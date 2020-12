Neues aus dem Ausland am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 14.12.20 | Aktualisiert um: 03:05 | Überblick

Tausende demonstrieren gegen Regierung und Abtreibungsrecht

WARSCHAU: Mehrere tausend Polinnen und Polen sind am Sonntag aus Protest gegen die national-konservative Regierung und eine Verschärfung des Abtreibungsrechts auf die Straße gegangen. Trotz Polizeisperren gelangten Demonstranten in der Hauptstadt Warschau bis in die Nähe des Wohnhauses von Vize-Regierungschef Jaroslaw Kaczynski, der auch Chef der Regierungspartei PiS ist. Polizisten vor dem schwer gesicherten Haus riefen die Menge auf, sich zu zerstreuen.

Im Oktober hatte das Verfassungsgericht des EU-Staats entschieden, dass Frauen auch dann keine Abtreibung vornehmen dürfen, wenn das ungeborene Kind schwere Fehlbildungen aufweist. Seitdem gibt es Proteste. Die Entscheidung bedeutet eine Verschärfung des polnischen Abtreibungsrechts, das ohnehin zu den strengsten in Europa gehört.

Entgegen den Gepflogenheiten wurde die Entscheidung des Verfassungsgerichts bislang nicht im amtlichen Anzeiger veröffentlicht. Ein Regierungssprecher begründete dies damit, dass noch nach gesetzgeberischen Lösungen gesucht werde.

In den vergangenen Wochen haben sich die Anliegen der Proteste erweitert: Viele äußern auch ihre Unzufriedenheit mit der Regierungspolitik insgesamt und insbesondere im Umgang mit der Corona-Krise. Zudem war die Polizei in die Kritik geraten. Oppositionelle warfen ihr ein überhartes Vorgehen gegen friedliche Demonstranten vor. Vor dem Marsch am Sonntag hatten die Organisatoren der Regierungspartei zudem vorgehalten, eine Art Kriegsrecht etablieren zu wollen.

Wahlleute in den USA stimmen über Präsidenten ab

WASHINGTON: Die 538 Wahlleute in den USA stimmen am Montag stellvertretend für das Volk über den künftigen US-Präsidenten ab. Sie votieren bei den Treffen in ihren jeweiligen Bundesstaaten gemäß den dortigen Ergebnissen der Wahl vom 3. November. In den allermeisten Bundesstaaten bekommt der Sieger alle Stimmen der dortigen Wahlleute. Den zertifizierten Ergebnissen zufolge entfallen auf den Demokraten Joe Biden 306 Wahlleute und 232 auf den republikanischen Amtsinhaber Donald Trump. Das Ergebnis wird offiziell erst am 6. Januar im Kongress bekannt gegeben.

Jeder Wahlmann und jede Wahlfrau bekommt einen eigenen Stimmzettel, der inklusive Unterschrift an Vizepräsident Mike Pence in seiner Funktion als Präsident des US-Senats übermittelt wird. Kopien gehen an den Staatssekretär des Bundesstaates, den Vorsitzenden Richter des Bezirks, in dem die Wahlleute zusammenkommen, und an das Nationalarchiv der USA in Washington.

Die Abstimmung der Wahlleute ist normalerweise eine Formalie. Der republikanische Amtsinhaber Trump zweifelt Bidens Wahlsieg allerdings an und weigert sich, seine Niederlage einzugestehen. Das Trump-Lager ist mit Dutzenden Klagen gegen das Wahlergebnis gescheitert, zuletzt auch vor dem Supreme Court. Biden soll am 20. Januar in Washington vereidigt werden.

EU-Innenminister beraten über blockierte Asylreform

BRÜSSEL: Die EU-Innenminister beraten am Montag (10.00 Uhr) per Video über die seit Jahren blockierte Reform der Asylpolitik. Bundesinnenminister Horst Seehofer hatte sich ursprünglich vorgenommen, die Verhandlungen unter der Ende des Jahres auslaufenden deutschen EU-Ratspräsidentschaft deutlich voranzubringen. Allerdings hat es bislang kaum Fortschritt gegeben.

Ob Seehofer selbst an den Gesprächen teilnimmt oder sich durch einen Staatssekretär vertreten lässt, war am Sonntag noch unklar. Der CSU-Politiker befindet sich seit einigen Tagen vorsorglich in Quarantäne, nachdem eine mögliche Kontaktperson positiv auf das Coronavirus getestet wurde.

