben und die Suche nach zehn weiteren gehe weiter, so die Berichte.

Drei Tote nach Schüssen in Bowlingbahn in Illinois

WASHINGTON: Mindestens drei Menschen sind am Samstagabend durch Schüsse in einer Bowlingbahn in Rockford im US-Staat Illinois getötet worden. Weitere drei Personen wurden verletzt, berichteten örtliche Medien. Eine Person sei festgenommen worden, hieß es. Über die Hintergründe lagen zunächst keine Angaben vor.

Bei der Polizei waren zunächst Notrufe über Schüsse in der Bowlingbahn eingegangen. Die eintreffenden Beamten fanden im Gebäude mehrere Opfer und «eine Person von Interesse» vor, die festgenommen wurde. Unter den Opfern seien zwei Teenager, hieß es.