Die EU-Staaten sind seit Jahren völlig zerstritten über die Asylpolitik. Im Kern geht es um die Frage, ob und wie Migranten verteilt werden sollen. Im aktuellen System sehen sich vor allem die südlichen Länder belastet, in denen viele Schutzsuchende ankommen. Andere Staaten wie Ungarn, Polen oder Österreich lehnen es jedoch ab, sich zur Aufnahme von Migranten verpflichten zu lassen. Um die Blockade zu lösen, hatte die EU-Kommission im September neue Reformvorschläge vorgelegt.

Innenminister Seehofer zeigte sich immer wieder optimistisch, dass entscheidender Fortschritt bis Ende des Jahres möglich sei. Wie aus einem vertraulichen Bericht der deutschen EU-Ratspräsidentschaft, der der dpa vorliegt, hervorgeht, gibt es jedoch noch immer erhebliche Differenzen unter den EU-Staaten. Weil Deutschland seit Juli turnusgemäß für sechs Monate den Vorsitz der EU-Staaten innehat, leitet Seehofer die Beratungen mit seinen EU-Kollegen normalerweise.

Opposition: Venezolanische Flüchtlinge in der Karibik ertrunken

CARACAS: Vor der venezolanischen Küste ist ein Boot mit Flüchtlingen gesunken. Die Küstenwache habe die Leichen von 19 Erwachsenen und Kindern geborgen, teilte der Oppositionspolitiker David Smolansky am Sonntag mit. Sie seien wegen der wirtschaftlichen und politischen Krise aus dem südamerikanischen Land nach Trinidad und Tobago geflohen. Die dortigen Behörden hätten sie allerdings zurückgeschickt, hieß es in einer Mitteilung des Beauftragten für Flüchtlingsfragen bei der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS). «Sie starben auf der Suche nach Freiheit und einer besseren Zukunft für ihre Familien», schrieb die Menschenrechtsanwältin Rocío San Miguel auf Twitter.

Venezuela leidet unter einer schweren Wirtschaftskrise. Aus Mangel an Devisen und wegen zahlreicher US-Sanktionen kann es kaum noch Lebensmittel, Medikamente und Dinge des täglichen Bedarfs importieren. Laut einer Studie der katholischen Universität Andrés Bello leben 96 Prozent der Haushalte in Armut. Millionen Venezolaner haben ihre Heimat verlassen. Zudem wird das einst reiche Land seit fast zwei Jahren von einem Machtkampf zwischen der Regierung von Staatschef Nicolás Maduro und dem selbst ernannten Interimspräsidenten Juan Guaidó gelähmt. Die Vereinten Nationen werfen den Sicherheitskräften schwere Menschenrechtsverletzungen vor.

Hunderte Schulkinder in Nigeria nach Angriff verschwunden

LAGOS: Nach einem Angriff bewaffneter Männer auf eine Schule in Nigeria werden Hunderte Schüler vermisst. Bei dem Überfall am Freitag auf die staatliche Oberschule in Kankara in der Nordregion Katsina schossen die Angreifer mit automatischen Waffen um sich, wie der Polizeisprecher Gambo Isah am Samstag sagte. Augenzeugen berichteten der Deutschen Presse-Agentur, dass zahlreiche Kinder verschleppt wurden.

Etwa 200 Kinder und Jugendlichen auf dem Gelände des Internats konnten inmitten von Schusswechseln der Angreifer mit der Polizei entkommen. Hunderte verschwanden jedoch; von ihnen fehlte auch am Sonntag trotz einer großangelegten Suche unter Mithilfe der Streitkräfte noch jede Spur.

Die nigerianische «Daily Post» sprach am Sonntag von 600 verschleppten Schülern. Die Zeitung «Punch» berichtete von Protestaktionen in Katsina am Sonntag, die sich auch gegen die Regierung richteten. Demonstranten hätten «Wir wollen unsere Kinder zurück» und «Wir wollen Sicherheit in Kankara» gerufen.

In der Vergangenheit hatte die islamistische Terrorgruppe Boko Haram bereits Schulen überfallen, Kinder verschleppt und christliche Mädchen zwangskonvertiert. Wer in diesem Fall hinter der Tat steckt, war unklar. Es könnte sich ersten Ermittlungen zufolge auch um Kriminelle handeln, die Lösegeld erpressen wollen.

Biathlon-Männer Staffel-Dritte beim Schweden-Sieg in Hochfilzen

HOCHFILZEN: Auch ohne Olympiasieger Arnd Peiffer ist die deutsche Biathlon-Staffel der Männer zum Abschluss der ersten Weltcup-Woche im österreichischen Hochfilzen auf Platz drei gelaufen. Erik Lesser, Roman Rees, Benedikt Doll und Philipp Horn lagen am Sonntag nach insgesamt sieben Nachladern 44,1 Sekunden hinter Olympiasieger Schweden. Kontiolahti-Gewinner Norwegen wurde trotz einer Strafrunde Zweiter. Peiffer war aus persönlichen Gründen schon am Freitag aus Hochfilzen abgereist.

Für das deutsche Männer-Quartett war es nach Platz drei beim Auftakt in Kontiolahti die nächste Podestplatzierung im zweiten Staffelrennen des Winters über die 4x7,5 Kilometer. Letztmals hatten die DSV-Skijäger Ende Januar 2017 im italienischen Antholz ein Staffelrennen gewonnen.

Lockdown wird härter - mit mehr Kontaktmöglichkeiten an Weihnachten

BERLIN: Trotz der ab dem kommenden Mittwoch deutlich verschärften Corona-Auflagen sollen an den Weihnachtstagen mehr Kontakte möglich sein. Diese sollen die Länder «in Abhängigkeit von ihrem jeweiligen Infektionsgeschehen» erlauben, wie Bund und Länder am Sonntag vereinbarten.

Die Regelung für den 24. bis 26. Dezember lautet: Es darf ein Hausstand mit vier weiteren Personen über 14 Jahren zusammenkommen. Diese vier Personen müssen aus dem «engsten Familienkreis» kommen. Laut Beschluss umfasst der «engste Familienkreis» Ehegatten, Lebenspartner, Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft sowie Verwandte in gerader Linie, Geschwister, Geschwisterkinder und deren jeweilige Haushaltsangehörige. Hinzu kommen Kinder bis 14 Jahren aller beteiligter Personen.

Eine feste Personenobergrenze für die Weihnachtstage gibt es also nicht. Wie viele am Ende beisammen sind, hängt zum einen von der Anzahl der Kinder ab und zum anderen von der Größe des Hausstands, der mit vier weiteren Personen über 14 Jahren zusammenkommen darf - denn in dem Hausstand könnte ja mehr als ein Mensch über 14 Jahre leben. Im Beschluss heißt es ausdrücklich, die Regelung könne dazu führen, dass am Ende «mehr als zwei Hausstände oder 5 Personen über 14 Jahre» zusammenkommen.

Jenseits der Weihnachtstage gilt für die Zeit bis zum 10. Januar: Private Treffen dürfen höchstens zwei Haushalte und maximal fünf Personen umfassen. Kinder bis 14 Jahre sind hiervon ausgenommen.

Johnson zu Brexit-Handelspakt: Liegen noch sehr weit auseinander

LONDON: Die Positionen Großbritanniens und der EU bei den Verhandlungen über einen Brexit-Handelspakt liegen nach Ansicht des britischen Premierministers Boris Johnson bei einigen Schlüsselfragen noch «sehr weit auseinander». Das sagte Johnson am Sonntag zu TV-Reportern in London. Bei einem Telefonat mit EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hatte er zuvor eine Fortsetzung der Verhandlungen vereinbart - obwohl sich beide Seiten darauf geeinigt hatten, bis spätestens Sonntag eine endgültige Entscheidung zu treffen.

Die Hoffnung, dass es doch noch zu einem Deal kommt, wollte Johnson aber noch nicht aufgeben. «Wir werden weiter miteinander sprechen und sehen, was wir tun können.» Er habe auch sein Angebot erneuert, mit einzelnen EU-Hauptstädten direkt in Verhandlungen zu treten, so der britische Premier. Trotzdem müsse man auf ein Scheitern vorbereitet sein. Was auch immer geschehe, Großbritannien werde es «sehr, sehr gut gehen», betonte er.

Großbritannien hat die EU bereits Anfang des Jahres verlassen. Bis Ende des Jahres gilt aber noch eine Übergangsfrist, während der fast alles beim Alten bleibt. Sollte bis dahin kein Handelspakt vereinbart sein, drohen hohe Zölle und andere Handelshemmnisse. Wichtigste Streitpunkte sind die Themen faire Wettbewerbsbedingungen und Zugang europäischer Fischer zu britischen Gewässern.

Regierung arbeitet an Regeln für Zusatzurlaub im Lockdown

BERLIN: Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) arbeitet nach Angaben seines Kabinettskollegen Olaf Scholz (SPD) bereits an Regelungen für zusätzlichen Urlaub für vom anstehenden Lockdown betroffene Eltern. Der Arbeitsminister sei daran, die Fragen vorzubereiten, sagte Scholz am Sonntag in Berlin. Details würden an diesem Sonntag und Montag besprochen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) verwies auf Entschädigungsregelungen für betroffene Eltern, die auch im Frühjahr bereits getroffen wurden. Damals war ein gesetzlicher Verdienstausfall für Mütter und Väter beschlossen worden, wenn diese wegen geschlossener Kitas und Schulen nicht zur Arbeit konnten.

Bund und Länder hatten am Sonntag bei einem Corona-Krisengespräch vereinbart, dass Kitas und Schulen ab Mittwoch bis 10. Januar weitgehend schließen sollen, alternativ kann bei Schulen die Präsenzpflicht aufgehoben und auf Fernunterricht umgestellt werden. Der Zeitraum überschneidet sich zum größten Teil mit den Weihnachtsferien. Für die Tage davor und danach sollen für Eltern «zusätzliche Möglichkeiten geschaffen» werden «bezahlten Urlaub zu nehmen», heißt es in einem gemeinsamen Beschlusspapier.

Merkel zu Brexit-Pakt: Alles versuchen, um Ergebnis zu bekommen

BERLIN: Bei den Verhandlungen der EU-Kommission mit Großbritannien über einen Brexit-Handelspakt sollte nach den Worten der Bundeskanzlerin Angela Merkel alles versucht werden, um zu einem Ergebnis zu kommen. Jede Möglichkeit, noch zu einem Ergebnis zu kommen, sei hoch willkommen, sagte Merkel am Sonntag in Berlin nach Beratungen von Bund und Ländern zum weiteren Vorgehen in der Corona-Krise. Mit Blick auf das Ausscheiden Großbritanniens aus dem Binnenmarkt sagte Merkel, es gehe um faire Wettbewerbsbedingungen.

Mit dem möglicherweise entscheidenden Gespräch des britischen Premierministers Boris Johnson mit der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen über einen Brexit-Handelspakt wird am Sonntag um die Mittagszeit gerechnet, wie die EU-Kommission mitteilte.

Großbritannien hat die EU bereits Anfang des Jahres verlassen. Bis Ende des Jahres gilt aber noch eine Übergangsfrist, während der fast alles beim Alten bleibt. Sollte bis dahin kein Handelspakt vereinbart sein, drohen hohe Zölle und andere Handelshemmnisse.

Söder harter Lockdown ist alternativlos in Corona-Katastrophe

BERLIN/MÜNCHEN: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat den harten Lockdown ab 16. Dezember in ganz Deutschland als alternativlos verteidigt. «Corona ist eine Katastrophe, die unser Leben mehr betrifft als jede Krise, die wir in den letzten 50 Jahren zuvor hatten», sagte der CSU-Chef am Sonntag nach telefonischen Beratungen von Bund und Ländern.

«Wenn wir nicht aufpassen, wird Deutschland schnell das Sorgenkind in ganz Europa. Deswegen mussten und müssen wir handeln», sagte Söder. Die Lage bei den Neuinfektionen sei außer Kontrolle geraten, daher müsse die Politik handeln. Daher laute das Motto ganz oder gar nicht.

Bayern werde die Maßnahmen «maximal umsetzen», betonte Söder. Der bisherige Teil-Lockdown habe eine Wirkung gehabt, letztlich habe die Medizin nicht ausgereicht. Man dürfe nicht aus Bequemlichkeit vor notwendiger Konsequenz zurückschrecken.

Merkel: Corona-Auflagen von Anfang November haben «nicht gereicht»

BERLIN: Der seit Anfang November geltende Teil-Lockdown hat nach den Worten von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) «nicht gereicht». Das exponentielle Wachstum der Corona-Neuinfektionen habe eine Zeit lang gestoppt werden können, sagte Merkel nach Beratungen mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten am Sonntag in Berlin. Dann habe es aber eine «Seitwärtsbewegung» gegeben, und seit einigen Tagen gebe es wieder ein exponentielles Wachstum.

Das Vorhaben sei immer gewesen, eine Überlastung des Gesundheitssystems zu vermeiden, sagte Merkel. Die nun beschlossene Verschärfung der Maßnahmen habe Auswirkungen auf die Feiertage. Aber: «Wir sind zum Handeln gezwungen und handeln jetzt auch.»

Brexit: Gespräch zwischen Johnson und von der Leyen gegen Mittag

LONDON: Mit dem möglicherweise entscheidenden Gespräch des britischen Premierministers Boris Johnson mit der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen über einen Brexit-Handelspakt wird heute um die Mittagszeit gerechnet. Das teilte die EU-Kommission am Sonntag mit, ähnlich verlautete es auch aus britischen Regierungskreisen. Beide Seiten hatten sich darauf geeinigt, noch an diesem Sonntag zu einer Entscheidung zu kommen, ob ein Durchbruch in den Verhandlungen möglich ist oder nicht.

Großbritannien hat die EU bereits Anfang des Jahres verlassen. Bis Ende des Jahres gilt aber noch eine Übergangsfrist, während der fast alles beim Alten bleibt. Sollte bis dahin kein Handelspakt vereinbart sein, drohen hohe Zölle und andere Handelshemmnisse. Wichtigste Streitpunkte sind die Themen faire Wettbewerbsbedingungen und Zugang europäischer Fischer zu britischen Gewässern.

Sollten die Verhandlungen für gescheitert erklärt werden, müssten sich beide Seiten auf einen No Deal mit heftigen Verwerfungen für die Wirtschaft einstellen.

US-Botschafter zeigt neue Landkarte mit Westsahara als Teil Marokkos

RABAT: Die US-Regierung hat ihre neue offizielle Landkarte des Königreichs Marokko präsentiert, die nun auch das völkerrechtlich umstrittene Gebiet der Westsahara enthält. David Fischer, Botschafter der USA in Marokko, stellte die Karte laut einem Tweet der Botschaft am Samstagabend vor. Die Karte sei eine «greifbare Darstellung» der Ankündigung von Präsident Donald Trump, die Souveränität Marokkos über die Westsahara anzuerkennen, sagte Fischer. Marokkos König Mohammed VI. soll sie als Geschenk erhalten.

Die Westsahara ist eine dünn besiedelte Wüstenregion an der nordafrikanischen Atlantikküste. Dort leben rund 580.000 Menschen auf einer Fläche, die etwa der Größe Italiens entspricht. Marokko war dort einmarschiert und kontrolliert große Teile des Gebiets, was international aber nicht anerkannt wird. Die von Algerien unterstützte Befreiungsbewegung Polisario strebt dort seit Jahrzehnten nach Unabhängigkeit. Marokko möchte der Region aber nur Autonomie zugestehen. Die Westsahara hat große Phosphatvorkommen und vor der Küste reiche Fischgründe sowie womöglich Öl.

Trump hatte in einem umstrittenen Schritt zugesagt, Marokkos Souveränität über das Gebiet anzuerkennen. Gleichzeitig will Marokko seine Beziehungen zu Israel normalisieren. Das Königreich folgt damit den Vereinigten Arabischen Emiraten, Bahrain und dem Sudan, die ebenfalls die diplomatische Annäherung an Israel angekündigt hatten.

In der Westsahara gilt seit 1991 ein Waffenstillstand, der von einer UN-Mission (Minurso) überwacht wird. Die Spannungen hatten dort im November nach einer marokkanischen Militäroperation zugenommen. Die UN haben in dem Streit ein Referendum vorgeschlagen, aber es ist strittig, wer daran teilnehmen dürfte. Altbundespräsident Horst Köhler hatte als UN-Gesandter zeitweise in dem Konflikt vermittelt. Die Westsahara zählt laut UN zu den letzten 17 Hoheitsgebieten weltweit, die noch nicht die volle Selbstregierung erreicht haben.

Der Ursprung der Wiederbelebungspuppe «Rescue Annie»

LIVERPOOL/PARIS: Sie hat zahlreichen Menschen das Leben gerettet und wird in aller Welt geküsst: Britische Medizinerinnen haben nun zusammengefasst, was man über die Entstehungsgeschichte der «Rescue Annie» weiß, die in Erste-Hilfe-Kursen als Übungsobjekt für die Wiederbelebung dient. Im 19. Jahrhundert sei ein junges Mädchen tot aus der Seine in Paris geborgen und von einem Pathologen obduziert worden, schreiben Stephanie Loke und Sarah McKernon in der Weihnachtsausgabe des «British Medical Journal». Wie es ums Leben kam, sei weiterhin ungeklärt. Weil der Pathologe so von der Schönheit des Mädchens in Bann gezogen gewesen sei, habe er eine Totenmaske nach dem Abbild ihres Gesichtes angefertigt - zu jener Zeit eine recht gängige Praxis. In den folgenden Jahren sollen etliche Kopien dieser Maske in Paris verkauft worden sein.

Als die Medizin in den 1950er Jahren die Technik der Wiederbelebung mittels Mund-zu-Mund-Beatmung und Herzdruckmassage entwickelte, sollen Studierende die Technik dem Artikel zufolge zunächst an sich gegenseitig geübt haben - was jedoch das Risiko von Verletzungen mit sich brachte. Der norwegische Puppenmacher Åsmund Laerdal sei daher mit der Entwicklung einer Puppe beauftragt worden, die zum Üben dienen sollte, schreiben die Autorinnen. Laerdal erinnerte sich demzufolge an eine Maske im Haus seiner Großeltern - und formte das Gesicht der «Rescue Annie» nach diesem Vorbild. Im Englischen wird die Puppe auch «Resusci Annie», in Deutschland «Resusci Anne» genannt.

«Cooler Auftakt»: Snowboarderinnen jubeln über starken Saisonstart

CORTINA D'AMPEZZO: Die deutschen Snowboarderinnen zeigen gleich zum Auftakt der Saison ihre Klasse. Mit den Plätze zwei, drei und vier setzten sie Maßstäbe. Nur eine war diesmal nicht zu schlagen.

Die deutschen Snowboarderinnen haben gleich zum Auftakt ihrer Weltcup-Saison ihre Klasse unter Beweis gestellt. Selina Jörg, Ramona Hofmeister und Cheyenne Loch bejubelten am Samstag im Parallel-Riesenslalom in Cortina d'Ampezzo die Plätze zwei, drei und vier. Weltmeisterin Jörg musste sich erst im Finale der Olympiasiegerin Ester Ledecka geschlagen geben. «Das war ein echt cooler Auftakt. Cortina war schon immer eines meiner absoluten Lieblingsrennen und bleibt es auf jeden Fall», schwärmte die 32-Jährige aus Sonthofen.

Auch Vorjahres-Gesamtsiegerin Hofmeister war zufrieden, auch wenn sie Snowboard-Star Ledecka im Halbfinale unterlag. Im kleinen Finale setzte sich die 24-Jährige aus Bischofswiesen dann mit sechs Hundertstelsekunden Vorsprung gegen Teamkollegin Loch durch. «Auch wenn sie es heute ist, die Ester bleibt diese Saison nicht ungeschlagen. Selina und ich sind ihr dicht auf den Fersen», betonte Hofmeister trotz anfänglicher Nervosität angriffslustig.

«Knapp am Podium vorbei, aber trotzdem happy» war Loch. Ihr vierter Platz macht ihr Mut für die nächsten Rennen: «Ich wusste, dass ich mit meinen Skills vorne mithalten kann. Mir fehlt nach meiner Verletzungspause auf jeden Fall noch Rennpraxis.» Andreas Scheid lobte die starke Teamleistung. «Die Damen haben gezeigt, was sie drauf haben», sagte der Sportdirektor. Die Vorstellung der Herren ist dagegen noch ausbaufähig. Nur der WM-Dritte Stefan Baumeister erreichte die K.o.-Runde der besten 16, schied aber im Achtelfinale gegen den späteren Sieger Roland Fischnaller (Italien) aus.

Bund und Länder wollen Corona-Lockdown ab 16. Dezember

BERLIN: Bund und Länder haben sich wegen der steigenden Corona-Infektionszahlen auf einen harten Lockdown ab dem kommenden Mittwoch (16. Dezember) geeinigt. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Sonntag aus Teilnehmerkreisen vonseiten des Bundes sowie der Länder. Eine abschließende Einigung auf ein Beschlusspapier gab es aber noch nicht.

In einem am Sonntagmorgen vom Bundeskanzleramt an die Länder geschickten Beschlussentwurf zur Bund-Länder-Runde mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) war unter anderem vorgeschlagen, den Handel mit Ausnahme der Geschäfte für den täglichen Bedarf vom 16. Dezember bis zum 10. Januar zu schließen.